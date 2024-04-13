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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Интернасьонал Порту Алегре
0:0
Перерыв
Байя
0'
13' Желтая карточка
Лукас Жан
29' Желтая карточка
José Maurisio3
41' Желтая карточка
Фернандо Режес

Ход матча

13'
 
Лукас Жан
29'
José Maurisio3
 
41'
Фернандо Режес
 
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Байя
2.36
3.42
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5.40
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Все Коэффициенты
1
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
5
Фернандо
Режес
6
Мартинс
Родригес
29
Тьяго
Маия
15
Гомес
Бруно
27
José
Maurisio3
11
Вандерсон
45
Lucca
19
Борре
Рафаэль
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
4
Кану
Рубенилсон
15
Куэста
Виктор
46
Да
Силва
Лусиано
5
Rezende2
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
16
Thaciano
29
Эступиньян
Оскар
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Байя
4-4-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Байя

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Режес 1 0
José Maurisio3 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Жан 1 0

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Авенида 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Байя
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0
Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2 Байя - Америка Натал 3:0 Ривер - Байя 1:0 Байя - Итабуна 5:0 Байя - Спорт Ресифи 2:1 Байя - Барселона-де-Ильеус 2:0
Команда И В Н П Г О
1.
Крисьюма
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Байя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Жувентуде
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Крисьюма
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Байя
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Жувентуде
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Байя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крисьюма
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Флуминенсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Жувентуде
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Крисьюма Renato Kayzer 1
Крисьюма Marcelo Hermes 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Жувентуде Marcos Ze 1
Байя Лукас Жан 1
Интернасьонал Порту Алегре José Maurisio3 1
Жувентуде Лукас Хуан 1
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  • Первый тайм
  • 41'
    Фернандо Режес получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Маурисио получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Лукас Жан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Байя
2.36
3.42
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5.40
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Байя
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