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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Рух Львов
1:0
Конец матча
ЛНЗ Черкассы
0'
28' Желтая карточка
Кучеренко Евгений
32' Желтая карточка
Наумец Владислав
35' Желтая карточка
Бар Арад
35' Желтая карточка
Oleh Fedor
81' Желтая карточка
Пасич Геннадий
90' Желтая карточка
Denys Teslyuk
90' Вторая желтая карточка
Бар Арад
1:0
90' Пенальти
Притула Остап
90'+7
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
4
Vitaliy
Kholod
15
Denys
Pidgurskyi
9
Квасница
Илья
30
Де
Паула
Таллес
19
Yevgeniy
Pastukh
22
Плюман
Анже-Фредди
71
Oleh
Fedor
94
Пеньков
Герман
95
Стасюк
Пётр
55
Ковалёв
Максим
34
Муравский
Назарий
18
Каплиенко
Александр
10
Бойко
Виталий
22
Eynel
Soares
15
Яшари
Мухаррем
8
Бар
Арад
70
Наумец
Владислав
20
Mollo
Bessala
Рух Львов
ЛНЗ Черкассы

История личных встреч

Рух Львов
ЛНЗ Черкассы

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 6 0.27
Климчук Юрий 5 (2) 0.23
Рунич Василий 4 0.18
Yevgeniy Pastukh 3 0.14
Плюман Анже-Фредди 3 (1) 0.14
Слюбик Богдан 2 0.09
Denys Pidgurskyi 2 (1) 0.09
Де Паула Таллес 1 (1) 0.05
Сыч Алексей 1 0.05
Притула Остап 1 (1) 0.05
Карабин Ярослав 1 0.05
Denys Teslyuk 1 0.05
Лях Ростислав 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Oleh Fedor 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.14
Прядун Максим 3 0.14
Наумец Владислав 3 0.14
Олейник Денис 2 0.09
Пасич Геннадий 2 0.09
Бойко Виталий 2 (1) 0.09
Хобленко Алексей 1 0.05
Норенков Денис 1 0.05
Ковалёв Максим 1 0.05
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.05
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Roman 4 1
Рунич Василий 5 0
Дидик Роман 5 0
Marko Sapuha 5 0
Fernando Edson 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Denys Pidgurskyi 3 0
Denys Teslyuk 3 0
Квасница Илья 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Плюман Анже-Фредди 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Vitaliy Kholod 1 0
Oleh Fedor 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 6 0
Муравский Назарий 6 0
Бар Арад 4 1
Норенков Денис 5 0
Рыбалка Сергей 4 0
Олейник Денис 3 0
Ковалёв Максим 3 0
Савин Антон 3 0
Насонов Александр 3 0
Пеньков Герман 3 0
Бойко Виталий 3 0
Шестаков Сергей 3 0
Калюжный Иван 3 0
Хобленко Алексей 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Тарасенко Олег 1 0
Прядун Максим 1 0
Наумец Владислав 1 0
Кучеренко Евгений 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
1
Рух Львов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ЛНЗ Черкассы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
14

Упущенные победы

19
6
Рух Львов
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

24
7

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
6
60%
76-90

Пропущено

12
9
10 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
6
50%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
8%
6
67%
76-90

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
3
30%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
6
30%
1
10%
61-75
4
20%
5
50%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
45%
4
22%
76-90

Забито

31
20
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
5
16%
1
5%
31-45
2
6%
3
15%
46-60
8
26%
1
5%
61-75
8
26%
11
55%
76-90

Пропущено

23
27
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
17%
1
4%
1-15
7
30%
1
4%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
6
26%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1
Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1
ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3

Результаты матчей

Рух Львов
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
4
7
1.5
3
8
4
7
2.5
2
9
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
12
10
7
15
1.5
6
16
5
17
2.5
3
19
3
19
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
2.
Шахтёр Донецк
 20 13 5 2 39 - 17 44
3.
Днепр-1
 22 12 6 4 31 - 19 42
4.
Динамо Киев
 19 13 2 4 46 - 22 41
5.
Рух Львов
 22 10 9 3 33 - 21 39
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Ворскла
 22 8 5 9 22 - 33 29
8.
Черноморец Од
 21 8 2 11 30 - 29 26
9.
Александрия
 21 6 7 8 17 - 23 25
10.
ЛНЗ Черкассы
 22 6 7 9 21 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 21 5 9 7 15 - 17 24
12.
Заря
 19 5 7 7 20 - 22 22
13.
Оболонь
 21 4 6 11 12 - 28 18
14.
Верес
 21 3 7 11 18 - 33 16
15.
Металлист-1925
 22 4 4 14 22 - 41 16
16.
Минай
 21 2 8 11 13 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 13 - 10 16
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 9 13
10.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
11.
Заря
 9 3 2 4 7 - 8 11
12.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
13.
Верес
 11 2 4 5 14 - 21 10
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 10 1 5 4 7 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
4.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
6.
Динамо Киев
 9 5 2 2 25 - 15 17
7.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
8.
ЛНЗ Черкассы
 11 4 4 3 10 - 9 16
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 11 2 4 5 11 - 13 10
13.
Оболонь
 10 2 2 6 5 - 14 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 12 1 2 9 11 - 22 5
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Заря Джордан 2 5
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Oleh Fedor получил желтую карточку от судьи
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