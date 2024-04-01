Тур: 22. Стадион: Арена Львов.
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаКучеренко Евгений
32' Желтая карточкаНаумец Владислав
35' Желтая карточкаБар Арад
35' Желтая карточкаOleh Fedor
81' Желтая карточкаПасич Геннадий
90' Желтая карточкаDenys Teslyuk
90' Вторая желтая карточкаБар Арад
1:0
90' ПенальтиПритула Остап
90'+7
Ход матча
32'
35'
35'
81'
90'
90'
90'
1:0
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
95
Стасюк
Пётр
22
Eynel
Soares
8
Бар
Арад
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
44 _Yurii M.
-
-
-
56 Maksym Boyko
-
20 Klayver
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Eynel SoaresПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Рух Львов
ЛНЗ Черкассы
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|6
|0.27
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.23
|Рунич Василий
|4
|0.18
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.14
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.14
|Слюбик Богдан
|2
|0.09
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.09
|Де Паула Таллес
|1 (1)
|0.05
|Сыч Алексей
|1
|0.05
|Притула Остап
|1 (1)
|0.05
|Карабин Ярослав
|1
|0.05
|Denys Teslyuk
|1
|0.05
|Лях Ростислав
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.14
|Прядун Максим
|3
|0.14
|Наумец Владислав
|3
|0.14
|Олейник Денис
|2
|0.09
|Пасич Геннадий
|2
|0.09
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.09
|Хобленко Алексей
|1
|0.05
|Норенков Денис
|1
|0.05
|Ковалёв Максим
|1
|0.05
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.05
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vitaliy Roman
|4
|1
|Рунич Василий
|5
|0
|Дидик Роман
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Denys Pidgurskyi
|3
|0
|Denys Teslyuk
|3
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Oleh Fedor
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|6
|0
|Муравский Назарий
|6
|0
|Бар Арад
|4
|1
|Норенков Денис
|5
|0
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Олейник Денис
|3
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Насонов Александр
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Бойко Виталий
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Хобленко Алексей
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Кучеренко Евгений
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
ЛНЗ Черкассы
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
1
Рух Львов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
ЛНЗ Черкассы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
14
Упущенные победы
19
6
Рух Львов
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
24
7
Голы по времени матча
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
6
60%
76-90
Пропущено
12
9
10 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
6
50%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
8%
6
67%
76-90
Забито
20
10
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
3
30%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
6
30%
1
10%
61-75
4
20%
5
50%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
4
22%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
45%
4
22%
76-90
Забито
31
20
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 11
4
13%
1
5%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
5
16%
1
5%
31-45
2
6%
3
15%
46-60
8
26%
1
5%
61-75
8
26%
11
55%
76-90
Пропущено
23
27
15 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
17%
1
4%
1-15
7
30%
1
4%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
6
26%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1
Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1
ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3
Результаты матчей
Рух Львов
ЛНЗ Черкассы
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
ЛНЗ Черкассы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
47
38
47
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
1210
715
616
517
319
319
121
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Заря
|Джордан
|2 5
|Ворскла
|Челядин Артём
|8