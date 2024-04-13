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  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Волос
2:2
Конец матча
Атромитос
0'
0:1
18' Гол
Nicolaos Athanasiou
22' Желтая карточка
Вракас Георгиос
45' Желтая карточка
Nicolaos Athanasiou
0:1
45' Не забитый пенальти
Гарсия Хуан Мануэль
1:1
45' Гол
Гарсия Хуан Мануэль
53' Желтая карточка
Ангельски Кароль
56' Желтая карточка
Сьелис Христос
59' Желтая карточка
Ассехнун Джасин-Амин
1:2
70' Пенальти
Ангельски Кароль
78' Желтая карточка
Тримматис Антонис
2:2
81' Гол
Главчич Неманья
83' Желтая карточка
Де Кампс Юри
86' Желтая карточка
Камара Агибу
90'+10
63
Ковач
Даниэль
22
Georgios
Mygas
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
8
Де
Кампс
Юри
11
Главчич
Неманья
18
Бертолио
Факундо
20
Maximiliano
Comba
77
Ассехнун
Джасин-Амин
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
1
Маркеджани
Габриэле
20
Тримматис
Антонис
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
3
Nicolaos
Athanasiou
26
Кунде
Пьер
6
Гонсалес
Эдер
10
Камара
Агибу
18
Валенсия
Диего
14
Ангельски
Кароль
29
Вракас
Георгиос
Волос
4-2-3-1
Атромитос
4-3-3

История личных встреч

Волос
Атромитос

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
71.4%
7 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
ТМК
0:1
С
2:1
С
0:2
ТМК
0:2
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
1:2
С
2:3
С
0:0
К
0:2
К
0:3
С
2:3

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.18
1.14

Среднее время на гол

76
78

Всего голов

4
18

Голов в среднем за матч

0.57
1.64

Среднее время на гол

157
55

Всего голов

17
26

Голов в среднем за матч

0.94
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

95
62

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Хуан Мануэль 8 (2) 0.27
Maximiliano Comba 5 0.17
Делетич Милош 4 0.13
Мораитис Панагиотис 4 (1) 0.13
Ассехнун Джасин-Амин 3 0.1
Бертолио Факундо 2 0.07
Сьелис Христос 2 0.07
Главчич Неманья 1 0.03
Алхо Николай 1 0.03
Труйе Алексис 1 (1) 0.03
Луна Антонио 0 0
Баррьентос Жан 0 0
Де Кампс Юри 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 9 (3) 0.3
Вергос Николаос 5 (1) 0.17
Робай Гаэтан 4 0.13
Юбитана Дензель 3 0.1
Гонсалес Эдер 3 0.1
Валенсия Диего 2 (1) 0.07
Lucas Acevedo 2 0.07
Куэн Андреас 1 0.03
Nicolaos Athanasiou 1 0.03
Цавелас Георгиос 1 0.03
Фридйонссон Самуэль 1 0.03
Georgios Tzovaras 1 0.03
Камара Агибу 1 0.03
Кунде Пьер 0 0
Диркс Тюр 0 0
Кивракидис Кириакос 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 9 1
Maximiliano Comba 8 0
Alexis Kalogeropoulos 8 0
Georgios Mygas 6 1
Главчич Неманья 7 0
Цоканис Тасос 6 0
Сьелис Христос 6 0
Баррьентос Жан 4 1
Де Кампс Юри 4 1
Асланидис Кириакос 4 1
Алхо Николай 3 1
Делетич Милош 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Тахатос Эфстатиос 4 0
Бертолио Факундо 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Труйе Алексис 3 0
Луна Антонио 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Анхель Лопес 1 0
Ковач Даниэль 1 0
Bryan Olivera 1 0
Рачич Лука 1 0
Мораитис Панагиотис 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Метаксас Димитрис 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Агибу 9 0
Де Бок Лоренс 7 1
Цавелас Георгиос 8 0
Кешрида Ваджди 7 0
Валенсия Диего 7 0
Юбитана Дензель 5 1
Dimitrios Tsakmakis 6 0
Lucas Acevedo 4 1
Гонсалес Эдер 5 0
Nicolaos Athanasiou 5 0
Кунде Пьер 3 1
Фридйонссон Самуэль 4 0
Цидотас Панайотис 2 1
Ангельски Кароль 2 0
Эрлингмарк Огюст 2 0
Вракас Георгиос 2 0
Кивракидис Кириакос 0 1
Имереков Максим 1 0
Куэн Андреас 1 0
Вергос Николаос 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Georgios Tzovaras 1 0
Тримматис Антонис 1 0
Konstantinos Pomonis 1 0

