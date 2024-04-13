Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Волунтари

87' Игра в одни ворота сейчас. Оцелул Галац доминирует и владеет мячом

85' Турда Григоре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Хорошую попытку сделал Джонатан Сиссе. Удар в створ, но вратарь начеку

84' Хорошую попытку сделал Джонатан Сиссе. Удар в створ, но вратарь начеку

82' Удар от ворот произведет Волунтари

81' ШТАНГА! Пробил головой Джонатан Сиссе прямо в каркас ворот!

81' Бодиштяну Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Ох, нехорошо это выглядит. Doru Cristian Andrei получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Alexandru Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Матч возобновится спорным мячом

76' Ох, нехорошо это выглядит. Doru Cristian Andrei получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Doru Cristian Andrei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Doru Cristian Andrei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Alexandru Pop наказан за толчок Армаш Игорь

69' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

69' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Пап Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Тактическая замена. Ioan Dumiter уходит с поля и его заменяет Мерлой Джордже

65' Удар от ворот произведет Волунтари

65' Juri Cisotti оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Живулич Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ioan Dumiter оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Джонатан Сиссе успешно блокирует удар.

60' Доринель Мунтеану получает желтую карточку за неспортивное поведение

59' Матч возобновлен

58' Рикардинью XI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Волунтари

58' Малле Али оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Бодиштяну Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Octavian Valceanu из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Удар от ворот произведет Волунтари

54' Octavian Valceanu из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Бодиштяну Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Бодиштяну Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Црепуля Любян не смог попасть в створ ударом издали

49' Раца Вадим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Doru Cristian Andrei навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Рушевич Анес уходит с поля и его заменяет Alexandru Pop