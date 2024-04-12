Тур: 28. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Пржибыл Ярослав
3:0
Второй тайм: 50'
0'
1:0
2' Гол в свои воротаБартолевски Матеуш
25' Желтая карточкаХосема
2:0
35' ГолПшиборек Адриан
3:0
47' ГолКулурис Эфтимос
Ход матча
2'
25'
35'
47'
3:0
33
Малец
Мариуш
6
Хосема
86
Новотны
Сома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
86 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипНападающий
- Нападающий
-
33 Mike Huras
-
-
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Погонь Щецин
Рух Хожув
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
15 матчей
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.63
Среднее время на гол
63
55
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
1
Среднее время на гол
102
90
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
79
67
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|11 (5)
|0.39
|Кулурис Эфтимос
|10
|0.36
|Горгон Александр
|8
|0.29
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.21
|Бичахчян Ваан
|5
|0.18
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.07
|Захович Лука
|1
|0.04
|Пшиборек Адриан
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Лонкар Даниель
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Patryk Paryzek
|1
|0.04
|Вальквист Линус
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|9 (5)
|0.32
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.14
|Michal Feliks
|3
|0.11
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.07
|Lukasz Moneta
|1
|0.04
|Подставски Томаш
|1
|0.04
|Новотны Сома
|1
|0.04
|Przemyslaw Szur
|1
|0.04
|Хосема
|1
|0.04
|Дадок Роберт
|1
|0.04
|Михальский Кацпер
|1
|0.04
|Летневски Юлиуш
|1
|0.04
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.04
|Patryk Sikora
|1
|0.04
|Козак Милош
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Влканова Адам
|0
|0
|Szymon Szymanski
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|6
|0
|Кужава Рафал
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|6
|0
|Вальквист Линус
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кутрис Леонардо
|3
|0
|Малец Мариуш
|3
|0
|Пшиборек Адриан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|8
|0
|Щепан Даниэль
|5
|1
|Летневски Юлиуш
|5
|0
|Szymon Szymanski
|3
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Przemyslaw Szur
|4
|0
|Козак Милош
|4
|0
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Дадок Роберт
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Michal Feliks
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Хосема
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Рух Хожув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
13
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Рух Хожув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
20
11
Погонь Щецин
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Рух Хожув
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
28
24
Голы по времени матча
Забито
27
13
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 19
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
2
15%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
22%
3
23%
61-75
5
19%
5
38%
76-90
Пропущено
24
25
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
5
21%
2
8%
1-15
4
17%
5
20%
16-30
2
8%
6
24%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
8
33%
5
20%
76-90
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
5%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
3
15%
5
31%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
4
24%
76-90
Забито
47
29
19 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 7
8 Не забивали 10
3
6%
2
7%
1-15
7
15%
4
14%
16-30
9
19%
4
14%
31-45
10
21%
2
7%
46-60
10
21%
7
24%
61-75
8
17%
10
34%
76-90
Пропущено
34
42
15 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 21
6
18%
4
10%
1-15
5
15%
8
19%
16-30
4
12%
10
24%
31-45
4
12%
8
19%
46-60
3
9%
3
7%
61-75
12
35%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2
Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 поражений
Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1
Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
Рух Хожув
Точный счет
0:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
3:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
86
94
59
67
212
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
68
310
311
112
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
1710
1512
819
918
324
423
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|7
|5
|63 - 35
|52
|2.
|27
|14
|8
|5
|38 - 24
|50
|3.
|27
|13
|9
|5
|39 - 30
|48
|4.
|3:0
|28
|14
|5
|9
|52 - 32
|47
|5.
|27
|12
|9
|6
|49 - 30
|45
|6.
|27
|12
|9
|6
|42 - 32
|45
|7.
|27
|12
|6
|9
|36 - 32
|42
|8.
|27
|11
|5
|11
|36 - 36
|38
|9.
|27
|10
|7
|10
|33 - 34
|37
|10.
|27
|9
|8
|10
|32 - 40
|35
|11.
|27
|9
|8
|10
|30 - 39
|35
|12.
|28
|7
|10
|11
|26 - 33
|31
|13.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|14.
|27
|5
|14
|8
|26 - 32
|29
|15.
|28
|5
|12
|11
|30 - 38
|27
|16.
|27
|5
|11
|11
|32 - 45
|26
|17.
|0:3
|28
|2
|14
|12
|29 - 45
|20
|18.
|27
|4
|6
|17
|23 - 56
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|13
|9
|4
|0
|29 - 6
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|7.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|8.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|9.
|3:0
|14
|7
|2
|5
|31 - 23
|23
|10.
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|11.
|13
|4
|7
|2
|18 - 18
|19
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|18.
|0:3
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|3:0
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|14
|5
|5
|4
|26 - 24
|20
|4.
|13
|5
|4
|4
|18 - 19
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|16 - 21
|18
|6.
|13
|4
|6
|3
|12 - 18
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|17 - 20
|11
|14.
|14
|1
|8
|5
|10 - 18
|11
|15.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|16.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|17.
|0:3
|14
|0
|7
|7
|14 - 27
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10 (1)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10