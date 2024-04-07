Тур: 4. Стадион: MOL Arena.
3:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолКоне Мусса
2:0
8' ГолТруса Матей
3:0
16' ГолКоне Мусса
29' Желтая карточкаMilan Vitalis
30' Желтая карточкаRene Paraj
3:1
45' ГолSanusi Ridwan
48' Желтая карточкаБакаля Микулаш
54' Желтая карточкаБартош Марек Кристиан
89' Желтая карточкаMartin Talakov
90' Желтая карточкаVincent Chyla
90'+7
Ход матча
2'
1:0
8'
2:0
16'
3:0
29'
30'
45'
48'
89'
90'
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
41
Ivan
Rehak
25
Simon
Fasko
30
Andy
Masaryk
15
Rene
Paraj
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
-
28 Коне МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
-
41 Ivan RehakВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Andy MasarykНападающий
-
15 Rene ParajНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
- Нападающий
-
-
-
90 Mark Assinor
-
22 Alex Lajciak
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
ДАК
Железярне Подбрезова
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
18 матчей
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
2
0.88
Среднее время на гол
45
102
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.63
0.9
Среднее время на гол
144
100
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.39
0.89
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
101
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|6
|0.23
|Труса Матей
|5
|0.19
|Fernand Goure
|3
|0.12
|Рамадан Аммар
|3
|0.12
|Коне Мусса II
|3 (1)
|0.12
|Гаврич Желько
|3
|0.12
|Чермак Алеш
|2
|0.08
|Крстович Никола
|2
|0.08
|Брунетти Матеус
|2
|0.08
|Bartol Barisic
|2
|0.08
|Качер Мирослав
|1
|0.04
|Mark Csinger
|1
|0.04
|Milan Vitalis
|1
|0.04
|Веселовски Доминик
|1
|0.04
|Грушковски Конрад
|1
|0.04
|Zoran Zahradnik
|1
|0.04
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
|Юргенс Оливер
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanusi Ridwan
|7
|0.27
|Ковачик Петер
|6 (1)
|0.23
|Mark Assinor
|6
|0.23
|Благут Патрик
|6
|0.23
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.19
|Бартош Марек Кристиан
|4
|0.15
|Christophe Kabongo
|3
|0.12
|Rene Paraj
|2
|0.08
|Lekan Okunola
|2
|0.08
|Кузма Марек
|1
|0.04
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.04
|Бакаля Микулаш
|1
|0.04
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труса Матей
|6
|0
|Димун Милан
|5
|0
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Андзуана Иоан
|3
|0
|Герц Кристиан
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Fernand Goure
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Milan Vitalis
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Брунетти Матеус
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Чермак Алеш
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Коне Мусса II
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартош Марек Кристиан
|8
|0
|Rene Paraj
|7
|0
|Байо Махмуду
|6
|0
|Matej Gresak
|4
|1
|Sanusi Ridwan
|4
|0
|Бакаля Микулаш
|3
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Martin Talakov
|2
|0
|Simon Fasko
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Мрва Марио
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Vincent Chyla
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
11
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Железярне Подбрезова
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
10
22
ДАК
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Железярне Подбрезова
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
13
33
Голы по времени матча
Забито
25
24
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
4
16%
1
4%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
4
16%
6
25%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
3
12%
10
42%
76-90
Пропущено
13
25
3 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
7
28%
16-30
1
8%
6
24%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
5
38%
4
16%
76-90
Забито
14
24
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
7%
4
17%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
5
36%
5
21%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
3
21%
4
17%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Забито
39
48
21 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
5
13%
5
10%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
9
23%
11
23%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
6
15%
5
10%
61-75
6
15%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
25
40
8 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
2
8%
4
10%
1-15
3
12%
9
23%
16-30
3
12%
9
23%
31-45
4
16%
5
13%
46-60
6
24%
7
18%
61-75
7
28%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1
ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3
Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3
Результаты матчей
ДАК
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ДАК
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
76
66
58
210
112
210
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
113
310
77
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
206
1016
1313
620
422
125
422
125
323
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|21
|3
|2
|63 - 19
|66
|2.
|26
|15
|3
|8
|38 - 24
|48
|3.
|26
|13
|5
|8
|44 - 38
|44
|4.
|26
|12
|8
|6
|37 - 27
|44
|5.
|26
|11
|8
|7
|33 - 34
|41
|6.
|26
|10
|4
|12
|44 - 44
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|12
|8
|6
|45 - 33
|44
|2.
|26
|9
|9
|8
|34 - 30
|36
|3.
|26
|8
|6
|12
|27 - 29
|30
|4.
|26
|5
|6
|15
|21 - 48
|21
|5.
|26
|3
|9
|14
|22 - 42
|18
|6.
|26
|0
|5
|21
|16 - 56
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 12
|32
|2.
|13
|9
|1
|3
|30 - 24
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|5.
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|4
|4
|16 - 11
|22
|2.
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|3.
|13
|4
|6
|3
|19 - 19
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|9 - 20
|13
|5.
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|6.
|13
|0
|3
|10
|9 - 26
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|4.
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|5.
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|6.
|14
|4
|1
|9
|23 - 26
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|26 - 14
|26
|2.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|3.
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|5.
|13
|1
|4
|8
|11 - 22
|7
|6.
|13
|0
|2
|11
|7 - 30
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (11)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Железярне Подбрезова
|Бартош Марек Кристиан
|8