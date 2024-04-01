Тур: 25.
0:1
Перерыв
Ход матча
10'
0:1
45'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Грузнов ИльяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Байрыев АзатЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Левин ГаррикПолузащитник
-
33 Ежков ДанилаНападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
История личных встреч
Кубань
Динамо Махачкала
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
180
Бомбардиры внутри турнира
Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грузнов Илья
|3
|0.13
|Левин Гаррик
|3
|0.13
|Абдоков Нури
|3 (1)
|0.13
|Мосейчук Илья
|2
|0.08
|Байрыев Азат
|1
|0.04
|Чуперка Валерий
|1
|0.04
|Лаук Максим
|1
|0.04
|Шарипов Альберт
|1
|0.04
|Рейхмен Богдан
|1
|0.04
|Кенфак Оливье
|1
|0.04
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|7
|0.29
|Магомедов Ражаб
|3
|0.13
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0.13
|Касинтура Эгаш
|3
|0.13
|Абдуллахи Квари
|2
|0.08
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.08
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|Ковачевич Владимир
|1
|0.04
|Кагермазов Сослан
|1
|0.04
|Алибеков Муталип
|1
|0.04
Карточки
Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаттахов Ленар
|4
|1
|Темников Иван
|5
|0
|Таказов Сослан
|4
|0
|Безденежных Игорь
|4
|0
|Левин Гаррик
|4
|0
|Байрыев Азат
|3
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Чуперка Валерий
|3
|0
|Терновский Дмитрий
|1
|1
|Осипов Евгений
|2
|0
|Лаук Максим
|2
|0
|Махатадзе Георгий
|2
|0
|Шарипов Альберт
|2
|0
|Мосейчук Илья
|2
|0
|Абдоков Нури
|2
|0
|Веденеев Максим
|2
|0
|Кенфак Оливье
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Жилов Ислам
|1
|0
|Рейхмен Богдан
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|6
|0
|Касинтура Эгаш
|4
|0
|Ковачевич Владимир
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Алибеков Муталип
|3
|0
|Храмцов Максим
|3
|0
|Абдуллахи Квари
|3
|0
|Сердеров Сердер
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Касимов Артём
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Кубань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Динамо Махачкала
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
1
Кубань
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
5
16
Кубань
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Динамо Махачкала
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
65% (15)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
67%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
29%
2
13%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
6
38%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
18
7
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
11%
1
14%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
4
22%
3
43%
76-90
Забито
17
24
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
3
18%
3
13%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
2
12%
6
25%
31-45
4
24%
1
4%
46-60
3
18%
6
25%
61-75
3
18%
5
21%
76-90
Пропущено
29
13
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 10
5
17%
1
8%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
17%
4
31%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
2
7%
3
23%
61-75
6
21%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2
Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Кубань - Тюмень 1:1 Кубань - Акрон 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Химки - Кубань 1:1 Кубань - Алания 0:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0
Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2
Результаты матчей
Кубань
Динамо Махачкала
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Кубань
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
56
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
149
419
815
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|24
|13
|4
|7
|25 - 13
|43
|2.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|33 - 20
|42
|3.
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 27
|42
|4.
|24
|10
|11
|3
|28 - 15
|41
|5.
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 20
|40
|6.
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|28 - 21
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|26 - 27
|36
|8.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|24 - 22
|34
|9.
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|41 - 33
|33
|10.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|25 - 27
|31
|11.
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|20 - 23
|31
|12.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|21 - 24
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|27 - 36
|28
|14.
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|23 - 29
|27
|15.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|16 - 28
|25
|16.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|20 - 40
|24
|17.
|0:1 Заявка
|24
|5
|6
|13
|17 - 30
|21
|18.
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|18 - 32
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 7
|27
|2.
|13
|7
|5
|1
|16 - 4
|26
|3.
|1:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|4.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|29 - 17
|25
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|7.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|0:1 Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 12
|14
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 16
|22
|2.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|8 - 7
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 15
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|16
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 12
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 17
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|14.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 27
|9
|15.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|16.
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|5 - 17
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Енисей
|Ломакин Александр
|8
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|Алания
|Тарба Заур
|1 6
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кубань 0:1 Динамо Махачкала
Исход игры
Кубань
25.2% (34)
Ничья
21.5% (29)
Динамо Махачкала
53.3% (72)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (40)
Меньше
66.67% (80)
Обе команды забьют
Да
51.67% (62)
Нет
48.33% (58)
Популярный счёт
0:1 Динамо Махачкала
25.2% (34)
1:1 Ничья
16.3% (22)
1:2 Динамо Махачкала
15.6% (21)
2:1 Кубань
12.6% (17)
0:2 Динамо Махачкала
6.7% (9)
1:0 Кубань
5.2% (7)
0:0 Ничья
3.7% (5)
2:0 Кубань
2.2% (3)
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