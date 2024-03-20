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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 11.
Архентинос Хуниорс
3:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
21' Гол
Ромеро Максимильяно
39' Желтая карточка
Броун Хорхе
41' Желтая карточка
Kevin Ortiz
2:0
41' Пенальти
Гондоу Лусиано
49' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
3:0
51' Гол
Ромеро Максимильяно
52' Желтая карточка
Мойяно Франко
61' Желтая карточка
Верон Гастон
62' Желтая карточка
Сандез Агустин
90'+3
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
18
Меса
Фернандо
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
17
Мойяно
Франко
21
Ороз
Николас
10
Верон
Гастон
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
6
Комар
Хуан
3
Сандез
Агустин
45
Kevin
Ortiz
30
Tomas
O'Connor
7
Ловера
Максимилиано
60
Jonathan
David
Gomez
13
Кампас
Хаминтон
32
Эрнандес
Абель
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Росарио Сентраль

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
3:1
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
2:1
С
2:1
С
0:2
С
1:3
П
2:0
КА
5:0
П
3:2
П
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:1

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

1.82
1.14

Среднее время на гол

49
78

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.56
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

57
85

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 5 0.45
Ромеро Максимильяно 4 0.36
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.27
Гондоу Лусиано 2 (1) 0.18
Верон Гастон 2 (1) 0.18
Монтиэль Сантьяго 2 0.18
Родригес Алан 1 0.09
Сантамария Тьяго 1 0.09
Ороз Николас 0 0
Damian Batallini 0 0
Вега Роман 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Martinez Dupuy 2 0.18
Victor Malcorra 1 0.09
Carlos Quintana 1 0.09
Tomas O'Connor 1 0.09
Tobias Cervera 1 0.09
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.09
Jonathan David Gomez 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Elias Ocampo 0 0

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Франсиско 1 1
Хосе Херрейра 2 0
Меса Фернандо 2 0
Мойяно Франко 2 0
Лескано Алан 2 0
Монтиэль Сантьяго 2 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Верон Гастон 1 0
Родригес Алан 1 0
Гондоу Лусиано 1 0
Вега Роман 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Пабло Геде 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандез Агустин 5 0
Carlos Quintana 3 1
Kevin Ortiz 4 0
Victor Malcorra 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Броун Хорхе 2 0
Facundo Mallo 2 0
Agustin Modica 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Tobias Cervera 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Росарио Сентраль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Архентинос Хуниорс
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Росарио Сентраль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

16
3
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
67%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
33%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
75%
2
17%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

21
7
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
3
14%
1
14%
1-15
6
29%
3
43%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
3
43%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
6
46%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
56%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1
Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Росарио Сентраль

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
1
10
3
8
2.5
1
10
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 11 6 3 2 20 - 10 21
2.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 13 - 12 21
3.
Ривер Плейт
 11 5 6 0 21 - 7 21
4.
Тальерес Кордоба
 11 5 4 2 20 - 13 19
5.
Барракас Сентраль
 11 5 4 2 12 - 9 19
6.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 3 3 10 - 7 18
7.
Институто Кордоба
 11 5 2 4 14 - 9 17
8.
Росарио Сентраль
 11 4 2 5 7 - 13 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 1 6 13 - 17 13
10.
Депортиво Риестра
 11 3 2 6 6 - 13 11
11.
Банфилд
 11 2 5 4 10 - 12 11
12.
Уракан
 11 2 3 6 7 - 12 9
13.
Индепендьенте Ривадавия
 11 2 1 8 11 - 21 7
14.
Атлетико Тукуман
 11 0 6 5 4 - 16 6

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 10 7 2 1 13 - 3 23
2.
Ланус
 10 6 1 3 16 - 8 19
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 11 - 11 18
5.
Дефенса и Хустисия
 11 4 5 2 13 - 13 17
6.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
7.
Унион Санта-Фе
 11 4 4 3 12 - 10 16
8.
Расинг Авельянеда
 11 4 3 4 15 - 10 15
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 2 6 2 8 - 10 12
10.
Платенсе
 11 2 6 3 5 - 11 12
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 2 4 5 9 - 12 10
12.
Сармьенто
 11 2 3 6 9 - 16 9
13.
Бельграно
 10 1 5 4 13 - 14 8
14.
Тигре
 11 1 2 8 5 - 17 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 6 6 0 0 16 - 4 18
2.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Ривер Плейт
 6 3 3 0 13 - 4 12
4.
Барракас Сентраль
 6 3 2 1 8 - 6 11
5.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
6.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Депортиво Риестра
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Банфилд
 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Атлетико Тукуман
 6 0 5 1 3 - 6 5
14.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 4 - 8 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Годой Крус
 6 3 2 1 6 - 3 11
3.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Унион Санта-Фе
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 4 - 7 8
8.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 6 7
11.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4
14.
Тигре
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Институто Кордоба
 5 3 0 2 7 - 3 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 8 - 7 9
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 5 - 8 8
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 6 2 0 4 5 - 10 6
9.
Депортиво Риестра
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Индепендьенте Ривадавия
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Росарио Сентраль
 7 1 1 5 3 - 12 4
12.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
13.
Уракан
 6 1 0 5 3 - 9 3
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 6 - 6 9
5.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
6.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 2 3 4 - 7 5
10.
Сармьенто
 6 1 2 3 3 - 9 5
11.
Платенсе
 6 1 2 3 3 - 10 5
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 5 0 2 3 5 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 2 - 11 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 6
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Расинг Авельянеда Сукулини Бруно 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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