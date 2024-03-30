Тур: 2. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Flueran Nicusor
2:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаФилип Иоан
0:1
26' ГолAlin Roman II
57' Желтая карточкаСадику Рияд
1:1
68' ГолДикан Виктор
2:1
75' ГолEnzo Lopez
81' Желтая карточкаZoran Mitrov
90'+8
Ход матча
17'
26'
0:1
57'
68'
1:1
75'
2:1
81'
Владение мячом
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
27
Enzo
Lopez
11
Офусу
Риги
21
Allanzinho
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Enzo LopezНападающий
-
11 Офусу РигиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
28 Петро ЧарльзПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиПолузащитник
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
-
12 Adams Friday
-
-
93 Zoran Mitrov
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 AllanzinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кабран КевинНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
История личных встреч
Ботошани
Политехника Яссы
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.75
1.75
Среднее время на гол
32
51
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
0.5
Среднее время на гол
360
180
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.31
|Enzo Lopez
|4
|0.13
|Eugen Gabriel David
|4
|0.13
|Дикан Виктор
|3
|0.09
|Капроф Хуан
|2
|0.06
|Иличич Мирослав
|1
|0.03
|Виргиль Пинсон
|1
|0.03
|Офусу Риги
|1
|0.03
|Шерони Алин
|1
|0.03
|Марджиотта Франческо
|1
|0.03
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.03
|Роман Михай V
|1
|0.03
|Муаддиб Жали
|1
|0.03
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|10 (2)
|0.31
|Харрисон Шейон
|6
|0.19
|Luis Phelipe
|3
|0.09
|Julian Marchioni
|2
|0.06
|Буш Сержиу
|2
|0.06
|Беттаеб Адель
|2
|0.06
|Andrei Gheorghita
|2
|0.06
|Carlos Jatoba
|1
|0.03
|Rares Ispas
|1
|0.03
|Катанец Матия
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Васвари Габриэл
|1
|0.03
|Hamza Saghiri
|1
|0.03
|Ион Роберт
|1
|0.03
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Eugen Gabriel David
|8
|0
|Шерони Алин
|6
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Капроф Хуан
|3
|1
|Бензар Ромарио
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Zoran Mitrov
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Садику Рияд
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Daniel Celea
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Bogdan Andone
|2
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Муаддиб Жали
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Enzo Lopez
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|7
|1
|Julian Marchioni
|6
|0
|Мартак Мариус
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Luca Mihai
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буш Сержиу
|2
|0
|Буэнна Рашид
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
11
Ботошани
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Политехника Яссы
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
28
13
Упущенные победы
8
12
Ботошани
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Политехника Яссы
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
30
15
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
0
0%
3
17%
1-15
3
19%
5
28%
16-30
4
25%
4
22%
31-45
3
19%
3
17%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Пропущено
21
26
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
3
14%
2
8%
1-15
7
33%
6
23%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Забито
17
17
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
1
6%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
6
35%
3
18%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Пропущено
34
20
12 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
5
15%
2
10%
1-15
3
9%
3
15%
16-30
4
12%
4
20%
31-45
6
18%
3
15%
46-60
6
18%
1
5%
61-75
10
29%
29%
7
35%
76-90
Забито
33
35
11 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 16
12 Не забивали 8
1
3%
5
14%
1-15
4
12%
7
20%
16-30
6
18%
6
17%
31-45
9
27%
6
17%
46-60
6
18%
5
14%
61-75
7
21%
6
17%
76-90
Пропущено
55
46
25 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 23
8
15%
4
9%
1-15
10
18%
9
20%
16-30
7
13%
9
20%
31-45
11
20%
7
15%
46-60
6
11%
6
13%
61-75
13
24%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0
Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0
Результаты матчей
Ботошани
Политехника Яссы
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
123
610
312
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
116
511
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
239
1121
824
131
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|20
|7
|4
|55 - 29
|67
|2.
|0:0
|32
|15
|11
|6
|56 - 34
|56
|3.
|32
|15
|9
|8
|56 - 32
|54
|4.
|0:0
|32
|14
|11
|7
|49 - 39
|53
|5.
|31
|12
|10
|9
|39 - 39
|46
|6.
|32
|11
|13
|8
|38 - 38
|46
|7.
|32
|12
|8
|12
|45 - 37
|44
|8.
|32
|11
|11
|10
|40 - 46
|44
|9.
|32
|10
|13
|9
|39 - 32
|43
|10.
|31
|8
|14
|9
|30 - 32
|38
|11.
|31
|7
|16
|8
|32 - 36
|37
|12.
|32
|7
|12
|13
|34 - 47
|33
|13.
|31
|9
|4
|18
|43 - 51
|31
|14.
|32
|7
|10
|15
|35 - 53
|31
|15.
|31
|8
|5
|18
|22 - 44
|29
|16.
|32
|4
|12
|16
|32 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|28 - 11
|33
|4.
|0:0
|16
|10
|2
|4
|37 - 20
|32
|5.
|16
|8
|5
|3
|26 - 22
|29
|6.
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|7.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|23 - 17
|27
|8.
|16
|6
|6
|4
|22 - 21
|24
|9.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|10.
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|11.
|15
|6
|2
|7
|28 - 27
|20
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|10 - 15
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|16.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 16
|31
|2.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|26 - 22
|26
|3.
|16
|7
|3
|6
|19 - 23
|24
|4.
|0:0
|16
|5
|9
|2
|19 - 14
|24
|5.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|6.
|15
|4
|8
|3
|18 - 17
|20
|7.
|16
|5
|5
|6
|26 - 24
|20
|8.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|10.
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|19 - 32
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|13.
|16
|3
|2
|11
|15 - 24
|11
|14.
|16
|3
|2
|11
|12 - 29
|11
|15.
|16
|1
|7
|8
|11 - 21
|10
|16.
|16
|1
|4
|11
|16 - 35
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|12 (9)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10