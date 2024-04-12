Тур: 28. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Пржибыл Ярослав
5:0
Конец матча
0'
1:0
2' Гол в свои воротаБартолевски Матеуш
25' Желтая карточкаХосема
2:0
35' ГолПшиборек Адриан
3:0
47' ГолКулурис Эфтимос
4:0
54' ГолКулурис Эфтимос
5:0
59' ГолКулурис Эфтимос
89' Желтая карточкаСадлок Мацей
90'+2
Ход матча
2'
25'
35'
47'
3:0
54'
59'
72'
89'
33
Малец
Мариуш
6
Хосема
86
Новотны
Сома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
-
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
86 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипНападающий
- Нападающий
-
33 Mike Huras
-
-
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Погонь Щецин
Рух Хожув
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
15 матчей
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.63
Среднее время на гол
63
55
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
1
Среднее время на гол
102
90
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
79
67
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|12
|0.43
|Гросицки Камил
|11 (5)
|0.39
|Горгон Александр
|8
|0.29
|Ульвестад Фредрик
|6
|0.21
|Бичахчян Ваан
|5
|0.18
|Форнальчик Мариуш
|2
|0.07
|Захович Лука
|1
|0.04
|Пшиборек Адриан
|1
|0.04
|Кужава Рафал
|1
|0.04
|Лонкар Даниель
|1
|0.04
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.04
|Patryk Paryzek
|1
|0.04
|Вальквист Линус
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
|Малец Мариуш
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|9 (5)
|0.32
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.14
|Michal Feliks
|3
|0.11
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.07
|Lukasz Moneta
|1
|0.04
|Подставски Томаш
|1
|0.04
|Новотны Сома
|1
|0.04
|Przemyslaw Szur
|1
|0.04
|Хосема
|1
|0.04
|Дадок Роберт
|1
|0.04
|Михальский Кацпер
|1
|0.04
|Летневски Юлиуш
|1
|0.04
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.04
|Patryk Sikora
|1
|0.04
|Козак Милош
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Влканова Адам
|0
|0
|Szymon Szymanski
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|6
|0
|Кужава Рафал
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|6
|0
|Вальквист Линус
|5
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|1
|Гамбоа Жоау
|4
|0
|Гросицки Камил
|3
|0
|Кутрис Леонардо
|3
|0
|Малец Мариуш
|3
|0
|Пшиборек Адриан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|9
|0
|Щепан Даниэль
|5
|1
|Летневски Юлиуш
|5
|0
|Szymon Szymanski
|3
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Przemyslaw Szur
|4
|0
|Козак Милош
|4
|0
|Бартолевски Матеуш
|4
|0
|Дадок Роберт
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Michal Feliks
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Хосема
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Рух Хожув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
14
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Рух Хожув
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
20
11
Погонь Щецин
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Рух Хожув
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
11
11
Упущенные победы
28
25
Голы по времени матча
Забито
31
14
12 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
6%
1
7%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
6
19%
3
21%
31-45
8
26%
0
0%
46-60
6
19%
3
21%
61-75
5
16%
5
36%
76-90
Пропущено
25
29
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
6
24%
2
7%
1-15
4
16%
5
17%
16-30
2
8%
7
24%
31-45
3
12%
8
28%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
8
32%
5
17%
76-90
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
5%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
3
15%
5
31%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
4
24%
76-90
Забито
51
30
20 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
3
6%
3
10%
1-15
7
14%
4
13%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
13
25%
2
7%
46-60
10
20%
7
23%
61-75
8
16%
10
33%
76-90
Пропущено
35
46
16 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
7
20%
4
9%
1-15
5
14%
8
17%
16-30
4
11%
11
24%
31-45
4
11%
11
24%
46-60
3
9%
3
7%
61-75
12
34%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2
Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 поражений
Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1
Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
Рух Хожув
Точный счет
0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
5:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
1
4 раза 14%
5
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
104
59
77
212
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
68
311
311
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
1711
1612
820
1018
325
523
127
325
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10