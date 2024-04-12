Тур: 29. Стадион: ВВК Арена. Главный судья: Стилер Тобиас
1:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
37'
48'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
227 Количество передач 175
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Энгельс
Арне
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
11 Биэл ПепПолузащитник
-
20 Михель СвенПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бедья КрисНападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аугсбург
Унион Берлин
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
0.88
Среднее время на гол
63
102
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.14
Среднее время на гол
72
78
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|15 (3)
|0.52
|Титц Филлип
|8
|0.28
|Энгельс Арне
|3
|0.1
|Йенсен Фредрик
|2
|0.07
|Варгас Рубен
|2
|0.07
|Якич Кристиян
|2
|0.07
|Майер Арне
|2
|0.07
|Удуохаи Феликс
|2
|0.07
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.07
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.07
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.03
|Педерсен Мадс
|1
|0.03
|Иаго Лопес
|1
|0.03
|Михель Свен
|1 (1)
|0.03
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.03
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|6
|0.21
|Бехренс Кевин
|4
|0.14
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.1
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.07
|Духи Данило
|2
|0.07
|Ааронсон Бренден
|2
|0.07
|Вертессен Йорбе
|1
|0.03
|Шефер Андраш
|1
|0.03
|Пантович Милош
|1
|0.03
|Кауфманн Миккель
|1
|0.03
|Фофана Датро
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.03
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|1
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Демирович Эрмедин
|4
|0
|Дамен Финн
|4
|0
|Иаго Лопес
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Варгас Рубен
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|7
|1
|Хаберер Яник
|6
|0
|Лейте Диогу
|6
|0
|Тусар Люка
|5
|0
|Хедира Рани
|3
|1
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Фогт Кевин
|4
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Шефер Андраш
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Юранович Йосип
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Унион Берлин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
14
5
Аугсбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Унион Берлин
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
19
16
Аугсбург
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Унион Берлин
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
33
21
Голы по времени матча
Забито
24
10
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 22
1
4%
2
20%
1-15
5
21%
1
10%
16-30
6
25%
5
50%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
6
25%
1
10%
76-90
Пропущено
22
22
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
3
14%
1-15
4
18%
4
18%
16-30
8
36%
2
9%
31-45
3
14%
7
32%
46-60
2
9%
4
18%
61-75
3
14%
2
9%
76-90
Забито
22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
9%
2
13%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
2
9%
4
25%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
5
23%
3
19%
76-90
Пропущено
23
20
17 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
17%
3
15%
1-15
8
35%
2
10%
16-30
5
22%
4
20%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
2
9%
7
35%
76-90
Забито
46
26
24 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 14
3
7%
4
15%
1-15
10
22%
2
8%
16-30
11
24%
8
31%
31-45
6
13%
4
15%
46-60
5
11%
4
15%
61-75
11
24%
4
15%
76-90
Пропущено
45
42
31 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 22
6
13%
6
14%
1-15
12
27%
6
14%
16-30
13
29%
6
14%
31-45
4
9%
8
19%
46-60
5
11%
7
17%
61-75
5
11%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3
Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1
Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1
Результаты матчей
Аугсбург
Унион Берлин
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
15 раз 54%
1
6 раз 21%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
86
59
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
59
410
212
311
113
212
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
1315
1216
721
523
325
325
226
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|69 - 19
|76
|2.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|80 - 36
|60
|3.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|64 - 34
|60
|4.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|64 - 33
|53
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|55 - 33
|53
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|1:0 Заявка
|29
|10
|9
|10
|46 - 46
|39
|8.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|48 - 53
|36
|9.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|40 - 52
|36
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|41 - 49
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|12.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|49 - 54
|31
|13.
|0:1 Заявка
|29
|8
|5
|16
|25 - 44
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|34 - 47
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|33 - 58
|26
|16.
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|26 - 46
|23
|17.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|23 - 49
|22
|18.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 71
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|1:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|9.
|0:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|1:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|24 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|15.
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 24
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|24 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|21 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Аугсбург
61.9% (83)
Ничья
26.1% (35)
Унион Берлин
11.9% (16)
Тотал 2.5
Больше
54.7% (64)
Меньше
45.3% (53)
Обе команды забьют
Да
79.49% (93)
Нет
20.51% (24)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
36.6% (49)
1:1 Ничья
21.6% (29)
1:0 Аугсбург
14.2% (19)
1:2 Унион Берлин
7.5% (10)
3:1 Аугсбург
1.5% (2)
0:1 Унион Берлин
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:0 Аугсбург
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!