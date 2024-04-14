  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Интернасьонал Порту Алегре
2:1
Конец матча
Байя
0'
13' Желтая карточка
Лукас Жан
29' Желтая карточка
José Maurisio3
41' Желтая карточка
Фернандо Режес
0:1
70' Гол
Gabriel Teixeira
1:1
72' Гол
Уэсли Лопес
2:1
83' Гол
Фернандо Режес
88' Желтая карточка
Аларио Лукас
90' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
90' Желтая карточка
Стум Эвералдо
90' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
90' Желтая карточка
Де Пена Карлос
90'+7
1
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
5
Фернандо
Режес
6
Мартинс
Родригес
29
Тьяго
Маия
15
Гомес
Бруно
27
José
Maurisio3
11
Вандерсон
45
Lucca
19
Борре
Рафаэль
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
4
Кану
Рубенилсон
15
Куэста
Виктор
46
Да
Силва
Лусиано
5
Rezende2
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
16
Thaciano
29
Эступиньян
Оскар
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2
Байя
4-4-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Байя

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандо Режес 1 1
Уэсли Лопес 1 1
Энрике Бруно 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Teixeira 1 1
Лукас Жан 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Режес 1 0
Аларио Лукас 1 0
Меркадо Габриэль 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
José Maurisio3 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пена Карлос 1 0
Стум Эвералдо 1 0
Лукас Жан 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Байя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Байя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Авенида 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Байя
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0
Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2 Байя - Америка Натал 3:0 Ривер - Байя 1:0 Байя - Итабуна 5:0 Байя - Спорт Ресифи 2:1 Байя - Барселона-де-Ильеус 2:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Байя

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Флуминенсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Форталеза Сеара
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Флуминенсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Форталеза Сеара
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ред Булл Брагантино
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Форталеза Сеара
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ред Булл Брагантино
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Флуминенсе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Паулу
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Жувентуде Vicente Jean Carlos 1
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 1
Крисьюма Renato Kayzer 1
Байя Gabriel Teixeira 1
Весь список

Топ нарушителей
Крисьюма Боласье Янник 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Жувентуде Caique 1
Жувентуде Vicente Jean Carlos 1
Интернасьонал Порту Алегре Аларио Лукас 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Фернандо Режес получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Маурисио получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Лукас Жан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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