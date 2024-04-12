Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

47' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Энгельс Арне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Хедира Рани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Брайтхаупт Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Шефер Андраш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Триммель Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Аугсбург

27' Крал Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Кауфманн Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Брайтхаупт Тим из команды Аугсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

22' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Кауфманн Миккель нанес удар головой, но Финн Дамен спокойно отбил мяч.

16' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

12' Хорошую попытку сделал Холлербах Бенедикт . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Аугсбург

10' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Аугсбург

4' Ааронсон Бренден выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Дамен Финн взял и забрал мяч на выходе

3' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру