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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 25.
Арсенал Тула
 
Позже
Тюмень
Прогнозы 58
Арсенал Тула 82.8% (48)
X 15.5% (9)
Тюмень 1.7% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Тюмень
2.38
3.30
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История личных встреч

Арсенал Тула
Тюмень

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 13 (4) 0.57
Гелоян Ишхан 3 0.13
Макаров Анатолий 2 0.09
Большаков Кирилл 2 0.09
Ткачёв Сергей 1 0.04
Попов Артём 1 0.04
Лёвин Владислав 1 0.04
Барков Дмитрий 1 0.04
Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.04
Суханов Артём Романович 1 0.04
Хабибов Ансор 1 0.04
Коротков Александр II 1 0.04
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Порохов Илья 5 (2) 0.22
Шитов Виталий 4 0.17
Байтуков Руслан 3 0.13
Татаринов Евгений 3 (1) 0.13
Коротаев Александр 2 0.09
Бем Александр 2 0.09
Маркелов Иван 2 (1) 0.09
Кобялко Антон 1 0.04
Чуканов Андреа 1 0.04
Печенкин Никита 1 0.04
Синяк Антон 1 0.04
Болотов Евгений 1 0.04
Самойлов Денис 1 0.04

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Анатолий 5 0
Ндука Ифеани Давид 5 0
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Кайнов Максим 4 0
Быковский Илья 2 1
Померко Алексей 3 0
Кокарев Никита 3 0
Лёвин Владислав 2 0
Барков Дмитрий 2 0
Нижегородов Константин 2 0
Денисов Александр 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Попов Артём 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Гираев Карим 1 0
Мацукатов Алекс 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Коротков Александр II 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 5 1
Дружинин Игорь 6 0
Самойлов Денис 3 1
Байтуков Руслан 4 0
Татаринов Евгений 2 1
Болотов Евгений 3 0
Шитов Виталий 3 0
Балахонцев Никита 3 0
Маркелов Иван 2 0
Бем Александр 2 0
Синяк Антон 2 0
Порохов Илья 2 0
Коротаев Александр 1 0
Петров Михаил 1 0
Мырзаков Кирилл 1 0
Москаленчик Илья 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Тюмень
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
4
Арсенал Тула
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Тюмень
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

10
15
Арсенал Тула
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
52% (12)
17% (4)
Тюмень
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
9% (2)
57% (13)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

16
11
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
5
31%
2
18%
1-15
4
25%
1
9%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

4
15
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
3
20%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
2
17%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Забито

28
27
18 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 11
7 Не забивали 7
7
25%
3
11%
1-15
7
25%
2
7%
16-30
4
14%
1
4%
31-45
4
14%
7
26%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
2
7%
9
33%
76-90

Пропущено

15
22
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
4
27%
2
9%
16-30
3
20%
7
32%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
3
20%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Арсенал Тула - Волгарь 0:0 Кубань - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 2:0 Арсенал Тула - Кызылжар 2:0
Арсенал Тула - Хан Тенгри 0:0 Арсенал Тула - Динамо Самарканд 5:1 Арсенал Тула - Металлург Липецк 1:0 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Арсенал Тула - Мура 0:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 2:0 Енисей - Арсенал Тула 0:2 Сокол - Арсенал Тула 0:3 Арсенал Тула - Родина Москва 1:0 Алания - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Кубань 3:1 Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Сокол 3:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 0:0
Тюмень
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3
Тюмень - Кубань 1:2 Тюмень - Нефтчи Фергана 1:2 Сочи - Тюмень 2:1 Алашкерт - Тюмень 2:4 Ленинградец - Тюмень 2:1 Ленинградец - Тюмень 1:0 Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2 Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1

