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Арис Лимасол
0:3
Конец матча
Омония Никосия
0'
0:1
29' Гол
Безус Роман
42' Красная карточка
Кажу
0:2
50' Гол
Семедо Вилли
0:3
89' Гол
Saidou Alioum
90'+6

Ход матча

29'
0:1
Безус Роман
42'
Кажу
 
50'
0:2
Семедо Вилли
89'
0:3
Saidou Alioum
Прогнозы 1
Арис Лимасол 0% (0)
X 0% (0)
Омония Никосия 100% (1)
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Арис Лимасол
Омония Никосия

История личных встреч

Арис Лимасол
Омония Никосия

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:2
С
2:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.27

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.52
1.14

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
78

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кажу 1 0.33
Гомис Янник 1 0.33
Бенгтссон Лео 1 0.33
Николич Велько 1 0.33
Моннор Джейден 1 0.33
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 0.67
Семедо Вилли 2 0.67
Безус Роман 1 0.33
Лекьякс Ян 1 0.33
Какулис Андроникос 1 0.33

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 0 1
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

5
5
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
4
80%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

5
5
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
4
80%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1
Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1

Результаты матчей

Арис Лимасол
Омония Никосия

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1/8 финала
3 Неа Саламина
0 АПОЭЛ
0 Олимпиакос Никосия
1 Пафос
3 Аполлон
1 АЕЛ Лимасол
4 АЕК Ларнака
2 Отеллос
0 Омония 29-го Мая
2 Анортосис
1 Этникос Ахна
2 Арис Лимасол
3 Омония Никосия
0 Ипсонас Лимасол
4 Закакиу
2 ПАЕЕК
1/4 финала
0 Неа Саламина
5 Пафос
2 Аполлон
1 АЕК Ларнака
2 Анортосис
3 Арис Лимасол
3 Омония Никосия
1 Закакиу
1/2 финала
2 Пафос
1 Аполлон
0 Арис Лимасол
3 Омония Никосия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аполлон Маркеш Педру 5
Анортосис Кастель Серхио 4
Аполлон Шполярич Данило 3
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 2
Омония Никосия Семедо Вилли 2
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1
Анортосис Иоанну Михалис 1
Арис Лимасол Кажу 1
Весь список
  • После матча
  • "Омония" уверенно переиграла в гостях "Арис" и сделала огромный шаг к выходу в финал Кубка Кипра. Комментировал эту игру Соколов Александр. До новых встреч! 
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч завершён! "Арис" - "Омония" 0-3. 
  • Желтая карточка
    90'
    Сане получает жёлтую карточку у "Ариса". Семедо пытался рвануть вперёд по левой бровке, а футболист хозяев откровенно сзади наступил ему на ногу. 
  • Опасный момент
    90'
    ОПАСНО! Стандарт на левом фланге заработали футболисты "Ариса". Николич сыграл хитро и пробил в ближний угол, Узохо был внимателен и свою команду спас!
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут к основному времени матча компенсировал Коломбо. 
  • Описание гола
    89'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:3!!! АЛИУМ! Стемпиньский получил сферу на левом полуфланге и выполнил передачу к штрафной соперника, Алиум снаряд получил, а затем с левой ноги шикарно пробил в левый верхний угол!
  • 88'
    Стемпиньский вышел на ударную позицию по центру, вот только против него шикарно сыграл Сёке, сумевший в подкате выбить сферу у форварда "Омонии". Продолжают искать шансы в атаке гости. 
  • Фол, нарушение
    87'
    Сане сыграл довольно рискованно перед своей штрафной, однако против него нарушил правила Семедо. Коломбо всё прекрасно видел и сразу же дал свисток. 
  • Замена
    86'
    Замена в составе "Омонии". Вместо Сиприано на поле появился Хаммас. 
  • Замена
    85'
    Замена в составе "Ариса". Вместо Бенгтссона на поле появился Эди Семеду. 
  • 84'
    Постепенно подходит к своему логическому завершению первая встреча этого двух матчевого противостояния. "Омония" сегодня, конечно, сделала себе прекрасный задел перед ответной игрой. 
