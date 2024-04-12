Тур: 29. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 62177
0'
1:0
18' ГолДардаи Палко
2:0
31' ПенальтиРезе Фабиан
45' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
3:0
59' ГолДардаи Палко
63' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
82' Желтая карточкаВасилиадис Себастиан
4:0
86' ГолТабакович Харис
90'+5
Ход матча
18'
1:0
31'
2:0
59'
3:0
86'
4:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
507 Количество передач 429
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
18
Баркок
Аймен
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Герта
Ганза
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Тотал матчей
0.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
0
135
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|19 (2)
|0.66
|Резе Фабиан
|7 (3)
|0.24
|Нидерлехнер Флориан
|7
|0.24
|Marten Winkler
|5
|0.17
|Превляк Смаил
|4
|0.14
|Дардаи Палко
|4
|0.14
|Кенни Джонджо
|3
|0.1
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.1
|Шерхант Дерри
|2
|0.07
|Маза Ибрагим
|1
|0.03
|Бухалакис Андреас
|1
|0.03
|Хуссейн Билаль
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Гехтер Линус
|1
|0.03
|Клеменс Паскаль
|1
|0.03
|Дуджак Джереми
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.14
|Прёгер Кай
|4 (1)
|0.14
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.1
|Россбах Дамиан
|2
|0.07
|Dennis Dressel
|2
|0.07
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.07
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Шумахер Кевин
|1
|0.03
|Фролинг Нильс
|1
|0.03
|Найдхарт Нико
|1
|0.03
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.03
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.03
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.03
|Brumado Junior
|1
|0.03
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|4
|2
|Кенни Джонджо
|6
|0
|Marten Winkler
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Дардаи Палко
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|9
|0
|Ингельссон Сванте
|8
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Прёгер Кай
|4
|0
|Василиадис Себастиан
|4
|0
|Шумахер Кевин
|4
|0
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Давид Йонас
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Переа Хуан
|3
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Герта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Ганза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
6
Герта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Ганза
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
17
17
Упущенные победы
15
13
Герта
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Ганза
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
21% (6)
55% (16)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
11
Волевые победы
23
20
Упущенные победы
27
19
Голы по времени матча
Забито
40
10
23 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
5
13%
1
10%
1-15
6
15%
2
20%
16-30
12
30%
3
30%
31-45
7
18%
1
10%
46-60
7
18%
1
10%
61-75
3
8%
2
20%
76-90
Пропущено
19
26
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
16%
4
15%
1-15
3
16%
5
19%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
5
26%
5
19%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
26%
6
23%
76-90
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
9%
1
6%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
5
23%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
4
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
27
22
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
7%
2
9%
1-15
4
15%
4
18%
16-30
4
15%
5
23%
31-45
9
33%
3
14%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
5
19%
6
27%
76-90
Забито
62
27
34 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 12
7
11%
2
7%
1-15
10
16%
4
15%
16-30
17
27%
6
22%
31-45
12
19%
4
15%
46-60
9
15%
4
15%
61-75
7
11%
7
26%
76-90
Пропущено
46
48
18 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 22
5
11%
6
13%
1-15
7
15%
9
19%
16-30
6
13%
9
19%
31-45
14
30%
8
17%
46-60
4
9%
4
8%
61-75
10
22%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0
Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2
Ганза
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0
Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2
Результаты матчей
Герта
Ганза
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
1
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Герта
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
114
68
87
113
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
69
77
312
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
1712
1811
920
1118
128
524
326
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6