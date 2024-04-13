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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Кошице
1:2
Конец матча
Скалица
0'
0:1
27' Гол
Матеёв Роберт
38' Желтая карточка
Oбуне Жереми Суссанго
45' Желтая карточка
Матеёв Роберт
52' Желтая карточка
Собчик Алекс
68' Желтая карточка
Martin Nagy II
70' Желтая карточка
Подгорин Оливер
78' Желтая карточка
Фашко Михал
0:2
82' Пенальти
Подгорин Оливер
82' Желтая карточка
Инносенти Нассим
82' Желтая карточка
Daniel Smekal
1:2
90' Гол
Zyen Jones
90' Желтая карточка
Юнас Мартин
90'+8
22
Кира
Матуш
18
Шинделарж
Мартин
88
Горосито
Николас
90
Инносенти
Нассим
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
28
Хочко
Дени
23
Фашко
Михал
8
Галлович
Давид
77
Oбуне
Жереми
Суссанго
55
Медвед
Жан
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
4
Градецки
Матей
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
19
Martin
Masik
9
Моронг
Адам
34
Собчик
Алекс
16
Матеёв
Роберт
11
Daniel
Smekal
Кошице
5-3-2
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Кошице
Скалица

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
С
1:0
ВЛ
1:0
ВЛПВК
1:0
ВЛПВК
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
450

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 8 (1) 0.3
Пачинда Эрик 2 0.07
Петрак Бернард 2 0.07
Фабиш Лукаш 1 0.04
Фашко Михал 1 0.04
Галлович Давид 1 0.04
Zyen Jones 1 0.04
Лачны Милош 1 0.04
Грессак Лукас 1 0.04
Кесе Кристи 1 0.04
Анаане Тиджани 1 0.04
Marcel Vasil 1 0.04
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеёв Роберт 5 0.19
Daniel Smekal 4 0.15
Моронг Адам 3 0.11
Подгорин Оливер 3 (1) 0.11
Гаша Роман 2 0.07
Яо Янн Майкл 1 0.04
Adam Krcik 1 0.04
Собчик Алекс 1 0.04
Градецки Матей 1 0.04
Martin Nagy II 1 0.04
Denis Baumgartner 1 0.04
Martin Cernek 1 0.04
Davi Alves 1 0.04
Власко Ян 1 (1) 0.04
Martin Masik 0 0
Mario Holly 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 4 0
Перрейра Криштиану 2 1
Фашко Михал 2 1
Хочко Дени 3 0
Инносенти Нассим 3 0
Галлович Давид 3 0
Oбуне Жереми Суссанго 3 0
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Кира Матуш 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Медвед Жан 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adam Krcik 6 0
Ondrej Rudzan 5 0
Daniel Smekal 5 0
Martin Masik 5 0
Власко Ян 3 1
Подгорин Оливер 4 0
Martin Nagy II 4 0
Mario Holly 4 0
Собчик Алекс 3 0
Юнас Мартин 3 0
Michael Ranko 3 0
Jakub Kousal 3 0
Алвес Дани 2 0
Матеёв Роберт 2 0
Моронг Адам 2 0
Denis Baumgartner 2 0
Гази Адам 2 0
Градецки Матей 1 0
Гаша Роман 1 0
Davi Alves 1 0

Результаты матчей

Кошице
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Скалица
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
7
Кошице
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Скалица
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

24
7

Упущенные победы

5
13
Кошице
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Скалица
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
52% (14)
41% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
25%
3
25%
1-15
4
33%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
15%
4
20%
1-15
5
25%
3
15%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
5
25%
3
15%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
3
15%
5
25%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

28
11
16 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
9
32%
0
0%
1-15
3
11%
3
27%
16-30
4
14%
6
55%
31-45
2
7%
1
9%
46-60
5
18%
1
9%
61-75
5
18%
0
0%
76-90

Забито

24
28
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
13 Не забивали 10
5
21%
5
18%
1-15
5
21%
4
14%
16-30
2
8%
4
14%
31-45
1
4%
5
18%
46-60
4
17%
6
21%
61-75
7
29%
29%
4
14%
76-90

Пропущено

48
31
25 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
12
25%
4
13%
1-15
8
17%
6
19%
16-30
5
10%
8
26%
31-45
7
15%
4
13%
46-60
8
17%
4
13%
61-75
8
17%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0 Михаловце - Кошице 1:0
Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0
Скалица
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0 Кошице - Скалица 2:1 Скалица - Жилина 1:1 ДАК - Скалица 1:0 Карвина - Скалица 2:1 Скалица - Пухов 6:1 Скалица - МФК Вышков 0:1 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Михаловце - Скалица 1:1 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Скалица - Комарно 2:0 Скалица - Ружомберок 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1

Результаты матчей

Кошице
Скалица

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 52%
2
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кошице
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
14
0.5
Больше Меньше
17
10
8
19
1.5
7
20
1
26
2.5
4
23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 27 21 4 2 63 - 19 67
2.
Спартак Трнава
 26 15 3 8 38 - 24 48
3.
Жилина
 27 13 6 8 44 - 38 45
4.
ДАК
 27 12 9 6 37 - 27 45
5.
Ружомберок
 27 11 9 7 33 - 34 42
6.
Железярне Подбрезова
 26 10 4 12 44 - 44 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 27 12 8 7 45 - 34 44
2.
Тренчин
 27 10 9 8 38 - 30 39
3.
Скалица
 27 9 6 12 29 - 30 33
4.
Кошице
 27 5 6 16 22 - 50 21
5.
Михаловце
 27 4 9 14 23 - 42 21
6.
Злате Моравце
 27 0 5 22 16 - 60 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 14 9 2 3 30 - 24 29
3.
ДАК
 13 8 3 2 25 - 13 27
4.
Ружомберок
 14 8 3 3 16 - 11 27
5.
Спартак Трнава
 13 8 1 4 20 - 10 25
6.
Железярне Подбрезова
 12 6 3 3 21 - 18 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 13 7 2 4 24 - 13 23
2.
Скалица
 14 6 4 4 16 - 11 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 14 4 6 4 19 - 20 18
4.
Кошице
 14 3 4 7 10 - 22 13
5.
Михаловце
 13 2 5 6 11 - 20 11
6.
Злате Моравце
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 32 - 7 34
2.
Спартак Трнава
 13 7 2 4 18 - 14 23
3.
ДАК
 14 4 6 4 12 - 14 18
4.
Жилина
 13 4 4 5 14 - 14 16
5.
Ружомберок
 13 3 6 4 17 - 23 15
6.
Железярне Подбрезова
 14 4 1 9 23 - 26 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 13 8 2 3 26 - 14 26
2.
Тренчин
 14 3 7 4 14 - 17 16
3.
Скалица
 13 3 2 8 13 - 19 11
4.
Михаловце
 14 2 4 8 12 - 22 10
5.
Кошице
 13 2 2 9 12 - 28 8
6.
Злате Моравце
 14 0 2 12 7 - 34 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (11)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 8
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