Тур: 4. Стадион: Стадион под Дубном.
0:3
Конец матча
0'
0:1
26' ГолБарсегян Тигран
0:2
69' ГолМарчелли Нино
0:3
87' ГолБарсегян Тигран
90' Желтая карточкаБайрич Кенан
90'+4
Ход матча
26'
0:1
69'
0:2
87'
0:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Минарик
Ян
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
16
Илько
Патрик
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
27
Войтко
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Samuel DatkoПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Зауэр МариоНападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Eric Bille
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
26 Лихи ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Толич МаркоНападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Жилина
Слован Братислава
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
68%
44%
17 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
52%
17 побед 13 ничьих 0 побед
39 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
35.9%
64.1%
0 побед 14 ничьих 22 победы
Второй тайм
25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 24 победы
64 матча
25%
28.1%
46.9%
16 побед 18 ничьих 30 побед
Первый тайм
26.6%
39.1%
34.3%
17 побед 25 ничьих 22 победы
Второй тайм
26.6%
35.9%
37.5%
17 побед 23 ничьи 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
50
27
Голов в среднем за матч
1.47
0.9
Среднее время на гол
61
100
Всего голов
55
45
Голов в среднем за матч
1.83
1.32
Среднее время на гол
49
68
Всего голов
105
72
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Тотал матчей
2.5
57
Больше 89%
Меньше 11%
7
50
Больше 78%
Меньше 22%
14
33
Больше 52%
Меньше 48%
31
19
Больше 30%
Меньше 70%
45
11
Больше 17%
Меньше 83%
53
4
Больше 6%
Меньше 94%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
Среднее время на гол
54
80
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.35
|Henry Addo
|5
|0.19
|Зауэр Марио
|4
|0.15
|Ямбор Тимотей
|4 (2)
|0.15
|Минарик Ян
|4
|0.15
|Antoin Essomba
|3
|0.12
|Илько Патрик
|2
|0.08
|Samuel Gidi
|2
|0.08
|Eric Bille
|2
|0.08
|Руснак Матуш
|1
|0.04
|Копас Адам
|1
|0.04
|Капралик Адриан
|1
|0.04
|Яворчек Доминик
|1
|0.04
|Немчик Томаш
|1
|0.04
|Стойчевски Андрей
|1
|0.04
|Лейтнер Патрик
|1
|0.04
|Xavier Adang
|1
|0.04
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Datko
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|10 (1)
|0.38
|Стрелец Давид
|9
|0.35
|Чаврич Александр
|9 (2)
|0.35
|Марчелли Нино
|9
|0.35
|Толич Марко
|7 (1)
|0.27
|Родригес Жерсон
|4 (1)
|0.15
|Куцка Юрай
|3
|0.12
|Вайсс Владимир
|2
|0.08
|Змрхаль Яромир
|2
|0.08
|Пощек Лукаш
|1
|0.04
|Ловат Лукас
|1
|0.04
|Канкава Джаба
|1
|0.04
|Кашия Гурам
|1
|0.04
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.04
|Абубакари Малик
|1
|0.04
|Лихи Филип
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|4
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Беланик Самуэль
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Xavier Adang
|2
|0
|Eric Bille
|2
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Белько Любомир
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Samuel Gidi
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Antoin Essomba
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барсегян Тигран
|6
|0
|Толич Марко
|4
|1
|Кашия Гурам
|3
|0
|Байрич Кенан
|3
|0
|Ловат Лукас
|3
|0
|Канкава Джаба
|2
|0
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Борян Милан
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Саввидис Кириакос
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Слован Братислава
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
3
1
Жилина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Слован Братислава
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
12
30
Жилина
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Слован Братислава
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
15
31
Голы по времени матча
Забито
30
31
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 14
4
13%
2
6%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
8
27%
6
19%
31-45
0
0%
7
23%
46-60
6
20%
5
16%
61-75
8
27%
6
19%
76-90
Пропущено
24
8
10 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
17%
3
38%
1-15
4
17%
1
13%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
2
25%
46-60
4
17%
2
25%
61-75
6
25%
0
0%
76-90
Забито
14
31
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
17 Не забивали 13
2
14%
5
16%
1-15
4
29%
9
29%
29%
16-30
1
7%
3
10%
31-45
3
21%
5
16%
46-60
3
21%
3
10%
61-75
1
7%
6
19%
76-90
Пропущено
14
12
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Забито
44
62
23 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 20
6 Не забивали 1
6
14%
7
11%
1-15
8
18%
14
23%
16-30
9
20%
9
15%
31-45
3
7%
12
19%
46-60
9
20%
8
13%
61-75
9
20%
12
19%
76-90
Пропущено
38
20
13 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 14
5
13%
5
25%
1-15
5
13%
2
10%
16-30
3
8%
4
20%
31-45
8
21%
2
10%
46-60
7
18%
3
15%
61-75
10
26%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Жилина 1:1
Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1 Ружомберок - Жилина 0:2
Слован Братислава
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1
Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Слован Братислава - Жилина 1:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Слован Братислава - Браво 1:1 Аль-Вакра - Слован Братислава 1:4 Аль-Райян - Слован Братислава 2:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 МФК Вышков - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - ДАК 2:1 Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2
Результаты матчей
Жилина
Слован Братислава
Точный счет
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
7 раз 54%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
3 раза 12%
2
12 раз 46%
4
4 раза 15%
1
3 раза 12%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жилина
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
76
112
67
49
310
310
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
49
103
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
242
1115
215
719
917
323
620
323
224
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|21
|3
|2
|63 - 19
|66
|2.
|25
|15
|3
|7
|37 - 22
|48
|3.
|26
|13
|5
|8
|44 - 38
|44
|4.
|25
|11
|8
|6
|34 - 26
|41
|5.
|25
|10
|8
|7
|31 - 33
|38
|6.
|25
|10
|4
|11
|43 - 41
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|11
|8
|6
|44 - 33
|41
|2.
|25
|9
|8
|8
|34 - 30
|35
|3.
|25
|7
|6
|12
|23 - 28
|27
|4.
|25
|5
|6
|14
|21 - 47
|21
|5.
|25
|3
|8
|14
|22 - 42
|17
|6.
|25
|0
|5
|20
|15 - 52
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 12
|32
|2.
|13
|9
|1
|3
|30 - 24
|28
|3.
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|4.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|5.
|13
|7
|3
|3
|14 - 10
|24
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|2.
|13
|5
|4
|4
|12 - 10
|19
|3.
|13
|4
|6
|3
|19 - 19
|18
|4.
|12
|3
|4
|5
|9 - 19
|13
|5.
|12
|2
|4
|6
|11 - 20
|10
|6.
|13
|0
|3
|10
|9 - 26
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|4.
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|5.
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|13
|4
|1
|8
|22 - 23
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|25 - 14
|23
|2.
|13
|3
|6
|4
|14 - 17
|15
|3.
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|5.
|13
|1
|4
|8
|11 - 22
|7
|6.
|12
|0
|2
|10
|6 - 26
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (3)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (11)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (4)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 6