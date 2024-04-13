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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Университатя Клуж
0:0
Первый тайм: 38'
Петролул Плоешти
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
Петролул Плоешти
2.30
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Все Коэффициенты
30
Гертмонас
Эдвинас
26
Dorinel
Oancea
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
2
Thalisson
8
Роджер
VII
18
Рус
Марко
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
24
Рогульич
Анте
19
Попа
Даньел
38
Зима
Лукаш
44
Думитриу
Лучан
4
Папп
Пол
34
Guilherme
Gomes
Garutti
5
Тичу
Валентин
Константин
11
Сэто
Такаюки
20
Ханка
Серджу
99
Муси
Александру
Мариан
8
Жаир
7
Грозав
Георге-Теодор
9
Бериша
Альбин
Университатя Клуж
Петролул Плоешти

История личных встреч

Университатя Клуж
Петролул Плоешти

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

24 матча

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
0:1
ЛI
3:1
ЛI
0:0
ЛI
1:0
ЛI
1:2
ЛI
4:0
ЛI
1:0
ЛI
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ДА
1:1
ДА
0:0
ДА
3:2
ДА
1:2
ДА
1:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.55
0.45

Среднее время на гол

58
198

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.08
1.46

Среднее время на гол

83
61

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

69
90

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 12 (6) 0.35
Попа Даньел 9 0.26
Стойка Янис 6 0.18
Кипчу Александру 5 0.15
Рогульич Анте 2 0.06
Митря Богдан 2 0.06
Георге Валентин 2 0.06
Кымпану Георге 1 0.03
Мирон Джордже 1 0.03
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Бик Овидиу 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Дукуре Кевин Гробры 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 7 0.21
Грозав Георге-Теодор 7 (2) 0.21
Муси Александру Мариан 4 0.12
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.12
Хужа Мариан Фернандо 2 0.06
Бериша Альбин 2 0.06
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Петрович Зоран 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Ишфан Александру 0 0
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 7 0
Митря Богдан 5 1
Масоэро Лукас Габриэль 5 1
Нистор Дан 5 0
Бик Овидиу 5 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Thalisson 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Рус Марко 1 0
Ioan Sabau 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 9 1
Мейхерс Барт 9 0
Seniko Doua 8 0
Диоманде Исмаэль 5 1
Тичу Валентин Константин 5 1
Грозав Георге-Теодор 5 0
Ханка Серджу 5 0
Guilherme Gomes Garutti 3 1
Думитриу Лучан 4 0
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Жаир 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Ишфан Александру 3 0
Florin Pirvu 3 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Zoran Mitrov 2 0
Бериша Альбин 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Брату Марио 1 0
Раду Денис 1 0
Iustin Raducan 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Петролул Плоешти
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
4
Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Петролул Плоешти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (12)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
13

Упущенные победы

22
18
Университатя Клуж
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Петролул Плоешти
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (5)
64% (21)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
52% (17)
27% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

30
22

Голы по времени матча

Забито

18
7
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
21 Не забивали 28
3
17%
1
14%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
6
33%
3
43%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
6
33%
3
21%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
2
11%
4
29%
76-90

Забито

22
22
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
3
14%
7
32%
46-60
4
18%
4
18%
61-75
5
23%
5
23%
76-90

Пропущено

20
25
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
20%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
5
25%
4
16%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
25%
8
32%
76-90

Забито

40
29
18 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 9
9 Не забивали 16
6
15%
3
10%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
7
18%
2
7%
31-45
5
13%
8
28%
46-60
6
15%
5
17%
61-75
11
28%
8
28%
76-90

Пропущено

38
39
20 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
6
16%
4
10%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
11
29%
7
18%
31-45
6
16%
7
18%
46-60
5
13%
4
10%
61-75
7
18%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0
Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1

Результаты матчей

Университатя Клуж
Петролул Плоешти

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 38%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
9 раз 27%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
7
10
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
6
10
6
10
1.5
2
14
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
18
15
10
23
1.5
9
24
5
28
2.5
3
30
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 33 22 7 4 58 - 29 73
2.
ЧФР Клуж
 33 16 9 8 60 - 33 57
3.
Рапид Бухарест
 33 15 10 8 58 - 40 55
4.
Университатя Крайова
 34 15 10 9 52 - 44 55
5.
Фарул Констанца
 34 13 11 10 42 - 42 50
6.
Университатя Клуж
 0:0 34 11 15 8 39 - 39 48
7.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
8.
Германнштадт
 34 11 14 9 43 - 34 47
9.
Сепси
 33 12 9 12 46 - 38 45
10.
Оцелул Галац
 34 9 17 8 36 - 38 44
11.
Петролул Плоешти
 0:0 34 8 16 10 31 - 37 40
12.
Волунтари
 34 8 11 15 40 - 54 35
13.
Политехника Яссы
 33 7 13 13 34 - 47 34
14.
У Крайова 1948
 33 9 5 19 44 - 53 32
15.
Динамо Бухарест
 33 8 6 19 23 - 46 30
16.
Ботошани
 33 4 12 17 32 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 17 9 7 1 29 - 12 34
4.
Рапид Бухарест
 17 10 2 5 38 - 24 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 0:0 17 6 6 5 22 - 25 24
9.
Университатя Клуж
 0:0 18 6 6 6 17 - 19 24
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 16 4 8 4 17 - 20 20
13.
Оцелул Галац
 17 4 8 5 15 - 19 20
14.
Динамо Бухарест
 16 5 4 7 11 - 16 19
15.
Волунтари
 17 4 6 7 17 - 22 18
16.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
3.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
4.
Университатя Клуж
 0:0 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Оцелул Галац
 17 5 9 3 21 - 19 24
6.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
7.
ЧФР Клуж
 17 6 5 6 30 - 25 23
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
Петролул Плоешти
 0:0 17 2 10 5 9 - 12 16
11.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 17 3 3 11 15 - 24 12
15.
Динамо Бухарест
 17 3 2 12 12 - 30 11
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 16 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 11
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Университатя Крайова Банку Никусор 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
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