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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Погонь Щецин
5:0
Конец матча
Рух Хожув
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Бартолевски Матеуш
25' Желтая карточка
Хосема
2:0
35' Гол
Пшиборек Адриан
3:0
47' Гол
Кулурис Эфтимос
4:0
54' Гол
Кулурис Эфтимос
5:0
59' Гол
Кулурис Эфтимос
89' Желтая карточка
Садлок Мацей
90'+2
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
4
Леонардо
Родригес
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
20
Горгон
Александр
22
Бичахчян
Ваан
73
Пшиборек
Адриан
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Бухалик
Михал
59
Стемпиньски
Мариуш
20
Szymon
Szymanski
6
Хосема
5
Tomasz
Wojtowicz
22
Стажиньски
Филип
8
Patryk
Sikora
77
Бартолевски
Матеуш
95
Щепан
Даниэль
86
Новотны
Сома
13
Lukasz
Moneta
Погонь Щецин
4-1-4-1
Рух Хожув
3-4-3

История личных встреч

Погонь Щецин
Рух Хожув

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

15 матчей

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:3
Э
1:2
Э
2:1
ЭГА
1:1
Э
2:3
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:0
К
0:0
К
1:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.63

Среднее время на гол

63
55

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

79
67

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 12 0.43
Гросицки Камил 11 (5) 0.39
Горгон Александр 8 0.29
Ульвестад Фредрик 6 0.21
Бичахчян Ваан 5 0.18
Форнальчик Мариуш 2 0.07
Захович Лука 1 0.04
Пшиборек Адриан 1 0.04
Кужава Рафал 1 0.04
Лонкар Даниель 1 0.04
Смолиньски Кацпер 1 0.04
Patryk Paryzek 1 0.04
Вальквист Линус 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Кутрис Леонардо 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Малец Мариуш 0 0
Корчаковски Олаф 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 9 (5) 0.32
Tomasz Swedrowski 4 0.14
Michal Feliks 3 0.11
Бартолевски Матеуш 2 0.07
Lukasz Moneta 1 0.04
Подставски Томаш 1 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Przemyslaw Szur 1 0.04
Хосема 1 0.04
Дадок Роберт 1 0.04
Михальский Кацпер 1 0.04
Летневски Юлиуш 1 0.04
Tomasz Wojtowicz 1 0.04
Patryk Sikora 1 0.04
Козак Милош 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Влканова Адам 0 0
Szymon Szymanski 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 6 0
Кужава Рафал 6 0
Бичахчян Ваан 6 0
Вальквист Линус 5 0
Ульвестад Фредрик 3 1
Гамбоа Жоау 4 0
Гросицки Камил 3 0
Кутрис Леонардо 3 0
Малец Мариуш 3 0
Пшиборек Адриан 3 0
Захович Лука 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 9 0
Щепан Даниэль 5 1
Летневски Юлиуш 5 0
Szymon Szymanski 3 1
Подставски Томаш 4 0
Przemyslaw Szur 4 0
Козак Милош 4 0
Бартолевски Матеуш 4 0
Дадок Роберт 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Tomasz Swedrowski 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Michal Feliks 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Хосема 1 0
Длугош Виктор 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Рух Хожув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
14
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Рух Хожув
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

20
11
Погонь Щецин
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Рух Хожув
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

11
11

Упущенные победы

28
25

Голы по времени матча

Забито

31
14
12 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
6%
1
7%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
6
19%
3
21%
31-45
8
26%
0
0%
46-60
6
19%
3
21%
61-75
5
16%
5
36%
76-90

Пропущено

25
29
12 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
6
24%
2
7%
1-15
4
16%
5
17%
16-30
2
8%
7
24%
31-45
3
12%
8
28%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
8
32%
5
17%
76-90

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
1
5%
2
13%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
3
15%
5
31%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
4
24%
76-90

Забито

51
30
20 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 10
3
6%
3
10%
1-15
7
14%
4
13%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
13
25%
2
7%
46-60
10
20%
7
23%
61-75
8
16%
10
33%
76-90

Пропущено

35
46
16 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
7
20%
4
9%
1-15
5
14%
8
17%
16-30
4
11%
11
24%
31-45
4
11%
11
24%
46-60
3
9%
3
7%
61-75
12
34%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Погонь Щецин - Варта Познань 0:2
Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2 Легия - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Погонь Щецин - Целе 1:1 Погонь Щецин - Пакш 3:0 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 поражений
Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:0 Ракув - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1
Рух Хожув - Пяст 3:0 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0 Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1 Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
Рух Хожув

Точный счет

0:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
5
2 раза 14%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
5:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
1
4 раза 14%
5
3 раза 11%
4
2 раза 7%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
10
4
1.5
5
9
7
7
2.5
2
12
3
11
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
17
11
16
12
1.5
8
20
10
18
2.5
3
25
5
23
3.5
1
27
3
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 27 15 7 5 63 - 35 52
2.
Шленск Вроцлав
 27 14 8 5 38 - 24 50
3.
Лех
 27 13 9 5 39 - 30 48
4.
Погонь Щецин
 28 14 5 9 54 - 32 47
5.
Ракув
 27 12 9 6 49 - 30 45
6.
Легия
 27 12 9 6 42 - 32 45
7.
Гурник Забже
 27 12 6 9 36 - 32 42
8.
Видзев Лодзь
 27 11 5 11 36 - 36 38
9.
Сталь Мелец
 27 10 7 10 33 - 34 37
10.
Радомяк Радом
 27 9 8 10 32 - 40 35
11.
Заглембе Любин
 27 9 8 10 30 - 39 35
12.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
13.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
14.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
15.
Корона Кельце
 28 5 12 11 30 - 38 27
16.
Пуща Неполомице
 27 5 11 11 32 - 45 26
17.
Рух Хожув
 28 2 14 12 29 - 47 20
18.
ЛКС Лодзь
 27 4 6 17 23 - 56 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 13 9 4 0 29 - 6 31
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
6.
Сталь Мелец
 13 7 4 2 21 - 12 25
7.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
8.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
9.
Погонь Щецин
 14 7 2 5 33 - 23 23
10.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
11.
Пуща Неполомице
 13 4 7 2 18 - 18 19
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
16.
ЛКС Лодзь
 13 3 5 5 14 - 24 14
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
4.
Легия
 13 5 4 4 18 - 19 19
5.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 16 - 21 18
6.
Лех
 13 4 6 3 12 - 18 18
7.
Гурник Забже
 14 5 3 6 21 - 21 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 13 2 5 6 17 - 20 11
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 35'
      Гросицки Камил сделал результативную передачу.
    • 35'
      Г О О О О Л - Пшиборек Адриан бьет в цель!
    • 25'
      Хосема получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Г О О О О Л - Бартолевски Матеуш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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