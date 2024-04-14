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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
0:0
Первый тайм: 34'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
20' Желтая карточка
Кубас Андрес
25' Желтая карточка
Ямане Мики

Ход матча

16'
Вите Педро
Пико Фабрис
 
20'
Кубас Андрес
 
25'
 
Ямане Мики
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.55
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4.05
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3.25
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Все Коэффициенты
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
7
Рапосо
Райан
8
Шёпф
Алессандро
20
Кубас
Андрес
22
Али
Ахмед
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
4
Ёсида
Мая
22
Касерес
Мартин
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
28
Пейнтсил
Джозеф
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

35 матчей

37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

17.1%
48.6%
34.3%
6 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

СИЦА
1:2
М
4:2
М
1:1
М
3:0
М
5:2
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
3:0
М
1:0
М
0:1
М
3:4
М
0:2
М
3:0
М
0:0
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
2:0
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
2:0
М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
2:1
М
3:1
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
3:0
М
0:4
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.63
0.89

Среднее время на гол

55
100

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.58
1.38

Среднее время на гол

57
65

Всего голов

56
39

Голов в среднем за матч

1.6
1.11

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

56
80

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пико Фабрис 3 0.43
Уайт Брайан 2 0.29
Рапосо Райан 2 0.29
Голд Райан 2 0.29
Шёпф Алессандро 1 0.14
Али Ахмед 1 0.14
Крейлах Дамир 1 0.14
Веселинович Ранко 1 0.14
Лаборда Матиас 1 0.14
Кубас Андрес 0 0
Блэкмон Тристан 0 0
Вите Педро 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 5 0.63
Пейнтсил Джозеф 2 0.25
Пуч Рикард 2 0.25
Дельгадо Марко 1 0.13
Пек Габриэл 1 0.13
Ауде Хулиан 1 0.13
Ёсида Мая 1 0.13
Завалета Эрик 1 0.13
Бругман Гастон 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 4 0
Голд Райан 1 0
Адекугбе Сэм 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Пико Фабрис 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 2 1
Дельгадо Марко 2 1
Пуч Рикард 2 0
Бругман Гастон 1 0
Ямане Мики 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
3
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
14%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
3
3
3
2.5
3
4
1
5
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
5.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 8 3 3 2 11 - 12 12
6.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 2 4 2 14 - 13 10
9.
Остин
 Заявка 7 2 3 2 11 - 12 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 2 3 3 16 - 16 9
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 1 5 1 11 - 11 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 1 3 3 9 - 7 6
13.
Даллас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 8 1 0 7 10 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
2.
Интер Майами
 Заявка 9 4 3 2 19 - 14 15
3.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 3 3 0 12 - 7 12
5.
Цинциннати
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 10 - 5 10
8.
ФК Монреаль
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
9.
Торонто
 Заявка 8 3 1 4 8 - 12 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 2 4 2 12 - 12 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 2 2 3 8 - 13 8
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14.
Нэшвилл
 Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
3.
Остин
 Заявка 5 2 2 1 11 - 10 8
4.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 1 5
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 2 1 9 - 8 5
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 10 - 11 5
12.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Даллас
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Шарлотт
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
Интер Майами
 Заявка 5 2 2 1 12 - 6 8
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Чикаго Файр
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
8.
Торонто
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Нэшвилл
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
11.
Орландо Сити
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Цинциннати
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
ФК Монреаль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 8 8
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 3 0 2 1 6 - 8 2
10.
Остин
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Даллас
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Лос-Анджелес
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 4 0 0 4 6 - 10 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Филадельфия Юнион
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 2 2 1 5 - 6 8
3.
Цинциннати
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Интер Майами
 Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
5.
ФК Монреаль
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
7.
Торонто
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
8.
Орландо Сити
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
9.
Коламбус Крю
 0:0 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
10.
Чикаго Файр
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Нэшвилл
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
13.
Шарлотт
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
14.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 6 (3)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 6 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 6 (1)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 6
Интер Майами Месси Лионель 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Ди Си Юнайтед Эррера Аарон 5
Лос-Анджелес Атуэста Эдуард 5
Нью-Йорк Сити Паркс Китон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Ямане Мики получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Кубас Андрес получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Пико Фабрис уходит с поля. Pedro Vite выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
2.55
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4.05
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3.25
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Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн

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