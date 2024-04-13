Тур: 26. Стадион: Тиволи Ной.
1:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
4'
44
Шульц
Кофи
17
Пашич
Алем
10
Paul
Mensah
20
Simon
Seidl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Thomas Geris
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahНападающий
- Нападающий
-
20 Simon SeidlНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.86
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.57
Среднее время на гол
135
57
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.31
1.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
68
55
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прелец Ник
|7
|0.27
|Диарра Мамаду
|3
|0.12
|Кронбергер Лука
|3
|0.12
|Эртльталер Юлиус
|2
|0.08
|Тафернер Маттойс
|1
|0.04
|Шульц Кофи
|1
|0.04
|Скрбо Стефан
|1
|0.04
|Букса Александр
|1 (1)
|0.04
|Osarenren Okungbowa
|1
|0.04
|Огринец Санди
|1
|0.04
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.04
|Гугганиг Давид
|0
|0
|Felix Bacher
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6 (1)
|0.23
|Simon Pirkl
|3
|0.12
|Голлес Джулиан
|2
|0.08
|Paul Mensah
|2
|0.08
|Носс Конор
|2
|0.08
|Маранда Мануэль
|2
|0.08
|Simon Seidl
|2
|0.08
|Фейертаг Штефан
|1
|0.04
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.04
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кронбергер Лука
|8
|0
|Гугганиг Давид
|5
|1
|Тафернер Маттойс
|6
|0
|Felix Bacher
|4
|1
|Эртльталер Юлиус
|5
|0
|Диарра Мамаду
|4
|0
|Устюндаг Джем
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|2
|1
|Osarenren Okungbowa
|2
|0
|Шульц Кофи
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Alexander Ranacher
|1
|0
|Прелец Ник
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Томич Денис
|1
|0
|Thomas Geris
|1
|0
|Томас Зильбербергер
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|7
|0
|Кох Тобиас
|5
|0
|Paul Mensah
|5
|0
|Штраусс Фабио
|4
|0
|Marco Krainz
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Маранда Мануэль
|3
|0
|Ronivaldo II
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Lukas Tursch
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Носс Конор
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Добрас Кристиан
|0
|1
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Голлес Джулиан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
|Simon Seidl
|1
|0
|Gerald Scheiblehner
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
5
Сваровски Тироль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Блау-Вайсс Линц
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
8
10
Сваровски Тироль
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
0
0%
4
40%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
25
23
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
6
24%
3
13%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
4
16%
7
30%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
7
28%
5
22%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
1
11%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
21
15
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
3
14%
4
27%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
33%
2
13%
76-90
Забито
21
22
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
5%
8
36%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
7
33%
2
9%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
2
10%
5
23%
76-90
Пропущено
46
38
16 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 17
9
20%
7
18%
1-15
2
4%
3
8%
16-30
5
11%
7
18%
31-45
10
22%
9
24%
46-60
6
13%
5
13%
61-75
14
30%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0
Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
0:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
0:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
39
310
111
112
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
66
310
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
1411
619
520
223
223
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|1:0
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|0:1
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|0:0
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|1:0
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|0:0
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|0:1
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|0:0
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|10 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9