Тур: 11.
3:0
Конец матча
0'
1:0
21' ГолРомеро Максимильяно
39' Желтая карточкаБроун Хорхе
41' Желтая карточкаKevin Ortiz
2:0
41' ПенальтиГондоу Лусиано
49' Желтая карточкаJonathan David Gomez
3:0
51' ГолРомеро Максимильяно
52' Желтая карточкаМойяно Франко
61' Желтая карточкаВерон Гастон
62' Желтая карточкаСандез Агустин
90'+3
Ход матча
21'
39'
41'
41'
2:0
51'
52'
61'
62'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
10
Верон
Гастон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Jairo O'Neil
-
-
25 Lucas Gomez
-
29 E. Viveros
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
37 Elias Ocampo
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Росарио Сентраль
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
1.82
1.14
Среднее время на гол
49
78
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
57
85
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|5
|0.45
|Ромеро Максимильяно
|4
|0.36
|Хередиа Леонардо
|3 (1)
|0.27
|Гондоу Лусиано
|2 (1)
|0.18
|Верон Гастон
|2 (1)
|0.18
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0.18
|Родригес Алан
|1
|0.09
|Сантамария Тьяго
|1
|0.09
|Ороз Николас
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Вега Роман
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.18
|Victor Malcorra
|1
|0.09
|Carlos Quintana
|1
|0.09
|Tomas O'Connor
|1
|0.09
|Tobias Cervera
|1
|0.09
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.09
|Jonathan David Gomez
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Elias Ocampo
|0
|0
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Хосе Херрейра
|2
|0
|Меса Фернандо
|2
|0
|Мойяно Франко
|2
|0
|Лескано Алан
|2
|0
|Монтиэль Сантьяго
|2
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Верон Гастон
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Гондоу Лусиано
|1
|0
|Вега Роман
|1
|0
|Гамарра Дилан
|1
|0
|Паласио Тобиас
|1
|0
|Сантамария Тьяго
|1
|0
|Пабло Геде
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандез Агустин
|5
|0
|Carlos Quintana
|3
|1
|Kevin Ortiz
|4
|0
|Victor Malcorra
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Броун Хорхе
|2
|0
|Facundo Mallo
|2
|0
|Agustin Modica
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Tobias Cervera
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Архентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Росарио Сентраль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Архентинос Хуниорс
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Росарио Сентраль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
16
3
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
67%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
33%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
75%
2
17%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
21
7
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
3
14%
1
14%
1-15
6
29%
3
43%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
4
19%
3
43%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
6
46%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
56%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Химназия и Тиро 2:1 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1
Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Дуглас Хайг 1:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0
Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Росарио Сентраль
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
65
110
38
110
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Расинг Авельянеда
|Сукулини Бруно
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5