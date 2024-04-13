Тур: 4. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Marian Barbu
1:0
Второй тайм: 87'
0'
11' Желтая карточкаCostin Ghiocel
1:0
20' ГолДумитер Андрей
32' Желтая карточкаТанасе Рэзван
60' Желтая карточкаДоринель Мунтеану
Ход матча
11'
20'
1:0
32'
46'
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
94
Пап
Эдуард
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиан Флорин Пирву
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
14 Andrei Rus
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Волунтари
Оцелул Галац
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|8
|0.24
|Думитер Андрей
|7
|0.21
|Мерлой Джордже
|6 (1)
|0.18
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.09
|Раду Бобок
|2
|0.06
|Раца Вадим
|2 (1)
|0.06
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.06
|Армаш Игорь
|2
|0.06
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.06
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Кырнац Николае
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Турда Григоре
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.32
|Yuri Cisotti
|8 (3)
|0.24
|Фредерик
|5
|0.15
|Teles
|3
|0.09
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.06
|Jonathan Cisse
|2
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|Танасе Рэзван
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|7
|0
|Думитер Андрей
|5
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Cristian Paz II
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Црепуля Любян
|3
|0
|Каскини Баутиста
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Мерлой Джордже
|2
|0
|Robert Popescu
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Турда Григоре
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвес
|8
|0
|Yuri Cisotti
|8
|0
|Живулич Диего
|7
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Teles
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Andrei Rus
|4
|1
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Доринель Мунтеану
|3
|1
|Alexandru Pop
|3
|1
|George Carjan
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Танасе Рэзван
|4
|0
|Фредерик
|3
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Costin Ghiocel
|3
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Ламейра Жоао
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Оцелул Галац
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
7
9
Волунтари
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Оцелул Галац
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
15
12
Волунтари
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Оцелул Галац
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
30
14
Упущенные победы
22
21
Голы по времени матча
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
2
13%
6
30%
1-15
5
33%
3
15%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
27%
3
15%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
6
27%
6
33%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
3
14%
6
33%
76-90
Забито
23
15
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
6
26%
4
27%
76-90
Пропущено
32
19
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
16%
2
11%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
5
16%
4
21%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
7
22%
9
47%
76-90
Забито
38
35
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 16
11 Не забивали 9
4
11%
6
17%
1-15
9
24%
6
17%
16-30
5
13%
4
11%
31-45
6
16%
4
11%
46-60
4
11%
8
23%
61-75
10
26%
7
20%
76-90
Пропущено
54
37
24 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
8
15%
4
11%
1-15
5
9%
2
5%
16-30
11
20%
10
27%
31-45
12
22%
3
8%
46-60
8
15%
3
8%
61-75
10
19%
15
41%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3
Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4
Результаты матчей
Волунтари
Оцелул Галац
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
0:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
17 раз 52%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
125
412
314
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
133
710
511
314
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
258
1122
825
429
132
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|22
|7
|4
|58 - 29
|73
|2.
|33
|16
|9
|8
|60 - 33
|57
|3.
|33
|15
|10
|8
|58 - 40
|55
|4.
|34
|15
|10
|9
|52 - 44
|55
|5.
|34
|13
|11
|10
|42 - 42
|50
|6.
|33
|11
|14
|8
|39 - 39
|47
|7.
|34
|12
|11
|11
|42 - 49
|47
|8.
|34
|11
|14
|9
|43 - 34
|47
|9.
|33
|12
|9
|12
|46 - 38
|45
|10.
|0:1
|34
|9
|16
|9
|35 - 38
|43
|11.
|33
|8
|15
|10
|31 - 37
|39
|12.
|1:0
|34
|9
|10
|15
|40 - 53
|37
|13.
|33
|7
|13
|13
|34 - 47
|34
|14.
|33
|9
|5
|19
|44 - 53
|32
|15.
|33
|8
|6
|19
|23 - 46
|30
|16.
|33
|4
|12
|17
|32 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|30 - 13
|39
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|17
|9
|7
|1
|29 - 12
|34
|4.
|17
|10
|2
|5
|38 - 24
|32
|5.
|18
|9
|5
|4
|28 - 25
|32
|6.
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|9.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|10.
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|11.
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|12.
|16
|4
|8
|4
|17 - 20
|20
|13.
|1:0
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|14.
|0:1
|17
|4
|8
|5
|15 - 19
|20
|15.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|16.
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|28 - 16
|34
|2.
|18
|8
|4
|6
|22 - 25
|28
|3.
|17
|7
|5
|5
|26 - 24
|26
|4.
|16
|5
|9
|2
|22 - 20
|24
|5.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|6.
|17
|6
|5
|6
|30 - 25
|23
|7.
|0:1
|17
|5
|8
|4
|20 - 19
|23
|8.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|1:0
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|10.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|11.
|16
|2
|9
|5
|9 - 12
|15
|12.
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|13.
|17
|2
|7
|8
|14 - 22
|13
|14.
|17
|3
|3
|11
|15 - 24
|12
|15.
|17
|3
|2
|12
|12 - 30
|11
|16.
|17
|1
|4
|12
|16 - 36
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|16 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7