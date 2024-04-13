Хорошую попытку сделал Джонатан Сиссе. Удар в створ, но вратарь начеку

Alexandru Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ioan Dumiter оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Црепуля Любян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Оооо... вот это был удар! Ioan Dumiter должен был забить с этой позиции.

44' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

44' Раца Вадим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Octavian Valceanu ослабляет давление, выбив мяч.

43' Немец Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Хорошую попытку сделал Doru Cristian Andrei . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

37' Танасе Рэзван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Волунтари

36' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

35' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Танасе Рэзван получает желтую карточку за нырок

32' Танасе Рэзван упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

30' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Судья сигнализирует, что Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац поставил подножку. Пострадал Ioan Dumiter

28' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Танасе Рэзван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

22' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Волунтари будет все-таки засчитан.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Волунтари

20' Команда Волунтари забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Г О О О О Л - Ioan Dumiter забивает с правой ноги!

19' Teles нанес удар, но тот был заблокирован.

18' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Армаш Игорь нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

11' Costin Ghiocel получил желтую карточку от судьи

11' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ioan Dumiter нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Волунтари

6' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Фредерик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Немец Адам выиграл воздушное противоборство у Джонатан Сиссе.

2' Удар от ворот произведет Волунтари

1' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре