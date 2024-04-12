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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Варта Познань
1:0
Конец матча
Корона Кельце
0'
1:0
10' Гол
Зреляк Адам
90'+6
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
14
Цэру
Богдан
2
Бартковски
Якуб
21
Купчак
Матеуш
8
Мяйнпя
Нило
22
Konrad
Matuszewski
20
Межграни
Мохамед
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
55
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
23
Marcel
Pieczek
5
Бричаг
Марьюс
8
Такач
Далибор
28
Годиньо
Маркус
17
Dawid
Blanik
88
Martin
Remacle
19
Jakub
Konstantyn
9
Шикавка
Евгений
Варта Познань
3-4-3
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Варта Познань
Корона Кельце

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
5:1
Э
0:1
ВД
3:0
ВД
3:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

4
0.67

Среднее время на гол

22
135

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2.4
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
150

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.25
Журавски Мачей 4 0.14
Купчак Матеуш 3 0.11
Савич Стефан V 2 0.07
Луиш Мигел 2 0.07
Пржикрыл Томаш 2 0.07
Эппель Мартон 2 (1) 0.07
Визингер Дарио 1 0.04
Зреляк Адам 1 0.04
Ставропулос Димитрис 1 0.04
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Боровски Филип 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Remacle 5 0.18
Шикавка Евгений 5 0.18
Ноно Давид 4 (2) 0.14
Далмау Адриан 4 (1) 0.14
Дякону Роналдо 3 0.11
Milos Trojak 2 0.07
Dawid Blanik 1 0.04
Daniel Trejo 1 0.04
Чижички Матеуш 1 0.04
Затор Доминик 1 0.04
Хофмейстер Йоав 1 0.04
Jakub Konstantyn 1 0.04
Квецень Бартош 1 0.04
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 7 0
Ставропулос Димитрис 7 0
Журавски Мачей 5 0
Бартковски Якуб 5 0
Купчак Матеуш 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Шимонович Давид 4 0
Пржикрыл Томаш 2 1
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Межграни Мохамед 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
Patryk Rychlik 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофмейстер Йоав 8 1
Martin Remacle 6 0
Ноно Давид 5 0
Годиньо Маркус 5 0
Квецень Бартош 4 0
Jacek Podgorski 4 0
Dawid Blanik 3 0
Такач Далибор 3 0
Затор Доминик 3 0
Малярчик Петр 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Daniel Trejo 1 0
Milosz Strzebonski 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Корона Кельце
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
8
Варта Познань
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Корона Кельце
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

14
21
Варта Познань
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Корона Кельце
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

10
11
9 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

14
17
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
14%
1
6%
1-15
5
36%
3
18%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
4
25%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
3
19%
6
29%
76-90

Пропущено

19
19
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
5%
3
16%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
6
32%
5
26%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
7
37%
4
21%
76-90

Забито

26
32
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
7
27%
3
9%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
4
15%
8
25%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
3
12%
7
22%
61-75
4
15%
9
28%
76-90

Пропущено

33
36
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
3
9%
4
11%
1-15
8
24%
4
11%
16-30
3
9%
7
19%
31-45
7
21%
7
19%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
9
27%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0
Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2
Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1

Результаты матчей

Варта Познань
Корона Кельце

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
5
9
1.5
1
13
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
18
10
8
20
1.5
7
21
1
27
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 27 15 7 5 63 - 35 52
2.
Шленск Вроцлав
 27 14 8 5 38 - 24 50
3.
Лех
 27 13 9 5 39 - 30 48
4.
Погонь Щецин
 2:0 28 14 5 9 51 - 32 47
5.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
6.
Легия
 27 12 9 6 42 - 32 45
7.
Гурник Забже
 27 12 6 9 36 - 32 42
8.
Видзев Лодзь
 27 11 5 11 36 - 36 38
9.
Сталь Мелец
 27 10 7 10 33 - 34 37
10.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
11.
Заглембе Любин
 27 9 8 10 30 - 39 35
12.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
13.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
14.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
15.
Корона Кельце
 28 5 12 11 30 - 38 27
16.
Пуща Неполомице
 27 5 11 11 32 - 45 26
17.
Рух Хожув
 0:2 28 2 14 12 29 - 44 20
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
6.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
7.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
8.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
9.
Погонь Щецин
 2:0 14 7 2 5 30 - 23 23
10.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 0:2 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 2:0 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Гурник Забже
 14 5 3 6 21 - 21 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 0:2 14 0 7 7 14 - 26 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10 (1)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
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