  • 83'
    Бакич перехватил мяч на чужой половине поля и с правого фланга выполнил перевод на противоположный край штрафной, Сане сыграл внимательно и головой выбил сферу за боковую. 
  • Желтая карточка
    82'
    Панайоту получает жёлтую карточку у "Омонии". Шуманский в центре поля успел избавиться от мяча, а футболист гостей откровенно наступил ему на ногу. 
  • 81'
    Моннор слева ворвался в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот. Никто из партнёров замкнуть эту передачу не успел, и игровой снаряд спокойно укатился за лицевую. 
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Омонии". Ушёл с поля Симич, а появился Бакич. 
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    • Опасный момент
      79'
      МОМЕНТИЩЕ! С левого фланга последовал кросс к дальней штанге от Моннора, Браун головой пробил в упор, но попал точно в голкипера. Сфера отскочила к Шуманскому, который добавил головой, однако Узохо свою команду снова спас! 
    • Желтая карточка
      78'
      Николич получает жёлтую карточку у "Ариса". Видимо, что-то сказал арбитру футболист хозяев, за что Коломбо сразу же показал ему "горчичник". 
    • Судья
      77'
      Отменяет пенальти в ворота "Омонии" главный арбитр матча! Убедился Коломбо в собственной ошибке. Непонятно, где увидел нарушение со стороны Кулибали рефери. 
    • Видеоповтор
      76'
      Как я и предполагал, VAR вмешался в нашу встречу и позвал Коломбо к монитору. Думаю, что рефери на повторе увидит собственную ошибку и пенальти назначать не будет. 
    • Пенальти!
      75'
      Пенальти в ворота "Омонии"! Моннор слева ворвался в штрафную соперника и упал на газон в борьбе с Кулибали. Очень спорный момент, который может закончиться просмотром и отменой первоначального решения арбитра. 
    • Штанга
      74'
      МОМЕНТ! Потеряли хозяева мяч на своей половине поля, Стемпиньский сферу получил в центре и с 25 метров пробил в левый нижний угол. Снаряд ударился в штангу и отскочил в поле! 
    • 73'
      Семедо справа подобрался к штрафной соперника и отдал передачу в центр, Симич уже пробежал точку, в которой нужно получать мяч, поэтому его удар вышел крайне неточным. 
    • Фол, нарушение
      72'
      Брорссон попал под активный прессинг соперника на своей половине поля, вот только против шведского защитника нарушил правила Милетич. Арбитр находился рядом и сразу дал свисток. 
    • 71'
      Задро из своей штрафной сильно вынес игровой снаряд в центр поля, Шуманский вёл активную борьбу за мяч, однако переиграть сразу двух защитников "Омонии" у него не получилось. 
    • 70'
      Незаметно к середине подобралась у нас вторая половина матча. Очевидно, что гости сейчас немного "ослабили хватку", однако забить ещё один мяч на контратаке они точно могут. 
    • Замена
      69'
      Тройная замена в составе "Омонии". Ушли с поля Безус, Харалампус и Какулис, а появились Алиум, Баширу и Стемпиньский. 
    • 68'
      Безус перехватил мяч у собственной штрафной и со своей половины поля неожиданно пробил по воротам соперника. Получилось очень слабо, да и сфера прилетела точно к Задро. 
    • 67'
      Симич с правого фланга выполнил передачу в ближнюю часть штрафной, Безус рвался к мячу, однако его сумел опередить Задро, вовремя выскочивший из ворот. 
    • 66'
      Семедо слева ворвался в штрафную соперника и выполнил мощный прострел в центр, сразу два футболиста "Омонии" находились в нужной точке, однако переправить снаряд в цель им не удалось. 
    • Желтая карточка
      65'
      Браун получает жёлтую карточку у "Ариса". Харалампус по центру рвался в быструю атаку, а футболист хозяев явно дёрнул его за плечи и уронил на газон. 
    • Опасный момент
      64'
      МОМЕНТ! Сиприано от левого угла штрафной выполнил кросс к дальней штанге со стандарта, Милетич головой пробил в упор, однако Задро в прыжке свою команду сумел выручить! 
