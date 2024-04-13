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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Вольфсбергер
0:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
2' Желтая карточка
Балло Тьерно
0:1
11' Гол
Грубер Андреас
22' Желтая карточка
Тиджани Самсон
45' Желтая карточка
Ридер Флориан
56' Желтая карточка
Шмидт Александер
66' Вторая желтая карточка
Балло Тьерно
89' Желтая карточка
Циммерманн Бернхард
90'+6
1
Бонманн
Хендрик
17
Верачниг
Николас
5
Диабате
Шейк
22
Баумгартнер
Доминик
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
16
Ляйтгеб
Марио
6
Тиджани
Самсон
23
Ридер
Флориан
18
Рёчер
Торстен
11
Балло
Тьерно
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
24
Tin
Plavotic
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
21
Гуэнуш
Хаким
8
Холланд
Джеймс
37
Вельс
Моритц
36
Фитц
Доминик
33
Шмидт
Александер
17
Грубер
Андреас
Вольфсбергер
4-3-3
Аустрия Вена
3-4-1-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Вена

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
77.8%
11 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

44 матча

34.1%
20.5%
45.4%
15 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

25%
54.5%
20.5%
11 побед 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
29.5%
45.5%
11 побед 13 ничьих 20 побед

История матчей

Б
1:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Среднее время на гол

69
82

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.52
1.43

Среднее время на гол

59
62

Всего голов

62
56

Голов в среднем за матч

1.41
1.27

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
32
Больше 73%
Меньше 27%
12
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
10
Больше 23%
Меньше 77%
34
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балло Тьерно 8 (2) 0.31
Augustine Boakye 6 0.23
Бамба Мохаммед 6 (1) 0.23
Циммерманн Бернхард 3 (2) 0.12
Забитцер Томас 1 0.04
Ридер Флориан 1 0.04
Яшич Адис 1 0.04
Кеннеди Скотт 1 0.04
Омич Эрвин 1 0.04
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Верачниг Николас 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 10 0.38
Фитц Доминик 6 (3) 0.23
Асллани Фисник 3 0.12
Шмидт Александер 2 0.08
Вучич Ромео 2 0.08
Ранфтль Райнхольд 1 0.04
Крэтзиг Франс 1 0.04
Гуэнуш Хаким 1 0.04
Хандль Йоханнес 1 0.04
Хускович Муарем 1 0.04
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алтунашвили Сандро 9 0
Augustine Boakye 5 1
Верачниг Николас 5 1
Шерцер Йонатан 5 0
Бамба Мохаммед 5 0
Балло Тьерно 3 1
Баумгартнер Доминик 4 0
Циммерманн Бернхард 4 0
Манфред Шмид 2 1
Ляйтгеб Марио 3 0
Тиджани Самсон 3 0
Ибертсбергер Лукас 3 0
Диабате Шейк 2 0
Бонманн Хендрик 2 0
Ридер Флориан 2 0
Кеннеди Скотт 2 0
Pascal Muller 2 0
Писингер Симон 1 0
Яшич Адис 1 0
Омич Эрвин 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 8 2
Ранфтль Райнхольд 7 0
Хандль Йоханнес 7 0
Мартинс Марвин 3 2
Фишер Манфред 5 0
Крэтзиг Франс 5 0
Холланд Джеймс 3 1
Грубер Андреас 4 0
Фитц Доминик 4 0
Хускович Муарем 4 0
Юкич Александар 4 0
Балтакса Матан 3 0
Гуэнуш Хаким 3 0
Michael Wimmer 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Вельс Моритц 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Шмидт Александер 2 0
Кос Мирко 0 1
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Аустрия Вена
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Аустрия Вена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

13
15
Вольфсбергер
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Аустрия Вена
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

15
13
10 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
20%
6
46%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
7
41%
2
13%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Забито

13
15
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
23%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
4
27%
76-90

Пропущено

19
8
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
5%
3
38%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
4
21%
1
13%
46-60
3
16%
1
13%
61-75
6
32%
2
25%
76-90

Забито

28
28
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 14
12 Не забивали 10
6
21%
8
29%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
4
14%
7
25%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
5
18%
2
7%
61-75
7
25%
6
21%
76-90

Пропущено

36
24
11 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
5
14%
5
21%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
4
11%
6
25%
31-45
7
19%
4
17%
46-60
10
28%
3
13%
61-75
8
22%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1
Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 АСК Кофлач - Вольфсбергер 5:4 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Олимпия Любляна - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Вольфсбергер - Металлист 3:1 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Гразер - Вольфсбергер 0:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Леобен - Вольфсбергер 1:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0
Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Аустрия Вена

Точный счет

1:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
5 раз 38%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
0
10 раз 38%
1
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
4
9
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
16
10
8
18
1.5
9
17
5
21
2.5
2
24
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Аустрия Вена Грубер Андреас 10 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 10
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Ридер Флориан получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Тиджани Самсон получил желтую карточку от судьи
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    • 11'
      Ранфтль Райнхольд сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Грубер Андреас бьет в цель!
    • 2'
      Тьерно Балло получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена онлайн

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