Тур: 29. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
0:1
Второй тайм: 52'
Ход матча
3'
8'
18'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
30
Зиб
Арминдо
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
29
Тачи
Ричмонд
17
Опоку
Аарон
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
-
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Цолински БенЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
6 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.9
Среднее время на гол
67
100
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
2
1.44
Среднее время на гол
45
62
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.16
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
77
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|9
|0.31
|Хргота Бранимир
|8
|0.28
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.14
|Лемперте Тим
|4
|0.14
|Абиама Диксон
|3
|0.1
|Михальски Дамян
|3
|0.1
|Аста Симон
|2
|0.07
|Вагнер Роберт
|1
|0.03
|Юнг Гидеон
|1
|0.03
|Србени Деннис
|1
|0.03
|Консбрух Джомейн
|1
|0.03
|Хаддади Уссама
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|16
|0.55
|Риттер Марлон
|5
|0.17
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.14
|Тачи Ричмонд
|3
|0.1
|Бойд Терренс
|2
|0.07
|Опоку Аарон
|2
|0.07
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.07
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.03
|Редондо Кенни
|1
|0.03
|Циммер Жан
|1
|0.03
|Рашль Тобиас
|1
|0.03
|Туре Альмами
|1
|0.03
|Эльведи Ян
|1
|0.03
|Симакала Ба-Муака
|1
|0.03
|Стожилкович Филип
|1
|0.03
|Нихус Юлиан
|1
|0.03
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Дитц Максимилиан
|6
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Аста Симон
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Риттер Марлон
|5
|0
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|Редондо Кенни
|4
|0
|Калоч Филип
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Циммер Жан
|3
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Фридхельм Фанкел
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Туре Альмами
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Симакала Ба-Муака
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Кайзерслаутерн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
11
Гройтер Фюрт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Кайзерслаутерн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
21
18
Упущенные победы
8
22
Гройтер Фюрт
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
50% (14)
11% (3)
Кайзерслаутерн
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
14% (4)
46% (13)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
27
19
Упущенные победы
13
33
Голы по времени матча
Забито
25
16
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
20%
6
38%
31-45
7
28%
2
13%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
3
12%
2
13%
76-90
Пропущено
17
29
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
12%
2
7%
1-15
4
24%
4
14%
16-30
3
18%
6
21%
31-45
2
12%
6
21%
46-60
3
18%
9
31%
61-75
3
18%
2
7%
76-90
Забито
12
26
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
17%
4
15%
1-15
2
17%
8
31%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
1
8%
6
23%
76-90
Пропущено
25
29
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
8%
1
3%
1-15
5
20%
4
14%
16-30
6
24%
2
7%
31-45
1
4%
9
31%
46-60
5
20%
8
28%
61-75
6
24%
5
17%
76-90
Забито
37
42
16 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
4
11%
6
14%
1-15
4
11%
10
24%
16-30
8
22%
7
17%
31-45
10
27%
4
10%
46-60
7
19%
7
17%
61-75
4
11%
8
19%
76-90
Пропущено
42
58
22 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 39
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 27
4
10%
3
5%
1-15
9
21%
8
14%
16-30
9
21%
8
14%
31-45
3
7%
15
26%
46-60
8
19%
17
29%
29%
61-75
9
21%
7
12%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1
Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
3
8 раз 29%
0
5 раз 18%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
68
77
311
77
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
235
919
1117
325
919
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|9
|3
|51 - 28
|57
|2.
|28
|17
|4
|7
|55 - 34
|55
|3.
|28
|14
|7
|7
|61 - 35
|49
|4.
|28
|14
|6
|8
|53 - 39
|48
|5.
|28
|11
|11
|6
|51 - 36
|44
|6.
|2:0
|29
|12
|8
|9
|58 - 48
|44
|7.
|28
|11
|9
|8
|57 - 42
|42
|8.
|28
|11
|6
|11
|43 - 48
|39
|9.
|0:1
|29
|11
|6
|12
|38 - 42
|39
|10.
|28
|10
|7
|11
|38 - 52
|37
|11.
|28
|10
|6
|12
|39 - 48
|36
|12.
|28
|9
|5
|14
|43 - 55
|32
|13.
|28
|8
|8
|12
|38 - 44
|32
|14.
|1:0
|29
|9
|5
|15
|45 - 56
|32
|15.
|28
|8
|7
|13
|31 - 38
|31
|16.
|0:2
|29
|9
|4
|16
|27 - 46
|31
|17.
|28
|9
|3
|16
|30 - 41
|30
|18.
|28
|5
|9
|14
|27 - 53
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|5
|0
|28 - 10
|32
|2.
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|4.
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|5.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|26 - 17
|27
|6.
|2:0
|15
|7
|5
|3
|37 - 20
|26
|7.
|14
|8
|1
|5
|27 - 22
|25
|8.
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|9.
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|10.
|14
|6
|3
|5
|24 - 20
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|0:2
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|1:0
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|14
|5
|4
|5
|18 - 24
|19
|15.
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|16.
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|17.
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|18.
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|14
|7
|4
|3
|36 - 17
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|14
|6
|3
|5
|22 - 25
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|2:0
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|22 - 22
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|10.
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 23
|13
|12.
|1:0
|15
|3
|4
|8
|19 - 27
|13
|13.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|14.
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|15.
|0:2
|15
|3
|2
|10
|9 - 25
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|14 - 33
|10
|17.
|14
|3
|0
|11
|10 - 24
|9
|18.
|14
|2
|2
|10
|17 - 36
|8
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|18 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6