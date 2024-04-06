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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Петролул Плоешти
0:3
Второй тайм: 57'
Волунтари
0'
0:1
20' Гол
Раца Вадим
0:2
24' Гол
Армаш Игорь
44' Желтая карточка
Тичу Валентин Константин
44' Желтая карточка
Думитер Андрей
0:3
45' Гол
Немец Адам
51' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль

Ход матча

20'
0:1
Раца Вадим
(Алийи Насер)
24'
0:2
Армаш Игорь
(Раца Вадим)
44'
Тичу Валентин Константин
 
44'
 
Думитер Андрей
45'
 
Мерлой Джордже
Думитер Андрей
45'
0:3
Немец Адам
(Мерлой Джордже)
51'
Диоманде Исмаэль
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
Волунтари
34.00
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6.65
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3.35
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Все Коэффициенты
38
Зима
Лукаш
44
Думитриу
Лучан
2
Хужа
Мариан
Фернандо
4
Папп
Пол
5
Тичу
Валентин
Константин
20
Ханка
Серджу
82
Диоманде
Исмаэль
7
Грозав
Георге-Теодор
8
Жаир
99
Муси
Александру
Мариан
19
Иробисо
Кристиан
Окечукву
1
Вылчану
Октавиан
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
7
Алийи
Насер
9
Думитер
Андрей
77
Немец
Адам
17
Doru
Cristian
Andrei
Петролул Плоешти
Волунтари

История личных встреч

Петролул Плоешти
Волунтари

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:0
С
0:2
С
2:2
ТМК
0:0
С
0:1
С
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
0.86

Среднее время на гол

126
105

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 7 0.21
Грозав Георге-Теодор 7 (2) 0.21
Муси Александру Мариан 4 0.12
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.12
Хужа Мариан Фернандо 2 0.06
Бериша Альбин 2 0.06
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Петрович Зоран 1 0.03
Будеску Константин 1 (1) 0.03
Папп Пол 1 0.03
Ишфан Александру 0 0
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 8 0.24
Думитер Андрей 6 0.18
Мерлой Джордже 5 (1) 0.15
Robert Popescu 3 (1) 0.09
Раду Бобок 2 0.06
Doru Cristian Andrei 2 0.06
Раца Вадим 2 (1) 0.06
Армаш Игорь 2 0.06
Сигурьонссон Рунар 2 0.06
Рикардинью XI 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Andreas Nita 1 0.03
Флоря Даниэль 1 (1) 0.03
Алийи Насер 0 0
Турда Григоре 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 9 1
Мейхерс Барт 9 0
Seniko Doua 8 0
Тичу Валентин Константин 5 1
Диоманде Исмаэль 4 1
Грозав Георге-Теодор 5 0
Ханка Серджу 5 0
Guilherme Gomes Garutti 3 1
Думитриу Лучан 4 0
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Жаир 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Ишфан Александру 3 0
Florin Pirvu 3 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Бериша Альбин 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Брату Марио 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Раду Денис 1 0
Iustin Raducan 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 7 2
Рикардинью XI 7 0
Думитер Андрей 5 0
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Раца Вадим 4 0
Cristian Paz II 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Црепуля Любян 3 0
Каскини Баутиста 3 0
Немец Адам 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Мерлой Джордже 2 0
Robert Popescu 2 0
Николае Дикэ 1 0
Алийи Насер 1 0
Турда Григоре 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Волунтари
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

9
13
Петролул Плоешти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
75% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Волунтари
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

6
10
Петролул Плоешти
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (7)
66% (21)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
Волунтари
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

15
23

Голы по времени матча

Забито

22
19
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
9%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
7
32%
3
16%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
5
23%
6
32%
76-90

Пропущено

21
32
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
14%
5
16%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
4
19%
6
19%
46-60
2
10%
6
19%
61-75
8
38%
7
22%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
27 Не забивали 22
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
4
27%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
3
21%
6
27%
31-45
2
14%
6
27%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
4
29%
3
14%
76-90

Забито

29
34
8 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
15 Не забивали 11
3
10%
4
12%
1-15
3
10%
7
21%
16-30
2
7%
4
12%
31-45
8
28%
5
15%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
8
28%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

35
54
13 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
4
11%
8
15%
1-15
3
9%
5
9%
16-30
6
17%
11
20%
31-45
6
17%
12
22%
46-60
4
11%
8
15%
61-75
12
34%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0
Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Волунтари

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 38%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
9 раз 28%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
6
10
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
21
11
9
23
1.5
10
22
3
29
2.5
3
29
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 32 21 7 4 56 - 29 70
2.
Рапид Бухарест
 32 15 10 7 57 - 36 55
3.
Университатя Крайова
 32 15 10 7 51 - 40 55
4.
ЧФР Клуж
 32 15 9 8 56 - 32 54
5.
Фарул Констанца
 33 12 11 10 40 - 41 47
6.
УТА Арад
 33 12 11 10 41 - 46 47
7.
Университатя Клуж
 32 11 13 8 38 - 38 46
8.
Сепси
 33 12 9 12 46 - 38 45
9.
Германнштадт
 32 10 13 9 39 - 32 43
10.
Оцелул Галац
 32 8 16 8 34 - 37 40
11.
Петролул Плоешти
 0:3 33 8 15 10 31 - 36 39
12.
Волунтари
 3:0 33 8 10 15 38 - 53 34
13.
Политехника Яссы
 32 7 12 13 34 - 47 33
14.
У Крайова 1948
 32 9 4 19 44 - 53 31
15.
Динамо Бухарест
 32 8 6 18 23 - 45 30
16.
Ботошани
 33 4 12 17 32 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
УТА Арад
 17 9 5 3 27 - 22 32
6.
Университатя Крайова
 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 0:3 17 6 6 5 22 - 24 24
9.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 16 5 4 7 11 - 16 19
14.
Волунтари
 3:0 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
16.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 17 7 4 6 20 - 24 25
4.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
5.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
Оцелул Галац
 16 5 8 3 20 - 18 23
7.
ЧФР Клуж
 16 5 5 6 26 - 24 20
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
Волунтари
 3:0 17 4 5 8 22 - 32 17
10.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
11.
Петролул Плоешти
 0:3 16 2 9 5 9 - 12 15
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 10
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 49'
      Рикардинью XI из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Матрикарди Патрисио из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Жаир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Петролул Плоешти
    Ничья
    Волунтари
    34.00
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    6.65
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    3.35
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