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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 15680
Гройтер Фюрт
2:1
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
3' Желтая карточка
Аста Симон
8' Желтая карточка
Калоч Филип
0:1
18' Гол
Ахе Рагнар
1:1
54' Гол
Вагнер Роберт
65' Желтая карточка
Хргота Бранимир
67' Желтая карточка
Хёршер Филипп
87' Желтая карточка
Рашль Тобиас
90' Желтая карточка
Абиама Диксон
2:1
90' Гол
Вагнер Роберт
90'+7

Ход матча

3'
Аста Симон
 
8'
 
Калоч Филип
18'
0:1
Ахе Рагнар
(Риттер Марлон)
46'
Лемперте Тим
Зиб Арминдо
 
46'
 
Рашль Тобиас
Нихус Юлиан
54'
Вагнер Роберт
1:1
62'
 
Хёршер Филипп
Тачи Ричмонд
62'
 
Абиама Диксон
Опоку Аарон
65'
Хргота Бранимир
 
67'
 
Хёршер Филипп
68'
Петков Лукас
Србени Деннис
 
75'
Oualid Mhamdi
Гисельман Нико
 
76'
Philipp Mueller
Консбрух Джомейн
 
87'
 
Рашль Тобиас
89'
 
Симакала Ба-Муака
Ахе Рагнар
90'
 
Абиама Диксон
90'
 
Ганслик Даниэль
Риттер Марлон
90'
Вагнер Роберт
(Хргота Бранимир)
2:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 8 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 644 Количество передач 289
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
17
Гисельман
Нико
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
18
Майерхёфер
Марко
22
Вагнер
Роберт
14
Консбрух
Джомейн
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
30
Зиб
Арминдо
32
Химмельман
Робин
8
Циммер
Жан
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
15
Пухач
Тымотеуш
26
Калоч
Филип
16
Нихус
Юлиан
29
Тачи
Ричмонд
7
Риттер
Марлон
17
Опоку
Аарон
9
Ахе
Рагнар
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Кайзерслаутерн
4-2-3-1

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
6 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
0:2
Б2
3:1
Б2
1:3
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
3:1
Б2
2:4
Б2
2:1
К
2:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
0:1

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.9

Среднее время на гол

67
100

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

2
1.44

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.16

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
77

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 9 0.31
Хргота Бранимир 8 0.28
Грин Джулиан 4 (2) 0.14
Лемперте Тим 4 0.14
Вагнер Роберт 3 0.1
Абиама Диксон 3 0.1
Михальски Дамян 3 0.1
Аста Симон 2 0.07
Юнг Гидеон 1 0.03
Србени Деннис 1 0.03
Консбрух Джомейн 1 0.03
Хаддади Уссама 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 16 0.55
Риттер Марлон 5 0.17
Томяк Борис 4 (2) 0.14
Тачи Ричмонд 3 0.1
Бойд Терренс 2 0.07
Опоку Аарон 2 0.07
Краус Кевин II 2 (1) 0.07
Пухач Тымотеуш 1 0.03
Редондо Кенни 1 0.03
Циммер Жан 1 0.03
Рашль Тобиас 1 0.03
Туре Альмами 1 0.03
Эльведи Ян 1 0.03
Симакала Ба-Муака 1 0.03
Стожилкович Филип 1 0.03
Нихус Юлиан 1 0.03
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Дитц Максимилиан 6 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Александр Цорнигер 3 1
Хргота Бранимир 4 0
Аста Симон 4 0
Михальски Дамян 4 0
Абиама Диксон 4 0
Петков Лукас 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Гисельман Нико 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Нихус Юлиан 6 0
Риттер Марлон 5 0
Пухач Тымотеуш 5 0
Редондо Кенни 4 0
Калоч Филип 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Сольдо Никола 4 0
Циммер Жан 3 0
Эльведи Ян 3 0
Бойд Терренс 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Фридхельм Фанкел 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Туре Альмами 1 0
Цолински Бен 1 0
Хёршер Филипп 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Стожилкович Филип 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Кайзерслаутерн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
12
Гройтер Фюрт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Кайзерслаутерн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

21
18

Упущенные победы

8
22
Гройтер Фюрт
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
48% (14)
10% (3)
Кайзерслаутерн
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
14% (4)
48% (14)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

28
19

Упущенные победы

13
34

Голы по времени матча

Забито

27
17
9 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
2
7%
2
12%
1-15
2
7%
3
18%
16-30
5
19%
6
35%
31-45
8
30%
30%
2
12%
46-60
6
22%
2
12%
61-75
4
15%
2
12%
76-90

Пропущено

18
31
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
2
11%
2
6%
1-15
5
28%
4
13%
16-30
3
17%
6
19%
31-45
2
11%
7
23%
46-60
3
17%
9
29%
29%
61-75
3
17%
3
10%
76-90

Забито

12
26
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
17%
4
15%
1-15
2
17%
8
31%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
1
8%
6
23%
76-90

Пропущено

25
29
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
8%
1
3%
1-15
5
20%
4
14%
16-30
6
24%
2
7%
31-45
1
4%
9
31%
46-60
5
20%
8
28%
61-75
6
24%
5
17%
76-90

Забито

39
43
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 15
7 Не забивали 6
4
10%
6
14%
1-15
4
10%
11
26%
16-30
8
21%
7
16%
31-45
11
28%
4
9%
46-60
7
18%
7
16%
61-75
5
13%
8
19%
76-90

Пропущено

43
60
23 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 41
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 28
4
9%
3
5%
1-15
10
23%
8
13%
16-30
9
21%
8
13%
31-45
3
7%
16
27%
46-60
8
19%
17
28%
61-75
9
21%
8
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1
Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
9 раз 60%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
13 раз 45%
3
8 раз 28%
0
5 раз 17%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
8
1.5
7
7
3
12
2.5
7
7
3
12
3.5
1
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
3
11
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
24
5
10
19
1.5
11
18
3
26
2.5
9
20
3
26
3.5
1
28
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
2.
Хольштайн Киль
 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Фортуна
 28 14 7 7 61 - 35 49
4.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
5.
Ганновер 96
 28 11 11 6 51 - 36 44
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 28 11 9 8 57 - 42 42
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Шальке 04
 28 9 5 14 43 - 55 32
13.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
14.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Айнтрахт Бр
 28 9 3 16 30 - 41 30
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 28 5 9 14 27 - 53 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
6.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
7.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
8.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
9.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
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    • 46'
      Нихус Юлиан уходит с поля. Тобиас Рашль выходит вместо него
    • 46'
      Зиб Арминдо уходит с поля. Лемперте Тим выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Риттер Марлон сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Ахе Рагнар бьет в цель!
    • 8'
      Калоч Филип получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Аста Симон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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