Тур: 4. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu. Главный судья: Marian Barbu
1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаCostin Ghiocel
1:0
20' ГолДумитер Андрей
32' Желтая карточкаТанасе Рэзван
60' Желтая карточкаДоринель Мунтеану
90' Желтая карточкаБодиштяну Штефан
90' Желтая карточкаGeorge Carjan
1:1
90' ГолЛамейра Жоао
90'+8
Ход матча
11'
20'
1:0
32'
46'
90'
90'
90'
1:1
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
94
Пап
Эдуард
28
Гонсалвес
30
Yuri
Cisotti
21
Teles
67
Фредерик
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиан Флорин Пирву
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
14 Andrei Rus
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Волунтари
Оцелул Галац
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|8
|0.24
|Думитер Андрей
|7
|0.21
|Мерлой Джордже
|6 (1)
|0.18
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.09
|Раду Бобок
|2
|0.06
|Раца Вадим
|2 (1)
|0.06
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.06
|Армаш Игорь
|2
|0.06
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.06
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Кырнац Николае
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Турда Григоре
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.32
|Yuri Cisotti
|8 (3)
|0.24
|Фредерик
|5
|0.15
|Teles
|3
|0.09
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.06
|Jonathan Cisse
|2
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|Танасе Рэзван
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Ламейра Жоао
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|7
|0
|Думитер Андрей
|5
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Cristian Paz II
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Црепуля Любян
|3
|0
|Каскини Баутиста
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Мерлой Джордже
|2
|0
|Robert Popescu
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Турда Григоре
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвес
|8
|0
|Yuri Cisotti
|8
|0
|Живулич Диего
|7
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Teles
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Andrei Rus
|4
|1
|George Carjan
|5
|0
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Бодиштяну Штефан
|5
|0
|Доринель Мунтеану
|3
|1
|Alexandru Pop
|3
|1
|Танасе Рэзван
|4
|0
|Фредерик
|3
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Costin Ghiocel
|3
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Ламейра Жоао
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Оцелул Галац
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
10
Волунтари
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Оцелул Галац
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
25
11
Упущенные победы
15
12
Волунтари
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
41% (14)
Оцелул Галац
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
30
14
Упущенные победы
23
22
Голы по времени матча
Забито
16
21
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 20
2
13%
6
29%
1-15
6
38%
3
14%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
4
25%
4
19%
76-90
Пропущено
23
19
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
13%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
6
26%
6
32%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
17%
6
32%
76-90
Забито
23
15
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 23
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
3
13%
4
27%
61-75
6
26%
4
27%
76-90
Пропущено
32
19
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
5
16%
2
11%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
5
16%
4
21%
31-45
6
19%
1
5%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
7
22%
9
47%
76-90
Забито
39
36
19 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 16
11 Не забивали 9
4
10%
6
17%
1-15
10
26%
6
17%
16-30
5
13%
4
11%
31-45
6
15%
4
11%
46-60
4
10%
8
22%
61-75
10
26%
8
22%
76-90
Пропущено
55
38
24 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
8
15%
4
11%
1-15
5
9%
3
8%
16-30
11
20%
10
26%
31-45
12
22%
3
8%
46-60
8
15%
3
8%
61-75
11
20%
15
39%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Волунтари 4:3
Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0
Оцелул Галац
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4
Результаты матчей
Волунтари
Оцелул Галац
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
0:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
18 раз 53%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
413
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
710
512
314
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
268
1123
826
430
133
232
133
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|16 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|11
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7