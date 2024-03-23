Тур: 17. Стадион: Cherkasy Arena.
1:2
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаРыбалка Сергей
0:1
33' ГолКораблин Тимур
0:2
59' ГолУстименко Денис
74' Желтая карточкаНоренков Денис
89' Желтая карточкаКовалёв Максим
1:2
90' ГолБар Арад
90'+5
Ход матча
27'
33'
0:1
59'
74'
89'
90'
1:2
8
Бар
Арад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Eynel Soares
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Минай
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.14
|Прядун Максим
|3
|0.14
|Наумец Владислав
|3
|0.14
|Олейник Денис
|2
|0.1
|Пасич Геннадий
|2
|0.1
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.1
|Хобленко Алексей
|1
|0.05
|Норенков Денис
|1
|0.05
|Ковалёв Максим
|1
|0.05
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.05
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.1
|Yegor Gunichev
|2
|0.1
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.1
|Устименко Денис
|1
|0.05
|Ременяк Артур
|1
|0.05
|Кораблин Тимур
|1
|0.05
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.05
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.05
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|6
|0
|Пасич Геннадий
|5
|0
|Норенков Денис
|5
|0
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Олейник Денис
|3
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Насонов Александр
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Бойко Виталий
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Бар Арад
|3
|0
|Хобленко Алексей
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|5
|0
|Кораблин Тимур
|5
|0
|Петько Сергей
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Sergiy Korniychuk
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Устименко Денис
|1
|0
|Семотюк Владислав
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Минай
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
4
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Минай
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
10
4
ЛНЗ Черкассы
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Минай
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
1
17%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
18
19
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
7
37%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
5
28%
1
5%
46-60
4
22%
5
26%
61-75
4
22%
5
26%
76-90
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
6
60%
2
40%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
5
63%
4
36%
76-90
Забито
20
11
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
1
5%
1
9%
1-15
3
15%
2
18%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
1
5%
1
9%
61-75
11
55%
2
18%
76-90
Пропущено
26
30
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
8
27%
16-30
5
19%
3
10%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
5
19%
7
23%
61-75
9
35%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3
Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2
Минай
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1
Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Минай
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
45
38
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
56
37
110
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
911
615
218
318
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|10 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6