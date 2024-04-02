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Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
Саарбрюккен
0:2
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
35' Желтая карточка
Зонтаймер Патрик
37' Желтая карточка
Томяк Борис
50' Желтая карточка
Гаус Марсель
0:1
53' Гол
Риттер Марлон
62' Желтая карточка
Цайц Мануэль
0:2
75' Гол
Туре Альмами
77' Желтая карточка
Нихус Юлиан
77' Желтая карточка
Туре Альмами
77' Желтая карточка
Фабио Ди-Мичели
77' Желтая карточка
Брункер Кай
90' Желтая карточка
Уаферро Боне
90'+5

Ход матча

31'
 
Опоку Аарон
Редондо Кенни
35'
Зонтаймер Патрик
 
37'
 
Томяк Борис
50'
Гаус Марсель
 
53'
0:1
Риттер Марлон
(Туре Альмами)
62'
Цайц Мануэль
 
67'
Цивейя Тим
Зонтаймер Патрик
 
67'
Фабио Ди-Мичели
Гаус Марсель
 
67'
Штеле Симон
Наифи Амин
 
67'
 
Стожилкович Филип
Ганслик Даниэль
75'
0:2
Туре Альмами
(Пухач Тымотеуш)
77'
 
Нихус Юлиан
77'
 
Туре Альмами
77'
Фабио Ди-Мичели
 
77'
Брункер Кай
 
78'
 
Ронштадт Франк
Циммер Жан
78'
Байда Юлиус
Цайц Мануэль
 
86'
Уаферро Боне
Рабихич Касим
 
90'
Уаферро Боне
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 14
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 394 Количество передач 336
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Саарбрюккен 32% (39)
X 22.1% (27)
Кайзерслаутерн 45.9% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шрайбер
Тим
16
Тёлке
Бьярне
8
Цайц
Мануэль
29
Бёдер
Лукас
7
Риццуто
Калоджеро
19
Гаус
Марсель
33
Кербер
Лука
6
Зонтаймер
Патрик
25
Наифи
Амин
10
Рабихич
Касим
9
Брункер
Кай
32
Химмельман
Робин
6
Туре
Альмами
33
Эльведи
Ян
2
Томяк
Борис
15
Пухач
Тымотеуш
8
Циммер
Жан
16
Нихус
Юлиан
26
Калоч
Филип
7
Риттер
Марлон
19
Ганслик
Даниэль
11
Редондо
Кенни
Саарбрюккен
3-4-2-1
Кайзерслаутерн
4-3-1-2

История личных встреч

Саарбрюккен
Кайзерслаутерн

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б3
3:1
Б3
0:2
Б3
2:1
Б3
1:1
ММ(
2:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Саарбрюккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брункер Кай 3 0.6
Цивейя Тим 1 0.2
Наифи Амин 1 0.2
Гаус Марсель 1 0.2
Зонтаймер Патрик 1 0.2
Кербер Лука 1 0.2
Бёдер Лукас 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тачи Ричмонд 3 0.6
Риттер Марлон 2 0.4
Бойд Терренс 2 0.4
Редондо Кенни 2 (1) 0.4
Туре Альмами 1 0.2
Эльведи Ян 1 0.2
Ахе Рагнар 1 0.2
Томяк Борис 1 0.2
Калоч Филип 1 0.2
Нихус Юлиан 1 0.2
Пухач Тымотеуш 0 0
Циммер Жан 0 0

Карточки

Саарбрюккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зонтаймер Патрик 3 0
Гаус Марсель 2 0
Цайц Мануэль 2 0
Брункер Кай 2 0
Уаферро Боне 1 0
Бекер Доминик 1 0
Фабио Ди-Мичели 1 0
Наифи Амин 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 3 0
Циммер Жан 1 0
Туре Альмами 1 0
Эльведи Ян 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Сольдо Никола 1 0
Нихус Юлиан 1 0

Результаты матчей

Саарбрюккен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Саарбрюккен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Саарбрюккен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
4
50%
1
10%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
13%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
5
33%
61-75
4
50%
2
13%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Саарбрюккен
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дуйсбург - Саарбрюккен 2:0 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Саарбрюккен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Любек - Саарбрюккен 0:0
Саарбрюккен - Арминия 1:1 Виктория Кельн - Саарбрюккен 2:5 Вальдхоф - Саарбрюккен 0:2 Боруссия-2 Д - Саарбрюккен 1:1 Саарбрюккен - Ингольштадт 0:2 Ферль - Саарбрюккен 0:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Саарбрюккен - Ульм 1846 2:1 Саарбрюккен - Ян 2:2 Фрайбург-2 - Саарбрюккен 0:4 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Саарбрюккен - Пройссен Мюнстер 0:0 Саарбрюккен - Дуйсбург 0:0 Галлешер - Саарбрюккен 0:2 Саарбрюккен - Динамо Дрезден 1:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1

Результаты матчей

Саарбрюккен
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Саарбрюккен
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
1/8 финала
2 Саарбрюккен
0 Айнтрахт Фр
1 Боруссия М
0 Вольфсбург
8 Герта
6 Гамбург
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
3 Байер Л
1 Падерборн
2 Штутгарт
0 Боруссия Д
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
1 Магдебург
2 Фортуна
1/4 финала
2 Саарбрюккен
1 Боруссия М
1 Герта
3 Кайзерслаутерн
3 Байер Л
2 Штутгарт
5 Санкт-Паули
6 Фортуна
1/2 финала
0 Саарбрюккен
2 Кайзерслаутерн
Байер Л
Фортуна
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Санкт-Паули Хартель Марсель 4 (2)
Герта Резе Фабиан 4 (1)
Падерборн Бильбия Филип 4
Байер Л Адли Амин 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Паули Fabian Huerzeler 1 2
Саарбрюккен Зонтаймер Патрик 3
Кайзерслаутерн Томяк Борис 3
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Весь список
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    Прогнозы 122
    Саарбрюккен 32% (39)
    X 22.1% (27)
    Кайзерслаутерн 45.9% (56)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саарбрюккен 0:2 Кайзерслаутерн

    Исход игры
    Саарбрюккен
    32% (39)
    Ничья
    22.1% (27)
    Кайзерслаутерн
    45.9% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.99% (62)
    Меньше
    47.01% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (88)
    Нет
    24.79% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Кайзерслаутерн
    27.9% (34)
    1:1 Ничья
    22.1% (27)
    2:1 Саарбрюккен
    19.7% (24)
    0:1 Кайзерслаутерн
    9.8% (12)
    1:0 Саарбрюккен
    7.4% (9)
    0:2 Кайзерслаутерн
    4.1% (5)
    1:3 Кайзерслаутерн
    1.6% (2)
    2:0 Саарбрюккен
    1.6% (2)
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