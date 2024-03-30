Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Ох, нехорошо это выглядит. Бензар Ромарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Бензар Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Лука Михай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Julian Marchioni бьет со штрафного в створ, но Razvan Ducan держит все под контролем

86' Алланзиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Ботошани

83' Матч возобновится спорным мячом

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Zoran Mitrov получил желтую карточку от судьи

81' Матч возобновится спорным мячом

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Алланзиньо не смог попасть в створ ударом издали

71' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Zoran Mitrov бьет ударом через себя, но Силвиу Лунг блокирует удар!

70' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Г О О О О Л - Дикан Виктор записал гол на свой счет!

68' Энцо Лопес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Zoran Mitrov навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Zoran Mitrov навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

63' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Садику Рияд получил желтую карточку от судьи

57' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Оооо... вот это был удар! Флореску Эдуард должен был забить с этой позиции.

56' Флореску Эдуард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе

53' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Ботошани

52' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля