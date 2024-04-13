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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Аустрия Лустенау
0:0
Первый тайм: 45+'
Альтах
0'
Лучшие коэффициенты
Аустрия Лустенау
Ничья
Альтах
5.40
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3.40
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3.40
Все Коэффициенты
27
Domenik
Schierl
3
Боатенг
Кеннеди
13
Matheus
Lins
6
Dario
Grujic
28
Оливейра
Андерсон
7
Fabian
Gmeiner
20
Горцель
Нико
25
Шато
Патерсон
23
Pius
Grabher
10
Lukas
Fridrikas
22
Диаби
Ядали
32
Шютценауэр
Тобиас
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
14
Демаку
Весель
8
Mike-Steven
Baehre
29
Mohamed
Ouedraogo
30
Фадингер
Лукас
7
Ousmane
Diawara
28
Jan
Jurcec
Аустрия Лустенау
5-3-2
Альтах
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Альтах

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:2
ЭЛ
5:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:5
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.85
0.77

Среднее время на гол

48
117

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.31

Среднее время на гол

61
68

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.65
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

54
86

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Ядали 3 0.12
Namory Cisse 3 0.12
Lukas Fridrikas 3 (2) 0.12
Anthony Schmid 2 0.08
Оливейра Андерсон 1 0.04
Dario Grujic 1 0.04
Leo Mikic 1 0.04
Бобциен Бен 1 0.04
Domenik Schierl 0 0
Майзль Лука 0 0
Torben Rhein 0 0
Диалло Байла 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 3 0.12
Mike-Steven Baehre 3 (1) 0.12
Гебауэр Кристиан 2 0.08
Фадингер Лукас 2 0.08
Гугганиг Лукас 2 0.08
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.08
Нухиу Атдхи 1 0.04
Йегер Лукас 1 0.04
Демаку Весель 1 0.04
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0
Mohamed Ouedraogo 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pius Grabher 3 2
Dario Grujic 6 0
Диалло Байла 3 1
Domenik Schierl 4 0
Torben Rhein 4 0
Боатенг Кеннеди 2 1
Namory Cisse 2 1
Оливейра Андерсон 3 0
Маак Маттиас 3 0
Daniel Tiefenbach 3 0
Мольтенис Борис 3 0
Leo Matzler 3 0
Бобциен Бен 3 0
Шато Патерсон 2 0
Майзль Лука 2 0
Fabian Gmeiner 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Диаби Ядали 2 0
Горцель Нико 1 0
Anthony Schmid 1 0
Leo Mikic 1 0
Matheus Lins 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 9 0
Mike-Steven Baehre 9 0
Нухиу Атдхи 6 1
Фадингер Лукас 7 0
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 5 0
Райнер Константин 4 0
Коллер Пауль-Фридрих 4 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Гебауэр Кристиан 3 0
Инголич Сандро 3 0
Лукачевич Леонардо 3 0
Демаку Весель 3 0
Стоянович Деян 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Райтер Доминик 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Jan Jurcec 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Альтах
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Аустрия Лустенау
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Альтах
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

7
8
Аустрия Лустенау
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Альтах
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
19 Не забивали 19
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

29
19
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
10%
3
16%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
7
24%
6
32%
31-45
4
14%
4
21%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
4
14%
2
11%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
5
45%
76-90

Пропущено

18
11
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
5
28%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
6
33%
2
18%
76-90

Забито

20
19
4 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
10%
5
26%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
6
30%
2
11%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
6
30%
7
37%
76-90

Пропущено

47
30
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 18
5
11%
5
17%
1-15
7
15%
3
10%
16-30
8
17%
8
27%
31-45
9
19%
5
17%
46-60
8
17%
5
17%
61-75
10
21%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0
Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4
Альтах
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1
Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Альтах

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
15 раз 60%
1
5 раз 20%
2
5 раз 20%
0
12 раз 48%
1
10 раз 40%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
6
6
2
11
1.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
15
0.5
Больше Меньше
13
12
5
20
1.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 0:1 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 1:0 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 0:0 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 1:0 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 0:1 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 1:0 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 0:0 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 1:0 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 1:0 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 0:1 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 1:0 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 0:0 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Аустрия Вена Грубер Андреас 10 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится ничьей.
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Аустрия Лустенау
Ничья
Альтах
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Аустрия Лустенау
Альтах
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