Результаты матчей

Арсенал Тула
Тюмень

Точный счет

2:0
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:0
6 раз 26%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
5
6
2
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
3
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
16
7
9
14
1.5
8
15
3
20
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 23 12 6 5 36 - 23 42
2.
Акрон
 Заявка 23 12 5 6 32 - 19 41
3.
Динамо Махачкала
 Заявка 23 12 4 7 24 - 13 40
4.
Арсенал Тула
 23 10 10 3 28 - 15 40
5.
Родина Москва
 Заявка 23 10 7 6 35 - 20 37
6.
Тюмень
 Заявка 23 10 6 7 28 - 21 36
7.
Алания
 Заявка 23 9 9 5 25 - 25 36
8.
Нефтехимик
 Заявка 23 9 6 8 23 - 21 33
9.
Енисей
 Заявка 23 9 3 11 37 - 32 30
10.
КАМАЗ
 Заявка 23 7 8 8 21 - 23 29
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 23 7 7 9 22 - 26 28
12.
Торпедо Москва
 Заявка 23 7 7 9 19 - 23 28
13.
Шинник
 Заявка 23 7 6 10 27 - 36 27
14.
Ленинградец
 Заявка 23 6 6 11 16 - 28 24
15.
Сокол
 Заявка 23 6 6 11 19 - 37 24
16.
Черноморец Нв
 Заявка 23 5 9 9 21 - 28 24
17.
Кубань
 Заявка 23 5 6 12 17 - 29 21
18.
Волгарь
 Заявка 23 4 9 10 18 - 29 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 12 8 1 3 17 - 6 25
2.
Арсенал Тула
 12 7 4 1 16 - 4 25
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 7 3 1 16 - 6 24
4.
КАМАЗ
 Заявка 11 6 4 1 16 - 7 22
5.
Алания
 Заявка 11 6 4 1 14 - 9 22
6.
Енисей
 Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
7.
Тюмень
 Заявка 11 6 3 2 17 - 6 21
8.
Родина Москва
 Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
9.
Акрон
 Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
10.
Химки
 Заявка 12 5 5 2 16 - 11 20
11.
Нефтехимик
 Заявка 12 5 4 3 13 - 10 19
12.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 3 3 12 - 10 18
13.
Шинник
 Заявка 11 4 4 3 15 - 15 16
14.
Черноморец Нв
 Заявка 12 4 4 4 14 - 12 16
15.
Сокол
 Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
16.
Кубань
 Заявка 12 3 5 4 10 - 11 14
17.
Волгарь
 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
18.
Ленинградец
 Заявка 11 1 4 6 5 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 11 7 1 3 20 - 12 22
2.
Акрон
 Заявка 11 6 3 2 15 - 9 21
3.
Ленинградец
 Заявка 12 5 2 5 11 - 15 17
4.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 4 3 4 7 - 7 15
6.
Тюмень
 Заявка 12 4 3 5 11 - 15 15
7.
Арсенал Тула
 11 3 6 2 12 - 11 15
8.
Нефтехимик
 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
9.
Алания
 Заявка 12 3 5 4 11 - 16 14
10.
Волгарь
 Заявка 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Шинник
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 4 6 7 - 13 10
13.
Сокол
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
14.
Енисей
 Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
15.
Черноморец Нв
 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
16.
Кубань
 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
17.
КАМАЗ
 Заявка 12 1 4 7 5 - 16 7
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 0 4 8 6 - 20 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Алания Машуков Ислам 10
Химки Руденко Александр Александрович 8
Шинник Андреев Игорь 8
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 8
КАМАЗ Горелов Павел 8
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 6
КАМАЗ Пальцев Валентин 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Тюмень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 7 часов 50 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Арсенал Тула.
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    • Прогнозы 58
    Арсенал Тула 82.8% (48)
    X 15.5% (9)
    Тюмень 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Тюмень
    2.38
    3.30
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    3.60
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Тюмень

    Исход игры
    Арсенал Тула
    82.8% (48)
    Ничья
    15.5% (9)
    Тюмень
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.73% (18)
    Меньше
    67.27% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    41.82% (23)
    Нет
    58.18% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    25.9% (15)
    1:0 Арсенал Тула
    25.9% (15)
    2:0 Арсенал Тула
    24.1% (14)
    1:1 Ничья
    12.1% (7)
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    Арсенал Тула
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