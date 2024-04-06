Тур: 3. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Flueran Nicusor
0:4
Конец матча
0'
0:1
20' ГолРаца Вадим
0:2
24' ГолАрмаш Игорь
44' Желтая карточкаТичу Валентин Константин
44' Желтая карточкаДумитер Андрей
0:3
45' ГолНемец Адам
50' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
0:4
60' ГолМерлой Джордже
90'+4
Ход матча
20'
0:1
24'
0:2
44'
44'
44'
45'
0:3
50'
60'
0:4
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
8
Жаир
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Stanga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Румер ЯкюроНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиан Флорин Пирву
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Петролул Плоешти
Волунтари
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
0.86
Среднее время на гол
126
105
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.83
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
108
90
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|7
|0.21
|Грозав Георге-Теодор
|7 (2)
|0.21
|Муси Александру Мариан
|4
|0.12
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.12
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.06
|Бериша Альбин
|2
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|8
|0.24
|Думитер Андрей
|6
|0.18
|Мерлой Джордже
|6 (1)
|0.18
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.09
|Раду Бобок
|2
|0.06
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.06
|Раца Вадим
|2 (1)
|0.06
|Армаш Игорь
|2
|0.06
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.06
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Алийи Насер
|0
|0
|Турда Григоре
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Диоманде Исмаэль
|5
|1
|Тичу Валентин Константин
|5
|1
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Ханка Серджу
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Бериша Альбин
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|7
|0
|Думитер Андрей
|5
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Cristian Paz II
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Црепуля Любян
|3
|0
|Каскини Баутиста
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Мерлой Джордже
|2
|0
|Robert Popescu
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Турда Григоре
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Волунтари
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
9
13
Петролул Плоешти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
75% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Волунтари
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
6
10
Петролул Плоешти
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (7)
64% (21)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Волунтари
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
17
Упущенные победы
15
23
Голы по времени матча
Забито
22
23
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
2
9%
2
9%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
7
32%
4
17%
46-60
4
18%
3
13%
61-75
5
23%
6
26%
76-90
Пропущено
25
32
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
12%
5
16%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
4
16%
5
16%
31-45
5
20%
6
19%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
8
32%
7
22%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
28 Не забивали 23
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
4
27%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
3
21%
6
27%
31-45
2
14%
6
27%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
4
29%
3
14%
76-90
Забито
29
38
8 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 14
16 Не забивали 11
3
10%
4
11%
1-15
3
10%
9
24%
16-30
2
7%
5
13%
31-45
8
28%
6
16%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
8
28%
10
26%
76-90
Пропущено
39
54
16 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
4
10%
8
15%
1-15
5
13%
5
9%
16-30
7
18%
11
20%
31-45
7
18%
12
22%
46-60
4
10%
8
15%
61-75
12
31%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0
Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0
Волунтари
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0
Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Волунтари
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 38%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
9 раз 27%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
106
710
412
215
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
125
214
710
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
2211
924
1122
330
429
132
231
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10