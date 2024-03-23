Тур: 17. Стадион: Cherkasy Arena.
0:2
Второй тайм: 64'
Ход матча
27'
33'
0:1
59'
8
Бар
Арад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Eynel Soares
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Минай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.14
|Прядун Максим
|3
|0.14
|Наумец Владислав
|3
|0.14
|Олейник Денис
|2
|0.1
|Пасич Геннадий
|2
|0.1
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.1
|Хобленко Алексей
|1
|0.05
|Норенков Денис
|1
|0.05
|Ковалёв Максим
|1
|0.05
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.05
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.1
|Yegor Gunichev
|2
|0.1
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.1
|Устименко Денис
|1
|0.05
|Ременяк Артур
|1
|0.05
|Кораблин Тимур
|1
|0.05
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.05
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.05
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|6
|0
|Пасич Геннадий
|5
|0
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Норенков Денис
|4
|0
|Олейник Денис
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Насонов Александр
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Бойко Виталий
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Бар Арад
|3
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Хобленко Алексей
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|5
|0
|Кораблин Тимур
|5
|0
|Петько Сергей
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Sergiy Korniychuk
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Устименко Денис
|1
|0
|Семотюк Владислав
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Минай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Минай
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
10
4
ЛНЗ Черкассы
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Минай
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
14
8
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
16
18
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
7
39%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
4
25%
5
28%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
6
60%
2
40%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
5
63%
4
36%
76-90
Забито
19
9
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
5%
1
11%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
1
5%
1
11%
61-75
10
53%
2
22%
76-90
Пропущено
24
29
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
8
28%
16-30
4
17%
3
10%
31-45
4
17%
3
10%
46-60
5
21%
7
24%
61-75
9
38%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3
Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2
Минай
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1
Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Минай
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
Точный счет
0:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
0
11 раз 58%
1
7 раз 37%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
45
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
46
37
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
811
614
118
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|4
|4
|38 - 22
|43
|2.
|19
|12
|5
|2
|36 - 17
|41
|3.
|21
|11
|6
|4
|29 - 19
|39
|4.
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5.
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6.
|21
|9
|6
|6
|26 - 17
|33
|7.
|21
|8
|5
|8
|21 - 28
|29
|8.
|0:2
|21
|6
|7
|8
|20 - 25
|25
|9.
|20
|6
|6
|8
|15 - 21
|24
|10.
|20
|5
|9
|6
|15 - 15
|24
|11.
|20
|7
|2
|11
|26 - 28
|23
|12.
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13.
|20
|4
|6
|10
|12 - 25
|18
|14.
|20
|3
|7
|10
|18 - 31
|16
|15.
|21
|4
|4
|13
|21 - 39
|16
|16.
|2:0
|20
|2
|7
|11
|11 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|5.
|10
|5
|1
|4
|13 - 10
|16
|6.
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|7 - 7
|13
|9.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|14.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|16.
|2:0
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|4.
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|6.
|8
|4
|4
|0
|14 - 7
|16
|7.
|0:2
|10
|4
|4
|2
|10 - 8
|16
|8.
|8
|4
|2
|2
|20 - 14
|14
|9.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 11
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|10
|2
|1
|7
|13 - 18
|7
|14.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|15.
|2:0
|11
|1
|3
|7
|6 - 18
|6
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 20
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6