Тур: 21. Стадион: Колос.
0'
35' Желтая карточкаКаплиенко Александр
0:1
47' ГолФилиппов Александр
1:1
57' ГолСалиху Хайдин
68' Желтая карточкаРыбалка Сергей
74' Желтая карточкаRamik Hadzhyiev
90'+4
Ход матча
47'
57'
1:1
68'
74'
8
Бар
Арад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Стасюк ПётрПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Ivan Dubovyi
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Бомбардиры внутри турнира
Cherkasy
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|9
|0.41
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.23
|Пихалёнок Александр
|4 (2)
|0.18
|Леднeв Богдан
|4
|0.18
|Адамюк Владимир
|1
|0.05
|Мирошниченко Денис
|1
|0.05
|Танчик Владимир
|1
|0.05
|Сарапий Эдуард
|1
|0.05
|Бабенко Руслан
|1
|0.05
|Когут Игорь
|1
|0.05
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.05
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Карточки
Cherkasy
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Каплиенко Александр
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Ramik Hadzhyiev
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Результаты матчей
Cherkasy
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Днепр-1
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
3
Cherkasy
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Днепр-1
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
0
13
Cherkasy
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Днепр-1
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
67% (14)
24% (5)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
1
16
Голы по времени матча
Забито
1
14
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 7
0 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
100%
5
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
0
16
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 8
1 Не забивали 11
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
1
30
0 В 1-м тайме 15
1 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 15
0 Не забивали 2
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
1
100%
9
30%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
0
0%
4
13%
76-90
Пропущено
1
18
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 13
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
1
100%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1
Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0
Результаты матчей
Cherkasy
Днепр-1
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
5 раз 24%
0:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
12 раз 57%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Cherkasy
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|4
|4
|37 - 22
|40
|2.
|1:1
|22
|11
|7
|4
|30 - 20
|40
|3.
|1:0
|18
|12
|2
|4
|40 - 21
|38
|4.
|18
|11
|5
|2
|34 - 17
|38
|5.
|20
|9
|6
|5
|26 - 16
|33
|6.
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|7.
|20
|8
|5
|7
|21 - 27
|29
|8.
|1:1
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9.
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|10.
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|11.
|19
|5
|6
|8
|14 - 21
|21
|12.
|0:1
|18
|4
|7
|7
|18 - 20
|19
|13.
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14.
|19
|3
|6
|10
|11 - 25
|15
|15.
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16.
|18
|1
|7
|10
|9 - 27
|10
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|10
|8
|0
|2
|20 - 7
|24
|2.
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 12
|20
|4.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|9
|5
|1
|3
|13 - 9
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|5 - 10
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|13.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|14.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|15.
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|16.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|15 - 10
|22
|2.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|4.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|9 - 10
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|0:1
|10
|2
|5
|3
|13 - 13
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
|15.
|9
|0
|3
|6
|3 - 12
|3
|16.
|9
|0
|3
|6
|4 - 16
|3
|17.
|0
|-
|0
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|9 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 5
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6