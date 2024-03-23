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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
1:2
Конец матча
Минай
0'
27' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
0:1
33' Гол
Кораблин Тимур
0:2
59' Гол
Устименко Денис
74' Желтая карточка
Норенков Денис
89' Желтая карточка
Ковалёв Максим
1:2
90' Гол
Бар Арад
90'+5
94
Пеньков
Герман
23
Насонов
Александр
55
Ковалёв
Максим
5
Салиху
Хайдин
18
Каплиенко
Александр
8
Бар
Арад
37
Рыбалка
Сергей
15
Яшари
Мухаррем
7
Шестаков
Сергей
20
Mollo
Bessala
11
Пасич
Геннадий
35
Кемкин
Александр
77
Кисель
Ярослав
22
Yevgeniy
Skyba
3
Прокопчук
Кирилл
4
Bohdan
Chuiev
44
Vadym
Vitenchuk
97
Кораблин
Тимур
32
Петько
Сергей
29
Ременяк
Артур
9
Устименко
Денис
99
Вакула
Владислав
ЛНЗ Черкассы
Минай

История личных встреч

ЛНЗ Черкассы
Минай

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.14
Прядун Максим 3 0.14
Наумец Владислав 3 0.14
Олейник Денис 2 0.1
Пасич Геннадий 2 0.1
Бойко Виталий 2 (1) 0.1
Хобленко Алексей 1 0.05
Норенков Денис 1 0.05
Ковалёв Максим 1 0.05
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.05
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.1
Yegor Gunichev 2 0.1
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.1
Устименко Денис 1 0.05
Ременяк Артур 1 0.05
Кораблин Тимур 1 0.05
Sergiy Korniychuk 1 0.05
Yevgeniy Skyba 1 0.05
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Семотюк Владислав 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Taras Dmytruk 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравский Назарий 6 0
Пасич Геннадий 5 0
Норенков Денис 5 0
Рыбалка Сергей 4 0
Олейник Денис 3 0
Ковалёв Максим 3 0
Савин Антон 3 0
Насонов Александр 3 0
Пеньков Герман 3 0
Бойко Виталий 3 0
Шестаков Сергей 3 0
Калюжный Иван 3 0
Бар Арад 3 0
Хобленко Алексей 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Тарасенко Олег 1 0
Прядун Максим 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 5 0
Кораблин Тимур 5 0
Петько Сергей 4 0
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Taras Dmytruk 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Sergiy Korniychuk 2 0
Бандура Александр 0 1
Устименко Денис 1 0
Семотюк Владислав 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Минай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
4
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Минай
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

10
4
ЛНЗ Черкассы
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Минай
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

18
19
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
5
28%
1
5%
46-60
4
22%
5
26%
61-75
4
22%
5
26%
76-90

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
6
60%
2
40%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
5
63%
4
36%
76-90

Забито

20
11
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
1
5%
1
9%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
11
55%
2
18%
76-90

Пропущено

26
30
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
8
27%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
5
19%
7
23%
61-75
9
35%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3
Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2
Минай
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1
Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Минай

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
5
3
8
1.5
1
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
6
3
7
1.5
1
10
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
9
11
6
15
1.5
2
18
3
18
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 21 13 4 4 38 - 22 43
2.
Шахтёр Донецк
 19 12 5 2 36 - 17 41
3.
Днепр-1
 21 11 6 4 29 - 19 39
4.
Динамо Киев
 18 12 2 4 41 - 21 38
5.
Рух Львов
 21 9 9 3 32 - 21 36
6.
Полесье
 21 9 6 6 26 - 17 33
7.
Ворскла
 21 8 5 8 21 - 28 29
8.
ЛНЗ Черкассы
 21 6 7 8 21 - 25 25
9.
Александрия
 20 6 6 8 15 - 21 24
10.
Колос Ковалёвка
 20 5 9 6 15 - 15 24
11.
Черноморец Од
 20 7 2 11 26 - 28 23
12.
Заря
 18 4 7 7 18 - 21 19
13.
Оболонь
 20 4 6 10 12 - 25 18
14.
Верес
 20 3 7 10 18 - 31 16
15.
Металлист-1925
 21 4 4 13 21 - 39 16
16.
Минай
 20 2 7 11 11 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 13 - 10 16
6.
Полесье
 10 4 3 3 13 - 11 15
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Колос Ковалёвка
 10 3 4 3 7 - 7 13
9.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
10.
Ворскла
 10 3 3 4 12 - 17 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
12.
Оболонь
 10 2 4 4 7 - 11 10
13.
Верес
 10 2 4 4 14 - 19 10
14.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
15.
Заря
 8 2 2 4 5 - 7 8
16.
Минай
 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
2.
Днепр-1
 10 6 3 1 14 - 9 21
3.
Кривбасс
 10 6 2 2 20 - 10 20
4.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
5.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
6.
Шахтёр Донецк
 8 4 4 0 14 - 7 16
7.
ЛНЗ Черкассы
 10 4 4 2 10 - 8 16
8.
Динамо Киев
 8 4 2 2 20 - 14 14
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Александрия
 10 2 3 5 9 - 11 9
12.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Черноморец Од
 10 2 1 7 13 - 18 7
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 11 1 2 8 10 - 20 5
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 10 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Заря Джордан 2 5
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Ременяк Артур сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Кораблин Тимур бьет в цель!
    • 27'
      Рыбалка Сергей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛНЗ Черкассы 1:2 Минай онлайн

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