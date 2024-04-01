Грузнов в борьбе за верховой мяч в центре поля подыграл себе рукой, Евгений Галимов всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Динамо".

Тагермазов и Кенфак на правом фланге половины поля "Кубани" вели активную борьбу за мяч, на этот раз Евгений Галимов дал свисток в пользу "Кубани".

Сердеров получил мяч у радиуса штрафной площади с правой половины поля, Сердер подработал мяч и затем пробил в левый угол ворот, штанга спасла "Кубань" от второго пропущенного мяча.

Две минуты добавил Евгений Галимов к основному времени первого тайма.

Полузащитник "Кубани" Леон Мусаев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Юсупова.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма в Краснодаре махачкалинское "Динамо" обыгрывает "Кубань" со счётом 1:0. Игроки обеих команд сегодня показывают довольно хороший футбол, но вот реализация моментов всё же оставляет желать лучшего.

Касинтура совершил хороший рывок вперёд по правому флангу, далее Эгаш вошёл в штрафную площадь и затянул с ударом по воротам, в итоге защитники "Кубани" с большим трудом, но всё же перехватили мяч.

Смирнов совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Александр выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, Соколову пришлось серьёзно постараться, чтобы оставить мяч в игре.

Жилов с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Тагермазов с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Жилов хорошо сыграл в подкате и разрядил обстановку у своих ворот.

Смирнов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади от лицевой линии поля, после борьбы мяч отскочил к Грузнову, который из отличной позиции толком не попал по мячу и сделал скидку в руки Магомедову.

Заканчивается постепенно первый тайм. Матч у нас уже вполне мог быть довольно голевым, но с реализацией моментов у обеих команд есть проблемы.

"Кубань" при этом вторую половину первого тайма точно оставляет за собой, а вот "Динамо" как-то уж стало довольно много позволять своему сопернику.

Кенфак совершил рывок вперёд по левому флангу, Тагермазов уверенно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Сундуков с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кагермазов оторвался от защитников "Кубани" и головой пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

Ковачевич в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Кенфака. "Кубань" не смогла быстро разыграть стандарт.

Кенфак по левой половине поля убежал к углу штрафной площади, но затем под давлением соперника у Оливье не получилась подача в центр штрафной.

Жилов с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, защитники "Динамо" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

Жилов сместился с правого фланга немного в центр и выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, Грузнов головой не смог пробить по воротам, но мяч шёл в створ, Магомедову пришлось быстро реагировать, Тимур отбил мяч перед собой к линии вратарской, но из убойной позиции Кенфак зарядил над перекладиной.

Кенфак получил повреждение в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Динамо", но Евгений Галимов нарушение правил не зафиксировал.

Поднялся Кенфак после паузы, показал Оливье, что он готов играть дальше.

Александр Смирнов следом за Кенфаком в прошлом эпизоде также получил небольшое повреждение, но фланговый защитник "Кубани" быстро поднялся и показал, что с ним всё нормально.

Кенфак при входе в штрафную площадь по левой половине поля попытался отыграться с Соколовым, но ответный пас у Игоря не прошёл.

23' Жилов пробил в дальний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

22' Поднялся Ленар Фаттахов после паузы, но показал полузащитник "Кубани" при этом, что он не готов играть дальше.

21' Фаттахов присел на газон и стал показывать, что у него проблемы с бедром. Вышли на поле врачи "Кубани", пауза в игре.

20' Касинтура по правой половине поля убежал в штрафную площадь после отличной передачи из центра поля от Юсупова, а затем пробил плотно в ближний угол ворот, Терновский задел мяч и перевёл его в перекладину, далее последовал отскок к левому углу штрафной площади, Юсупов под давлением соперника не смог сыграть на добивании, но в итоге получилась скидка в центр штрафной на Сердерова, который уже в касание отправил мяч точно в руки Терновскому.

19' Жилов с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, получился подарок для Магомедова.

18' Касинтура вновь разыграл корнер с Сердеровым, после небольшой комбинации Сердер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жилов хорошо сыграл головой и отправил мяч в центр вратарской, где уже Терновский сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

17' Касинтура совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем Эгаш немного заигрался в итоге заработал только угловой для своей команды под давлением Жилова.

16' Махатадзе с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Динамо" сыграли без ошибок и сразу же выбили мяч на левый фланг.

15' Махатадзе со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Грузнов неплохо выпрыгнул и головой пробил под перекладину, Магомедов среагировал и в прыжке перевёл мяч на угловой.

14' Сердеров в борьбе за верховой мяч на правом фланге нарушил правила против Жилова. Игроки "Кубани" тщательно готовятся к стандарту.

13' Касинтура решил разыграть корнер с Сердеровым, Сердер в свою очередь покатил мяч на Крачковского к правому углу штрафной площади, но пас вышел слабоватым, да и Антон немного поскользнулся, а поэтому защитники "Кубани" перехватили мяч.

12' Касинтура совершил рывок вперёд по правому флангу и под давлением Таказова заработал угловой для своей команды.

11' Касинтура с левого фланга от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Кубани" на этот раз сыграли внимательно и перехватили мяч.

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Сердеров!!! Касинтура выполнил передачу на правый фланг, где Кагермазов от лицевой линии поля выполнил передачу чуть назад на Крачковского, Антон выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Сердеров выиграл верховую борьбу за мяч у Фаттахова и головой пробил точно под правую штангу, на этот раз Терновский уже не достал до мяча в прыжке.

9' Мусаев в центре поля нарушил правила против Сердерова. Игроки "Динамо" теперь уже также достаточно быстро разыграли стандарт.

8' Кагермазов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Касинтура головой пробил в левый угол ворот, Терновский в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений.

7' "Динамо" старается сейчас немного успокоить игру, чтобы не позволять "Кубани" активно работать в атаке.

6' Махатадзе получил мяч на боковой линии штрафной площади от Грузнова с левого фланга, далее Георгий от лицевой линии поля под давлением соперника выполнил подачу во вратарскую, никого из партнёров по команде там не оказалось, Магомедов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

5' Жилов с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Магомедов сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч подальше от своих ворот.

4' Крачковский в центре поля нарушил правила против Мусаева. Игроки "Кубани" достаточно быстро разыграли стандарт.

3' Касинтура по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы Эгаш поднялся и показал, что готов играть дальше.

2' Полузащитник "Кубани" Ленар Фаттахов в борьбе за верховой мяч в центре поля опасно сыграл против Эгаша Касинтуры и получил заслуженную жёлтую карточку.