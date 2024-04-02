Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

89' Тёлке Бьярне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Риццуто Калоджеро из команды Саарбрюккен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Кайзерслаутерн

86' Матч возобновится спорным мячом

86' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

85' Цивейя Тим из команды Саарбрюккен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Риттер Марлон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Стожилкович Филип пробует нанести удар издали, но Тим Шрайбер ловит мяч

81' Удар от ворот произведет Кайзерслаутерн

81' Оооо... вот это был удар! Брункер Кай должен был забить с этой позиции.

81' Риццуто Калоджеро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Саарбрюккен идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Химмельман Робин взял и забрал мяч на выходе

77' Брункер Кай грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

77' Фабио Ди-Мичели грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

77' Туре Альмами грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

77' Нихус Юлиан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

77' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

76' Томяк Борис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Г О О О О О О Л - Туре Альмами из команды Кайзерслаутерн с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

75' Пухач Тымотеуш из команды Кайзерслаутерн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Удар от ворот произведет Саарбрюккен

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' О, нет. Из многообещающей позиции Опоку Аарон из команды Кайзерслаутерн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

72' Риттер Марлон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Кайзерслаутерн идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Химмельман Робин взял и забрал мяч на выходе

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Туре Альмами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Саарбрюккен совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Саарбрюккен

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Цайц Мануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Удар от ворот произведет Саарбрюккен

61' Риццуто Калоджеро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Саарбрюккен совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Саарбрюккен

57' Калоч Филип из команды Кайзерслаутерн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

56' Саарбрюккен совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Кайзерслаутерн

55' Саарбрюккен совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Команда Кайзерслаутерн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

53' Шрайбер Тим плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

53' Туре Альмами из команды Кайзерслаутерн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Игрок из команды Саарбрюккен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Гаус Марсель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Рабихич Касим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Саарбрюккен совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Химмельман Робин взял и забрал мяч на выходе

48' Калоч Филип пробует нанести удар издали, но Тим Шрайбер держит все под контролем

48' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Кайзерслаутерн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Саарбрюккен совершает вбрасывание на своей половине поля