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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
ЛАСК
3:1
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
9' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
1:0
18' Пенальти
Любичич Марин
2:0
26' Гол
Любичич Марин
70' Желтая карточка
Андраде Андреас
3:0
73' Гол
Любичич Марин
77' Желтая карточка
Йовичич Бранко
3:1
84' Гол
Доргелес Нене
90' Желтая карточка
Лаваль Тобиас
90'+8
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
16
Андраде
Андреас
29
Флеккер
Флориан
14
Бериша
Валон
18
Йовичич
Бранко
2
Белло
Джордж
17
Усор
Мозес
9
Любичич
Марин
24
Шлагер
Александер
3
Терзич
Алекса
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
29
Гиндо
Дауда
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
10
Сучич
Лука
30
Глух
Оскар
20
Койта
Секу
19
Конате
Карим
ЛАСК
4-4-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
90.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
90.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед

35 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 5 ничьих 30 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 10 ничьих 21 победа

46 матчей

8.7%
26.1%
65.2%
4 победы 12 ничьих 30 побед

Первый тайм

13%
43.5%
43.5%
6 побед 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

10.9%
43.5%
45.6%
5 побед 20 ничьих 21 победа

История матчей

Б
0:1
К
2:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
К
3:1
Б
3:1
Б
2:5
К
0:3
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

0.67
0.8

Среднее время на гол

135
112

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

1.88
1.81

Среднее время на гол

47
49

Всего голов

61
58

Голов в среднем за матч

1.33
1.26

Тотал матчей

2.5
40
Больше 87%
Меньше 13%
6
32
Больше 70%
Меньше 30%
14
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

67
71

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 9 0.35
Любичич Марин 7 (1) 0.27
Хавель Элиас 2 0.08
Гойгингер Томас 2 (1) 0.08
Цирайс Филипп 2 0.08
Люкенедер Феликс 2 0.08
Усор Мозес 2 0.08
Флеккер Флориан 1 0.04
Стойкович Филип 1 0.04
Балик Гусейн 1 0.04
Хорват Саша 0 0
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Белло Джордж 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 11 0.42
Глух Оскар 6 0.23
Ратков Петар 5 0.19
Фернандо Педро 4 0.15
Койта Секу 4 (1) 0.15
Шимич Роко 4 0.15
Дедич Амар 3 0.12
Доргелес Нене 3 0.12
Кьергаард Мауриц 2 0.08
Форсон Аманква 2 0.08
Бидструп Мадс 2 0.08
Беду Самсон 2 0.08
Павлович Страхинья 1 0.04
Соле Умар 1 0.04
Пёнтковски Камиль 1 0.04
Сучич Лука 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Гиндо Дауда 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 8 0
Жуль Роберт 6 1
Хорват Саша 7 0
Стойкович Филип 5 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Андраде Андреас 3 0
Белло Джордж 3 0
Хавель Элиас 3 0
Любичич Марин 2 0
Реннер Рене 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Любич Иван 2 0
Пинто Ленни 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Усор Мозес 2 0
Михорль Петер 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 7 1
Гурна-Дуат Люка 5 1
Конате Карим 6 0
Шлагер Александер 4 0
Дедич Амар 3 0
Койта Секу 2 0
Капальдо Николас 2 0
Фернандо Педро 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Глух Оскар 2 0
Ульмер Андреас 1 0
Соле Умар 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Форсон Аманква 1 0
Беду Самсон 1 0
Ратков Петар 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
6
ЛАСК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Ред Булл Зальцбург
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

10
28
ЛАСК
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
54% (14)
12% (3)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

13
34

Голы по времени матча

Забито

18
24
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
3
17%
5
21%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
6
33%
3
13%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

11
28
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
0
0%
3
11%
1-15
1
9%
2
7%
16-30
4
36%
6
21%
31-45
0
0%
8
29%
46-60
3
27%
2
7%
61-75
3
27%
7
25%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
2
25%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
4
29%
3
38%
76-90

Забито

29
52
13 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 20
10 Не забивали 3
2
7%
6
12%
1-15
3
10%
8
15%
16-30
8
28%
9
17%
31-45
3
10%
13
25%
46-60
4
14%
6
12%
61-75
9
31%
10
19%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
3
14%
3
17%
1-15
6
29%
2
11%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
6
29%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1

Результаты матчей

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
2:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
7
6
2
11
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
7
6
3
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
23
3
9
17
1.5
14
12
5
21
2.5
7
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Весь список
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