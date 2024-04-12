Тур: 26. Стадион: Райффайзен Арена.
3:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
1:0
18' ПенальтиЛюбичич Марин
2:0
26' ГолЛюбичич Марин
70' Желтая карточкаАндраде Андреас
3:0
73' ГолЛюбичич Марин
77' Желтая карточкаЙовичич Бранко
3:1
84' ГолДоргелес Нене
90' Желтая карточкаЛаваль Тобиас
90'+8
Ход матча
18'
1:0
26'
2:0
70'
73'
3:0
77'
81'
84'
3:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
22
Соле
Умар
29
Гиндо
Дауда
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
20
Койта
Секу
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
-
24 Хавель ЭлиасПолузащитник
-
44 Тауи АдильНападающий
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
Главный тренер: Thomas Darazs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
90.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
90.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед
35 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 5 ничьих 30 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 21 победа
46 матчей
8.7%
26.1%
65.2%
4 победы 12 ничьих 30 побед
Первый тайм
13%
43.5%
43.5%
6 побед 20 ничьих 20 побед
Второй тайм
10.9%
43.5%
45.6%
5 побед 20 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
0.67
0.8
Среднее время на гол
135
112
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
1.88
1.81
Среднее время на гол
47
49
Всего голов
61
58
Голов в среднем за матч
1.33
1.26
Тотал матчей
2.5
40
Больше 87%
Меньше 13%
6
32
Больше 70%
Меньше 30%
14
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
67
71
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.35
|Любичич Марин
|7 (1)
|0.27
|Хавель Элиас
|2
|0.08
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.08
|Цирайс Филипп
|2
|0.08
|Люкенедер Феликс
|2
|0.08
|Усор Мозес
|2
|0.08
|Флеккер Флориан
|1
|0.04
|Стойкович Филип
|1
|0.04
|Балик Гусейн
|1
|0.04
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Белло Джордж
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|11
|0.42
|Глух Оскар
|6
|0.23
|Ратков Петар
|5
|0.19
|Фернандо Педро
|4
|0.15
|Койта Секу
|4 (1)
|0.15
|Шимич Роко
|4
|0.15
|Дедич Амар
|3
|0.12
|Доргелес Нене
|3
|0.12
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.08
|Форсон Аманква
|2
|0.08
|Бидструп Мадс
|2
|0.08
|Беду Самсон
|2
|0.08
|Павлович Страхинья
|1
|0.04
|Соле Умар
|1
|0.04
|Пёнтковски Камиль
|1
|0.04
|Сучич Лука
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Гиндо Дауда
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|8
|0
|Жуль Роберт
|6
|1
|Хорват Саша
|7
|0
|Стойкович Филип
|5
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Андраде Андреас
|3
|0
|Белло Джордж
|3
|0
|Хавель Элиас
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Пинто Ленни
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Усор Мозес
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Лаваль Тобиас
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|7
|1
|Гурна-Дуат Люка
|5
|1
|Конате Карим
|6
|0
|Шлагер Александер
|4
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Капальдо Николас
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Gerhard Struber
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Глух Оскар
|2
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Форсон Аманква
|1
|0
|Беду Самсон
|1
|0
|Ратков Петар
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
6
ЛАСК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ред Булл Зальцбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
10
28
ЛАСК
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
13
34
Голы по времени матча
Забито
18
24
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
3
17%
5
21%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
6
33%
3
13%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
11
28
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
0
0%
3
11%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
4
36%
6
21%
31-45
0
0%
8
29%
46-60
3
27%
2
7%
61-75
3
27%
7
25%
76-90
Пропущено
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
2
25%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
29%
3
38%
76-90
Забито
29
52
13 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 20
10 Не забивали 3
2
7%
6
12%
1-15
3
10%
8
15%
16-30
8
28%
9
17%
31-45
3
10%
13
25%
46-60
4
14%
6
12%
61-75
9
31%
10
19%
76-90
Пропущено
21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
3
14%
3
17%
1-15
6
29%
2
11%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
6
29%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1
Результаты матчей
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
67
76
211
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
121
310
76
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
233
917
1412
521
719
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9