Тур: 4. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Ionut Coza
1:2
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаХанка Серджу
41' Желтая карточкаПопа Даньел
1:0
55' ГолРогульич Анте
1:1
62' ГолИробисо Кристиан Окечукву
1:2
64' ГолЮрю Томми
90' Желтая карточкаЗима Лукаш
90'+6
Ход матча
39'
41'
55'
1:0
64'
90'
Владение мячом
18
Рус
Марко
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Рус МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Alin Chintes
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Раду ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дьердь Ласло Балинт
История личных встреч
Университатя Клуж
Петролул Плоешти
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
24 матча
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.55
0.45
Среднее время на гол
58
198
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.08
1.46
Среднее время на гол
83
61
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
69
90
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|12 (6)
|0.35
|Попа Даньел
|9
|0.26
|Стойка Янис
|6
|0.18
|Кипчу Александру
|5
|0.15
|Рогульич Анте
|3
|0.09
|Митря Богдан
|2
|0.06
|Георге Валентин
|2
|0.06
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|0
|0
|Рус Марко
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|7
|0.21
|Грозав Георге-Теодор
|7 (2)
|0.21
|Иробисо Кристиан Окечукву
|5
|0.15
|Муси Александру Мариан
|4
|0.12
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.06
|Бериша Альбин
|2
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Юрю Томми
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|7
|0
|Митря Богдан
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|1
|Нистор Дан
|5
|0
|Бик Овидиу
|5
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Thalisson
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
|Ioan Sabau
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Диоманде Исмаэль
|5
|1
|Тичу Валентин Константин
|5
|1
|Ханка Серджу
|6
|0
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Зима Лукаш
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Zoran Mitrov
|2
|0
|Бериша Альбин
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Петролул Плоешти
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
4
Университатя Клуж
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Петролул Плоешти
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
76% (13)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
13
Упущенные победы
22
18
Университатя Клуж
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
Петролул Плоешти
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (5)
65% (22)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
50% (17)
26% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
31
22
Голы по времени матча
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
21 Не забивали 28
3
16%
1
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
3
16%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
6
32%
3
33%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
30%
3
20%
31-45
3
15%
3
20%
46-60
6
30%
2
13%
61-75
2
10%
4
27%
76-90
Забито
22
22
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
3
14%
7
32%
46-60
4
18%
4
18%
61-75
5
23%
5
23%
76-90
Пропущено
20
25
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
20%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
5
25%
4
16%
31-45
3
15%
5
20%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
5
25%
8
32%
76-90
Забито
41
31
18 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 9
9 Не забивали 16
6
15%
3
10%
1-15
5
12%
3
10%
16-30
7
17%
2
6%
31-45
6
15%
8
26%
46-60
6
15%
7
23%
61-75
11
27%
8
26%
76-90
Пропущено
40
40
20 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
6
15%
4
10%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
11
28%
7
18%
31-45
6
15%
8
20%
46-60
7
18%
4
10%
61-75
7
18%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0
Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1
Результаты матчей
Университатя Клуж
Петролул Плоешти
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 35%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
9 раз 26%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
10 раз 29%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
125
414
710
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
710
610
314
313
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
1915
1024
1024
529
331
133
133
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|16 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7