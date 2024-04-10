"Омония" уверенно переиграла в гостях "Арис" и сделала огромный шаг к выходу в финал Кубка Кипра. Комментировал эту игру Соколов Александр. До новых встреч!

Стемпиньский вышел на ударную позицию по центру, вот только против него шикарно сыграл Сёке, сумевший в подкате выбить сферу у форварда "Омонии". Продолжают искать шансы в атаке гости.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:3!!! АЛИУМ! Стемпиньский получил сферу на левом полуфланге и выполнил передачу к штрафной соперника, Алиум снаряд получил, а затем с левой ноги шикарно пробил в левый верхний угол!

Пять минут к основному времени матча компенсировал Коломбо.

ОПАСНО! Стандарт на левом фланге заработали футболисты "Ариса". Николич сыграл хитро и пробил в ближний угол, Узохо был внимателен и свою команду спас!

Сане получает жёлтую карточку у "Ариса". Семедо пытался рвануть вперёд по левой бровке, а футболист хозяев откровенно сзади наступил ему на ногу.

Замена в составе "Омонии". Ушёл с поля Симич, а появился Бакич.

Моннор слева ворвался в штрафную соперника и прострелил вдоль ворот. Никто из партнёров замкнуть эту передачу не успел, и игровой снаряд спокойно укатился за лицевую.

Панайоту получает жёлтую карточку у "Омонии". Шуманский в центре поля успел избавиться от мяча, а футболист гостей откровенно наступил ему на ногу.

Бакич перехватил мяч на чужой половине поля и с правого фланга выполнил перевод на противоположный край штрафной, Сане сыграл внимательно и головой выбил сферу за боковую.

Постепенно подходит к своему логическому завершению первая встреча этого двух матчевого противостояния. "Омония" сегодня, конечно, сделала себе прекрасный задел перед ответной игрой.

Сане сыграл довольно рискованно перед своей штрафной, однако против него нарушил правила Семедо. Коломбо всё прекрасно видел и сразу же дал свисток.

Незаметно к середине подобралась у нас вторая половина матча. Очевидно, что гости сейчас немного "ослабили хватку", однако забить ещё один мяч на контратаке они точно могут.

Задро из своей штрафной сильно вынес игровой снаряд в центр поля, Шуманский вёл активную борьбу за мяч, однако переиграть сразу двух защитников "Омонии" у него не получилось.

Брорссон попал под активный прессинг соперника на своей половине поля, вот только против шведского защитника нарушил правила Милетич. Арбитр находился рядом и сразу дал свисток.

Семедо справа подобрался к штрафной соперника и отдал передачу в центр, Симич уже пробежал точку, в которой нужно получать мяч, поэтому его удар вышел крайне неточным.

МОМЕНТ! Потеряли хозяева мяч на своей половине поля, Стемпиньский сферу получил в центре и с 25 метров пробил в левый нижний угол. Снаряд ударился в штангу и отскочил в поле!

Пенальти в ворота "Омонии"! Моннор слева ворвался в штрафную соперника и упал на газон в борьбе с Кулибали. Очень спорный момент, который может закончиться просмотром и отменой первоначального решения арбитра.

Как я и предполагал, VAR вмешался в нашу встречу и позвал Коломбо к монитору. Думаю, что рефери на повторе увидит собственную ошибку и пенальти назначать не будет.

Отменяет пенальти в ворота "Омонии" главный арбитр матча! Убедился Коломбо в собственной ошибке. Непонятно, где увидел нарушение со стороны Кулибали рефери.

Николич получает жёлтую карточку у "Ариса". Видимо, что-то сказал арбитру футболист хозяев, за что Коломбо сразу же показал ему "горчичник".

МОМЕНТИЩЕ! С левого фланга последовал кросс к дальней штанге от Моннора, Браун головой пробил в упор, но попал точно в голкипера. Сфера отскочила к Шуманскому, который добавил головой, однако Узохо свою команду снова спас!

Замена в перерыве состоялась у "Ариса". Вместо Кокорина на поле появился Николич.

Откровенно говоря, очень скучной получилась первая половина матча. Команды большую часть времени провели в центре поля. Удивительно, но гости в такой игре сумели отличиться.

Сразу же футболисты "Ариса" завладели мячом после перерыва. Задро получил игровой снаряд и выполнил сильную передачу вперёд, вот только получилась она точно в голову Кулибали.

Пенальти в ворота "Ариса"! Симич справа вырвался к воротам, сместился в центр, а его откровенно с ног сбил Задро. Рефери сразу же указал на "точку".

НЕ ЗАБИВАЕТ КАКУЛИС! Пробил форвард гостей в левый нижний угол, Задро угадал направление выстрела и в прыжке сумел справиться!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:2!!! СЕМЕДО! И всё-таки забивают гости! Семедо получил игровой снаряд левее центра перед штрафной соперника, прорвался вперёд, а затем мощно пробил в дальний угол! Никаких шансов на спасение у Задро не было!