    • Фол, нарушение
      63'
      Какулис с левого фланга смещался к штрафной соперника, а Сёке откровенно уронил его на газон. Право на перспективный стандарт получают футболисты "Омонии". 
    • Замена
      62'
      Замена в составе "Ариса". Вместо Саво на поле появился Шуманский. 
    • 61'
      Брорссон выполнил очень рискованную передачу назад своему голкиперу, Какулис до конца пошёл прессинговать голкипера, однако Задро сыграл надёжно и в падении сферу выбил. 
    • 60'
      Браун получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника, но слишком долго готовился к удару, поэтому его попытку в падении успел заблокировать защитник "Омонии". 
    • 59'
      Закрепились на чужой половине поля футболисты "Ариса". Пытаются хозяева разыграть комбинацию, с помощью которой удастся вскрыть насыщенную оборону соперника. 
    • Угловой
      58'
      Угловой на правом фланге заработали хозяева. Николич выполнил кросс, который дошёл до линии штрафной, откуда плотно стрельнул Бенгтссон, но сфера пошла гораздо выше цели. 
    • Желтая карточка
      57'
      Бенгтссон получает жёлтую карточку у "Ариса". Что-то очень активно пытался объяснить швед после предыдущего момента. Коломбо такую прыть футболиста хозяев не оценил. 
    • Судья
      56'
      Саво справа ворвался в штрафную соперника и в борьбе с двумя защитниками упал на газон. Откровенно искал контакт футболист "Ариса", поэтому Коломбо никак на это падение не среагировал. 
    • 55'
      Гораздо интереснее пошла у нас игра во втором тайме. Естественно, очень сильно повлияло на ход матча удаление Кажу. Посмотрим, смогут ли хозяева вернуть в это противостояние интригу. 
    • Опасный момент
      54'
      МОМЕНТ! Николич из глубины выполнил классный пас низом в левую часть штрафной соперника, Бенгтссон в одно касание пробил в дальний верхний угол, однако сфера прошла рядом со штангой! 
    • Замена
      53'
      Двойная замена в составе "Ариса". Ушли с поля Матысик и Гомис, а появились Сане и Браун. 
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! СЕМЕДО! И всё-таки забивают гости! Семедо получил игровой снаряд левее центра перед штрафной соперника, прорвался вперёд, а затем мощно пробил в дальний угол! Никаких шансов на спасение у Задро не было!
    • Пенальти
      51'
      НЕ ЗАБИВАЕТ КАКУЛИС! Пробил форвард гостей в левый нижний угол, Задро угадал направление выстрела и в прыжке сумел справиться! 
    • Пенальти!
      50'
      Пенальти в ворота "Ариса"! Симич справа вырвался к воротам, сместился в центр, а его откровенно с ног сбил Задро. Рефери сразу же указал на "точку". 
    • 49'
      Сразу же футболисты "Ариса" завладели мячом после перерыва. Задро получил игровой снаряд и выполнил сильную передачу вперёд, вот только получилась она точно в голову Кулибали. 
    • 48'
      Откровенно говоря, очень скучной получилась первая половина матча. Команды большую часть времени провели в центре поля. Удивительно, но гости в такой игре сумели отличиться. 
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве состоялась у "Ариса". Вместо Кокорина на поле появился Николич. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Арис" - "Омония" 0-1. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту к первому тайму компенсировал Коломбо. 
    • Красная карточка
      44'
      Удаление в составе "Ариса"! Коломбо посмотрел повтор нарушения и решил удалить с поля Кажу. Непонятно зачем бразилец откровенно шипами ударил соперника по ноге. 
    • Видеоповтор
      43'
      VAR вмешивается в нашу встречу. Отправляется рефери к монитору, дабы проверить прошлый момент на предмет красной карточки. Необдуманно сыграл Кажу, очень необдуманно. 
    • Желтая карточка
      42'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Кажу наказан предупреждением у "Ариса". Харалампус уронил бразильца на газон, а тот ногой откровенно ударил его. 
    • 41'
