  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Cherkasy
1:1
Конец матча
Днепр-1
0'
35' Желтая карточка
Каплиенко Александр
0:1
47' Гол
Филиппов Александр
1:1
57' Гол
Салиху Хайдин
68' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
74' Желтая карточка
Ramik Hadzhyiev
90'+4
94
Пеньков
Герман
23
Насонов
Александр
34
Муравский
Назарий
5
Салиху
Хайдин
18
Каплиенко
Александр
8
Бар
Арад
37
Рыбалка
Сергей
15
Яшари
Мухаррем
7
Шестаков
Сергей
19
Хобленко
Алексей
11
Пасич
Геннадий
1
Волынец
Евгений
11
Мирошниченко
Денис
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
20
Горбунов
Сергей
Олегович
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
27
Очеретько
Олег
7
Филиппов
Александр
Cherkasy
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Cherkasy
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 9 0.41
Гуцуляк Алексей 5 0.23
Пихалёнок Александр 4 (2) 0.18
Леднeв Богдан 4 0.18
Адамюк Владимир 1 0.05
Мирошниченко Денис 1 0.05
Танчик Владимир 1 0.05
Сарапий Эдуард 1 0.05
Бабенко Руслан 1 0.05
Когут Игорь 1 0.05
Бланко Доминго 1 (1) 0.05
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0

Карточки

Cherkasy
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 1
Бабенко Руслан 4 0
Каплиенко Александр 4 0
Гуцуляк Алексей 4 0
Рубчинский Валентин 4 0
Пихалёнок Александр 3 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Горбунов Сергей Олегович 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Ramik Hadzhyiev 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Очеретько Олег 1 0

Результаты матчей

Cherkasy
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Днепр-1
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
3
Cherkasy
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Днепр-1
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
13
Cherkasy
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Днепр-1
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
67% (14)
24% (5)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

1
16

Голы по времени матча

Забито

1
14
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 7
0 Не забивали 12
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
100%
5
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
100%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

0
16
0 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 8
1 Не забивали 11
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

1
30
0 В 1-м тайме 15
1 Во 2-м тайме 15
0 Забивали первыми 15
0 Не забивали 2
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
1
100%
9
30%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
0
0%
4
13%
76-90

Пропущено

1
18
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 13
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
1
100%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1
Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0

Результаты матчей

Cherkasy
Днепр-1

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
5 раз 24%
0:1
4 раза 19%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
12 раз 57%
0
3 раза 14%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Cherkasy
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 20 12 4 4 37 - 22 40
2.
Днепр-1
 1:1 22 11 7 4 30 - 20 40
3.
Динамо Киев
 1:0 18 12 2 4 40 - 21 38
4.
Шахтёр Донецк
 18 11 5 2 34 - 17 38
5.
Полесье
 20 9 6 5 26 - 16 33
6.
Рух Львов
 20 8 9 3 28 - 20 33
7.
Ворскла
 20 8 5 7 21 - 27 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 20 6 7 7 20 - 23 25
9.
Колос Ковалёвка
 19 5 9 5 15 - 14 24
10.
Черноморец Од
 19 7 2 10 26 - 27 23
11.
Александрия
 19 5 6 8 14 - 21 21
12.
Заря
 0:1 18 4 7 7 18 - 20 19
13.
Металлист-1925
 20 4 4 12 20 - 35 16
14.
Оболонь
 19 3 6 10 11 - 25 15
15.
Верес
 19 2 7 10 17 - 31 13
16.
Минай
 18 1 7 10 9 - 27 10
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:0 10 8 0 2 20 - 7 24
2.
Шахтёр Донецк
 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 17 - 12 20
4.
Днепр-1
 1:1 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 9 5 1 3 13 - 9 16
6.
Полесье
 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 9 3 3 3 5 - 10 12
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
13.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 2 3 5 10 - 15 9
14.
Заря
 0:1 8 2 2 4 5 - 7 8
15.
Оболонь
 9 1 4 4 6 - 11 7
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
17.
Cherkasy
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 1:1 11 6 4 1 15 - 10 22
2.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
3.
Рух Львов
 10 6 2 2 16 - 10 20
4.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
5.
Ворскла
 10 5 2 3 9 - 10 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 1:1 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 1:0 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 9 2 5 2 8 - 7 11
10.
Заря
 0:1 10 2 5 3 13 - 13 11
11.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
15.
Верес
 9 0 3 6 3 - 12 3
16.
Минай
 9 0 3 6 4 - 16 3
17.
Cherkasy
 0 - 0
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 9 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 5
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Каплиенко Александр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Cherkasy 1:1 Днепр-1 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный