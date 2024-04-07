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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
ДАК
3:1
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
1:0
2' Гол
Коне Мусса
2:0
8' Гол
Труса Матей
3:0
16' Гол
Коне Мусса
29' Желтая карточка
Milan Vitalis
30' Желтая карточка
Rene Paraj
3:1
45' Гол
Sanusi Ridwan
48' Желтая карточка
Бакаля Микулаш
54' Желтая карточка
Бартош Марек Кристиан
89' Желтая карточка
Martin Talakov
90' Желтая карточка
Vincent Chyla
90'+7
41
Попович
Александар
21
Mark
Csinger
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
18
Мендес
Алехандро
27
Milan
Vitalis
8
Димун
Милан
24
Герц
Кристиан
46
Труса
Матей
28
Коне
Мусса
II
41
Ivan
Rehak
39
Бартош
Марек
Кристиан
23
Бакаля
Микулаш
3
Filip
Mielke
20
Ковачик
Петер
6
Байо
Махмуду
25
Simon
Fasko
27
Sanusi
Ridwan
30
Andy
Masaryk
15
Rene
Paraj
77
Christophe
Kabongo
ДАК
5-3-2
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Железярне Подбрезова

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

18 матчей

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
3:2
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
5:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.63
0.9

Среднее время на гол

144
100

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.39
0.89

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
101

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 6 0.23
Труса Матей 5 0.19
Fernand Goure 3 0.12
Рамадан Аммар 3 0.12
Коне Мусса II 3 (1) 0.12
Гаврич Желько 3 0.12
Чермак Алеш 2 0.08
Крстович Никола 2 0.08
Брунетти Матеус 2 0.08
Bartol Barisic 2 0.08
Качер Мирослав 1 0.04
Mark Csinger 1 0.04
Milan Vitalis 1 0.04
Веселовски Доминик 1 0.04
Грушковски Конрад 1 0.04
Zoran Zahradnik 1 0.04
Мендес Алехандро 0 0
Герц Кристиан 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0
Пинту Алекс 0 0
Юргенс Оливер 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanusi Ridwan 7 0.27
Ковачик Петер 6 (1) 0.23
Mark Assinor 6 0.23
Благут Патрик 6 0.23
Галчик Роланд 5 (1) 0.19
Бартош Марек Кристиан 4 0.15
Christophe Kabongo 3 0.12
Rene Paraj 2 0.08
Lekan Okunola 2 0.08
Кузма Марек 1 0.04
Jozef Spyrka 1 (1) 0.04
Бакаля Микулаш 1 0.04
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Simon Fasko 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труса Матей 6 0
Димун Милан 5 0
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Каша Филип 2 1
Андзуана Иоан 3 0
Герц Кристиан 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Fernand Goure 3 0
Mark Csinger 3 0
Milan Vitalis 3 0
Хиско Муньос 2 0
Попович Александар 2 0
Качер Мирослав 2 0
Брунетти Матеус 2 0
Bartol Barisic 0 1
Чермак Алеш 1 0
Харатин Игорь 1 0
Коне Мусса II 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Грушковски Конрад 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартош Марек Кристиан 8 0
Rene Paraj 7 0
Байо Махмуду 6 0
Matej Gresak 4 1
Sanusi Ridwan 4 0
Бакаля Микулаш 3 0
Mark Assinor 3 0
Благут Патрик 2 0
Ковачик Петер 2 0
Martin Talakov 2 0
Simon Fasko 2 0
Оравец Матей 0 1
Мрва Марио 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Vincent Chyla 1 0

Результаты матчей

ДАК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
11
ДАК
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Железярне Подбрезова
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

10
22
ДАК
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Железярне Подбрезова
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

13
33

Голы по времени матча

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
4
16%
1
4%
1-15
4
16%
2
8%
16-30
4
16%
6
25%
31-45
6
24%
3
13%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
3
12%
10
42%
76-90

Пропущено

13
25
3 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
8%
3
12%
1-15
1
8%
7
28%
16-30
1
8%
6
24%
31-45
3
23%
2
8%
46-60
2
15%
3
12%
61-75
5
38%
4
16%
76-90

Забито

14
24
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
7%
4
17%
1-15
3
21%
4
17%
16-30
5
36%
5
21%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
3
21%
4
17%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
4
33%
4
27%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Забито

39
48
21 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
5
13%
5
10%
1-15
7
18%
6
13%
16-30
9
23%
11
23%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
6
15%
5
10%
61-75
6
15%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

25
40
8 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
2
8%
4
10%
1-15
3
12%
9
23%
16-30
3
12%
9
23%
31-45
4
16%
5
13%
46-60
6
24%
7
18%
61-75
7
28%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 2:1 Спартак Трнава - ДАК 3:0 ДАК - Жилина 1:1
ДАК - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3
Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3

Результаты матчей

ДАК
Железярне Подбрезова

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ДАК
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
6
1.5
6
6
5
8
2.5
2
10
1
12
3.5
2
10
1
12
4.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
10
1.5
7
7
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
20
6
10
16
1.5
13
13
6
20
2.5
4
22
1
25
3.5
4
22
1
25
4.5
3
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 26 21 3 2 63 - 19 66
2.
Спартак Трнава
 26 15 3 8 38 - 24 48
3.
Жилина
 26 13 5 8 44 - 38 44
4.
ДАК
 26 12 8 6 37 - 27 44
5.
Ружомберок
 26 11 8 7 33 - 34 41
6.
Железярне Подбрезова
 26 10 4 12 44 - 44 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 26 12 8 6 45 - 33 44
2.
Тренчин
 26 9 9 8 34 - 30 36
3.
Скалица
 26 8 6 12 27 - 29 30
4.
Кошице
 26 5 6 15 21 - 48 21
5.
Михаловце
 26 3 9 14 22 - 42 18
6.
Злате Моравце
 26 0 5 21 16 - 56 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 31 - 12 32
2.
Жилина
 13 9 1 3 30 - 24 28
3.
ДАК
 13 8 3 2 25 - 13 27
4.
Ружомберок
 14 8 3 3 16 - 11 27
5.
Спартак Трнава
 13 8 1 4 20 - 10 25
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Скалица
 14 6 4 4 16 - 11 22
2.
Тренчин
 12 6 2 4 20 - 13 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 13 4 6 3 19 - 19 18
4.
Кошице
 13 3 4 6 9 - 20 13
5.
Михаловце
 13 2 5 6 11 - 20 11
6.
Злате Моравце
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 32 - 7 34
2.
Спартак Трнава
 13 7 2 4 18 - 14 23
3.
ДАК
 13 4 5 4 12 - 14 17
4.
Жилина
 13 4 4 5 14 - 14 16
5.
Ружомберок
 12 3 5 4 17 - 23 14
6.
Железярне Подбрезова
 14 4 1 9 23 - 26 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 13 8 2 3 26 - 14 26
2.
Тренчин
 14 3 7 4 14 - 17 16
3.
Скалица
 12 2 2 8 11 - 18 8
4.
Кошице
 13 2 2 9 12 - 28 8
5.
Михаловце
 13 1 4 8 11 - 22 7
6.
Злате Моравце
 13 0 2 11 7 - 30 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (11)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (5)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Железярне Подбрезова Бартош Марек Кристиан 8
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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