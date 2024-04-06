Тур: 3. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Flueran Nicusor
0:3
Второй тайм: 57'
0'
0:1
20' ГолРаца Вадим
0:2
24' ГолАрмаш Игорь
44' Желтая карточкаТичу Валентин Константин
44' Желтая карточкаДумитер Андрей
0:3
45' ГолНемец Адам
51' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
Ход матча
20'
0:1
24'
0:2
44'
45'
0:3
51'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
8
Жаир
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Stanga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Румер ЯкюроНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиан Флорин Пирву
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Петролул Плоешти
Волунтари
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
0.86
Среднее время на гол
126
105
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.83
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
108
90
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|7
|0.21
|Грозав Георге-Теодор
|7 (2)
|0.21
|Муси Александру Мариан
|4
|0.12
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.12
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.06
|Бериша Альбин
|2
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|8
|0.24
|Думитер Андрей
|6
|0.18
|Мерлой Джордже
|5 (1)
|0.15
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.09
|Раду Бобок
|2
|0.06
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.06
|Раца Вадим
|2 (1)
|0.06
|Армаш Игорь
|2
|0.06
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.06
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Алийи Насер
|0
|0
|Турда Григоре
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Тичу Валентин Константин
|5
|1
|Диоманде Исмаэль
|4
|1
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Ханка Серджу
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Бериша Альбин
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|7
|0
|Думитер Андрей
|5
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Cristian Paz II
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Црепуля Любян
|3
|0
|Каскини Баутиста
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Мерлой Джордже
|2
|0
|Robert Popescu
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Турда Григоре
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Волунтари
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
9
13
Петролул Плоешти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
75% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Волунтари
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
6
10
Петролул Плоешти
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (7)
66% (21)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
Волунтари
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
17
Упущенные победы
15
23
Голы по времени матча
Забито
22
19
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
2
9%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
7
32%
3
16%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
5
23%
6
32%
76-90
Пропущено
21
32
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
14%
5
16%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
3
14%
5
16%
31-45
4
19%
6
19%
46-60
2
10%
6
19%
61-75
8
38%
7
22%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
27 Не забивали 22
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
4
27%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
3
21%
6
27%
31-45
2
14%
6
27%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
4
29%
3
14%
76-90
Забито
29
34
8 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
15 Не забивали 11
3
10%
4
12%
1-15
3
10%
7
21%
16-30
2
7%
4
12%
31-45
8
28%
5
15%
46-60
5
17%
4
12%
61-75
8
28%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
35
54
13 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
4
11%
8
15%
1-15
3
9%
5
9%
16-30
6
17%
11
20%
31-45
6
17%
12
22%
46-60
4
11%
8
15%
61-75
12
34%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0
Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Волунтари
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 38%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
9 раз 28%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
79
412
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
115
214
610
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1814
Больше Меньше
2111
923
1022
329
329
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|21
|7
|4
|56 - 29
|70
|2.
|32
|15
|10
|7
|57 - 36
|55
|3.
|32
|15
|10
|7
|51 - 40
|55
|4.
|32
|15
|9
|8
|56 - 32
|54
|5.
|33
|12
|11
|10
|40 - 41
|47
|6.
|33
|12
|11
|10
|41 - 46
|47
|7.
|32
|11
|13
|8
|38 - 38
|46
|8.
|33
|12
|9
|12
|46 - 38
|45
|9.
|32
|10
|13
|9
|39 - 32
|43
|10.
|32
|8
|16
|8
|34 - 37
|40
|11.
|0:3
|33
|8
|15
|10
|31 - 36
|39
|12.
|3:0
|33
|8
|10
|15
|38 - 53
|34
|13.
|32
|7
|12
|13
|34 - 47
|33
|14.
|32
|9
|4
|19
|44 - 53
|31
|15.
|32
|8
|6
|18
|23 - 45
|30
|16.
|33
|4
|12
|17
|32 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|28 - 11
|33
|4.
|16
|10
|2
|4
|37 - 20
|32
|5.
|17
|9
|5
|3
|27 - 22
|32
|6.
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|0:3
|17
|6
|6
|5
|22 - 24
|24
|9.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|10.
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|11.
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|14.
|3:0
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|16.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|28 - 16
|34
|2.
|16
|7
|5
|4
|26 - 22
|26
|3.
|17
|7
|4
|6
|20 - 24
|25
|4.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|5.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 18
|23
|7.
|16
|5
|5
|6
|26 - 24
|20
|8.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|3:0
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|10.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|11.
|0:3
|16
|2
|9
|5
|9 - 12
|15
|12.
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|13.
|16
|3
|2
|11
|15 - 24
|11
|14.
|16
|3
|2
|11
|12 - 29
|11
|15.
|16
|1
|7
|8
|11 - 21
|10
|16.
|17
|1
|4
|12
|16 - 36
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10