Результаты матчей

Волос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Атромитос
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

14
9
Волос
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Атромитос
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

9
21
Волос
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Атромитос
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

23
30

Голы по времени матча

Забито

23
14
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 22
4
17%
2
14%
1-15
2
9%
3
21%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
7
30%
3
21%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Пропущено

29
29
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
2
7%
1-15
4
14%
3
10%
16-30
7
24%
11
38%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
7
24%
2
7%
61-75
3
10%
6
21%
76-90

Забито

9
21
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 20
0
0%
2
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
3
33%
5
24%
61-75
2
22%
7
33%
76-90

Пропущено

24
20
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
2
10%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
8
33%
4
20%
31-45
7
29%
29%
2
10%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
4
17%
8
40%
76-90

Забито

32
35
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 9
11 Не забивали 12
4
13%
4
11%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
4
13%
3
9%
31-45
8
25%
7
20%
46-60
7
22%
7
20%
61-75
6
19%
11
31%
76-90

Пропущено

53
49
24 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 24
4
8%
4
8%
1-15
5
9%
6
12%
16-30
15
28%
15
31%
31-45
12
23%
7
14%
46-60
10
19%
3
6%
61-75
7
13%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Панетоликос - Волос 0:1 Волос - Кифисиас 4:1 Астерас - Волос 0:2 Олимпиакос - Волос 3:0
Волос - ОФИ 3:1 Арис Салоники - Волос 2:0 Волос - ПАС Янина 1:2 Кифисиас - Волос 3:0 Волос - Панетоликос 1:1 Пансерраикос - Волос 2:2 Волос - ПАОК 1:5 Астерас - Волос 1:0 Волос - ПАОК 0:2 Волос - Атромитос 1:2 АЕК - Волос 3:0 Волос - Панатинаикос 0:3 Ламия - Волос 1:2 ПАОК - Волос 1:0 Волос - Олимпиакос 2:2 Волос - Пансерраикос 1:0
Атромитос
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атромитос - Пансерраикос 1:1 ОФИ - Атромитос 0:0 Атромитос - Ламия 2:2 Атромитос - ПАС Янина 3:2
ПАС Янина - Атромитос 1:1 Атромитос - Ламия 3:1 Пансерраикос - Атромитос 0:0 Атромитос - Арис Салоники 0:2 Панетоликос - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАОК 0:2 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Атромитос 1:2 Атромитос - АЕК 0:5 Атромитос - Лариса 4:0 Атромитос - ОФИ 1:1 Волос - Атромитос 1:2 Атромитос - Кифисиас 3:0 Атромитос - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 3:2

Результаты матчей

Волос
Атромитос

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%

Точный счет

3:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
3
7 раз 23%
2
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Волос
Атромитос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
5
10
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
19
11
10
20
1.5
9
21
2
28
2.5
7
23
1
29
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 3 0 1 9 - 5 9
2.
АЕК
 4 2 1 1 8 - 4 7
3.
ПАОК
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Олимпиакос
 4 2 0 2 9 - 5 6
5.
Арис Салоники
 4 2 0 2 4 - 6 6
6.
Ламия
 4 0 0 4 3 - 15 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
ОФИ
 4 1 3 0 6 - 2 6
3.
Атромитос
 4 1 3 0 6 - 5 6
4.
Пансерраикос
 4 1 2 1 5 - 6 5
5.
Панетоликос
 3 1 1 1 4 - 2 4
6.
Кифисиас
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
ПАС Янина
 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
8.
Астерас
 0:0 4 0 1 3 1 - 6 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Арис Салоники
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Ламия
 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Волос
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Пансерраикос
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Атромитос
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Панетоликос
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
ПАС Янина
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Кифисиас
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Астерас
 0:0 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ПАОК
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
АЕК
 2 1 0 1 5 - 2 3
5.
Арис Салоники
 2 1 0 1 1 - 3 3
6.
Ламия
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Кифисиас
 2 1 0 1 3 - 5 3
3.
Атромитос
 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
ОФИ
 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Панетоликос
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Астерас
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
7.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
ПАС Янина
 0:0 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Ожегович Огнен 15 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 13 (2)
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Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 10
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 10
Пансерраикос Maximiliano Moreira 1 9
Весь список
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