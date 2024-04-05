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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Жилина
0:3
Конец матча
Слован Братислава
0'
0:1
26' Гол
Барсегян Тигран
0:2
69' Гол
Марчелли Нино
0:3
87' Гол
Барсегян Тигран
90' Желтая карточка
Байрич Кенан
90'+4
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
6
Xavier
Adang
20
Бари
Кристиан
19
Ямбор
Тимотей
37
Зауэр
Марио
16
Илько
Патрик
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
28
Блэкмэн
Сезар
20
Канкава
Джаба
88
Саввидис
Кириакос
27
Войтко
Матуш
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
18
Марчелли
Нино
Жилина
3-4-3
Слован Братислава
3-4-3

История личных встреч

Жилина
Слован Братислава

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

68%
44%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
52%
17 побед 13 ничьих 0 побед

39 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

35.9%
64.1%
0 побед 14 ничьих 22 победы

Второй тайм

25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 24 победы

64 матча

25%
28.1%
46.9%
16 побед 18 ничьих 30 побед

Первый тайм

26.6%
39.1%
34.3%
17 побед 25 ничьих 22 победы

Второй тайм

26.6%
35.9%
37.5%
17 побед 23 ничьи 24 победы

История матчей

К
1:0
С
0:4
С
2:0
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:3
С
1:1
С
2:2
К
1:2
С
2:3
С
2:2
С
3:2
С
2:2
С
2:3
К
2:0
С
0:0
С
1:1
С
6:2
С
0:3
С
5:2
С
0:1
С
3:2
С
2:0
С
6:0
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
К
1:1
К
0:0
С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
3:0
С
2:0
С
2:1
КС
2:0
КС
1:3
С
2:0
КС
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
CL
3:0
CL
2:1
CL
2:1
CL
0:0
CL
0:1
CL
2:2
С
1:1
CL
2:0
CL
2:0
CL
2:1
CL
0:1
К
0:0
К
1:2
CL
2:0
CL
0:0
CL
3:0

Голы

Всего голов

50
27

Голов в среднем за матч

1.47
0.9

Среднее время на гол

61
100

Всего голов

55
45

Голов в среднем за матч

1.83
1.32

Среднее время на гол

49
68

Всего голов

105
72

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Тотал матчей

2.5
57
Больше 89%
Меньше 11%
7
50
Больше 78%
Меньше 22%
14
33
Больше 52%
Меньше 48%
31
19
Больше 30%
Меньше 70%
45
11
Больше 17%
Меньше 83%
53
4
Больше 6%
Меньше 94%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
63

Среднее время на гол

54
80

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 9 0.35
Henry Addo 5 0.19
Зауэр Марио 4 0.15
Ямбор Тимотей 4 (2) 0.15
Минарик Ян 4 0.15
Antoin Essomba 3 0.12
Илько Патрик 2 0.08
Samuel Gidi 2 0.08
Eric Bille 2 0.08
Руснак Матуш 1 0.04
Копас Адам 1 0.04
Капралик Адриан 1 0.04
Яворчек Доминик 1 0.04
Немчик Томаш 1 0.04
Стойчевски Андрей 1 0.04
Лейтнер Патрик 1 0.04
Xavier Adang 1 0.04
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Samuel Datko 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 10 (1) 0.38
Стрелец Давид 9 0.35
Чаврич Александр 9 (2) 0.35
Марчелли Нино 9 0.35
Толич Марко 7 (1) 0.27
Родригес Жерсон 4 (1) 0.15
Куцка Юрай 3 0.12
Вайсс Владимир 2 0.08
Змрхаль Яромир 2 0.08
Пощек Лукаш 1 0.04
Ловат Лукас 1 0.04
Канкава Джаба 1 0.04
Кашия Гурам 1 0.04
Блэкмэн Сезар 1 0.04
Абубакари Малик 1 0.04
Лихи Филип 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Минарик Ян 4 0
Руснак Матуш 3 0
Яворчек Доминик 3 0
Беланик Самуэль 3 0
Губочан Томаш 2 0
Бари Кристиан 2 0
Немчик Томаш 2 0
Ямбор Тимотей 2 0
Xavier Adang 2 0
Eric Bille 2 0
Мыслович Патрик 1 0
Дурис Давид 1 0
Илько Патрик 1 0
Белько Любомир 1 0
Капралик Адриан 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Зауэр Марио 1 0
Henry Addo 1 0
Samuel Gidi 1 0
James Ndjeungoue 1 0
Antoin Essomba 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барсегян Тигран 6 0
Толич Марко 4 1
Кашия Гурам 3 0
Байрич Кенан 3 0
Ловат Лукас 3 0
Канкава Джаба 2 0
Вайсс Владимир 2 0
Борян Милан 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Куцка Юрай 1 0
Агбо Уче 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Виммер Кевин 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Саввидис Кириакос 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0

