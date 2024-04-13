Тур: 26. Стадион: Planet Pure Stadium.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
13
Matheus
Lins
20
Горцель
Нико
23
Pius
Grabher
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Matheus LinsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Нападающий
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
19 Бобциен БенПолузащитник
-
-
-
12 Leo Mikic
-
15 Namory Cisse
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Jan JurcecНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Djawal Kaiba
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Альтах
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.85
0.77
Среднее время на гол
48
117
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.46
1.31
Среднее время на гол
61
68
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.65
1.04
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Ядали
|3
|0.12
|Namory Cisse
|3
|0.12
|Lukas Fridrikas
|3 (2)
|0.12
|Anthony Schmid
|2
|0.08
|Оливейра Андерсон
|1
|0.04
|Dario Grujic
|1
|0.04
|Leo Mikic
|1
|0.04
|Бобциен Бен
|1
|0.04
|Domenik Schierl
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|3
|0.12
|Mike-Steven Baehre
|3 (1)
|0.12
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.08
|Фадингер Лукас
|2
|0.08
|Гугганиг Лукас
|2
|0.08
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.08
|Нухиу Атдхи
|1
|0.04
|Йегер Лукас
|1
|0.04
|Демаку Весель
|1
|0.04
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Mohamed Ouedraogo
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|3
|2
|Dario Grujic
|6
|0
|Диалло Байла
|3
|1
|Domenik Schierl
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|1
|Namory Cisse
|2
|1
|Оливейра Андерсон
|3
|0
|Маак Маттиас
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Бобциен Бен
|3
|0
|Шато Патерсон
|2
|0
|Майзль Лука
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Диаби Ядали
|2
|0
|Горцель Нико
|1
|0
|Anthony Schmid
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
|Matheus Lins
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|9
|0
|Mike-Steven Baehre
|9
|0
|Нухиу Атдхи
|6
|1
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|5
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|4
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Гебауэр Кристиан
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Демаку Весель
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Райтер Доминик
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Альтах
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
6
Аустрия Лустенау
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Альтах
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
7
8
Аустрия Лустенау
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Альтах
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
15
14
Голы по времени матча
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
19 Не забивали 19
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
29
19
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
10%
3
16%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
7
24%
6
32%
31-45
4
14%
4
21%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
4
14%
2
11%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
5
45%
76-90
Пропущено
18
11
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
5
28%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
6
33%
2
18%
76-90
Забито
20
19
4 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
10%
5
26%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
6
30%
2
11%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
6
30%
7
37%
76-90
Пропущено
47
30
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 18
5
11%
5
17%
1-15
7
15%
3
10%
16-30
8
17%
8
27%
31-45
9
19%
5
17%
46-60
8
17%
5
17%
61-75
10
21%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0
Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4
Альтах
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1
Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Альтах
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
15 раз 60%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
0
12 раз 48%
1
10 раз 40%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
76
39
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
66
211
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1015
Больше Меньше
1312
520
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|1:0
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|0:0
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|0:0
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|10 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9