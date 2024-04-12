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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 62177
Герта
4:0
Конец матча
Ганза
0'
1:0
18' Гол
Дардаи Палко
2:0
31' Пенальти
Резе Фабиан
45' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
3:0
59' Гол
Дардаи Палко
63' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
82' Желтая карточка
Василиадис Себастиан
4:0
86' Гол
Табакович Харис
90'+5

Ход матча

18'
Дардаи Палко
(Marten Winkler)
1:0
31'
Резе Фабиан
2:0
45'
Зефёйк Дейовайсио
 
46'
 
Василиадис Себастиан
Рейн Симон
46'
 
Штраус Джон-Патрик
Шумахер Кевин
58'
Бухалакис Андреас
Зефёйк Дейовайсио
 
59'
Дардаи Палко
(Marten Winkler)
3:0
63'
 
Ингельссон Сванте
72'
Хуссейн Билаль
Баркок Аймен
 
72'
Маза Ибрагим
Дардаи Палко
 
72'
 
Переа Хуан
Брумадо Жуниор
79'
Шерхант Дерри
Marten Winkler
 
79'
Ляйстнер Тони
Дордой Мартон
 
80'
 
Felix Ruschke
Стафилидис Костас
82'
 
Василиадис Себастиан
86'
Табакович Харис
(Маза Ибрагим)
4:0
90'
 
Бахманн Яник
Прёгер Кай

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 507 Количество передач 429
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
20
Кемпф
Марк-Оливер
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
18
Баркок
Аймен
34
Зефёйк
Дейовайсио
22
Marten
Winkler
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
1
Кольке
Маркус
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
3
Стафилидис
Костас
7
Найдхарт
Нико
13
Шумахер
Кевин
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
9
Прёгер
Кай
14
Ингельссон
Сванте
49
Брумадо
Жуниор
Герта
4-2-3-1
Ганза
3-4-2-1

История личных встреч

Герта
Ганза

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
0:0
К
0:2
Б
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Тотал матчей

0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
135

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 19 (2) 0.66
Резе Фабиан 7 (3) 0.24
Нидерлехнер Флориан 7 0.24
Marten Winkler 5 0.17
Превляк Смаил 4 0.14
Дардаи Палко 4 0.14
Кенни Джонджо 3 0.1
Кемпф Марк-Оливер 3 0.1
Шерхант Дерри 2 0.07
Маза Ибрагим 1 0.03
Бухалакис Андреас 1 0.03
Хуссейн Билаль 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Клеменс Паскаль 1 0.03
Дуджак Джереми 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.14
Прёгер Кай 4 (1) 0.14
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.1
Россбах Дамиан 2 0.07
Dennis Dressel 2 0.07
Ван дер Верфф Яспер 2 0.07
Ингельссон Сванте 1 0.03
Шумахер Кевин 1 0.03
Фролинг Нильс 1 0.03
Найдхарт Нико 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 1 0.03
Гудьонсен Свейнн 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Brumado Junior 1 0.03
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Рейн Симон 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 4 2
Кенни Джонджо 6 0
Marten Winkler 5 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Зефёйк Дейовайсио 4 0
Дордой Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Дардаи Палко 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Маза Ибрагим 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 9 0
Ингельссон Сванте 8 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Прёгер Кай 4 0
Василиадис Себастиан 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Брумадо Жуниор 2 1
Найдхарт Нико 3 0
Давид Йонас 3 0
Dennis Dressel 3 0
Переа Хуан 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0

Результаты матчей

Герта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ганза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
6
Герта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Ганза
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

15
13
Герта
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Ганза
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
21% (6)
55% (16)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
11

Волевые победы

23
20

Упущенные победы

27
19

Голы по времени матча

Забито

40
10
23 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
5
13%
1
10%
1-15
6
15%
2
20%
16-30
12
30%
3
30%
31-45
7
18%
1
10%
46-60
7
18%
1
10%
61-75
3
8%
2
20%
76-90

Пропущено

19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
16%
4
15%
1-15
3
16%
5
19%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
5
26%
5
19%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
26%
6
23%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
9%
1
6%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
4
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

27
22
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
7%
2
9%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
4
15%
5
23%
31-45
9
33%
3
14%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
5
19%
6
27%
76-90

Забито

62
27
34 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 12
7
11%
2
7%
1-15
10
16%
4
15%
16-30
17
27%
6
22%
31-45
12
19%
4
15%
46-60
9
15%
4
15%
61-75
7
11%
7
26%
76-90

Пропущено

46
48
18 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 22
5
11%
6
13%
1-15
7
15%
9
19%
16-30
6
13%
9
19%
31-45
14
30%
8
17%
46-60
4
9%
4
8%
61-75
10
22%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2
Ганза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0
Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2

Результаты матчей

Герта
Ганза

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
1
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Герта
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
11
4
1.5
6
8
8
7
2.5
1
13
4
11
3.5
3
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
9
7
7
1.5
3
12
3
11
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
17
12
18
11
1.5
9
20
11
18
2.5
1
28
5
24
3.5
3
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
2.
Хольштайн Киль
 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Фортуна
 28 14 7 7 61 - 35 49
4.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
5.
Ганновер 96
 28 11 11 6 51 - 36 44
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 28 11 9 8 57 - 42 42
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Шальке 04
 28 9 5 14 43 - 55 32
13.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
14.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Айнтрахт Бр
 28 9 3 16 30 - 41 30
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 28 5 9 14 27 - 53 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
6.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
7.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
8.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
9.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
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