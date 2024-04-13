Тур: 30. Стадион: Пантессалико.
0'
0:1
18' ГолNicolaos Athanasiou
22' Желтая карточкаВракас Георгиос
45' Желтая карточкаNicolaos Athanasiou
0:1
45' Не забитый пенальтиГарсия Хуан Мануэль
1:1
45' ГолГарсия Хуан Мануэль
Ход матча
18'
22'
45'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christos Kontis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Волос
Атромитос
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.18
1.14
Среднее время на гол
76
78
Всего голов
4
18
Голов в среднем за матч
0.57
1.64
Среднее время на гол
157
55
Всего голов
17
26
Голов в среднем за матч
0.94
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
95
62
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Хуан Мануэль
|8 (3)
|0.27
|Maximiliano Comba
|5
|0.17
|Делетич Милош
|4
|0.13
|Мораитис Панагиотис
|4 (1)
|0.13
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0.1
|Бертолио Факундо
|2
|0.07
|Сьелис Христос
|2
|0.07
|Алхо Николай
|1
|0.03
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.03
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Де Кампс Юри
|0
|0
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|8 (2)
|0.27
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.17
|Робай Гаэтан
|4
|0.13
|Юбитана Дензель
|3
|0.1
|Гонсалес Эдер
|3
|0.1
|Валенсия Диего
|2 (1)
|0.07
|Lucas Acevedo
|2
|0.07
|Куэн Андреас
|1
|0.03
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0.03
|Цавелас Георгиос
|1
|0.03
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.03
|Georgios Tzovaras
|1
|0.03
|Камара Агибу
|1
|0.03
|Кунде Пьер
|0
|0
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кивракидис Кириакос
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|9
|1
|Maximiliano Comba
|8
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|8
|0
|Georgios Mygas
|6
|1
|Главчич Неманья
|7
|0
|Цоканис Тасос
|6
|0
|Баррьентос Жан
|4
|1
|Асланидис Кириакос
|4
|1
|Сьелис Христос
|5
|0
|Алхо Николай
|3
|1
|Де Кампс Юри
|3
|1
|Делетич Милош
|4
|0
|Тахатос Эфстатиос
|4
|0
|Бертолио Факундо
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|3
|0
|Труйе Алексис
|3
|0
|Луна Антонио
|2
|0
|Корнетт Кентен
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Анхель Лопес
|1
|0
|Ковач Даниэль
|1
|0
|Bryan Olivera
|1
|0
|Рачич Лука
|1
|0
|Мораитис Панагиотис
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Метаксас Димитрис
|1
|0
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|7
|1
|Цавелас Георгиос
|8
|0
|Камара Агибу
|8
|0
|Кешрида Ваджди
|7
|0
|Валенсия Диего
|7
|0
|Юбитана Дензель
|5
|1
|Dimitrios Tsakmakis
|6
|0
|Lucas Acevedo
|4
|1
|Гонсалес Эдер
|5
|0
|Nicolaos Athanasiou
|5
|0
|Кунде Пьер
|3
|1
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Цидотас Панайотис
|2
|1
|Эрлингмарк Огюст
|2
|0
|Вракас Георгиос
|2
|0
|Кивракидис Кириакос
|0
|1
|Имереков Максим
|1
|0
|Куэн Андреас
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Georgios Tzovaras
|1
|0
|Konstantinos Pomonis
|1
|0
Результаты матчей
Волос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Атромитос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
12
7
Волос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Атромитос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
9
21
Волос
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Атромитос
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
21
28
Голы по времени матча
Забито
21
12
7 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 22
4
19%
2
17%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
7
33%
3
25%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
3
14%
4
33%
76-90
Пропущено
27
27
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
11%
2
7%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
7
26%
10
37%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
6
22%
2
7%
61-75
3
11%
5
19%
76-90
Забито
9
21
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
0
0%
2
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
3
33%
5
24%
61-75
2
22%
7
33%
76-90
Пропущено
24
20
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
8
33%
4
20%
31-45
7
29%
29%
2
10%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
8
40%
76-90
Забито
30
33
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
4
13%
4
12%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
3
10%
3
9%
31-45
8
27%
7
21%
46-60
7
23%
6
18%
61-75
5
17%
11
33%
76-90
Пропущено
51
47
23 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 23
4
8%
4
9%
1-15
4
8%
6
13%
16-30
15
29%
29%
14
30%
30%
31-45
12
24%
7
15%
46-60
9
18%
3
6%
61-75
7
14%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Панетоликос - Волос 0:1 Волос - Кифисиас 4:1 Астерас - Волос 0:2 Олимпиакос - Волос 3:0
Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0
Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атромитос - Пансерраикос 1:1 ОФИ - Атромитос 0:0 Атромитос - Ламия 2:2 Атромитос - ПАС Янина 3:2
ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2
Результаты матчей
Волос
Атромитос
Точный счет
1:2
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
Точный счет
3:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
3:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
0:0
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 38%
1
10 раз 34%
3
7 раз 24%
2
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Волос
Атромитос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
105
68
510
212
510
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
86
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
1811
920
821
227
722
128
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|4
|1
|3
|0
|6 - 2
|6
|3.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|8.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|13 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 10
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 10
|Пансерраикос
|Maximiliano Moreira
|1 9