      Гомис из глубины выполнил передачу к штрафной соперника, Бенгтссон снаряд получил и пытался отправить его правее, вот только эту попытку перехватил защитник "Омонии". 
    • Угловой
      40'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ариса". Кажу выполнил перспективный кросс в центр вратарской, а там защитники гостей смогли справиться с угрозой. 
    • 39'
      Гомис получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника, раскачал финтами защитника, а затем пробил по воротам, но эта попытка оказалась заблокирована. 
    • 38'
      Гомис из глубины выполнил заброс к линии штрафной соперника, Кулибали сыграл надёжно и головой прервал эту передачу. По-прежнему ничего не получается в атаке у "Ариса". 
    • 37'
      Харалампус по центру разогнал перспективную атаку своей команды и пытался отдать передачу на левый фланг, однако эта попытка была очень легко перехвачена защитником "Ариса". 
    • 36'
      Моннор с правого фланга сместился к углу штрафной и выполнил заброс к дальней штанге. Защитники гостей вновь сыграли внимательно и вынесли сферу от владений Узохо. 
    • 35'
      Кокорин зацепился за мяч на чужой половине поля, однако развернуться к воротам ему не позволили защитники, поэтому Александр просто отдал пас назад на партнёра. 
    • 34'
      Семедо получил мяч в левой части штрафной соперника и пытался выполнить прострел в центр, вот только попасть по сфере не удалось, и та укатилась за лицевую. 
    • 33'
      Урошевич со своей половины поля выполнил сильный заброс в штрафную соперника, никто из партнёров такую задумку не понял, поэтому снаряд спокойно прилетел в руки Узохо. 
    • 32'
      Кажу из глубины выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, Гомис головой пробил по воротам, но сфера прошла сильно левее створа. Ничего в атаке пока не получается у хозяев. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Кусулос неаккуратно сыграл на своей половине поля и помог себе рукой. Право на перспективный стандарт получают футболисты "Ариса". Думаю, хозяева теперь заиграют активнее. 
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! БЕЗУС! Угловой на правом фланге заработали гости. Последовал кросс на ближний край вратарской, откуда скидку на дальнюю штангу выполнил Какулис, а Безус с близкого расстояния переправил снаряд в цель!
    • Угловой
      29'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Омонии". Безус снова исполнил кручёную подачу, однако сфера на этот раз упала на сетку сверху ворот. 
    • Опасный момент
      28'
      ОПАСНО! Сиприано из левой части штрафной соперника выполнил кросс к дальней штанге, Какулис из убойной позиции пробил головой, но попал точно в руки голкиперу! 
    • 27'
      Семедо в центре поля после верховой борьбы рухнул на газон. Коломбо никак на это падение не среагировал. Довольно высокий градус борьбы пока поддерживает арбитр. 
    • 26'
      Харалампус слева пытался войти в штрафную соперника, но против него уверенно сыграл Кокорин, сумевший чисто выбить мяч у футболиста "Омонии". Пока практически незаметен россиянин. 
    • 25'
      Перевалила за экватор у нас первая половина матча. Команды пока действуют крайне осторожно, стараясь, в первую очередь, думать о обороне собственных ворот. 
    • 24'
      Моннор из центра отдал передачу на правый фланг, Гомис в одно касание выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, а там защитники гостей спокойно вынесли сферу. 
    • Угловой
      23'
      Теперь уже от правого углового флага последовал навес к ближней штанге от футболистов "Омонии", но там защитники хозяев сыграли внимательно и мяч вынесли. 
    • Угловой
      22'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Омонии". Безус исполнил хитрую кручёную подачу в створ, вот только Задро сыграл внимательно и перевёл сферу через перекладину. 
    • 21'
      Семедо красиво разобрался с соперником на левом краю штрафной, приблизился к воротам и с убойной позиции пробил, однако эту попытку сумел заблокировать Брорссон! 
