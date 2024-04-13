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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Тренчин
3:0
Второй тайм: 73'
Злате Моравце
0'
24' Желтая карточка
Кузма Марек
1:0
31' Гол
Rahim Ibrahim
2:0
45' Пенальти
Rahim Ibrahim
3:0
54' Гол
Купусович Негош

Ход матча

24'
 
Кузма Марек
31'
Rahim Ibrahim
(Джуд Сандей)
1:0
45'
Rahim Ibrahim
2:0
54'
Купусович Негош
3:0
59'
 
Patrik Dulay
Кузма Марек
59'
 
Балич Андрия
Ноникашвили Леван
70'
 
Швец Марек
Балай Филип
70'
 
Мошко Матей
Драме Суфьян
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Злате Моравце
1.45
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Все Коэффициенты
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
25
Сковайса
Лукаш
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
18
Джуд
Сандей
22
Джерлек
Армин
8
Гайдош
Артур
20
Rahim
Ibrahim
29
Купусович
Негош
33
Patrik
Richter
22
Суля
Самуэл
8
Драме
Суфьян
25
Наги
Рихард
5
Джинджолава
Джемали-Георгий
45
Балай
Филип
6
Гоно
Мирослав
19
Ноникашвили
Леван
10
Межарош
Кароль
7
Табатадзе
Юри
21
Кузма
Марек
Тренчин
4-1-4-1
Злате Моравце
4-4-2

История личных встреч

Тренчин
Злате Моравце

33 матча

84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
15.2%
21.2%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.6%
24.2%
15.2%
20 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед

44 матча

63.6%
11.4%
25%
28 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

47.7%
29.5%
22.8%
21 победа 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

С
4:1
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
4:3
С
0:2
С
0:1
С
4:0
SLE
2:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
1:1
С
2:3
С
2:0
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:4
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
3:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
1:3
С
2:0
КС
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:1
С
5:0
С
1:2
С
1:1
С
4:1
С
2:3
CL
3:0
CL
0:0
CL
2:0

Голы

Всего голов

42
37

Голов в среднем за матч

2.33
1.42

Среднее время на гол

38
63

Всего голов

39
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

81
49

Голов в среднем за матч

1.84
1.11

Тотал матчей

2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 7 0.26
Rahim Ibrahim 6 (1) 0.22
Eynel Soares 5 0.19
Гонг Хилари 4 0.15
Гайдош Артур 4 0.15
Samuel Kozlovsky 2 0.07
Кмет Матуш 1 0.04
Эмека Чинонсо 1 0.04
Холли Доминик 1 0.04
Джуд Сандей 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 4 0.15
Черепаки Роман 2 (1) 0.07
Кузма Марек 2 0.07
Jakub Svec 2 (1) 0.07
Дуга Денис 1 0.04
Джинджолава Джемали-Георгий 1 0.04
Гоно Мирослав 1 0.04
Наги Рихард 1 0.04
Балай Филип 1 0.04
Табатадзе Юри 1 0.04
Patrik Dulay 0 0
Межарош Кароль 0 0
Калу Нсумох 0 0
Samuel Hodur 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Илья Столица 4 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Гайдош Артур 4 0
Eynel Soares 4 0
Кмет Матуш 3 0
Холли Доминик 3 0
Бондаренко Тарас 2 0
Возинья Жозимар 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Samuel Kozlovsky 2 0
Эмека Чинонсо 2 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Bright Donkor 1 0
Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуга Денис 6 0
Суля Самуэл 5 0
Чонка Матуш 3 1
Наги Рихард 4 0
Балай Филип 4 0
Мошко Матей 4 0
Бренкус Адам 4 0
Майдан Владимир 3 0
Гоно Мирослав 3 0
Кузма Марек 2 0
Балич Андрия 2 0
Тумма Гергей 2 0
Patrik Mijic 2 0
Мондек Кароль 1 0
Ноникашвили Леван 1 0
Matej Slavik 1 0
Слука Бранислав 1 0
Джинджолава Джемали-Георгий 1 0
Калу Нсумох 1 0
Черепаки Роман 1 0
Dusan Uhrin 1 0
Robert Starecek 1 0

