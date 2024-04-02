Стадион: Людвигспаркштадион. Главный судья: Фритц Марко
0:2
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаЗонтаймер Патрик
37' Желтая карточкаТомяк Борис
50' Желтая карточкаГаус Марсель
0:1
53' ГолРиттер Марлон
62' Желтая карточкаЦайц Мануэль
0:2
75' ГолТуре Альмами
77' Желтая карточкаНихус Юлиан
77' Желтая карточкаТуре Альмами
77' Желтая карточкаФабио Ди-Мичели
77' Желтая карточкаБрункер Кай
90' Желтая карточкаУаферро Боне
90'+5
Ход матча
35'
37'
50'
53'
0:1
62'
75'
0:2
77'
77'
77'
77'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 14
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
394 Количество передач 336
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Тёлке
Бьярне
29
Бёдер
Лукас
19
Гаус
Марсель
33
Кербер
Лука
25
Наифи
Амин
33
Эльведи
Ян
16
Нихус
Юлиан
26
Калоч
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Тёлке БьярнеЗащитник
- Защитник
-
29 Бёдер ЛукасЗащитник
- Защитник
-
19 Гаус МарсельЗащитник
-
33 Кербер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Наифи АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Патерок ТимВратарь
- Защитник
-
15 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
-
14 Уаферро БонеЗащитник
-
11 Байда ЮлиусПолузащитник
-
23 Цивейя ТимПолузащитник
-
20 Шмидт ЮлианПолузащитник
-
22 Штеле СимонПолузащитник
-
Главный тренер: Зиль Рюдигер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасЗащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саарбрюккен
Кайзерслаутерн
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Саарбрюккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брункер Кай
|3
|0.6
|Цивейя Тим
|1
|0.2
|Наифи Амин
|1
|0.2
|Гаус Марсель
|1
|0.2
|Зонтаймер Патрик
|1
|0.2
|Кербер Лука
|1
|0.2
|Бёдер Лукас
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тачи Ричмонд
|3
|0.6
|Риттер Марлон
|2
|0.4
|Бойд Терренс
|2
|0.4
|Редондо Кенни
|2 (1)
|0.4
|Туре Альмами
|1
|0.2
|Эльведи Ян
|1
|0.2
|Ахе Рагнар
|1
|0.2
|Томяк Борис
|1
|0.2
|Калоч Филип
|1
|0.2
|Нихус Юлиан
|1
|0.2
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Циммер Жан
|0
|0
Карточки
Саарбрюккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зонтаймер Патрик
|3
|0
|Гаус Марсель
|2
|0
|Цайц Мануэль
|2
|0
|Брункер Кай
|2
|0
|Уаферро Боне
|1
|0
|Бекер Доминик
|1
|0
|Фабио Ди-Мичели
|1
|0
|Наифи Амин
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|3
|0
|Циммер Жан
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
|Нихус Юлиан
|1
|0
Результаты матчей
Саарбрюккен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Саарбрюккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Саарбрюккен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
4
50%
1
10%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
5
33%
61-75
4
50%
2
13%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Саарбрюккен
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дуйсбург - Саарбрюккен 2:0 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Саарбрюккен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Любек - Саарбрюккен 0:0
Саарбрюккен - Арминия 1:1 Виктория Кельн - Саарбрюккен 2:5 Вальдхоф - Саарбрюккен 0:2 Боруссия-2 Д - Саарбрюккен 1:1 Саарбрюккен - Ингольштадт 0:2 Ферль - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Саарбрюккен - Ульм 1846 2:1 Саарбрюккен - Ян 2:2 Фрайбург-2 - Саарбрюккен 0:4 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Саарбрюккен - Пройссен Мюнстер 0:0 Саарбрюккен - Дуйсбург 0:0 Галлешер - Саарбрюккен 0:2 Саарбрюккен - Динамо Дрезден 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1
Результаты матчей
Саарбрюккен
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Саарбрюккен
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|4 (2)
|Герта
|Резе Фабиан
|4 (1)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Байер Л
|Адли Амин
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Санкт-Паули
|Fabian Huerzeler
|1 2
|Саарбрюккен
|Зонтаймер Патрик
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Саарбрюккен 0:2 Кайзерслаутерн
Исход игры
Саарбрюккен
32% (39)
Ничья
22.1% (27)
Кайзерслаутерн
45.9% (56)
Тотал 2.5
Больше
52.99% (62)
Меньше
47.01% (55)
Обе команды забьют
Да
75.21% (88)
Нет
24.79% (29)
Популярный счёт
1:2 Кайзерслаутерн
27.9% (34)
1:1 Ничья
22.1% (27)
2:1 Саарбрюккен
19.7% (24)
0:1 Кайзерслаутерн
9.8% (12)
1:0 Саарбрюккен
7.4% (9)
0:2 Кайзерслаутерн
4.1% (5)
1:3 Кайзерслаутерн
1.6% (2)
2:0 Саарбрюккен
1.6% (2)
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