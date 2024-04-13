Тур: 5. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
0:1
27' ГолМатеёв Роберт
38' Желтая карточкаOбуне Жереми Суссанго
45' Желтая карточкаМатеёв Роберт
52' Желтая карточкаСобчик Алекс
68' Желтая карточкаMartin Nagy II
Ход матча
27'
0:1
45'
52'
68'
71'
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
28
Хочко
Дени
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
34
Собчик
Алекс
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
28 Хочко ДениПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Michal JonecПолузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Козак Ян
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
-
23 Гаша РоманПолузащитник
-
99 Томпсон МаксНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pavol Majernik
История личных встреч
Кошице
Скалица
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.2
0.2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
450
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|8 (1)
|0.3
|Пачинда Эрик
|2
|0.07
|Петрак Бернард
|2
|0.07
|Фабиш Лукаш
|1
|0.04
|Фашко Михал
|1
|0.04
|Галлович Давид
|1
|0.04
|Лачны Милош
|1
|0.04
|Грессак Лукас
|1
|0.04
|Кесе Кристи
|1
|0.04
|Анаане Тиджани
|1
|0.04
|Marcel Vasil
|1
|0.04
|Boris Turcak
|0
|0
|Zyen Jones
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеёв Роберт
|5
|0.19
|Daniel Smekal
|4
|0.15
|Моронг Адам
|3
|0.11
|Гаша Роман
|2
|0.07
|Подгорин Оливер
|2
|0.07
|Яо Янн Майкл
|1
|0.04
|Adam Krcik
|1
|0.04
|Собчик Алекс
|1
|0.04
|Градецки Матей
|1
|0.04
|Martin Nagy II
|1
|0.04
|Denis Baumgartner
|1
|0.04
|Martin Cernek
|1
|0.04
|Davi Alves
|1
|0.04
|Власко Ян
|1 (1)
|0.04
|Martin Masik
|0
|0
|Mario Holly
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Перрейра Криштиану
|2
|1
|Хочко Дени
|3
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Oбуне Жереми Суссанго
|3
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Кира Матуш
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Медвед Жан
|2
|0
|Инносенти Нассим
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adam Krcik
|6
|0
|Ondrej Rudzan
|5
|0
|Martin Masik
|5
|0
|Власко Ян
|3
|1
|Daniel Smekal
|4
|0
|Mario Holly
|4
|0
|Подгорин Оливер
|3
|0
|Собчик Алекс
|3
|0
|Michael Ranko
|3
|0
|Martin Nagy II
|3
|0
|Jakub Kousal
|3
|0
|Алвес Дани
|2
|0
|Матеёв Роберт
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Моронг Адам
|2
|0
|Denis Baumgartner
|2
|0
|Гази Адам
|2
|0
|Градецки Матей
|1
|0
|Гаша Роман
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Скалица
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
7
Кошице
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Скалица
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
24
7
Упущенные победы
5
13
Кошице
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Скалица
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
50% (13)
42% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
26
9
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
3
27%
3
30%
1-15
4
36%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
18
19
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
17%
4
21%
1-15
4
22%
3
16%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
28%
3
16%
46-60
3
17%
3
16%
61-75
2
11%
4
21%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Пропущено
28
11
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
9
32%
0
0%
1-15
3
11%
3
27%
16-30
4
14%
6
55%
31-45
2
7%
1
9%
46-60
5
18%
1
9%
61-75
5
18%
0
0%
76-90
Забито
23
26
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
13 Не забивали 10
5
22%
5
19%
1-15
5
22%
3
12%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
4
17%
6
23%
61-75
6
26%
3
12%
76-90
Пропущено
46
30
24 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 18
12
26%
4
13%
1-15
7
15%
6
20%
16-30
5
11%
8
27%
31-45
7
15%
4
13%
46-60
8
17%
4
13%
61-75
7
15%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0
Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0
Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1
Результаты матчей
Кошице
Скалица
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:3
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 54%
2
7 раз 27%
1
4 раза 15%
3
1 раз 4%
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
3
3 раза 12%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кошице
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
95
49
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
75
49
210
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1214
Больше Меньше
1610
818
620
125
422
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|4
|2
|63 - 19
|67
|2.
|26
|15
|3
|8
|38 - 24
|48
|3.
|27
|13
|6
|8
|44 - 38
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|37 - 27
|45
|5.
|27
|11
|9
|7
|33 - 34
|42
|6.
|26
|10
|4
|12
|44 - 44
|34
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|30 - 24
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|5.
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|6.
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|3.
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|4.
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|5.
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|6.
|14
|4
|1
|9
|23 - 26
|13
Группа вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (11)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|8