Результаты матчей

Тренчин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Злате Моравце
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
8
Тренчин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
21

Упущенные победы

6
4
Тренчин
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Злате Моравце
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
21

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

19
8
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
2
11%
2
25%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
6
32%
2
25%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
1
13%
61-75
1
5%
1
13%
76-90

Пропущено

14
29
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
14%
4
14%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
4
29%
5
17%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
3
21%
7
24%
61-75
3
21%
3
10%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
4
19%
6
24%
46-60
2
10%
7
28%
61-75
6
29%
4
16%
76-90

Забито

29
18
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
3
10%
4
22%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
9
31%
5
28%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
7
24%
3
17%
61-75
3
10%
3
17%
76-90

Пропущено

35
54
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 20
16 Не пропускали 25
3
9%
7
13%
1-15
4
11%
8
15%
16-30
9
26%
6
11%
31-45
5
14%
12
22%
46-60
5
14%
14
26%
61-75
9
26%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0
Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0
Злате Моравце
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Скалица - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2
Михаловце - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Славия Прага - Злате Моравце 4:1 Верес - Злате Моравце 0:0 Кечкемет - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Кошице 1:1 Злате Моравце - Жилина 1:2 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2

Результаты матчей

Тренчин
Злате Моравце

Точный счет

4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
4:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
5 раз 36%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
7 раз 27%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
4:1
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
2
7 раз 27%
1
5 раз 19%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Злате Моравце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
6
5
7
1.5
2
11
3
9
2.5
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
6
7
6
8
1.5
1
12
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
13
13
11
15
1.5
3
23
4
22
2.5
3
23
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 27 21 4 2 63 - 19 67
2.
Спартак Трнава
 26 15 3 8 38 - 24 48
3.
Жилина
 27 13 6 8 44 - 38 45
4.
ДАК
 27 12 9 6 37 - 27 45
5.
Ружомберок
 27 11 9 7 33 - 34 42
6.
Железярне Подбрезова
 26 10 4 12 44 - 44 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 27 12 9 6 45 - 33 45
2.
Тренчин
 3:0 27 10 9 8 37 - 30 39
3.
Скалица
 1:0 27 9 6 12 28 - 29 33
4.
Кошице
 0:1 27 5 6 16 21 - 49 21
5.
Михаловце
 0:0 27 3 10 14 22 - 42 19
6.
Злате Моравце
 0:3 27 0 5 22 16 - 59 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 14 9 2 3 30 - 24 29
3.
ДАК
 13 8 3 2 25 - 13 27
4.
Ружомберок
 14 8 3 3 16 - 11 27
5.
Спартак Трнава
 13 8 1 4 20 - 10 25
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 3:0 13 7 2 4 23 - 13 23
2.
Скалица
 1:0 14 6 4 4 16 - 11 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 14 4 7 3 19 - 19 19
4.
Кошице
 0:1 14 3 4 7 9 - 21 13
5.
Михаловце
 0:0 13 2 5 6 11 - 20 11
6.
Злате Моравце
 0:3 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 32 - 7 34
2.
Спартак Трнава
 13 7 2 4 18 - 14 23
3.
ДАК
 14 4 6 4 12 - 14 18
4.
Жилина
 13 4 4 5 14 - 14 16
5.
Ружомберок
 13 3 6 4 17 - 23 15
6.
Железярне Подбрезова
 14 4 1 9 23 - 26 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 13 8 2 3 26 - 14 26
2.
Тренчин
 3:0 14 3 7 4 14 - 17 16
3.
Скалица
 1:0 13 3 2 8 12 - 18 11
4.
Кошице
 0:1 13 2 2 9 12 - 28 8
5.
Михаловце
 0:0 14 1 5 8 11 - 22 8
6.
Злате Моравце
 0:3 14 0 2 12 7 - 33 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (11)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Рахим Ибрахим из команды Тренчин забивает с точки!
  • 31'
    Джуд Сандей сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Рахим Ибрахим бьет в цель!
  • 24'
    Кузма Марек получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Тренчин.
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Тренчин
Ничья
Злате Моравце
1.45
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7.60
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Тренчин
Злате Моравце
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