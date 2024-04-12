Тур: 28. Стадион: Stadion Dyskobolii. Главный судья: Мусял Томаш
1:0
Конец матча
Ход матча
10'
1:0
14
Цэру
Богдан
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Daniel Bak
-
21 Daniel Trejo
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Варта Познань
Корона Кельце
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
4
0.67
Среднее время на гол
22
135
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2.4
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
150
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.25
|Журавски Мачей
|4
|0.14
|Купчак Матеуш
|3
|0.11
|Савич Стефан V
|2
|0.07
|Луиш Мигел
|2
|0.07
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.07
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.07
|Визингер Дарио
|1
|0.04
|Зреляк Адам
|1
|0.04
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.04
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Remacle
|5
|0.18
|Шикавка Евгений
|5
|0.18
|Ноно Давид
|4 (2)
|0.14
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.14
|Дякону Роналдо
|3
|0.11
|Milos Trojak
|2
|0.07
|Dawid Blanik
|1
|0.04
|Daniel Trejo
|1
|0.04
|Чижички Матеуш
|1
|0.04
|Затор Доминик
|1
|0.04
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.04
|Jakub Konstantyn
|1
|0.04
|Квецень Бартош
|1
|0.04
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Шимонович Давид
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|1
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
|Patryk Rychlik
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофмейстер Йоав
|8
|1
|Martin Remacle
|6
|0
|Ноно Давид
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Квецень Бартош
|4
|0
|Jacek Podgorski
|4
|0
|Dawid Blanik
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Daniel Trejo
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Корона Кельце
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
8
Варта Познань
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Корона Кельце
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
14
21
Варта Познань
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Корона Кельце
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
14% (4)
46% (13)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
10
11
9 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Пропущено
14
17
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
14%
1
6%
1-15
5
36%
3
18%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
2
14%
5
29%
29%
76-90
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
4
25%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
3
19%
6
29%
76-90
Пропущено
19
19
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
5%
3
16%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
6
32%
5
26%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
7
37%
4
21%
76-90
Забито
26
32
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
7
27%
3
9%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
4
15%
8
25%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
3
12%
7
22%
61-75
4
15%
9
28%
76-90
Пропущено
33
36
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
3
9%
4
11%
1-15
8
24%
4
11%
16-30
3
9%
7
19%
31-45
7
21%
7
19%
46-60
3
9%
5
14%
61-75
9
27%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2 Лех - Варта Познань 2:0
Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2
Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1
Результаты матчей
Варта Познань
Корона Кельце
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
311
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
77
59
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1810
820
721
127
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|7
|5
|63 - 35
|52
|2.
|27
|14
|8
|5
|38 - 24
|50
|3.
|27
|13
|9
|5
|39 - 30
|48
|4.
|2:0
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|5.
|27
|12
|9
|6
|49 - 30
|45
|6.
|27
|12
|9
|6
|42 - 32
|45
|7.
|27
|12
|6
|9
|36 - 32
|42
|8.
|27
|11
|5
|11
|36 - 36
|38
|9.
|27
|10
|7
|10
|33 - 34
|37
|10.
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|11.
|27
|9
|8
|10
|30 - 39
|35
|12.
|28
|7
|10
|11
|26 - 33
|31
|13.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|14.
|27
|5
|14
|8
|26 - 32
|29
|15.
|28
|5
|12
|11
|30 - 38
|27
|16.
|27
|5
|11
|11
|32 - 45
|26
|17.
|0:2
|28
|2
|14
|12
|29 - 44
|20
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|7.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|8.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|9.
|2:0
|14
|7
|2
|5
|30 - 23
|23
|10.
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|18.
|0:2
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|14
|5
|5
|4
|26 - 24
|20
|4.
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|14
|1
|8
|5
|10 - 18
|11
|15.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|16.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|17.
|0:2
|14
|0
|7
|7
|14 - 26
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10 (1)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10