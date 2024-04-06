Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Г О О О О Л - Немец Адам забивает с левой ноги!

49' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

49' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

48' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

48' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Волунтари

46' Муси Александру Мариан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Ioan Dumiter получил травму и заменен. Мерлой Джордже выходит на поле.

44' Ioan Dumiter получил желтую карточку от судьи

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Диоманде Исмаэль нанес удар головой, но Octavian Valceanu спокойно отбил мяч.

44' Рефери не любит споров - именно за это Тичу Валентин Константин сейчас получил желтую

42' Тичу Валентин Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ханка Серджу пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu держит все под контролем

40' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Рикардинью XI получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Рикардинью XI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

36' Матч остановлен

36' Безумный фол. Папп Пол грубо играет против соперника. Пострадал Ioan Dumiter

35' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

34' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Црепуля Любян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Octavian Valceanu делает важнейший сейв!

31' Грозав Георге-Теодор не смог попасть в створ ударом издали

30' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Волунтари

29' Ханка Серджу не смог попасть в створ ударом издали

28' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Диоманде Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Жаир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

16' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Раца Вадим из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Рикардинью XI получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Волунтари

9' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

8' Грозав Георге-Теодор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

6' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти поставил подножку. Пострадал Ioan Dumiter

4' Алийи Насер не смог попасть в створ ударом издали

2' Алийи Насер из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля