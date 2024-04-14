Тур: 1.
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаЛукас Жан
29' Желтая карточкаJosé Maurisio3
41' Желтая карточкаФернандо Режес
0:1
70' ГолGabriel Teixeira
1:1
72' ГолУэсли Лопес
2:1
83' ГолФернандо Режес
88' Желтая карточкаАларио Лукас
90' Желтая карточкаБустос Фабрисио
90' Желтая карточкаСтум Эвералдо
90' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
90' Желтая карточкаДе Пена Карлос
90'+7
Ход матча
13'
29'
41'
46'
70'
0:1
72'
1:1
83'
2:1
88'
90'
90'
90'
90'
44
Витао
29
Тьяго
Маия
15
Гомес
Бруно
11
Вандерсон
45
Lucca
5
Rezende2
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
24 Anthoni
-
-
41 Matheus Dias
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Rezende2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
23 Adriel Ramos
-
-
20 Yago I
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Байя
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
12 матчей
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Среднее время на гол
108
180
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
0.92
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
98
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Режес
|1
|1
|Уэсли Лопес
|1
|1
|Энрике Бруно
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Teixeira
|1
|1
|Лукас Жан
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Режес
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Стум Эвералдо
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Байя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Байя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Авенида 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Байя
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2 Ботафого Параиба - Байя 4:0
Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2 Байя - Америка Натал 3:0 Ривер - Байя 1:0 Байя - Итабуна 5:0 Байя - Спорт Ресифи 2:1 Байя - Барселона-де-Ильеус 2:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Байя
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Фернандо Режес
|1
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|1
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|1
|Крисьюма
|Renato Kayzer
|1
|Байя
|Gabriel Teixeira
|1
|Крисьюма
|Боласье Янник
|1
|Интернасьонал Порту Алегре
|Фернандо Режес
|1
|Жувентуде
|Caique
|1
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|1
|Интернасьонал Порту Алегре
|Аларио Лукас
|1