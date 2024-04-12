Тур: 5. Стадион: Стадион под Дубном.
0:0
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаЖигмунд Марек
56' Желтая карточкаДомонкос Кристоф
62' Красная карточкаСимон Габриэл
87' Желтая карточкаФрюхвальд Томаш
90'+6
Ход матча
41'
56'
62'
87'
23
Минарик
Ян
24
Samuel
Datko
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
16
Илько
Патрик
32
Малы
Матуш
15
Герец
Штефан
20
Хобот
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Samuel DatkoПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Eric BilleНападающий
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
20 Хобот МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
39 Котула ЮрайЗащитник
- Нападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
История личных встреч
Жилина
Ружомберок
34 матча
91.2%
8.8%
31 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.8%
35.3%
2.9%
21 победа 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
20.6%
8.8%
24 победы 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед
53 матча
58.5%
17%
24.5%
31 победа 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
39.6%
45.3%
15.1%
21 победа 24 ничьи 8 побед
Второй тайм
45.3%
30.2%
24.5%
24 победы 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
37
Голов в среднем за матч
2.15
1.37
Среднее время на гол
41
65
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.26
0.88
Среднее время на гол
71
101
Всего голов
90
60
Голов в среднем за матч
1.7
1.13
Тотал матчей
2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 81%
Меньше 19%
10
29
Больше 55%
Меньше 45%
24
16
Больше 30%
Меньше 70%
37
9
Больше 17%
Меньше 83%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
Среднее время на гол
53
79
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|9
|0.33
|Henry Addo
|5
|0.19
|Зауэр Марио
|4
|0.15
|Ямбор Тимотей
|4 (2)
|0.15
|Минарик Ян
|4
|0.15
|Antoin Essomba
|3
|0.11
|Илько Патрик
|2
|0.07
|Samuel Gidi
|2
|0.07
|Eric Bille
|2
|0.07
|Руснак Матуш
|1
|0.04
|Копас Адам
|1
|0.04
|Капралик Адриан
|1
|0.04
|Яворчек Доминик
|1
|0.04
|Немчик Томаш
|1
|0.04
|Стойчевски Андрей
|1
|0.04
|Лейтнер Патрик
|1
|0.04
|Xavier Adang
|1
|0.04
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Datko
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|5 (2)
|0.19
|Хриен Мартин
|4
|0.15
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.15
|Шефчик Самуэль
|3
|0.11
|Герец Штефан
|3
|0.11
|Домонкос Кристоф
|3
|0.11
|Гладик Ян
|2
|0.07
|Тучны Адам
|2
|0.07
|Селески Александер
|2
|0.07
|Малы Матуш
|2
|0.07
|Мудры Тимотей
|1
|0.04
|Бобчек Томаш
|1
|0.04
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Минарик Ян
|4
|0
|Руснак Матуш
|3
|0
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Беланик Самуэль
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Бари Кристиан
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Ямбор Тимотей
|2
|0
|Xavier Adang
|2
|0
|Eric Bille
|2
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Илько Патрик
|1
|0
|Белько Любомир
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Samuel Gidi
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
|Antoin Essomba
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|8
|0
|Хриен Мартин
|6
|0
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Фрюхвальд Томаш
|4
|0
|Герец Штефан
|3
|0
|Мудры Тимотей
|3
|0
|Малы Матуш
|3
|0
|Симон Габриэл
|1
|1
|Тучны Адам
|1
|1
|Масло Ян
|2
|0
|Ondrej Smetana
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Селески Александер
|2
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Хобот Марьян
|1
|0
|Бодя Мартин
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ружомберок
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
3
11
Жилина
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Ружомберок
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
12
15
Жилина
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Ружомберок
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
15
26
Голы по времени матча
Забито
30
17
16 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
13%
1
6%
1-15
4
13%
3
18%
16-30
8
27%
2
12%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
6
20%
3
18%
61-75
8
27%
3
18%
76-90
Пропущено
24
23
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
2
8%
9
39%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
6
25%
2
9%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
2
14%
2
13%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
21%
5
31%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
14
11
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
4
29%
3
27%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Забито
44
33
23 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
6
14%
3
9%
1-15
8
18%
6
18%
16-30
9
20%
3
9%
31-45
3
7%
10
30%
46-60
9
20%
6
18%
61-75
9
20%
5
15%
76-90
Пропущено
38
34
13 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
5
13%
3
9%
1-15
5
13%
5
15%
16-30
3
8%
12
35%
31-45
8
21%
5
15%
46-60
7
18%
6
18%
61-75
10
26%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2
ДАК - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 1:0 Жилина - Михаловце 1:1 Скалица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 0:4 Жилина - Зброёвка 2:2 Жилина - Подбескидзе 5:0 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 5:0 Жилина - Карвина 7:4 Жилина - Поважска-Бистрица 7:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце - Жилина 1:2 Жилина - Кошице 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:1
Ружомберок
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Липани - Ружомберок 0:5 Ружомберок - ДАК 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 ДАК - Ружомберок 0:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4 Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0
Результаты матчей
Жилина
Ружомберок
Точный счет
3:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
5
3 раза 21%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
3 раза 11%
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жилина
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
59
68
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
49
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
216
1116
1017
720
126
324
126
324
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|21
|3
|2
|63 - 19
|66
|2.
|26
|15
|3
|8
|38 - 24
|48
|3.
|27
|13
|6
|8
|44 - 38
|45
|4.
|26
|12
|8
|6
|37 - 27
|44
|5.
|27
|11
|9
|7
|33 - 34
|42
|6.
|26
|10
|4
|12
|44 - 44
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|12
|8
|6
|45 - 33
|44
|2.
|26
|9
|9
|8
|34 - 30
|36
|3.
|26
|8
|6
|12
|27 - 29
|30
|4.
|26
|5
|6
|15
|21 - 48
|21
|5.
|26
|3
|9
|14
|22 - 42
|18
|6.
|26
|0
|5
|21
|16 - 56
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 12
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|30 - 24
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|5.
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|4
|4
|16 - 11
|22
|2.
|12
|6
|2
|4
|20 - 13
|20
|3.
|13
|4
|6
|3
|19 - 19
|18
|4.
|13
|3
|4
|6
|9 - 20
|13
|5.
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|6.
|13
|0
|3
|10
|9 - 26
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|4.
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|5.
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|6.
|14
|4
|1
|9
|23 - 26
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|26 - 14
|26
|2.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|3.
|12
|2
|2
|8
|11 - 18
|8
|4.
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|5.
|13
|1
|4
|8
|11 - 22
|7
|6.
|13
|0
|2
|11
|7 - 30
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (11)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|8