Тур: 29. Стадион: Олимпиаштадион.
Ход матча
18'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.65 Победа «Герты»
-
12
Эрнст
Тьярк
18
Баркок
Аймен
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Герта
Ганза
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Тотал матчей
0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
0
135
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|18 (2)
|0.62
|Нидерлехнер Флориан
|7
|0.24
|Резе Фабиан
|6 (2)
|0.21
|Marten Winkler
|5
|0.17
|Превляк Смаил
|4
|0.14
|Кенни Джонджо
|3
|0.1
|Дардаи Палко
|3
|0.1
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.1
|Шерхант Дерри
|2
|0.07
|Бухалакис Андреас
|1
|0.03
|Хуссейн Билаль
|1
|0.03
|Маза Ибрагим
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Гехтер Линус
|1
|0.03
|Клеменс Паскаль
|1
|0.03
|Дуджак Джереми
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.14
|Прёгер Кай
|4 (1)
|0.14
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.1
|Россбах Дамиан
|2
|0.07
|Dennis Dressel
|2
|0.07
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.07
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Шумахер Кевин
|1
|0.03
|Фролинг Нильс
|1
|0.03
|Найдхарт Нико
|1
|0.03
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.03
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.03
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.03
|Brumado Junior
|1
|0.03
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|4
|2
|Кенни Джонджо
|6
|0
|Marten Winkler
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Дардаи Палко
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|9
|0
|Ингельссон Сванте
|7
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Прёгер Кай
|4
|0
|Шумахер Кевин
|4
|0
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Давид Йонас
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Переа Хуан
|3
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Герта
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Ганза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
6
Герта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Ганза
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
15
13
Герта
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Ганза
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
21% (6)
54% (15)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
23
20
Упущенные победы
27
19
Голы по времени матча
Забито
36
10
21 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 21
5
14%
1
10%
1-15
5
14%
2
20%
16-30
11
31%
3
30%
31-45
6
17%
1
10%
46-60
7
19%
1
10%
61-75
2
6%
2
20%
76-90
Пропущено
19
22
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
16%
4
18%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
5
26%
5
23%
76-90
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
9%
1
6%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
4
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
27
22
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
7%
2
9%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
4
15%
5
23%
31-45
9
33%
3
14%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
5
19%
6
27%
76-90
Забито
58
27
32 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
6 Не забивали 11
7
12%
2
7%
1-15
9
16%
4
15%
16-30
16
28%
6
22%
31-45
11
19%
4
15%
46-60
9
16%
4
15%
61-75
6
10%
7
26%
76-90
Пропущено
46
44
18 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 21
5
11%
6
14%
1-15
7
15%
8
18%
16-30
6
13%
8
18%
31-45
14
30%
7
16%
46-60
4
9%
4
9%
61-75
10
22%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2
Ганза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0
Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2
Результаты матчей
Герта
Ганза
Точный счет
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:2
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
1
5 раз 18%
5
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Герта
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
104
68
77
113
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
68
77
311
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1711
1711
919
1018
127
424
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|9
|3
|51 - 28
|57
|2.
|28
|17
|4
|7
|55 - 34
|55
|3.
|28
|14
|7
|7
|61 - 35
|49
|4.
|28
|14
|6
|8
|53 - 39
|48
|5.
|28
|11
|11
|6
|51 - 36
|44
|6.
|1:0
|29
|12
|8
|9
|57 - 48
|44
|7.
|28
|11
|9
|8
|57 - 42
|42
|8.
|28
|11
|6
|11
|43 - 48
|39
|9.
|0:1
|29
|11
|6
|12
|38 - 42
|39
|10.
|28
|10
|7
|11
|38 - 52
|37
|11.
|28
|10
|6
|12
|39 - 48
|36
|12.
|28
|9
|5
|14
|43 - 55
|32
|13.
|28
|8
|8
|12
|38 - 44
|32
|14.
|1:0
|29
|9
|5
|15
|45 - 56
|32
|15.
|28
|8
|7
|13
|31 - 38
|31
|16.
|0:1
|29
|9
|4
|16
|27 - 45
|31
|17.
|28
|9
|3
|16
|30 - 41
|30
|18.
|28
|5
|9
|14
|27 - 53
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|5
|0
|28 - 10
|32
|2.
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|4.
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|5.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|26 - 17
|27
|6.
|1:0
|15
|7
|5
|3
|36 - 20
|26
|7.
|14
|8
|1
|5
|27 - 22
|25
|8.
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|9.
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|10.
|14
|6
|3
|5
|24 - 20
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|1:0
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|14
|5
|4
|5
|18 - 24
|19
|15.
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|16.
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|17.
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|18.
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|14
|7
|4
|3
|36 - 17
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|14
|6
|3
|5
|22 - 25
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|22 - 22
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|10.
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 23
|13
|12.
|1:0
|15
|3
|4
|8
|19 - 27
|13
|13.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|14.
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|15.
|0:1
|15
|3
|2
|10
|9 - 24
|11
|16.
|14
|2
|4
|8
|14 - 33
|10
|17.
|14
|3
|0
|11
|10 - 24
|9
|18.
|14
|2
|2
|10
|17 - 36
|8
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|18 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6