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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Варта Познань
1:0
Второй тайм: 48'
Корона Кельце
0'
1:0
11' Гол
Зреляк Адам

Ход матча

11'
Зреляк Адам
1:0
15'
 
Крогстад Фредрик
Годиньо Маркус
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Корона Кельце
2.85
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4.50
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9.99
Все Коэффициенты
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
2
Бартковски
Якуб
21
Купчак
Матеуш
8
Мяйнпя
Нило
22
Konrad
Matuszewski
20
Межграни
Мохамед
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
23
Marcel
Pieczek
5
Бричаг
Марьюс
8
Такач
Далибор
28
Годиньо
Маркус
17
Dawid
Blanik
88
Martin
Remacle
19
Jakub
Konstantyn
9
Шикавка
Евгений
Варта Познань
3-4-3
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Варта Познань
Корона Кельце

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
5:1
Э
0:1
ВД
3:0
ВД
3:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

4
0.67

Среднее время на гол

22
135

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2.4
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
150

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.25
Журавски Мачей 4 0.14
Купчак Матеуш 3 0.11
Савич Стефан V 2 0.07
Луиш Мигел 2 0.07
Пржикрыл Томаш 2 0.07
Эппель Мартон 2 (1) 0.07
Визингер Дарио 1 0.04
Зреляк Адам 1 0.04
Ставропулос Димитрис 1 0.04
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Боровски Филип 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 5 0.18
Шикавка Евгений 5 0.18
Ноно Давид 4 (2) 0.14
Далмау Адриан 4 (1) 0.14
Дякону Роналдо 3 0.11
Milos Trojak 2 0.07
Dawid Blanik 1 0.04
Daniel Trejo 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Затор Доминик 1 0.04
Хофмейстер Йоав 1 0.04
Jakub Konstantyn 1 0.04
Квецень Бартош 1 0.04
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 7 0
Ставропулос Димитрис 7 0
Журавски Мачей 5 0
Бартковски Якуб 5 0
Купчак Матеуш 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Шимонович Давид 4 0
Пржикрыл Томаш 2 1
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Межграни Мохамед 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
Patryk Rychlik 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофмейстер Йоав 8 1
Martin Remacle 6 0
Ноно Давид 5 0
Годиньо Маркус 5 0
Квецень Бартош 4 0
Jacek Podgorski 4 0
Dawid Blanik 3 0
Такач Далибор 3 0
Затор Доминик 3 0
Малярчик Петр 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Daniel Trejo 1 0
Milosz Strzebonski 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Корона Кельце
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
8
Варта Познань
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Корона Кельце
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
77% (10)
23% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

14
21
Варта Познань
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Корона Кельце
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
59% (16)
22% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

9
5

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

9
11
8 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
21 Не забивали 19
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

14
16
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
5
36%
3
19%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
5
31%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
4
25%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
3
19%
6
29%
76-90

Пропущено

19
19
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
5%
3
16%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
6
32%
5
26%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
7
37%
4
21%
76-90

Забито

25
32
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
12 Не забивали 8
6
24%
3
9%
1-15
5
20%
5
16%
16-30
4
16%
8
25%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
3
12%
7
22%
61-75
4
16%
9
28%
76-90

Пропущено

33
35
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
3
9%
3
9%
1-15
8
24%
4
11%
16-30
3
9%
7
20%
31-45
7
21%
7
20%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
9
27%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0
Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2
Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1

Результаты матчей

Варта Познань
Корона Кельце

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
8 раз 30%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
11
3
3
10
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
6
5
9
1.5
1
12
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
18
9
8
19
1.5
7
20
1
26
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 27 15 7 5 63 - 35 52
2.
Шленск Вроцлав
 27 14 8 5 38 - 24 50
3.
Лех
 27 13 9 5 39 - 30 48
4.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
5.
Легия
 27 12 9 6 42 - 32 45
6.
Погонь Щецин
 27 13 5 9 49 - 32 44
7.
Гурник Забже
 27 12 6 9 36 - 32 42
8.
Видзев Лодзь
 27 11 5 11 36 - 36 38
9.
Сталь Мелец
 27 10 7 10 33 - 34 37
10.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
11.
Заглембе Любин
 27 9 8 10 30 - 39 35
12.
Варта Познань
 1:0 28 7 10 11 26 - 33 31
13.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
14.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
15.
Корона Кельце
 0:1 28 5 12 11 30 - 38 27
16.
Пуща Неполомице
 27 5 11 11 32 - 45 26
17.
Рух Хожув
 27 2 14 11 29 - 42 20
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
6.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
7.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
8.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
9.
Погонь Щецин
 13 6 2 5 28 - 23 20
10.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Корона Кельце
 0:1 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Варта Познань
 1:0 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Гурник Забже
 14 5 3 6 21 - 21 18
8.
Варта Познань
 1:0 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 0:1 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Рух Хожув
 13 0 7 6 14 - 24 7
17.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (9)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Корона Кельце
2.85
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4.50
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9.99
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