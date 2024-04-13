Тур: 30. Стадион: Зоссимадес.
0'
21' Желтая карточкаJuan Bautista Miritello
21' Желтая карточкаПантелакис Эпаминондас
38' Желтая карточкаKevin Rosero
52' Желтая карточкаКалцас Никос
72' Желтая карточкаАтьенса Пичу
85' Желтая карточкаРехис Франсеск
90' Желтая карточкаСория Карлес
0:1
90' ГолАтьенса Пичу
90' Желтая карточкаКонде Педро
90'+7
Ход матча
38'
52'
72'
85'
90'
90'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
10 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 21
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
30
Киакос
Яннис
11
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Киакос ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
ПАС Янина
Астерас
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
90.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
26 матчей
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.5%
65.4%
23.1%
3 победы 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.23
1.15
Среднее время на гол
73
78
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.46
1.15
Среднее время на гол
61
78
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.35
1.15
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
66
78
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|9 (3)
|0.3
|Эррамуспе Родриго
|4 (1)
|0.13
|Памлидис Георгиос
|3
|0.1
|Kevin Rosero
|2
|0.07
|Пантелакис Эпаминондас
|2
|0.07
|Цимас Панайотис
|2
|0.07
|Цаусис Мариос
|1
|0.03
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.03
|Ринстра Дан
|1
|0.03
|Лео Жан-Батист
|1
|0.03
|Киакос Яннис
|1
|0.03
|Собоциньский Ян
|1
|0.03
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.03
|Сория Карлес
|0
|0
|Federico Gino
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|13 (1)
|0.43
|Рехис Франсеск
|6 (1)
|0.2
|Калцас Никос
|5
|0.17
|Бартоло Хулиан
|3 (1)
|0.1
|Жуканович Эрвин
|3
|0.1
|Vasilios Mantzis
|2
|0.07
|Яблонский Евгений
|2
|0.07
|Альварес Федерико
|1
|0.03
|Мунафо Хуан
|1
|0.03
|Атьенса Пичу
|1
|0.03
|Dino Grozdanic
|1
|0.03
|Зуглис Николаос
|0
|0
|Костаньо Хосе
|0
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Паскуаль Андрес
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|10
|1
|Federico Gino
|9
|1
|Цимас Панайотис
|10
|0
|Сория Карлес
|8
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|2
|Пантелакис Эпаминондас
|7
|0
|Цаусис Мариос
|6
|0
|Лиасос Ангелос
|5
|0
|Конде Педро
|4
|0
|Kevin Rosero
|4
|0
|Ринстра Дан
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|3
|0
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|1
|Осей-Туту Джорди
|2
|0
|Vasilios Soulis
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Надь Гергей
|1
|0
|Демир Мете-Каан
|1
|0
|Бегала Матуш
|1
|0
|Собоциньский Ян
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Атанасиу Василис
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костаньо Хосе
|6
|1
|Алагбе Олуватобилоба
|6
|1
|Калцас Никос
|7
|0
|Рехис Франсеск
|6
|0
|Juan Bautista Miritello
|6
|0
|Жуканович Эрвин
|5
|0
|Альварес Федерико
|5
|0
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Яблонский Евгений
|2
|1
|Гарсия Рубен II
|2
|1
|Кармона Давид
|2
|1
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Госс Шон
|3
|0
|Vasilios Mantzis
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Сурлис Василиос
|3
|0
|Зуглис Николаос
|3
|0
|Атьенса Пичу
|2
|0
|Христопулос Яннис
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Dino Grozdanic
|2
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Milan Rastavac
|1
|0
Результаты матчей
ПАС Янина
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Астерас
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
10
ПАС Янина
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Астерас
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
30
18
Упущенные победы
6
19
ПАС Янина
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Астерас
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
31
20
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
12
19
9 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
1
8%
5
26%
1-15
3
25%
3
16%
16-30
5
42%
6
32%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
8%
3
16%
76-90
Пропущено
21
22
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
5
24%
4
18%
61-75
5
24%
7
32%
76-90
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 19
3
18%
3
14%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
3
18%
6
27%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
3
18%
4
18%
76-90
Пропущено
35
27
16 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 11
7
20%
5
19%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
6
17%
5
19%
31-45
7
20%
1
4%
46-60
6
17%
7
26%
61-75
6
17%
8
30%
30%
76-90
Забито
29
41
18 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
4
14%
8
20%
1-15
6
21%
6
15%
16-30
8
28%
12
29%
29%
31-45
3
10%
3
7%
46-60
4
14%
5
12%
61-75
4
14%
7
17%
76-90
Пропущено
56
49
26 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 32
20 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 22
11
20%
5
10%
1-15
8
14%
4
8%
16-30
7
13%
8
16%
31-45
8
14%
6
12%
46-60
11
20%
11
22%
61-75
11
20%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
ОФИ - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Панетоликос 1:1 Атромитос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1
АЕК - ПАС Янина 4:2 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Волос - ПАС Янина 1:2 ПАС Янина - Арис Салоники 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:4 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Пансерраикос 0:2 ПАОК - ПАС Янина 4:0 ПАС Янина - Астерас 2:1 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Панетоликос 0:0 Кифисиас - ПАС Янина 4:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1
Астерас
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Астерас - Кифисиас 1:2 Пансерраикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 0:2 Пансерраикос - Астерас 2:1
Астерас - Кифисиас 3:3 Олимпиакос - Астерас 2:1 Астерас - Панетоликос 2:2 Ламия - Астерас 2:1 АЕК - Астерас 4:2 Астерас - Атромитос 3:1 Панатинаикос - Астерас 2:0 Астерас - Волос 1:0 Пансерраикос - Астерас 1:1 ПАС Янина - Астерас 2:1 Астерас - Арис Салоники 3:2 ОФИ - Астерас 0:2 Астерас - ПАОК 1:4 Астерас - Пансерраикос 0:2 Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисиас - Астерас 1:3
Результаты матчей
ПАС Янина
Астерас
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
ПАС Янина
Астерас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
312
69
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
69
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
228
921
1119
129
525
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|4
|1
|3
|0
|6 - 2
|6
|4.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|7.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|8.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|5.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|17
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|15 (3)
|Ожегович Огнен
|15 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|13 (5)
|Астерас
|Juan Bautista Miritello
|13 (2)
|Панетоликос
|Младен Себастьян
|1 11
|Олимпиакос
|Рецос Панайотис
|2 9
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|1 10
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 10
|Пансерраикос
|Maximiliano Moreira
|1 9