Результаты матчей

Жилина
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Слован Братислава
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

3
1
Жилина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Слован Братислава
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

12
30
Жилина
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Слован Братислава
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

15
31

Голы по времени матча

Забито

30
31
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
8
27%
6
19%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
6
20%
5
16%
61-75
8
27%
6
19%
76-90

Пропущено

24
8
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
17%
3
38%
1-15
4
17%
1
13%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
2
25%
46-60
4
17%
2
25%
61-75
6
25%
0
0%
76-90

Забито

14
31
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 13
2
14%
5
16%
1-15
4
29%
9
29%
29%
16-30
1
7%
3
10%
31-45
3
21%
5
16%
46-60
3
21%
3
10%
61-75
1
7%
6
19%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

44
62
23 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 20
6 Не забивали 1
6
14%
7
11%
1-15
8
18%
14
23%
16-30
9
20%
9
15%
31-45
3
7%
12
19%
46-60
9
20%
8
13%
61-75
9
20%
12
19%
76-90

Пропущено

38
20
13 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 14
5
13%
5
25%
1-15
5
13%
2
10%
16-30
3
8%
4
20%
31-45
8
21%
2
10%
46-60
7
18%
3
15%
61-75
10
26%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1
Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1
Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2

Результаты матчей

Жилина
Слован Братислава

Точный счет

1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
7 раз 54%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
3 раза 12%
2
12 раз 46%
4
4 раза 15%
1
3 раза 12%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жилина
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
11
2
6
7
2.5
4
9
3
10
3.5
3
10
3
10
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
10
3
1
12
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
24
2
11
15
1.5
21
5
7
19
2.5
9
17
3
23
3.5
6
20
3
23
4.5
2
24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 26 21 3 2 63 - 19 66
2.
Спартак Трнава
 25 15 3 7 37 - 22 48
3.
Жилина
 26 13 5 8 44 - 38 44
4.
ДАК
 25 11 8 6 34 - 26 41
5.
Ружомберок
 25 10 8 7 31 - 33 38
6.
Железярне Подбрезова
 25 10 4 11 43 - 41 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 25 11 8 6 44 - 33 41
2.
Тренчин
 25 9 8 8 34 - 30 35
3.
Скалица
 25 7 6 12 23 - 28 27
4.
Кошице
 25 5 6 14 21 - 47 21
5.
Михаловце
 25 3 8 14 22 - 42 17
6.
Злате Моравце
 25 0 5 20 15 - 52 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 31 - 12 32
2.
Жилина
 13 9 1 3 30 - 24 28
3.
Спартак Трнава
 13 8 1 4 20 - 10 25
4.
ДАК
 12 7 3 2 22 - 12 24
5.
Ружомберок
 13 7 3 3 14 - 10 24
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 12 6 2 4 20 - 13 20
2.
Скалица
 13 5 4 4 12 - 10 19
3.
Дукла Банска-Бистрица
 13 4 6 3 19 - 19 18
4.
Кошице
 12 3 4 5 9 - 19 13
5.
Михаловце
 12 2 4 6 11 - 20 10
6.
Злате Моравце
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 32 - 7 34
2.
Спартак Трнава
 12 7 2 3 17 - 12 23
3.
ДАК
 13 4 5 4 12 - 14 17
4.
Жилина
 13 4 4 5 14 - 14 16
5.
Ружомберок
 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 13 4 1 8 22 - 23 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 12 7 2 3 25 - 14 23
2.
Тренчин
 13 3 6 4 14 - 17 15
3.
Скалица
 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Кошице
 13 2 2 9 12 - 28 8
5.
Михаловце
 13 1 4 8 11 - 22 7
6.
Злате Моравце
 12 0 2 10 6 - 26 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (3)
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (11)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (4)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Михаловце Polydefkis Volanakis 1 6
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Марчелли Нино сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Барсегян Тигран бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Жилина 0:3 Слован Братислава онлайн

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