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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Сваровски Тироль
1:0
Первый тайм: 45'
Блау-Вайсс Линц
0'
1:0
4' Гол
Диарра Мамаду

Ход матча

4'
Диарра Мамаду
(Тафернер Маттойс)
1:0
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Блау-Вайсс Линц
2.60
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4.20
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9.00
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Все Коэффициенты
40
Стейскал
Адам
5
Felix
Bacher
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
6
Зульцбахер
Лукас
44
Шульц
Кофи
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
98
Огринец
Санди
8
Диарра
Мамаду
9
Прелец
Ник
1
Nicolas
Schmid
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
14
Голлес
Джулиан
4
Marco
Krainz
19
Alexander
Briedl
8
Simon
Pirkl
10
Paul
Mensah
18
Фейертаг
Штефан
20
Simon
Seidl
Сваровски Тироль
5-3-2
Блау-Вайсс Линц
3-4-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:4
ТМК
4:2
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:3
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
0:3

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.86
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.57

Среднее время на гол

135
57

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.31
1.62

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

68
55

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прелец Ник 7 0.27
Диарра Мамаду 3 0.12
Кронбергер Лука 3 0.12
Эртльталер Юлиус 2 0.08
Тафернер Маттойс 1 0.04
Шульц Кофи 1 0.04
Скрбо Стефан 1 0.04
Букса Александр 1 (1) 0.04
Osarenren Okungbowa 1 0.04
Огринец Санди 1 0.04
Зульцбахер Лукас 1 0.04
Гугганиг Давид 0 0
Felix Bacher 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 (1) 0.23
Simon Pirkl 3 0.12
Голлес Джулиан 2 0.08
Paul Mensah 2 0.08
Носс Конор 2 0.08
Маранда Мануэль 2 0.08
Simon Seidl 2 0.08
Фейертаг Штефан 1 0.04
Кох Тобиас 1 (1) 0.04
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Alexander Briedl 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кронбергер Лука 8 0
Гугганиг Давид 5 1
Тафернер Маттойс 6 0
Felix Bacher 4 1
Эртльталер Юлиус 5 0
Диарра Мамаду 4 0
Устюндаг Джем 4 0
Зульцбахер Лукас 2 1
Osarenren Okungbowa 2 0
Шульц Кофи 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Стейскал Адам 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Alexander Ranacher 1 0
Прелец Ник 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Томич Денис 1 0
Thomas Geris 1 0
Томас Зильбербергер 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 7 0
Кох Тобиас 5 0
Paul Mensah 5 0
Штраусс Фабио 4 0
Marco Krainz 4 0
Хаудум Штефан 3 0
Маранда Мануэль 3 0
Ronivaldo II 3 0
Митрович Данило 3 0
Lukas Tursch 2 0
Michael Brandner 2 0
Носс Конор 2 0
Alexander Briedl 2 0
Добрас Кристиан 0 1
Пашич Алем 1 0
Фейертаг Штефан 1 0
Голлес Джулиан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Simon Seidl 1 0
Gerald Scheiblehner 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
5
Сваровски Тироль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Блау-Вайсс Линц
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

8
10
Сваровски Тироль
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
0
0%
4
40%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Пропущено

25
23
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
6
24%
3
13%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
4
16%
7
30%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
7
28%
5
22%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
1
11%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

21
15
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
3
14%
4
27%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
6
29%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
33%
2
13%
76-90

Забито

21
22
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
13 Не забивали 11
1
5%
8
36%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
7
33%
2
9%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
2
10%
5
23%
76-90

Пропущено

46
38
16 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 17
9
20%
7
18%
1-15
2
4%
3
8%
16-30
5
11%
7
18%
31-45
10
22%
9
24%
46-60
6
13%
5
13%
61-75
14
30%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:2 Сваровски Тироль - Борац Баня-Лука 1:0 Сваровски Тироль - Копер 1:2 Рид - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Райхенау 7:1 Мюнхен-1860 - Сваровски Тироль 4:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Альтах 5:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0
Аустрия Лустенау - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 1:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 3:1 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Пакш - Блау-Вайсс Линц 0:0 Блау-Вайсс Линц - Юнион Гюртен 2:0 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:6 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 1:6 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 1:2 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

0:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
0:0
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
11 раз 44%
1
9 раз 36%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
3
10
1
11
2.5
1
12
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
6
6
3
10
1.5
2
10
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
14
11
6
19
1.5
5
20
2
23
2.5
2
23
1
24
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 0:1 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 1:0 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 0:0 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 1:0 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 0:1 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 1:0 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 0:0 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 1:0 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 1:0 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 0:1 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 1:0 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 0:0 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Аустрия Вена Грубер Андреас 10 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Альтах Mike-Steven Baehre 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Г О О О О Л - Mahamadou Diarra бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Блау-Вайсс Линц
2.60
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4.20
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9.00
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Сваровски Тироль
Блау-Вайсс Линц
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