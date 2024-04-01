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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 25.
Кубань
0:1
Перерыв
Динамо Махачкала
0'
2' Желтая карточка
Фаттахов Ленар
0:1
10' Гол
Сердеров Сердер
45' Желтая карточка
Мусаев Леон

Ход матча

2'
Фаттахов Ленар
 
10'
0:1
Сердеров Сердер
23'
Смирнов Александр
Фаттахов Ленар
 
45'
Мусаев Леон
 
Прогнозы 135
Кубань 25.2% (34)
X 21.5% (29)
Динамо Махачкала 53.3% (72)
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Кубань
Динамо Махачкала

История личных встреч

Кубань
Динамо Махачкала

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 3 0.13
Левин Гаррик 3 0.13
Абдоков Нури 3 (1) 0.13
Мосейчук Илья 2 0.08
Байрыев Азат 1 0.04
Чуперка Валерий 1 0.04
Лаук Максим 1 0.04
Шарипов Альберт 1 0.04
Рейхмен Богдан 1 0.04
Кенфак Оливье 1 0.04
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 7 0.29
Магомедов Ражаб 3 0.13
Глушков Никита Сергеевич 3 0.13
Касинтура Эгаш 3 0.13
Абдуллахи Квари 2 0.08
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.08
Костюков Михаил 1 0.04
Ковачевич Владимир 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Алибеков Муталип 1 0.04

Карточки

Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаттахов Ленар 4 1
Темников Иван 5 0
Таказов Сослан 4 0
Безденежных Игорь 4 0
Левин Гаррик 4 0
Байрыев Азат 3 0
Смирнов Александр 3 0
Чуперка Валерий 3 0
Терновский Дмитрий 1 1
Осипов Евгений 2 0
Лаук Максим 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Шарипов Альберт 2 0
Мосейчук Илья 2 0
Абдоков Нури 2 0
Веденеев Максим 2 0
Кенфак Оливье 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Мусаев Леон 1 0
Жилов Ислам 1 0
Рейхмен Богдан 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 6 0
Касинтура Эгаш 4 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Храмцов Максим 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Сердеров Сердер 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Касимов Артём 1 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0

Результаты матчей

Кубань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Динамо Махачкала
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
1
Кубань
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

5
16
Кубань
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Динамо Махачкала
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
65% (15)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
67%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
29%
2
13%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
6
38%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

18
7
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
11%
1
14%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
4
22%
3
43%
76-90

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
3
18%
3
13%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
2
12%
6
25%
31-45
4
24%
1
4%
46-60
3
18%
6
25%
61-75
3
18%
5
21%
76-90

Пропущено

29
13
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 10
5
17%
1
8%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
17%
4
31%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
2
7%
3
23%
61-75
6
21%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2
Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Кубань - Тюмень 1:1 Кубань - Акрон 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Химки - Кубань 1:1 Кубань - Алания 0:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0
Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2

