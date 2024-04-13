Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

50' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Рус Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Тичу Валентин Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Попа Даньел получил желтую карточку от судьи

40' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ханка Серджу получил желтую карточку от судьи

39' Грозав Георге-Теодор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хорошую попытку сделал Рогульич Анте . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Жаир нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Ох, нехорошо это выглядит. Масоэро Лукас Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Масоэро Лукас Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Guilherme Gomes Garutti нанес удар головой, но Эдвинас Гертмонас спокойно отбил мяч.

29' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

27' Нистор Дан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Рус Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Муси Александру Мариан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Масоэро Лукас Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

16' Lucian Dumitriu наказан за толчок Рогульич Анте

16' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Бик Овидиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Жаир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Начало матча отложено.