Тур: 4. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Ionut Coza
0:0
Первый тайм: 38'
0'
Владение мячом
18
Рус
Марко
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Рус МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Alin Chintes
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дьердь Ласло Балинт
История личных встреч
Университатя Клуж
Петролул Плоешти
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
24 матча
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.55
0.45
Среднее время на гол
58
198
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.08
1.46
Среднее время на гол
83
61
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
69
90
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|12 (6)
|0.35
|Попа Даньел
|9
|0.26
|Стойка Янис
|6
|0.18
|Кипчу Александру
|5
|0.15
|Рогульич Анте
|2
|0.06
|Митря Богдан
|2
|0.06
|Георге Валентин
|2
|0.06
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|7
|0.21
|Грозав Георге-Теодор
|7 (2)
|0.21
|Муси Александру Мариан
|4
|0.12
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.12
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.06
|Бериша Альбин
|2
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|7
|0
|Митря Богдан
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|1
|Нистор Дан
|5
|0
|Бик Овидиу
|5
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Thalisson
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
|Ioan Sabau
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Диоманде Исмаэль
|5
|1
|Тичу Валентин Константин
|5
|1
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Ханка Серджу
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Zoran Mitrov
|2
|0
|Бериша Альбин
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Петролул Плоешти
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
4
Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Петролул Плоешти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (12)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
22
18
Университатя Клуж
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Петролул Плоешти
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (5)
64% (21)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
30
22
Голы по времени матча
Забито
18
7
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
21 Не забивали 28
3
17%
1
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
6
33%
3
43%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
6
33%
3
21%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
2
11%
4
29%
76-90
Забито
22
22
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
3
14%
7
32%
46-60
4
18%
4
18%
61-75
5
23%
5
23%
76-90
Пропущено
20
25
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
20%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
5
25%
4
16%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
25%
8
32%
76-90
Забито
40
29
18 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 9
9 Не забивали 16
6
15%
3
10%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
7
18%
2
7%
31-45
5
13%
8
28%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
11
28%
8
28%
76-90
Пропущено
38
39
20 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
6
16%
4
10%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
11
29%
7
18%
31-45
6
16%
7
18%
46-60
5
13%
4
10%
61-75
7
18%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0
Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Результаты матчей
Университатя Клуж
Петролул Плоешти
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 38%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
9 раз 27%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
413
710
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
610
610
214
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
1815
1023
924
528
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|22
|7
|4
|58 - 29
|73
|2.
|33
|16
|9
|8
|60 - 33
|57
|3.
|33
|15
|10
|8
|58 - 40
|55
|4.
|34
|15
|10
|9
|52 - 44
|55
|5.
|34
|13
|11
|10
|42 - 42
|50
|6.
|0:0
|34
|11
|15
|8
|39 - 39
|48
|7.
|34
|12
|11
|11
|42 - 49
|47
|8.
|34
|11
|14
|9
|43 - 34
|47
|9.
|33
|12
|9
|12
|46 - 38
|45
|10.
|34
|9
|17
|8
|36 - 38
|44
|11.
|0:0
|34
|8
|16
|10
|31 - 37
|40
|12.
|34
|8
|11
|15
|40 - 54
|35
|13.
|33
|7
|13
|13
|34 - 47
|34
|14.
|33
|9
|5
|19
|44 - 53
|32
|15.
|33
|8
|6
|19
|23 - 46
|30
|16.
|33
|4
|12
|17
|32 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|30 - 13
|39
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|17
|9
|7
|1
|29 - 12
|34
|4.
|17
|10
|2
|5
|38 - 24
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|28 - 25
|32
|6.
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|9.
|0:0
|18
|6
|6
|6
|17 - 19
|24
|10.
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|11.
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|12.
|16
|4
|8
|4
|17 - 20
|20
|13.
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|14.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|15.
|17
|4
|6
|7
|17 - 22
|18
|16.
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|28 - 16
|34
|2.
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|3.
|17
|7
|5
|5
|26 - 24
|26
|4.
|0:0
|16
|5
|9
|2
|22 - 20
|24
|5.
|17
|5
|9
|3
|21 - 19
|24
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|7.
|17
|6
|5
|6
|30 - 25
|23
|8.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|10.
|0:0
|17
|2
|10
|5
|9 - 12
|16
|11.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|12.
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|17
|3
|3
|11
|15 - 24
|12
|15.
|17
|3
|2
|12
|12 - 30
|11
|16.
|17
|1
|4
|12
|16 - 36
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|16 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7