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! Моннор с правого фланга сместился к линии штрафной, а затем неожиданно пробил в ближний угол. Сфера прошла рядом со штангой и даже немного зацепила сетку с внешней стороны! 
    • 19'
      Саво получил сферу на правом краю атаки и пытался проникнуть в штрафную соперника, однако обыграть защитника было проблематично, поэтому момент был загублен. 
    • 18'
      Урошевич со своей половины поля выполнил хороший перевод на правый край атаки, Моннор оказался практически у боковой линии, но сохранить снаряд в пределах поля он не сумел. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Матысик со своей половины поля готовился рвануть вперёд по правой бровке, но против него грубо сыграл Семедо, сзади толкнувший в спину футболиста "Ариса". 
    • 16'
      Симич по правой бровке умчался в быструю атаку, вот только попал под прессинг сразу двух защитников, поэтому пришлось развернуться и отдать пас назад партнёру. 
    • Угловой
      15'
      От правого углового флага последовал перспективный кросс к дальнему углу вратарской от "Ариса", однако там никакой опасности у владений Узохо создать не удалось. 
    • 14'
      Гомис получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника и пытался выполнить прострел в центр, но эту попытку заблокировали защитники гостей. Угловой разыграют футболисты "Ариса". 
    • 13'
      Гомис из глубины выполнил передачу к штрафной на Кокорина, который сделал резкий перевод на правый край, а там никого из партнёров не оказалось, поэтому сфера выкатилась за боковую. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Кусулос в центре поля помог себе рукой, а затем помешал футболистам "Ариса" быстро разыграть стандарт. Рефери вновь не решился достать из кармана карточку. 
    • Судья
      11'
      Что интересно, обслуживает сегодняшнюю встречу итальянский арбитр. Андреа Коломбо - именно так зовут рефери. Стоит отметить, VAR также на этом матче имеется. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Моннор из глубины выполнил перспективный пас к правому углу штрафной соперника, Саво боролся за мяч и нарушил правила против защитника "Омонии". 
    • 9'
      Гомис по центру прорвался к штрафной соперника, а затем с 22 метров сильном пробил по воротам. Игровой снаряд полетел сильно выше перекладины. 
    • Угловой
      8'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Омонии". Безус выполнил хитрый кросс к линии штрафной соперника, однако получилось очень неточно. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Матысик на чужой половине поля грубо по ногам сзади врезал Семедо. Рефери находился рядом и зафиксировал нарушение, однако карточку показывать не стал. 
    • 5'
      Довольно активно оба коллектива начали эту встречу. Гости сейчас забрали игровой снаряд под свой контроль и спокойно его перекатывают в центре поля. 
    • 4'
      Первая острая атака получается у гостей! Харалампус получил игровой снаряд на линии штрафной и пробил в правый верхний угол, вот только точности этому выстрелу не хватило. 
    • Угловой
      3'
      Первый угловой в матче заработали футболисты "Ариса" на правом фланге. Последовал навес к ближней штанге, а там защитники гостей спокойно с угрозой справились. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в белом комплекте формы, футболисты "Омонии" играют в зелёном комплекте. Ворота Задро в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на первом полуфинальном матче Кубка Кипра, в котором "Арис" на своём поле будет принимать "Омонию". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    Прогнозы 1
    Арис Лимасол 0% (0)
    X 0% (0)
    Омония Никосия 100% (1)
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    Прогнозы на матч Арис Лимасол 0:3 Омония Никосия

    Исход игры
    Арис Лимасол
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Омония Никосия
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