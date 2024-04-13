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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
ПАС Янина
0:1
Конец матча
Астерас
0'
21' Желтая карточка
Juan Bautista Miritello
21' Желтая карточка
Пантелакис Эпаминондас
38' Желтая карточка
Kevin Rosero
52' Желтая карточка
Калцас Никос
72' Желтая карточка
Атьенса Пичу
85' Желтая карточка
Рехис Франсеск
90' Желтая карточка
Сория Карлес
0:1
90' Гол
Атьенса Пичу
90' Желтая карточка
Конде Педро
90' Желтая карточка
90'+7

Ход матча

21'
 
Juan Bautista Miritello
21'
Пантелакис Эпаминондас
 
38'
Kevin Rosero
 
46'
 
Бартоло Хулиан
Паласиос Хулиан
52'
 
Калцас Никос
60'
Лео Жан-Батист
Federico Gino
 
60'
Демир Мете-Каан
Kevin Rosero
 
63'
 
Госс Шон
Алагбе Олуватобилоба
65'
Цимас Панайотис
Памлидис Георгиос
 
65'
Ринстра Дан
Santiago Rosales
 
71'
 
Зуглис Николаос
Калцас Никос
72'
 
Атьенса Пичу
85'
 
Рехис Франсеск
89'
 
Vasilios Mantzis
Juan Bautista Miritello
90'
 
Вальенте Хосе
Яблонский Евгений
90'
Сория Карлес
 
90'
0:1
Атьенса Пичу
90'
Конде Педро
 
90'
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Надь
Гергей
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
6
Собоциньский
Ян
30
Киакос
Яннис
7
Federico
Gino
5
Карахалиос
Зисис
11
Kevin
Rosero
8
Santiago
Rosales
14
Памлидис
Георгиос
9
Конде
Педро
99
Цифцис
Антонис
19
Костаньо
Хосе
18
Атьенса
Пичу
3
Хухумис
Диамантис
22
Лиратцис
Элефтериос
5
Яблонский
Евгений
69
Алагбе
Олуватобилоба
20
Калцас
Никос
10
Паласиос
Хулиан
11
Рехис
Франсеск
9
Juan
Bautista
Miritello
ПАС Янина
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Астерас

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
90.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.5%
65.4%
23.1%
3 победы 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
ТМК
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
3:3
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.23
1.15

Среднее время на гол

73
78

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.46
1.15

Среднее время на гол

61
78

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.35
1.15

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

66
78

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 9 (3) 0.3
Эррамуспе Родриго 4 (1) 0.13
Памлидис Георгиос 3 0.1
Kevin Rosero 2 0.07
Пантелакис Эпаминондас 2 0.07
Цимас Панайотис 2 0.07
Цаусис Мариос 1 0.03
Гарро Хуан Фернандо 1 0.03
Ринстра Дан 1 0.03
Лео Жан-Батист 1 0.03
Киакос Яннис 1 0.03
Собоциньский Ян 1 0.03
Claudiu Cristian Balan 1 0.03
Сория Карлес 0 0
Federico Gino 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 13 (1) 0.43
Рехис Франсеск 6 (1) 0.2
Калцас Никос 5 0.17
Бартоло Хулиан 3 (1) 0.1
Жуканович Эрвин 3 0.1
Vasilios Mantzis 2 0.07
Яблонский Евгений 2 0.07
Альварес Федерико 1 0.03
Мунафо Хуан 1 0.03
Атьенса Пичу 1 0.03
Dino Grozdanic 1 0.03
Зуглис Николаос 0 0
Костаньо Хосе 0 0
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Госс Шон 0 0
Паскуаль Андрес 0 0
Христопулос Яннис 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 10 1
Federico Gino 9 1
Цимас Панайотис 10 0
Сория Карлес 8 0
Карахалиос Зисис 4 2
Пантелакис Эпаминондас 7 0
Цаусис Мариос 6 0
Лиасос Ангелос 5 0
Конде Педро 4 0
Kevin Rosero 4 0
Ринстра Дан 3 0
Памлидис Георгиос 3 0
Гарро Хуан Фернандо 1 1
Осей-Туту Джорди 2 0
Vasilios Soulis 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Надь Гергей 1 0
Демир Мете-Каан 1 0
Бегала Матуш 1 0
Собоциньский Ян 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Атанасиу Василис 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 6 1
Алагбе Олуватобилоба 6 1
Калцас Никос 7 0
Рехис Франсеск 6 0
Juan Bautista Miritello 6 0
Жуканович Эрвин 5 0
Альварес Федерико 5 0
Мунафо Хуан 4 0
Яблонский Евгений 2 1
Гарсия Рубен II 2 1
Кармона Давид 2 1
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Госс Шон 3 0
Vasilios Mantzis 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Сурлис Василиос 3 0
Зуглис Николаос 3 0
Атьенса Пичу 2 0
Христопулос Яннис 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Dino Grozdanic 2 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Диарра Юба 1 0
Milan Rastavac 1 0