Двойная замена в составе "Ариса". Ушли с поля Матысик и Гомис, а появились Сане и Браун.

МОМЕНТ! Николич из глубины выполнил классный пас низом в левую часть штрафной соперника, Бенгтссон в одно касание пробил в дальний верхний угол, однако сфера прошла рядом со штангой!

Гораздо интереснее пошла у нас игра во втором тайме. Естественно, очень сильно повлияло на ход матча удаление Кажу. Посмотрим, смогут ли хозяева вернуть в это противостояние интригу.

Саво справа ворвался в штрафную соперника и в борьбе с двумя защитниками упал на газон. Откровенно искал контакт футболист "Ариса", поэтому Коломбо никак на это падение не среагировал.

Бенгтссон получает жёлтую карточку у "Ариса". Что-то очень активно пытался объяснить швед после предыдущего момента. Коломбо такую прыть футболиста хозяев не оценил.

Угловой на правом фланге заработали хозяева. Николич выполнил кросс, который дошёл до линии штрафной, откуда плотно стрельнул Бенгтссон, но сфера пошла гораздо выше цели.

Закрепились на чужой половине поля футболисты "Ариса". Пытаются хозяева разыграть комбинацию, с помощью которой удастся вскрыть насыщенную оборону соперника.

Браун получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника, но слишком долго готовился к удару, поэтому его попытку в падении успел заблокировать защитник "Омонии".

Брорссон выполнил очень рискованную передачу назад своему голкиперу, Какулис до конца пошёл прессинговать голкипера, однако Задро сыграл надёжно и в падении сферу выбил.

Какулис с левого фланга смещался к штрафной соперника, а Сёке откровенно уронил его на газон. Право на перспективный стандарт получают футболисты "Омонии".

МОМЕНТ! Сиприано от левого угла штрафной выполнил кросс к дальней штанге со стандарта, Милетич головой пробил в упор, однако Задро в прыжке свою команду сумел выручить!

Браун получает жёлтую карточку у "Ариса". Харалампус по центру рвался в быструю атаку, а футболист хозяев явно дёрнул его за плечи и уронил на газон.

Семедо слева ворвался в штрафную соперника и выполнил мощный прострел в центр, сразу два футболиста "Омонии" находились в нужной точке, однако переправить снаряд в цель им не удалось.

Симич с правого фланга выполнил передачу в ближнюю часть штрафной, Безус рвался к мячу, однако его сумел опередить Задро, вовремя выскочивший из ворот.

Безус перехватил мяч у собственной штрафной и со своей половины поля неожиданно пробил по воротам соперника. Получилось очень слабо, да и сфера прилетела точно к Задро.

Тройная замена в составе "Омонии". Ушли с поля Безус, Харалампус и Какулис, а появились Алиум, Баширу и Стемпиньский.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! "Арис" - "Омония" 0-1.

45' Одну минуту к первому тайму компенсировал Коломбо.

44' Удаление в составе "Ариса"! Коломбо посмотрел повтор нарушения и решил удалить с поля Кажу. Непонятно зачем бразилец откровенно шипами ударил соперника по ноге.

43' VAR вмешивается в нашу встречу. Отправляется рефери к монитору, дабы проверить прошлый момент на предмет красной карточки. Необдуманно сыграл Кажу, очень необдуманно.

42' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Кажу наказан предупреждением у "Ариса". Харалампус уронил бразильца на газон, а тот ногой откровенно ударил его.

41' Гомис из глубины выполнил передачу к штрафной соперника, Бенгтссон снаряд получил и пытался отправить его правее, вот только эту попытку перехватил защитник "Омонии".

40' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ариса". Кажу выполнил перспективный кросс в центр вратарской, а там защитники гостей смогли справиться с угрозой.

39' Гомис получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника, раскачал финтами защитника, а затем пробил по воротам, но эта попытка оказалась заблокирована.

38' Гомис из глубины выполнил заброс к линии штрафной соперника, Кулибали сыграл надёжно и головой прервал эту передачу. По-прежнему ничего не получается в атаке у "Ариса".

37' Харалампус по центру разогнал перспективную атаку своей команды и пытался отдать передачу на левый фланг, однако эта попытка была очень легко перехвачена защитником "Ариса".

36' Моннор с правого фланга сместился к углу штрафной и выполнил заброс к дальней штанге. Защитники гостей вновь сыграли внимательно и вынесли сферу от владений Узохо.

35' Кокорин зацепился за мяч на чужой половине поля, однако развернуться к воротам ему не позволили защитники, поэтому Александр просто отдал пас назад на партнёра.

34' Семедо получил мяч в левой части штрафной соперника и пытался выполнить прострел в центр, вот только попасть по сфере не удалось, и та укатилась за лицевую.

33' Урошевич со своей половины поля выполнил сильный заброс в штрафную соперника, никто из партнёров такую задумку не понял, поэтому снаряд спокойно прилетел в руки Узохо.