Результаты матчей

Кубань
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Кубань
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
6
1
10
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
14
9
4
19
1.5
8
15
1
22
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 24 13 4 7 25 - 13 43
2.
Акрон
 Заявка 24 12 6 6 33 - 20 42
3.
Химки
 Заявка 24 12 6 6 37 - 27 42
4.
Арсенал Тула
 24 10 11 3 28 - 15 41
5.
Родина Москва
 Заявка 24 11 7 6 38 - 20 40
6.
Тюмень
 Заявка 24 10 7 7 28 - 21 37
7.
Алания
 Заявка 24 9 9 6 26 - 27 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 24 9 7 8 24 - 22 34
9.
Енисей
 Заявка 24 10 3 11 41 - 33 33
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 24 8 7 9 25 - 27 31
11.
Торпедо Москва
 Заявка 24 8 7 9 20 - 23 31
12.
КАМАЗ
 Заявка 24 7 8 9 21 - 24 29
13.
Шинник
 Заявка 24 7 7 10 27 - 36 28
14.
Черноморец Нв
 Заявка 24 6 9 9 23 - 29 27
15.
Ленинградец
 Заявка 24 6 7 11 16 - 28 25
16.
Сокол
 Заявка 24 6 6 12 20 - 40 24
17.
Кубань
 0:1 Заявка 24 5 6 13 17 - 30 21
18.
Волгарь
 Заявка 24 4 9 11 18 - 32 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 8 3 1 19 - 7 27
2.
Арсенал Тула
 13 7 5 1 16 - 4 26
3.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
4.
Енисей
 Заявка 13 8 1 4 29 - 17 25
5.
Родина Москва
 Заявка 12 7 2 3 20 - 9 23
6.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
7.
Алания
 Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
8.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
9.
Торпедо Москва
 Заявка 12 6 3 3 13 - 10 21
10.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
11.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
12.
Нефтехимик
 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
13.
Шинник
 Заявка 12 4 5 3 15 - 15 17
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 0:1 Заявка 13 3 5 5 10 - 12 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 12 7 1 4 21 - 16 22
2.
Акрон
 Заявка 12 6 4 2 16 - 10 22
3.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 12 5 3 4 8 - 7 18
4.
Ленинградец
 Заявка 13 5 3 5 11 - 15 18
5.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
6.
Тюмень
 Заявка 13 4 4 5 11 - 15 16
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
11.
Волгарь
 Заявка 12 2 5 5 8 - 12 11
12.
Черноморец Нв
 Заявка 12 2 5 5 9 - 17 11
13.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
14.
Сокол
 Заявка 13 2 3 8 10 - 27 9
15.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
16.
Кубань
 0:1 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 13 1 4 8 5 - 17 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Енисей Ломакин Александр 8
Химки Руденко Александр Александрович 8
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Пальцев Валентин 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
Алания Тарба Заур 1 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма в Краснодаре махачкалинское "Динамо" обыгрывает "Кубань" со счётом 1:0. Игроки обеих команд сегодня показывают довольно хороший футбол, но вот реализация моментов всё же оставляет желать лучшего. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Кубани" Леон Мусаев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Юсупова. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Евгений Галимов к основному времени первого тайма. 
  • Штанга
    45'
    Сердеров получил мяч у радиуса штрафной площади с правой половины поля, Сердер подработал мяч и затем пробил в левый угол ворот, штанга спасла "Кубань" от второго пропущенного мяча. 
  • 44'
    Крачковский из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в полузащитника "Кубани". 
  • Фол, нарушение
    43'
    Тагермазов и Кенфак на правом фланге половины поля "Кубани" вели активную борьбу за мяч, на этот раз Евгений Галимов дал свисток в пользу "Кубани". 
  • 42'
    Грузнов в борьбе за верховой мяч в центре поля подыграл себе рукой, Евгений Галимов всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Динамо". 
  • 41'
    Кенфак совершил рывок вперёд по левому флангу, Тагермазов уверенно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 40'
    "Кубань" при этом вторую половину первого тайма точно оставляет за собой, а вот "Динамо" как-то уж стало довольно много позволять своему сопернику. 
  • 39'
    Заканчивается постепенно первый тайм. Матч у нас уже вполне мог быть довольно голевым, но с реализацией моментов у обеих команд есть проблемы. 
  • 38'
    Смирнов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади от лицевой линии поля, после борьбы мяч отскочил к Грузнову, который из отличной позиции толком не попал по мячу и сделал скидку в руки Магомедову. 
  • 37'
    Тагермазов с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Жилов хорошо сыграл в подкате и разрядил обстановку у своих ворот. 
  • 36'
    Жилов с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 35'
    Смирнов совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Александр выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, Соколову пришлось серьёзно постараться, чтобы оставить мяч в игре. 
  • 34'
    Касинтура совершил хороший рывок вперёд по правому флангу, далее Эгаш вошёл в штрафную площадь и затянул с ударом по воротам, в итоге защитники "Кубани" с большим трудом, но всё же перехватили мяч. 
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    • 33'
      Кенфак при входе в штрафную площадь по левой половине поля попытался отыграться с Соколовым, но ответный пас у Игоря не прошёл. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Александр Смирнов следом за Кенфаком в прошлом эпизоде также получил небольшое повреждение, но фланговый защитник "Кубани" быстро поднялся и показал, что с ним всё нормально. 
    • 31'
      Поднялся Кенфак после паузы, показал Оливье, что он готов играть дальше. 
    • Судья
      30'
      Кенфак получил повреждение в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Динамо", но Евгений Галимов нарушение правил не зафиксировал. 
    • Опасный момент
      29'
      Жилов сместился с правого фланга немного в центр и выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, Грузнов головой не смог пробить по воротам, но мяч шёл в створ, Магомедову пришлось быстро реагировать, Тимур отбил мяч перед собой к линии вратарской, но из убойной позиции Кенфак зарядил над перекладиной. 
    • 28'
      Жилов с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, защитники "Динамо" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 27'
