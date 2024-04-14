Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
0:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
20'
25'
20
Кубас
Андрес
22
Али
Ахмед
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Виви ДжиноНападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
35 матчей
37.1%
20%
42.9%
13 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
17.1%
48.6%
34.3%
6 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.63
0.89
Среднее время на гол
55
100
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.58
1.38
Среднее время на гол
57
65
Всего голов
56
39
Голов в среднем за матч
1.6
1.11
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
56
80
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пико Фабрис
|3
|0.43
|Уайт Брайан
|2
|0.29
|Рапосо Райан
|2
|0.29
|Голд Райан
|2
|0.29
|Шёпф Алессандро
|1
|0.14
|Али Ахмед
|1
|0.14
|Крейлах Дамир
|1
|0.14
|Веселинович Ранко
|1
|0.14
|Лаборда Матиас
|1
|0.14
|Кубас Андрес
|0
|0
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|5
|0.63
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0.25
|Пуч Рикард
|2
|0.25
|Дельгадо Марко
|1
|0.13
|Пек Габриэл
|1
|0.13
|Ауде Хулиан
|1
|0.13
|Ёсида Мая
|1
|0.13
|Завалета Эрик
|1
|0.13
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|4
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Пико Фабрис
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|2
|1
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Пуч Рикард
|2
|0
|Бругман Гастон
|1
|0
|Ямане Мики
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
3
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Ванкувер Уайткэпс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
14%
2
13%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3
Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
34
15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|5.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|8.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|14 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 16
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 7
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 14
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 7
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|4.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 11
|5
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|2.
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 10
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 6
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|5.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|6.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|9.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|6 (3)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|6 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|6 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|6
|Интер Майами
|Месси Лионель
|5 (2)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Ди Си Юнайтед
|Эррера Аарон
|5
|Лос-Анджелес
|Атуэста Эдуард
|5
|Нью-Йорк Сити
|Паркс Китон
|1 3