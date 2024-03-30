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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 25.
Кубань
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 55
Кубань 36.4% (20)
X 9.1% (5)
Динамо Махачкала 54.5% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кубань
Ничья
Динамо Махачкала
3.95
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История личных встреч

Кубань
Динамо Махачкала

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
180

Бомбардиры внутри турнира

Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грузнов Илья 3 0.13
Левин Гаррик 3 0.13
Абдоков Нури 3 (1) 0.13
Мосейчук Илья 2 0.09
Байрыев Азат 1 0.04
Чуперка Валерий 1 0.04
Лаук Максим 1 0.04
Шарипов Альберт 1 0.04
Рейхмен Богдан 1 0.04
Кенфак Оливье 1 0.04
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 6 0.26
Магомедов Ражаб 3 0.13
Глушков Никита Сергеевич 3 0.13
Касинтура Эгаш 3 0.13
Абдуллахи Квари 2 0.09
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.09
Костюков Михаил 1 0.04
Ковачевич Владимир 1 0.04
Кагермазов Сослан 1 0.04
Алибеков Муталип 1 0.04

Карточки

Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темников Иван 5 0
Фаттахов Ленар 3 1
Таказов Сослан 4 0
Безденежных Игорь 4 0
Левин Гаррик 4 0
Байрыев Азат 3 0
Смирнов Александр 3 0
Чуперка Валерий 3 0
Терновский Дмитрий 1 1
Осипов Евгений 2 0
Лаук Максим 2 0
Махатадзе Георгий 2 0
Шарипов Альберт 2 0
Мосейчук Илья 2 0
Абдоков Нури 2 0
Веденеев Максим 2 0
Кенфак Оливье 2 0
Нестеренко Юрий 1 0
Мусаев Леон 1 0
Жилов Ислам 1 0
Рейхмен Богдан 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 6 0
Касинтура Эгаш 4 0
Ковачевич Владимир 3 0
Кагермазов Сослан 3 0
Алибеков Муталип 3 0
Храмцов Максим 3 0
Абдуллахи Квари 3 0
Сердеров Сердер 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Сундуков Темиркан 2 0
Касимов Артём 1 0
Костюков Михаил 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0

Результаты матчей

Кубань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Динамо Махачкала
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
1
Кубань
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Динамо Махачкала
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

5
16
Кубань
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
39% (9)
13% (3)
Динамо Махачкала
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
65% (15)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
67%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
2
29%
2
13%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
6
38%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

18
7
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
11%
1
14%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
4
22%
3
43%
76-90

Забито

17
24
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 12
11 Не забивали 9
3
18%
3
13%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
2
12%
6
25%
31-45
4
24%
1
4%
46-60
3
18%
6
25%
61-75
3
18%
5
21%
76-90

Пропущено

29
13
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 10
5
17%
1
8%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
17%
4
31%
31-45
5
17%
1
8%
46-60
2
7%
3
23%
61-75
6
21%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кубань
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Родина Москва - Кубань 1:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Кубань - Шинник 0:2 Тюмень - Кубань 1:2
Кубань - Локомотив Ташкент 0:3 Сокол - Кубань 1:3 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Тюмень - Кубань 3:0 Ленинградец - Кубань 0:1 Кубань - Черноморец Нв 2:2 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Кубань - Торпедо Москва 2:1 Кубань - Родина Москва 1:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Кубань - Тюмень 1:1 Кубань - Акрон 0:1 Нефтехимик - Кубань 2:1 Химки - Кубань 1:1 Кубань - Алания 0:1
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0
Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Борац Баня-Лука 1:1 Динамо Махачкала - Торпедо Москва 0:2 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 Динамо Махачкала - Нефтехимик 1:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0 Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2

Результаты матчей

Кубань
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 22%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Кубань
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
6
1
10
1.5
2
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
11
0.5
Больше Меньше
14
9
4
19
1.5
8
15
1
22
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 23 12 6 5 36 - 23 42
2.
Акрон
 Заявка 23 12 5 6 32 - 19 41
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 12 4 7 24 - 13 40
4.
Арсенал Тула
 23 10 10 3 28 - 15 40
5.
Родина Москва
 Заявка 23 10 7 6 35 - 20 37
6.
Тюмень
 Заявка 23 10 6 7 28 - 21 36
7.
Алания
 Заявка 23 9 9 5 25 - 25 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 23 9 6 8 23 - 21 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
КАМАЗ
 Заявка 23 7 8 8 21 - 23 29
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 7 7 9 22 - 26 28
12.
Торпедо Москва
 Заявка 23 7 7 9 19 - 23 28
13.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
14.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
15.
Сокол
 Заявка 23 6 6 11 19 - 37 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 23 5 6 12 17 - 29 21
18.
Волгарь
 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 7 3 1 16 - 6 24
4.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
5.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
8.
Родина Москва
 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
9.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
10.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
11.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 3 4 7 - 7 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Волгарь
 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
13.
Сокол
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
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Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 8
Шинник Андреев Игорь 8
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кубань - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 55
    Кубань 36.4% (20)
    X 9.1% (5)
    Динамо Махачкала 54.5% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кубань
    Ничья
    Динамо Махачкала
    3.95
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    3.40
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    2.00
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    Прогнозы на матч Кубань - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Кубань
    35.7% (20)
    Ничья
    8.9% (5)
    Динамо Махачкала
    55.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.17% (25)
    Меньше
    52.83% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    52.83% (28)
    Нет
    47.17% (25)
    Популярный счёт
    0:1 Динамо Махачкала
    21.4% (12)
    1:2 Динамо Махачкала
    21.4% (12)
    2:1 Кубань
    21.4% (12)
    1:0 Кубань
    10.7% (6)
    0:2 Динамо Махачкала
    7.1% (4)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
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