Тур: 25.
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
Тюмень
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13 (4)
|0.57
|Гелоян Ишхан
|3
|0.13
|Макаров Анатолий
|2
|0.09
|Большаков Кирилл
|2
|0.09
|Ткачёв Сергей
|1
|0.04
|Попов Артём
|1
|0.04
|Лёвин Владислав
|1
|0.04
|Барков Дмитрий
|1
|0.04
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.04
|Суханов Артём Романович
|1
|0.04
|Хабибов Ансор
|1
|0.04
|Коротков Александр II
|1
|0.04
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Порохов Илья
|5 (2)
|0.22
|Шитов Виталий
|4
|0.17
|Байтуков Руслан
|3
|0.13
|Татаринов Евгений
|3 (1)
|0.13
|Коротаев Александр
|2
|0.09
|Бем Александр
|2
|0.09
|Маркелов Иван
|2 (1)
|0.09
|Кобялко Антон
|1
|0.04
|Чуканов Андреа
|1
|0.04
|Печенкин Никита
|1
|0.04
|Синяк Антон
|1
|0.04
|Болотов Евгений
|1
|0.04
|Самойлов Денис
|1
|0.04
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаров Анатолий
|5
|0
|Ндука Ифеани Давид
|5
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Кайнов Максим
|4
|0
|Быковский Илья
|2
|1
|Померко Алексей
|3
|0
|Кокарев Никита
|3
|0
|Лёвин Владислав
|2
|0
|Барков Дмитрий
|2
|0
|Нижегородов Константин
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
|Мацукатов Алекс
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Коротков Александр II
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Печенкин Никита
|5
|1
|Дружинин Игорь
|6
|0
|Самойлов Денис
|3
|1
|Байтуков Руслан
|4
|0
|Татаринов Евгений
|2
|1
|Болотов Евгений
|3
|0
|Шитов Виталий
|3
|0
|Балахонцев Никита
|3
|0
|Маркелов Иван
|2
|0
|Бем Александр
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Порохов Илья
|2
|0
|Коротаев Александр
|1
|0
|Петров Михаил
|1
|0
|Мырзаков Кирилл
|1
|0
|Москаленчик Илья
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Тюмень
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
4
Арсенал Тула
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Тюмень
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
10
15
Арсенал Тула
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Тюмень
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
16
11
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
5
31%
2
18%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
3
20%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
17%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Забито
28
27
18 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
7
25%
3
11%
1-15
7
25%
2
7%
16-30
4
14%
1
4%
31-45
4
14%
7
26%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
2
7%
9
33%
76-90
Пропущено
15
22
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
4
27%
2
9%
16-30
3
20%
7
32%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
3
20%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0
Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0
Тюмень
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3
Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1 Алашкерт - Тюмень 2:4 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1
Результаты матчей
Арсенал Тула
Тюмень
Точный счет
2:0
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:0
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Тюмень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
66
56
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
38
39
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
167
914
815
320
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|36 - 23
|42
|2.
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|32 - 19
|41
|3.
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|24 - 13
|40
|4.
|23
|10
|10
|3
|28 - 15
|40
|5.
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|35 - 20
|37
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|25 - 25
|36
|8.
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|23 - 21
|33
|9.
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|37 - 32
|30
|10.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|21 - 23
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|22 - 26
|28
|12.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|19 - 23
|28
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|27 - 36
|27
|14.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|16 - 28
|24
|15.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 37
|24
|16.
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|21 - 28
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|17 - 29
|21
|18.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|18 - 29
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|17 - 6
|25
|2.
|12
|7
|4
|1
|16 - 4
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 6
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 7
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|14 - 9
|22
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 6
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 11
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 10
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|12 - 10
|18
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|15.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|16.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|10 - 11
|14
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 12
|22
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|15 - 9
|21
|3.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 15
|17
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|7 - 7
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|7.
|11
|3
|6
|2
|12 - 11
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 16
|14
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|7 - 13
|10
|13.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|6 - 20
|4
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|13
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|8
|Шинник
|Андреев Игорь
|8
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|8
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|8
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 6
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Тюмень
Исход игры
Арсенал Тула
82.8% (48)
Ничья
15.5% (9)
Тюмень
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.73% (18)
Меньше
67.27% (37)
Обе команды забьют
Да
41.82% (23)
Нет
58.18% (32)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
25.9% (15)
1:0 Арсенал Тула
25.9% (15)
2:0 Арсенал Тула
24.1% (14)
1:1 Ничья
12.1% (7)
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