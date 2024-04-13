Тур: 26. Стадион: Лавантталь Арена.
0:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаБалло Тьерно
0:1
11' ГолГрубер Андреас
22' Желтая карточкаТиджани Самсон
45' Желтая карточкаРидер Флориан
56' Желтая карточкаШмидт Александер
66' Вторая желтая карточкаБалло Тьерно
89' Желтая карточкаЦиммерманн Бернхард
90'+6
Ход матча
2'
11'
22'
45'
56'
66'
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
24
Tin
Plavotic
21
Гуэнуш
Хаким
37
Вельс
Моритц
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Балло ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Вена
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
77.8%
11 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
44 матча
34.1%
20.5%
45.4%
15 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
25%
54.5%
20.5%
11 побед 24 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
29.5%
45.5%
11 побед 13 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.3
1.1
Среднее время на гол
69
82
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.52
1.43
Среднее время на гол
59
62
Всего голов
62
56
Голов в среднем за матч
1.41
1.27
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балло Тьерно
|8 (2)
|0.31
|Augustine Boakye
|6
|0.23
|Бамба Мохаммед
|6 (1)
|0.23
|Циммерманн Бернхард
|3 (2)
|0.12
|Забитцер Томас
|1
|0.04
|Ридер Флориан
|1
|0.04
|Яшич Адис
|1
|0.04
|Кеннеди Скотт
|1
|0.04
|Омич Эрвин
|1
|0.04
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|10
|0.38
|Фитц Доминик
|6 (3)
|0.23
|Асллани Фисник
|3
|0.12
|Шмидт Александер
|2
|0.08
|Вучич Ромео
|2
|0.08
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.04
|Крэтзиг Франс
|1
|0.04
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.04
|Хандль Йоханнес
|1
|0.04
|Хускович Муарем
|1
|0.04
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алтунашвили Сандро
|9
|0
|Augustine Boakye
|5
|1
|Верачниг Николас
|5
|1
|Шерцер Йонатан
|5
|0
|Бамба Мохаммед
|5
|0
|Балло Тьерно
|3
|1
|Баумгартнер Доминик
|4
|0
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Манфред Шмид
|2
|1
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Тиджани Самсон
|3
|0
|Ибертсбергер Лукас
|3
|0
|Диабате Шейк
|2
|0
|Бонманн Хендрик
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Кеннеди Скотт
|2
|0
|Pascal Muller
|2
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|8
|2
|Ранфтль Райнхольд
|7
|0
|Хандль Йоханнес
|7
|0
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Фишер Манфред
|5
|0
|Крэтзиг Франс
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Грубер Андреас
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Гуэнуш Хаким
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Вельс Моритц
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Шмидт Александер
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Аустрия Вена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
5
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Аустрия Вена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
13
15
Вольфсбергер
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Аустрия Вена
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
15
13
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
20%
6
46%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
7
41%
2
13%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Забито
13
15
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
23%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
4
27%
76-90
Пропущено
19
8
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
5%
3
38%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
4
21%
1
13%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
6
32%
2
25%
76-90
Забито
28
28
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 14
12 Не забивали 10
6
21%
8
29%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
4
14%
7
25%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
5
18%
2
7%
61-75
7
25%
6
21%
76-90
Пропущено
36
24
11 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
5
14%
5
21%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
4
11%
6
25%
31-45
7
19%
4
17%
46-60
10
28%
3
13%
61-75
8
22%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1
Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
Аустрия Вена
Точный счет
1:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
10 раз 38%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
49
58
211
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
94
49
49
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
1610
818
917
521
224
224
125
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|10 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9