      Кенфак по левой половине поля убежал к углу штрафной площади, но затем под давлением соперника у Оливье не получилась подача в центр штрафной. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Ковачевич в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Кенфака. "Кубань" не смогла быстро разыграть стандарт. 
    • Опасный момент
      25'
      Сундуков с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кагермазов оторвался от защитников "Кубани" и головой пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел в сантиметрах от штанги. 
    • Замена
      24'
      В составе "Кубани" произошла замена. Вместо Ленара Фаттахова на поле вышел Александр Смирнов. 
    • 23'
      Жилов пробил в дальний угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 22'
      Поднялся Ленар Фаттахов после паузы, но показал полузащитник "Кубани" при этом, что он не готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      21'
      Фаттахов присел на газон и стал показывать, что у него проблемы с бедром. Вышли на поле врачи "Кубани", пауза в игре. 
    • Штанга
      20'
      Касинтура по правой половине поля убежал в штрафную площадь после отличной передачи из центра поля от Юсупова, а затем пробил плотно в ближний угол ворот, Терновский задел мяч и перевёл его в перекладину, далее последовал отскок к левому углу штрафной площади, Юсупов под давлением соперника не смог сыграть на добивании, но в итоге получилась скидка в центр штрафной на Сердерова, который уже в касание отправил мяч точно в руки Терновскому. 
    • 19'
      Жилов с правого фланга выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, получился подарок для Магомедова. 
    • Угловой
      18'
      Касинтура вновь разыграл корнер с Сердеровым, после небольшой комбинации Сердер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жилов хорошо сыграл головой и отправил мяч в центр вратарской, где уже Терновский сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 17'
      Касинтура совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем Эгаш немного заигрался в итоге заработал только угловой для своей команды под давлением Жилова. 
    • Угловой
      16'
      Махатадзе с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Динамо" сыграли без ошибок и сразу же выбили мяч на левый фланг. 
    • Опасный момент
      15'
      Махатадзе со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Грузнов неплохо выпрыгнул и головой пробил под перекладину, Магомедов среагировал и в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Сердеров в борьбе за верховой мяч на правом фланге нарушил правила против Жилова. Игроки "Кубани" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      13'
      Касинтура решил разыграть корнер с Сердеровым, Сердер в свою очередь покатил мяч на Крачковского к правому углу штрафной площади, но пас вышел слабоватым, да и Антон немного поскользнулся, а поэтому защитники "Кубани" перехватили мяч. 
    • 12'
      Касинтура совершил рывок вперёд по правому флангу и под давлением Таказова заработал угловой для своей команды. 
    • 11'
      Касинтура с левого фланга от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Кубани" на этот раз сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Сердеров!!! Касинтура выполнил передачу на правый фланг, где Кагермазов от лицевой линии поля выполнил передачу чуть назад на Крачковского, Антон выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Сердеров выиграл верховую борьбу за мяч у Фаттахова и головой пробил точно под правую штангу, на этот раз Терновский уже не достал до мяча в прыжке. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Мусаев в центре поля нарушил правила против Сердерова. Игроки "Динамо" теперь уже также достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      8'
      Кагермазов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Касинтура головой пробил в левый угол ворот, Терновский в прыжке отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • 7'
      "Динамо" старается сейчас немного успокоить игру, чтобы не позволять "Кубани" активно работать в атаке. 
    • 6'
      Махатадзе получил мяч на боковой линии штрафной площади от Грузнова с левого фланга, далее Георгий от лицевой линии поля под давлением соперника выполнил подачу во вратарскую, никого из партнёров по команде там не оказалось, Магомедов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 5'
      Жилов с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Магомедов сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Крачковский в центре поля нарушил правила против Мусаева. Игроки "Кубани" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Травма, повреждение
      3'
      Касинтура по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но после паузы Эгаш поднялся и показал, что готов играть дальше. 
    • Желтая карточка
      2'
      Полузащитник "Кубани" Ленар Фаттахов в борьбе за верховой мяч в центре поля опасно сыграл против Эгаша Касинтуры и получил заслуженную жёлтую карточку. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для "Кубани" очень важная игра на домашнем поле, команде Вадима Евсеева необходимо побеждать, чтобы выбираться из зоны вылета, но конечно же просто так обыграть "Динамо" не получится". 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Евгений Галимов из Екатеринбурга. Помогать ему на бровках будут Алексей Ермилов из Москвы и Артур Тиракьянц из Ростова-на-Дону. Резервным арбитром на этот матч назначен Виталий Молдован из Краснодара. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на заключительном матче 25 тура Первой лиги между краснодарской "Кубанью" и махачкалинским "Динамо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:1 – на это поставили 25.2% пользователей.
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    Прогнозы 135
    Кубань 25.2% (34)
    X 21.5% (29)
    Динамо Махачкала 53.3% (72)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кубань
    Ничья
    Динамо Махачкала
    8.20
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    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кубань 0:1 Динамо Махачкала

    Исход игры
    Кубань
    25.2% (34)
    Ничья
    21.5% (29)
    Динамо Махачкала
    53.3% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (40)
    Меньше
    66.67% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    51.67% (62)
    Нет
    48.33% (58)
    Популярный счёт
    0:1 Динамо Махачкала
    25.2% (34)
    1:1 Ничья
    16.3% (22)
    1:2 Динамо Махачкала
    15.6% (21)
    2:1 Кубань
    12.6% (17)
    0:2 Динамо Махачкала
    6.7% (9)
    1:0 Кубань
    5.2% (7)
    0:0 Ничья
    3.7% (5)
    2:0 Кубань
    2.2% (3)
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