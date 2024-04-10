0:3
Конец матча
0'
0:1
29' ГолБезус Роман
42' Красная карточкаКажу
0:2
50' ГолСемедо Вилли
0:3
89' ГолSaidou Alioum
90'+6
Ход матча
29'
0:1
42'
50'
0:2
89'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
91 Задро МиславВратарь
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саво ЗакарияНападающий
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Безус РоманПолузащитник
-
13 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Арис Лимасол
Омония Никосия
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.27
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.52
1.14
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
78
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кажу
|1
|0.33
|Гомис Янник
|1
|0.33
|Бенгтссон Лео
|1
|0.33
|Николич Велько
|1
|0.33
|Моннор Джейден
|1
|0.33
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.67
|Семедо Вилли
|2
|0.67
|Безус Роман
|1
|0.33
|Лекьякс Ян
|1
|0.33
|Какулис Андроникос
|1
|0.33
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|0
|1
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Арис Лимасол
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
5
5
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
4
80%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
5
5
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
4
80%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Закакиу 1:0 Докса Катокопия - Арис Лимасол 2:0
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1
Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Кармиотисса 2:1
Результаты матчей
Арис Лимасол
Омония Никосия
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Анортосис
|Кастель Серхио
|4
|Аполлон
|Шполярич Данило
|3
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|2
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|2
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1
|Анортосис
|Иоанну Михалис
|1
|Арис Лимасол
|Кажу
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арис Лимасол 0:3 Омония Никосия
Исход игры
Арис Лимасол
0% (0)
Ничья
0% (0)
Омония Никосия
100% (1)
Тотал 2.5
Больше
100% (1)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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