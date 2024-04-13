Тур: 26. Стадион: Planet Pure Stadium.
0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
60' Желтая карточкаOusmane Diawara
0:1
80' ГолSofian Bahloul
81' Желтая карточкаSofian Bahloul
90' Желтая карточкаРайтер Доминик
90' Красная карточкаОливейра Андерсон
90'+6
Ход матча
60'
80'
0:1
81'
90'
13
Matheus
Lins
20
Горцель
Нико
23
Pius
Grabher
22
Диаби
Ядали
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Matheus LinsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Горцель НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Нападающий
-
22 Диаби ЯдалиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
19 Бобциен БенПолузащитник
-
-
-
12 Leo Mikic
-
15 Namory Cisse
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Jan JurcecНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Djawal Kaiba
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Альтах
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
26 матчей
38.5%
26.9%
34.6%
10 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
12 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.85
0.77
Среднее время на гол
48
117
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.46
1.31
Среднее время на гол
61
68
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.65
1.04
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
54
86
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Ядали
|3
|0.12
|Namory Cisse
|3
|0.12
|Lukas Fridrikas
|3 (2)
|0.12
|Anthony Schmid
|2
|0.08
|Оливейра Андерсон
|1
|0.04
|Dario Grujic
|1
|0.04
|Leo Mikic
|1
|0.04
|Бобциен Бен
|1
|0.04
|Domenik Schierl
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
|Диалло Байла
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|3
|0.12
|Mike-Steven Baehre
|3 (1)
|0.12
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.08
|Фадингер Лукас
|2
|0.08
|Гугганиг Лукас
|2
|0.08
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.08
|Нухиу Атдхи
|1
|0.04
|Йегер Лукас
|1
|0.04
|Демаку Весель
|1
|0.04
|Sofian Bahloul
|1
|0.04
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Mohamed Ouedraogo
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pius Grabher
|3
|2
|Dario Grujic
|6
|0
|Оливейра Андерсон
|3
|1
|Диалло Байла
|3
|1
|Domenik Schierl
|4
|0
|Torben Rhein
|4
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|1
|Namory Cisse
|2
|1
|Маак Маттиас
|3
|0
|Daniel Tiefenbach
|3
|0
|Мольтенис Борис
|3
|0
|Leo Matzler
|3
|0
|Бобциен Бен
|3
|0
|Шато Патерсон
|2
|0
|Майзль Лука
|2
|0
|Fabian Gmeiner
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Диаби Ядали
|2
|0
|Горцель Нико
|1
|0
|Anthony Schmid
|1
|0
|Leo Mikic
|1
|0
|Matheus Lins
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|10
|0
|Йегер Лукас
|9
|0
|Нухиу Атдхи
|6
|1
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|5
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|4
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Гебауэр Кристиан
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Демаку Весель
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Райтер Доминик
|2
|0
|Sofian Bahloul
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
15% (2)
77% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Альтах
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
8
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
6
Аустрия Лустенау
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Альтах
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
7
8
Аустрия Лустенау
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Альтах
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
15
14
Голы по времени матча
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
20 Не забивали 19
1
10%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
3
30%
1
11%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
30
19
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
10%
3
16%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
7
23%
6
32%
31-45
4
13%
4
21%
46-60
6
20%
2
11%
61-75
5
17%
2
11%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
19 Не забивали 18
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
5
45%
76-90
Пропущено
18
11
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
5
28%
1
9%
46-60
2
11%
3
27%
61-75
6
33%
2
18%
76-90
Забито
20
20
4 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
10%
5
25%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
6
30%
2
10%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
6
30%
8
40%
76-90
Пропущено
48
30
20 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 18
5
10%
5
17%
1-15
7
15%
3
10%
16-30
8
17%
8
27%
31-45
9
19%
5
17%
46-60
8
17%
5
17%
61-75
11
23%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0
Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 7:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Лустенау - Целе 1:0 Бавария-2 - Аустрия Лустенау 1:4 Биль/Бьен - Аустрия Лустенау 2:4 Биль Бьенн - Аустрия Лустенау 2:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Дорнбирн - Аустрия Лустенау 1:3 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0 Санкт-Пёльтен - Аустрия Лустенау 4:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4
Альтах
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1
Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Вадуц 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 5:1
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Альтах
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:4
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
16 раз 62%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
0
12 раз 46%
1
11 раз 42%
3
2 раза 8%
2
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
76
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
76
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1016
Больше Меньше
1412
521
323
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|10 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9