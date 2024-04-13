Тур: 5. Стадион: На Сихоти.
3:0
Второй тайм: 73'
0'
24' Желтая карточкаКузма Марек
1:0
31' ГолRahim Ibrahim
2:0
45' ПенальтиRahim Ibrahim
3:0
54' ГолКупусович Негош
Ход матча
24'
31'
1:0
45'
2:0
54'
3:0
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
18
Джуд
Сандей
22
Суля
Самуэл
25
Наги
Рихард
45
Балай
Филип
21
Кузма
Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
18 Джуд СандейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Акила ЖессеНападающий
-
85 Emma Uchegbu
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
25 Наги РихардЗащитник
- Защитник
-
45 Балай ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кузма МарекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
99 Балич АндрияПолузащитник
-
-
23 Patrik Dulay
-
Главный тренер: Угрин Душан
История личных встреч
Тренчин
Злате Моравце
33 матча
84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
15.2%
21.2%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.6%
24.2%
15.2%
20 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед
44 матча
63.6%
11.4%
25%
28 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
47.7%
29.5%
22.8%
21 победа 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.5%
25%
29.5%
20 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
37
Голов в среднем за матч
2.33
1.42
Среднее время на гол
38
63
Всего голов
39
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
81
49
Голов в среднем за матч
1.84
1.11
Тотал матчей
2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
15
Больше 34%
Меньше 66%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|7
|0.26
|Rahim Ibrahim
|6 (1)
|0.22
|Eynel Soares
|5
|0.19
|Гонг Хилари
|4
|0.15
|Гайдош Артур
|4
|0.15
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.07
|Кмет Матуш
|1
|0.04
|Эмека Чинонсо
|1
|0.04
|Холли Доминик
|1
|0.04
|Джуд Сандей
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|4
|0.15
|Черепаки Роман
|2 (1)
|0.07
|Кузма Марек
|2
|0.07
|Jakub Svec
|2 (1)
|0.07
|Дуга Денис
|1
|0.04
|Джинджолава Джемали-Георгий
|1
|0.04
|Гоно Мирослав
|1
|0.04
|Наги Рихард
|1
|0.04
|Балай Филип
|1
|0.04
|Табатадзе Юри
|1
|0.04
|Patrik Dulay
|0
|0
|Межарош Кароль
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
|Samuel Hodur
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Илья Столица
|4
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Гайдош Артур
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Кмет Матуш
|3
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Бондаренко Тарас
|2
|0
|Возинья Жозимар
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Samuel Kozlovsky
|2
|0
|Эмека Чинонсо
|2
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуга Денис
|6
|0
|Суля Самуэл
|5
|0
|Чонка Матуш
|3
|1
|Наги Рихард
|4
|0
|Балай Филип
|4
|0
|Мошко Матей
|4
|0
|Бренкус Адам
|4
|0
|Майдан Владимир
|3
|0
|Гоно Мирослав
|3
|0
|Кузма Марек
|2
|0
|Балич Андрия
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Patrik Mijic
|2
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Ноникашвили Леван
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Джинджолава Джемали-Георгий
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Dusan Uhrin
|1
|0
|Robert Starecek
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Злате Моравце
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
8
Тренчин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Злате Моравце
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
21
Упущенные победы
6
4
Тренчин
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
Злате Моравце
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
21
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
19
8
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
2
11%
2
25%
1-15
2
11%
2
25%
16-30
6
32%
2
25%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
1
13%
61-75
1
5%
1
13%
76-90
Пропущено
14
29
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
2
14%
4
14%
1-15
1
7%
4
14%
16-30
4
29%
5
17%
31-45
1
7%
6
21%
46-60
3
21%
7
24%
61-75
3
21%
3
10%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
1
5%
3
12%
1-15
3
14%
4
16%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
4
19%
6
24%
46-60
2
10%
7
28%
61-75
6
29%
4
16%
76-90
Забито
29
18
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
3
10%
4
22%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
9
31%
5
28%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
7
24%
3
17%
61-75
3
10%
3
17%
76-90
Пропущено
35
54
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 20
16 Не пропускали 25
3
9%
7
13%
1-15
4
11%
8
15%
16-30
9
26%
6
11%
31-45
5
14%
12
22%
46-60
5
14%
14
26%
61-75
9
26%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0
Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0 Михаловце - Тренчин 0:0
Злате Моравце
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Скалица - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2
Михаловце - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Ружомберок 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Славия Прага - Злате Моравце 4:1 Верес - Злате Моравце 0:0 Кечкемет - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Кошице 1:1 Злате Моравце - Жилина 1:2 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2
Результаты матчей
Тренчин
Злате Моравце
Точный счет
4:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:2
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:0
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
4:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
5 раз 36%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
7 раз 27%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
4:1
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
2
7 раз 27%
1
5 раз 19%
4
3 раза 12%
3
1 раз 4%
0
13 раз 50%
1
10 раз 38%
2
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Злате Моравце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
57
211
39
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
67
68
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
1313
1115
323
422
323
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|4
|2
|63 - 19
|67
|2.
|26
|15
|3
|8
|38 - 24
|48
|3.
|27
|13
|6
|8
|44 - 38
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|37 - 27
|45
|5.
|27
|11
|9
|7
|33 - 34
|42
|6.
|26
|10
|4
|12
|44 - 44
|34
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|30 - 24
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|5.
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|4.
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|5.
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|6.
|14
|4
|1
|9
|23 - 26
|13
Группа вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (11)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|8