Результаты матчей

ПАС Янина
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Астерас
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
10
ПАС Янина
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Астерас
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

30
18

Упущенные победы

6
19
ПАС Янина
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Астерас
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

31
20

Упущенные победы

13
29

Голы по времени матча

Забито

12
19
9 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
1
8%
5
26%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
5
42%
6
32%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
8%
3
16%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
5
24%
4
18%
61-75
5
24%
7
32%
76-90

Забито

17
22
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
3
18%
3
14%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
3
18%
6
27%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
3
18%
4
18%
76-90

Пропущено

35
27
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 11
7
20%
5
19%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
6
17%
5
19%
31-45
7
20%
1
4%
46-60
6
17%
7
26%
61-75
6
17%
8
30%
30%
76-90

Забито

29
41
18 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
4
14%
8
20%
1-15
6
21%
6
15%
16-30
8
28%
12
29%
29%
31-45
3
10%
3
7%
46-60
4
14%
5
12%
61-75
4
14%
7
17%
76-90

Пропущено

56
49
26 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 22
11
20%
5
10%
1-15
8
14%
4
8%
16-30
7
13%
8
16%
31-45
8
14%
6
12%
46-60
11
20%
11
22%
61-75
11
20%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
ОФИ - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Панетоликос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1
АЕК - ПАС Янина 4:2 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1
Астерас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Астерас - Кифисиас 1:2 Пансерраикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 0:2 Пансерраикос - Астерас 2:1
Астерас - Кифисиас 3:3 Олимпиакос - Астерас 2:1 Астерас - Панетоликос 2:2 Ламия - Астерас 2:1 АЕК - Астерас 4:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3

Результаты матчей

ПАС Янина
Астерас

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

ПАС Янина
Астерас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
6
9
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
22
8
9
21
1.5
11
19
1
29
2.5
5
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 4 3 0 1 9 - 5 9
2.
АЕК
 4 2 1 1 8 - 4 7
3.
ПАОК
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Олимпиакос
 4 2 0 2 9 - 5 6
5.
Арис Салоники
 4 2 0 2 4 - 6 6
6.
Ламия
 4 0 0 4 3 - 15 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 4 3 1 0 9 - 3 10
2.
Панетоликос
 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
ОФИ
 4 1 3 0 6 - 2 6
4.
Атромитос
 4 1 3 0 6 - 5 6
5.
Пансерраикос
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Кифисиас
 4 1 1 2 3 - 6 4
7.
Астерас
 4 1 0 3 2 - 6 3
8.
ПАС Янина
 4 0 1 3 3 - 9 1

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
ПАОК
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Арис Салоники
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Панатинаикос
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Ламия
 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОФИ
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Волос
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Пансерраикос
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Атромитос
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Панетоликос
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
ПАС Янина
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Кифисиас
 2 0 1 1 0 - 1 1
8.
Астерас
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ПАОК
 2 1 1 0 5 - 4 4
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 5 - 2 3
4.
АЕК
 2 1 0 1 5 - 2 3
5.
Арис Салоники
 2 1 0 1 1 - 3 3
6.
Ламия
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волос
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Панетоликос
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Астерас
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Кифисиас
 2 1 0 1 3 - 5 3
5.
Атромитос
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
ОФИ
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Пансерраикос
 2 0 1 1 1 - 4 1
8.
ПАС Янина
 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 17
Арис Салоники Морон Лоренцо 15 (3)
Ожегович Огнен 15 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 13 (5)
Астерас Juan Bautista Miritello 13 (2)
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Топ нарушителей
Панетоликос Младен Себастьян 1 11
Олимпиакос Рецос Панайотис 2 9
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 1 10
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 10
Пансерраикос Maximiliano Moreira 1 9
Весь список
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    • 46'
      Паласиос Хулиан уходит с поля. Бартоло Хулиан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Кевин Росеро получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Пантелакис Эпаминондас получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Хуан Мирителло получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ПАС Янина 0:1 Астерас онлайн

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