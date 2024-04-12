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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Гройтер Фюрт
0:1
Второй тайм: 52'
Кайзерслаутерн
0'
3' Желтая карточка
Аста Симон
8' Желтая карточка
Калоч Филип
0:1
18' Гол
Ахе Рагнар

Ход матча

3'
Аста Симон
 
8'
 
Калоч Филип
18'
0:1
Ахе Рагнар
46'
Лемперте Тим
Зиб Арминдо
 
46'
 
Рашль Тобиас
Нихус Юлиан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
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Гройтер Фюрт
Ничья
Кайзерслаутерн
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40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
17
Гисельман
Нико
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
18
Майерхёфер
Марко
22
Вагнер
Роберт
14
Консбрух
Джомейн
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
30
Зиб
Арминдо
32
Химмельман
Робин
8
Циммер
Жан
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
17
Опоку
Аарон
9
Ахе
Рагнар
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
6 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
0:2
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
3:1
Б2
2:4
Б2
2:1
К
2:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
0:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.9

Среднее время на гол

67
100

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2
1.44

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.16

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
77

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 9 0.31
Хргота Бранимир 8 0.28
Грин Джулиан 4 (2) 0.14
Лемперте Тим 4 0.14
Абиама Диксон 3 0.1
Михальски Дамян 3 0.1
Аста Симон 2 0.07
Вагнер Роберт 1 0.03
Юнг Гидеон 1 0.03
Србени Деннис 1 0.03
Консбрух Джомейн 1 0.03
Хаддади Уссама 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 16 0.55
Риттер Марлон 5 0.17
Томяк Борис 4 (2) 0.14
Тачи Ричмонд 3 0.1
Бойд Терренс 2 0.07
Опоку Аарон 2 0.07
Краус Кевин II 2 (1) 0.07
Пухач Тымотеуш 1 0.03
Редондо Кенни 1 0.03
Циммер Жан 1 0.03
Рашль Тобиас 1 0.03
Туре Альмами 1 0.03
Эльведи Ян 1 0.03
Симакала Ба-Муака 1 0.03
Стожилкович Филип 1 0.03
Нихус Юлиан 1 0.03
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Дитц Максимилиан 6 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Александр Цорнигер 3 1
Аста Симон 4 0
Михальски Дамян 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Петков Лукас 3 0
Абиама Диксон 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Гисельман Нико 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Нихус Юлиан 6 0
Риттер Марлон 5 0
Пухач Тымотеуш 5 0
Редондо Кенни 4 0
Калоч Филип 4 0
Сольдо Никола 4 0
Циммер Жан 3 0
Эльведи Ян 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Фридхельм Фанкел 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Туре Альмами 1 0
Цолински Бен 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Стожилкович Филип 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Кайзерслаутерн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
11
Гройтер Фюрт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Кайзерслаутерн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

21
18

Упущенные победы

8
22
Гройтер Фюрт
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
50% (14)
11% (3)
Кайзерслаутерн
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
14% (4)
46% (13)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

27
19

Упущенные победы

13
33

Голы по времени матча

Забито

25
16
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
20%
6
38%
31-45
7
28%
2
13%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
3
12%
2
13%
76-90

Пропущено

17
29
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
12%
2
7%
1-15
4
24%
4
14%
16-30
3
18%
6
21%
31-45
2
12%
6
21%
46-60
3
18%
9
31%
61-75
3
18%
2
7%
76-90

Забито

12
26
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
17%
4
15%
1-15
2
17%
8
31%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
1
8%
6
23%
76-90

Пропущено

25
29
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
8%
1
3%
1-15
5
20%
4
14%
16-30
6
24%
2
7%
31-45
1
4%
9
31%
46-60
5
20%
8
28%
61-75
6
24%
5
17%
76-90

Забито

37
42
16 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
4
11%
6
14%
1-15
4
11%
10
24%
16-30
8
22%
7
17%
31-45
10
27%
4
10%
46-60
7
19%
7
17%
61-75
4
11%
8
19%
76-90

Пропущено

42
58
22 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 39
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 27
4
10%
3
5%
1-15
9
21%
8
14%
16-30
9
21%
8
14%
31-45
3
7%
15
26%
46-60
8
19%
17
29%
29%
61-75
9
21%
7
12%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1
Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
3
8 раз 29%
0
5 раз 18%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
7
7
3
11
2.5
7
7
3
11
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
23
5
9
19
1.5
11
17
3
25
2.5
9
19
3
25
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
2.
Хольштайн Киль
 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Фортуна
 28 14 7 7 61 - 35 49
4.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
5.
Ганновер 96
 28 11 11 6 51 - 36 44
6.
Герта
 2:0 29 12 8 9 58 - 48 44
7.
Карлсруэ
 28 11 9 8 57 - 42 42
8.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
9.
Гройтер Фюрт
 0:1 29 11 6 12 38 - 42 39
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Шальке 04
 28 9 5 14 43 - 55 32
13.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
14.
Кайзерслаутерн
 1:0 29 9 5 15 45 - 56 32
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Ганза
 0:2 29 9 4 16 27 - 46 31
17.
Айнтрахт Бр
 28 9 3 16 30 - 41 30
18.
Оснабрюк
 28 5 9 14 27 - 53 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
4.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
5.
Гройтер Фюрт
 0:1 15 8 3 4 26 - 17 27
6.
Герта
 2:0 15 7 5 3 37 - 20 26
7.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
8.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
9.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 0:2 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 1:0 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 2:0 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Кайзерслаутерн
 1:0 15 3 4 8 19 - 27 13
13.
Гройтер Фюрт
 0:1 14 3 3 8 12 - 25 12
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Ганза
 0:2 15 3 2 10 9 - 25 11
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Герта Табакович Харис 18 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Нихус Юлиан уходит с поля. Тобиас Рашль выходит вместо него
  • 46'
    Зиб Арминдо уходит с поля. Лемперте Тим выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Г О О О О Л - Ахе Рагнар бьет в цель!
  • 8'
    Калоч Филип получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Аста Симон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Кайзерслаутерн
8.50
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4.76
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3.45
Все Коэффициенты
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