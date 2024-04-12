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Тур: 29. Стадион: . Зрители: 29731 Главный судья: Стилер Тобиас
Аугсбург
2:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
37' Желтая карточка
Хедира Рани
1:0
47' Гол
Титц Филлип
2:0
81' Гол
Михель Свен
90' Желтая карточка
Брайтхаупт Тим
90'+6

Ход матча

37'
 
Хедира Рани
47'
Титц Филлип
1:0
62'
Биэл Пеп
Варгас Рубен
 
66'
 
Фолланд Кевин
Кауфманн Миккель
66'
 
Хаберер Яник
Триммель Кристофер
73'
Пфайффер Патрик
Титц Филлип
 
73'
Михель Свен
Энгельс Арне
 
75'
 
Бедья Крис
Холлербах Бенедикт
75'
 
Лайдуни Аисса
Хедира Рани
79'
Кёмюр Мерт
Бауэр Максимилиан
 
81'
Михель Свен
(Майер Арне)
2:0
90'
Брайтхаупт Тим
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 419 Количество передач 462
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 134
Аугсбург 61.9% (83)
X 26.1% (35)
Унион Берлин 11.9% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
18
Брайтхаупт
Тим
27
Энгельс
Арне
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
9
Демирович
Эрмедин
21
Титц
Филлип
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
33
Крал
Алекс
8
Хедира
Рани
7
Ааронсон
Бренден
13
Шефер
Андраш
9
Кауфманн
Миккель
16
Холлербах
Бенедикт
Аугсбург
4-1-2-1-2
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Аугсбург
Унион Берлин

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:0
ТМК
4:1
ТМК
1:4
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
0.88

Среднее время на гол

63
102

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.14

Среднее время на гол

72
78

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 15 (3) 0.52
Титц Филлип 8 0.28
Энгельс Арне 3 0.1
Йенсен Фредрик 2 0.07
Варгас Рубен 2 0.07
Майер Арне 2 0.07
Якич Кристиян 2 0.07
Михель Свен 2 (1) 0.07
Удуохаи Феликс 2 0.07
Бельо Дион Дрене 2 0.07
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.07
Гоувелеув Джеффри 1 0.03
Педерсен Мадс 1 0.03
Иаго Лопес 1 0.03
Бауэр Максимилиан 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.21
Бехренс Кевин 4 0.14
Холлербах Бенедикт 3 0.1
Фолланд Кевин 2 (1) 0.07
Духи Данило 2 0.07
Ааронсон Бренден 2 0.07
Вертессен Йорбе 1 0.03
Шефер Андраш 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Кауфманн Миккель 1 0.03
Фофана Датро 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.03
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Мбабу Кевин 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Демирович Эрмедин 4 0
Дамен Финн 4 0
Иаго Лопес 3 0
Якич Кристиян 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Брайтхаупт Тим 3 0
Михель Свен 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Энгельс Арне 0 1
Йенсен Фредрик 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Титц Филлип 1 0
Биэл Пеп 1 0
Джесс Торуп 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 7 1
Хаберер Яник 6 0
Лейте Диогу 6 0
Тусар Люка 5 0
Хедира Рани 3 1
Фолланд Кевин 1 2
Фогт Кевин 4 0
Ааронсон Бренден 2 1
Бехренс Кевин 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Шефер Андраш 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Юранович Йосип 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Вертессен Йорбе 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Унион Берлин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

14
5
Аугсбург
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Унион Берлин
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

19
16
Аугсбург
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
24% (7)
52% (15)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

33
21

Голы по времени матча

Забито

26
10
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 23
1
4%
2
20%
1-15
5
19%
1
10%
16-30
6
23%
5
50%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
7
27%
1
10%
76-90

Пропущено

22
24
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
9%
3
13%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
8
36%
2
8%
31-45
3
14%
8
33%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
3
14%
3
13%
76-90

Забито

22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
9%
2
13%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
2
9%
4
25%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
5
23%
3
19%
76-90

Пропущено

23
20
17 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
17%
3
15%
1-15
8
35%
2
10%
16-30
5
22%
4
20%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
2
9%
7
35%
76-90

Забито

48
26
24 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 15
3
6%
4
15%
1-15
10
21%
2
8%
16-30
11
23%
8
31%
31-45
7
15%
4
15%
46-60
5
10%
4
15%
61-75
12
25%
4
15%
76-90

Пропущено

45
44
31 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
6
13%
6
14%
1-15
12
27%
6
14%
16-30
13
29%
6
14%
31-45
4
9%
9
20%
46-60
5
11%
7
16%
61-75
5
11%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3
Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1
Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1

Результаты матчей

Аугсбург
Унион Берлин

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:3
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
16 раз 55%
1
6 раз 21%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
6
9
6
1.5
5
9
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
5
10
4
10
1.5
2
13
3
11
2.5
1
14
2
12
3.5
1
14
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
13
16
13
16
1.5
7
22
5
24
2.5
3
26
3
26
3.5
2
27
2
27
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 28 24 4 0 69 - 19 76
2.
Бавария
 Заявка 28 19 3 6 80 - 36 60
3.
Штутгарт
 Заявка 28 19 3 6 64 - 34 60
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 16 5 7 64 - 33 53
5.
Боруссия Д
 Заявка 28 15 8 5 55 - 33 53
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 10 12 6 43 - 36 42
7.
Аугсбург
 Заявка 29 10 9 10 47 - 46 39
8.
Хоффенхайм
 Заявка 28 10 6 12 48 - 53 36
9.
Фрайбург
 Заявка 28 10 6 12 40 - 52 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 28 8 9 11 41 - 49 33
11.
Вердер
 Заявка 28 8 7 13 36 - 44 31
12.
Боруссия М
 Заявка 28 7 10 11 49 - 54 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
14.
Вольфсбург
 Заявка 28 7 7 14 34 - 47 28
15.
Бохум
 Заявка 28 5 11 12 33 - 58 26
16.
Майнц
 Заявка 28 4 11 13 26 - 46 23
17.
Кёльн
 Заявка 28 4 10 14 23 - 49 22
18.
Дармштадт
 Заявка 28 2 8 18 28 - 71 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 38 - 8 38
2.
Бавария
 Заявка 14 11 1 2 47 - 11 34
3.
Штутгарт
 Заявка 14 10 3 1 40 - 14 33
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 9 3 2 32 - 10 30
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Боруссия М
 Заявка 14 5 4 5 25 - 23 19
12.
Бохум
 Заявка 14 4 7 3 22 - 21 19
13.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14.
Майнц
 Заявка 14 4 4 6 15 - 16 16
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 14 1 3 10 15 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
3.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 14 6 2 6 26 - 28 20
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 23 17
8.
Фрайбург
 Заявка 14 5 1 8 15 - 26 16
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 Заявка 14 3 4 7 15 - 22 13
11.
Вольфсбург
 Заявка 14 3 3 8 14 - 25 12
12.
Боруссия М
 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 14 2 5 7 17 - 27 11
14.
Кёльн
 Заявка 14 1 7 6 11 - 25 10
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 24 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 21 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 15 (8)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Вердер Дукш Марвин 9
Боруссия М Вайгль Юлиан 9
Весь список
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    Прогнозы 134
    Аугсбург 61.9% (83)
    X 26.1% (35)
    Унион Берлин 11.9% (16)
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