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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Волунтари
1:0
Второй тайм: 87'
Оцелул Галац
0'
11' Желтая карточка
Costin Ghiocel
1:0
20' Гол
Думитер Андрей
32' Желтая карточка
Танасе Рэзван
60' Желтая карточка
Доринель Мунтеану
1
Вылчану
Октавиан
24
Рикардинью
XI
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
7
Алийи
Насер
9
Думитер
Андрей
77
Немец
Адам
17
Doru
Cristian
Andrei
94
Пап
Эдуард
2
Желев
Милен
6
Jonathan
Cisse
16
Costin
Ghiocel
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
31
Живулич
Диего
21
Teles
67
Фредерик
9
Рушевич
Анес
17
Танасе
Рэзван
Волунтари
Оцелул Галац

История личных встреч

Волунтари
Оцелул Галац

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:1
С
2:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 8 0.24
Думитер Андрей 7 0.21
Мерлой Джордже 6 (1) 0.18
Robert Popescu 3 (1) 0.09
Раду Бобок 2 0.06
Раца Вадим 2 (1) 0.06
Doru Cristian Andrei 2 0.06
Армаш Игорь 2 0.06
Сигурьонссон Рунар 2 0.06
Рикардинью XI 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Andreas Nita 1 0.03
Флоря Даниэль 1 (1) 0.03
Кырнац Николае 0 0
Алийи Насер 0 0
Турда Григоре 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 11 (3) 0.32
Yuri Cisotti 8 (3) 0.24
Фредерик 5 0.15
Teles 3 0.09
Бодиштяну Штефан 2 0.06
Jonathan Cisse 2 0.06
Фатаи Кехинде 1 0.03
Танасе Рэзван 1 0.03
George Carjan 1 0.03
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Живулич Диего 0 0
Costin Ghiocel 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 7 2
Рикардинью XI 7 0
Думитер Андрей 5 0
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Раца Вадим 4 0
Cristian Paz II 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Црепуля Любян 3 0
Каскини Баутиста 3 0
Немец Адам 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Мерлой Джордже 2 0
Robert Popescu 2 0
Николае Дикэ 1 0
Алийи Насер 1 0
Турда Григоре 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвес 8 0
Yuri Cisotti 8 0
Живулич Диего 7 0
Желев Милен 7 0
Mihai Adascalitei 7 0
Teles 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Andrei Rus 4 1
Jonathan Cisse 5 0
Доринель Мунтеану 3 1
Alexandru Pop 3 1
George Carjan 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Танасе Рэзван 4 0
Фредерик 3 0
Relu Stoian 3 0
Costin Ghiocel 3 0
Жардан Василий 2 0
Ламейра Жоао 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Francois Tobasegnou Yabre 1 0
Рушевич Анес 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0

Результаты матчей

Волунтари
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Оцелул Галац
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
9
Волунтари
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Оцелул Галац
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

25
11

Упущенные победы

15
12
Волунтари
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Оцелул Галац
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

30
14

Упущенные победы

22
21

Голы по времени матча

Забито

15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
2
13%
6
30%
1-15
5
33%
3
15%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
27%
3
15%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
6
27%
6
33%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
3
14%
6
33%
76-90

Забито

23
15
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
6
26%
4
27%
76-90

Пропущено

32
19
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
16%
2
11%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
5
16%
4
21%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
7
22%
9
47%
76-90

Забито

38
35
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 16
11 Не забивали 9
4
11%
6
17%
1-15
9
24%
6
17%
16-30
5
13%
4
11%
31-45
6
16%
4
11%
46-60
4
11%
8
23%
61-75
10
26%
7
20%
76-90

Пропущено

54
37
24 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
8
15%
4
11%
1-15
5
9%
2
5%
16-30
11
20%
10
27%
31-45
12
22%
3
8%
46-60
8
15%
3
8%
61-75
10
19%
15
41%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3
Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4

Результаты матчей

Волунтари
Оцелул Галац

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
0:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
17 раз 52%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
5
4
12
1.5
3
14
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
3
7
10
1.5
5
11
3
14
2.5
1
15
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
25
8
11
22
1.5
8
25
4
29
2.5
1
32
2
31
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 33 22 7 4 58 - 29 73
2.
ЧФР Клуж
 33 16 9 8 60 - 33 57
3.
Рапид Бухарест
 33 15 10 8 58 - 40 55
4.
Университатя Крайова
 34 15 10 9 52 - 44 55
5.
Фарул Констанца
 34 13 11 10 42 - 42 50
6.
Университатя Клуж
 33 11 14 8 39 - 39 47
7.
УТА Арад
 34 12 11 11 42 - 49 47
8.
Германнштадт
 34 11 14 9 43 - 34 47
9.
Сепси
 33 12 9 12 46 - 38 45
10.
Оцелул Галац
 0:1 34 9 16 9 35 - 38 43
11.
Петролул Плоешти
 33 8 15 10 31 - 37 39
12.
Волунтари
 1:0 34 9 10 15 40 - 53 37
13.
Политехника Яссы
 33 7 13 13 34 - 47 34
14.
У Крайова 1948
 33 9 5 19 44 - 53 32
15.
Динамо Бухарест
 33 8 6 19 23 - 46 30
16.
Ботошани
 33 4 12 17 32 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 17 9 7 1 29 - 12 34
4.
Рапид Бухарест
 17 10 2 5 38 - 24 32
5.
УТА Арад
 18 9 5 4 28 - 25 32
6.
Университатя Крайова
 17 8 5 4 26 - 20 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
9.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 16 4 8 4 17 - 20 20
13.
Волунтари
 1:0 17 5 5 7 17 - 21 20
14.
Оцелул Галац
 0:1 17 4 8 5 15 - 19 20
15.
Динамо Бухарест
 16 5 4 7 11 - 16 19
16.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Фарул Констанца
 18 8 4 6 22 - 25 28
3.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
ЧФР Клуж
 17 6 5 6 30 - 25 23
7.
Оцелул Галац
 0:1 17 5 8 4 20 - 19 23
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
Волунтари
 1:0 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
11.
Петролул Плоешти
 16 2 9 5 9 - 12 15
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
Германнштадт
 17 2 7 8 14 - 22 13
14.
У Крайова 1948
 17 3 3 11 15 - 24 12
15.
Динамо Бухарест
 17 3 2 12 12 - 30 11
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 16 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
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Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 11
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Университатя Крайова Банку Никусор 11
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
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