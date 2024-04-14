  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 1.
Крисьюма
1:1
Конец матча
Жувентуде
0'
32' Желтая карточка
Лукас Хуан
33' Желтая карточка
Marcos Ze
1:0
36' Гол
Renato Kayzer
45' Желтая карточка
Vicente Jean Carlos
59' Желтая карточка
Fellipe Mateus
1:1
64' Гол
Vicente Jean Carlos
64' Желтая карточка
Caique
67' Желтая карточка
Маркиньос
90' Желтая карточка
Трауко Мигель
90' Желтая карточка
Габриэл Васконселлос
90' Желтая карточка
Rodrigo Sam
90' Желтая карточка
Боласье Янник
90'+8
25
Alisson
III
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
33
Walisson
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
10
Маркиньос
IV
7
Fellipe
Mateus
5
Higor
Meritao
79
Renato
Kayzer
23
Eder1
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
34
Rodrigo
Sam
3
Marcos
Ze
12
Иносенсио
Габриэль
95
Caique
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
20
Vicente
Jean
Carlos
9
Жилберто
IV
21
Барбоза
Лукас
Крисьюма
4-4-2
Жувентуде
4-4-2

История личных встреч

Крисьюма
Жувентуде

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.25
0.25

Среднее время на гол

360
360

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.5
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

180
144

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renato Kayzer 1 1
Marcelo Hermes 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 1 1

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боласье Янник 1 0
Трауко Мигель 1 0
Маркиньос IV 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caique 1 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Габриэл Васконселлос 1 0
Rodrigo Sam 1 0
Marcos Ze 1 0
Лукас Хуан 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Крисьюма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жувентуде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1 ФК Барра - Крисьюма 2:1
Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2 Аваи - Крисьюма 2:3 Крисьюма - ФК Барра 1:0 Крисьюма - Nacao 1:0 Марсильо Диас - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:0 Конкордия Атлетико - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Фигейренсе 4:1 Новоризонтино - Крисьюма 2:0
Жувентуде
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 3:0 Гремио - Жувентуде 1:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Гуарани Баже 4:0 Санта Круз Рс - Жувентуде 0:1 Сеара - Жувентуде 1:3 Жувентуде - Понте-Прета 0:0

Результаты матчей

Крисьюма
Жувентуде

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ред Булл Брагантино
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Флуминенсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Форталеза Сеара
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Флуминенсе
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сан-Паулу
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Форталеза Сеара
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ред Булл Брагантино
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Байя
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Форталеза Сеара
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ред Булл Брагантино
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Флуминенсе
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сан-Паулу
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Жувентуде Vicente Jean Carlos 1
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 1
Крисьюма Renato Kayzer 1
Байя Gabriel Teixeira 1
Весь список

Топ нарушителей
Крисьюма Боласье Янник 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Жувентуде Caique 1
Жувентуде Vicente Jean Carlos 1
Интернасьонал Порту Алегре Аларио Лукас 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Fellipe Mateus получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Эдер уходит с поля. Боласье Янник выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Жан получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Марсело Эрмес сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Ренато Кайзер бьет в цель!
    • 33'
      Ze Marcos получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Лукас Хуан получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Жилберто IV уходит с поля. Erick выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Крисьюма 1:1 Жувентуде онлайн

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