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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Герта
1:0
Первый тайм: 26'
Ганза
0'
1:0
18' Гол
Дардаи Палко

Ход матча

18'
Дардаи Палко
(Marten Winkler)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
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Герта
Ничья
Ганза
1.75
6.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
20
Кемпф
Марк-Оливер
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
18
Баркок
Аймен
34
Зефёйк
Дейовайсио
22
Marten
Winkler
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
1
Кольке
Маркус
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
3
Стафилидис
Костас
7
Найдхарт
Нико
13
Шумахер
Кевин
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
9
Прёгер
Кай
14
Ингельссон
Сванте
49
Брумадо
Жуниор
Герта
4-2-3-1
Ганза
3-4-2-1

История личных встреч

Герта
Ганза

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
0:0
К
0:2
Б
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Тотал матчей

0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
135

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 18 (2) 0.62
Нидерлехнер Флориан 7 0.24
Резе Фабиан 6 (2) 0.21
Marten Winkler 5 0.17
Превляк Смаил 4 0.14
Кенни Джонджо 3 0.1
Дардаи Палко 3 0.1
Кемпф Марк-Оливер 3 0.1
Шерхант Дерри 2 0.07
Бухалакис Андреас 1 0.03
Хуссейн Билаль 1 0.03
Маза Ибрагим 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Клеменс Паскаль 1 0.03
Дуджак Джереми 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.14
Прёгер Кай 4 (1) 0.14
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.1
Россбах Дамиан 2 0.07
Dennis Dressel 2 0.07
Ван дер Верфф Яспер 2 0.07
Ингельссон Сванте 1 0.03
Шумахер Кевин 1 0.03
Фролинг Нильс 1 0.03
Найдхарт Нико 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 1 0.03
Гудьонсен Свейнн 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Brumado Junior 1 0.03
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Рейн Симон 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 4 2
Кенни Джонджо 6 0
Marten Winkler 5 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Дордой Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Дардаи Палко 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Маза Ибрагим 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 9 0
Ингельссон Сванте 7 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Прёгер Кай 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Брумадо Жуниор 2 1
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Давид Йонас 3 0
Dennis Dressel 3 0
Переа Хуан 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0

Результаты матчей

Герта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Ганза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
6
Герта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Ганза
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

15
13
Герта
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Ганза
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
21% (6)
54% (15)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

23
20

Упущенные победы

27
19

Голы по времени матча

Забито

36
10
21 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
5
14%
1
10%
1-15
5
14%
2
20%
16-30
11
31%
3
30%
31-45
6
17%
1
10%
46-60
7
19%
1
10%
61-75
2
6%
2
20%
76-90

Пропущено

19
22
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
16%
4
18%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
5
26%
5
23%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
9%
1
6%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
4
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

27
22
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
7%
2
9%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
4
15%
5
23%
31-45
9
33%
3
14%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
5
19%
6
27%
76-90

Забито

58
27
32 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
7
12%
2
7%
1-15
9
16%
4
15%
16-30
16
28%
6
22%
31-45
11
19%
4
15%
46-60
9
16%
4
15%
61-75
6
10%
7
26%
76-90

Пропущено

46
44
18 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 21
5
11%
6
14%
1-15
7
15%
8
18%
16-30
6
13%
8
18%
31-45
14
30%
7
16%
46-60
4
9%
4
9%
61-75
10
22%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2
Ганза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0
Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2

Результаты матчей

Герта
Ганза

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:2
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
1
5 раз 18%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Герта
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
10
4
1.5
6
8
7
7
2.5
1
13
3
11
3.5
3
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
8
7
7
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
17
11
17
11
1.5
9
19
10
18
2.5
1
27
4
24
3.5
3
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
2.
Хольштайн Киль
 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Фортуна
 28 14 7 7 61 - 35 49
4.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
5.
Ганновер 96
 28 11 11 6 51 - 36 44
6.
Герта
 1:0 29 12 8 9 57 - 48 44
7.
Карлсруэ
 28 11 9 8 57 - 42 42
8.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
9.
Гройтер Фюрт
 0:1 29 11 6 12 38 - 42 39
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Шальке 04
 28 9 5 14 43 - 55 32
13.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
14.
Кайзерслаутерн
 1:0 29 9 5 15 45 - 56 32
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Ганза
 0:1 29 9 4 16 27 - 45 31
17.
Айнтрахт Бр
 28 9 3 16 30 - 41 30
18.
Оснабрюк
 28 5 9 14 27 - 53 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
4.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
5.
Гройтер Фюрт
 0:1 15 8 3 4 26 - 17 27
6.
Герта
 1:0 15 7 5 3 36 - 20 26
7.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
8.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
9.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 0:1 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 1:0 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 1:0 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Кайзерслаутерн
 1:0 15 3 4 8 19 - 27 13
13.
Гройтер Фюрт
 0:1 14 3 3 8 12 - 25 12
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Ганза
 0:1 15 3 2 10 9 - 24 11
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Герта Табакович Харис 18 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Герта
Ничья
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