32' Кажу из глубины выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, Гомис головой пробил по воротам, но сфера прошла сильно левее створа. Ничего в атаке пока не получается у хозяев.

31' Кусулос неаккуратно сыграл на своей половине поля и помог себе рукой. Право на перспективный стандарт получают футболисты "Ариса". Думаю, хозяева теперь заиграют активнее.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! БЕЗУС! Угловой на правом фланге заработали гости. Последовал кросс на ближний край вратарской, откуда скидку на дальнюю штангу выполнил Какулис, а Безус с близкого расстояния переправил снаряд в цель!

29' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Омонии". Безус снова исполнил кручёную подачу, однако сфера на этот раз упала на сетку сверху ворот.

28' ОПАСНО! Сиприано из левой части штрафной соперника выполнил кросс к дальней штанге, Какулис из убойной позиции пробил головой, но попал точно в руки голкиперу!

27' Семедо в центре поля после верховой борьбы рухнул на газон. Коломбо никак на это падение не среагировал. Довольно высокий градус борьбы пока поддерживает арбитр.

26' Харалампус слева пытался войти в штрафную соперника, но против него уверенно сыграл Кокорин, сумевший чисто выбить мяч у футболиста "Омонии". Пока практически незаметен россиянин.

25' Перевалила за экватор у нас первая половина матча. Команды пока действуют крайне осторожно, стараясь, в первую очередь, думать о обороне собственных ворот.

24' Моннор из центра отдал передачу на правый фланг, Гомис в одно касание выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, а там защитники гостей спокойно вынесли сферу.

23' Теперь уже от правого углового флага последовал навес к ближней штанге от футболистов "Омонии", но там защитники хозяев сыграли внимательно и мяч вынесли.

22' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Омонии". Безус исполнил хитрую кручёную подачу в створ, вот только Задро сыграл внимательно и перевёл сферу через перекладину.

21' Семедо красиво разобрался с соперником на левом краю штрафной, приблизился к воротам и с убойной позиции пробил, однако эту попытку сумел заблокировать Брорссон!

20' ОПАСНО! Моннор с правого фланга сместился к линии штрафной, а затем неожиданно пробил в ближний угол. Сфера прошла рядом со штангой и даже немного зацепила сетку с внешней стороны!

19' Саво получил сферу на правом краю атаки и пытался проникнуть в штрафную соперника, однако обыграть защитника было проблематично, поэтому момент был загублен.

18' Урошевич со своей половины поля выполнил хороший перевод на правый край атаки, Моннор оказался практически у боковой линии, но сохранить снаряд в пределах поля он не сумел.

17' Матысик со своей половины поля готовился рвануть вперёд по правой бровке, но против него грубо сыграл Семедо, сзади толкнувший в спину футболиста "Ариса".

16' Симич по правой бровке умчался в быструю атаку, вот только попал под прессинг сразу двух защитников, поэтому пришлось развернуться и отдать пас назад партнёру.

15' От правого углового флага последовал перспективный кросс к дальнему углу вратарской от "Ариса", однако там никакой опасности у владений Узохо создать не удалось.

14' Гомис получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника и пытался выполнить прострел в центр, но эту попытку заблокировали защитники гостей. Угловой разыграют футболисты "Ариса".

13' Гомис из глубины выполнил передачу к штрафной на Кокорина, который сделал резкий перевод на правый край, а там никого из партнёров не оказалось, поэтому сфера выкатилась за боковую.

12' Кусулос в центре поля помог себе рукой, а затем помешал футболистам "Ариса" быстро разыграть стандарт. Рефери вновь не решился достать из кармана карточку.

11' Что интересно, обслуживает сегодняшнюю встречу итальянский арбитр. Андреа Коломбо - именно так зовут рефери. Стоит отметить, VAR также на этом матче имеется.

10' Моннор из глубины выполнил перспективный пас к правому углу штрафной соперника, Саво боролся за мяч и нарушил правила против защитника "Омонии".

9' Гомис по центру прорвался к штрафной соперника, а затем с 22 метров сильном пробил по воротам. Игровой снаряд полетел сильно выше перекладины.

8' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Омонии". Безус выполнил хитрый кросс к линии штрафной соперника, однако получилось очень неточно.

6' Матысик на чужой половине поля грубо по ногам сзади врезал Семедо. Рефери находился рядом и зафиксировал нарушение, однако карточку показывать не стал.

5' Довольно активно оба коллектива начали эту встречу. Гости сейчас забрали игровой снаряд под свой контроль и спокойно его перекатывают в центре поля.

4' Первая острая атака получается у гостей! Харалампус получил игровой снаряд на линии штрафной и пробил в правый верхний угол, вот только точности этому выстрелу не хватило.

3' Первый угловой в матче заработали футболисты "Ариса" на правом фланге. Последовал навес к ближней штанге, а там защитники гостей спокойно с угрозой справились.

2' Хозяева вышли на эту встречу в белом комплекте формы, футболисты "Омонии" играют в зелёном комплекте. Ворота Задро в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.