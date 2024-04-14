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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
ЛКС Лодзь
1:0
Первый тайм: 38'
Радомяк Радом
0'
10' Желтая карточка
Мамедов Рахиль
1:0
19' Гол
Техан Кай

Ход матча

10'
Мамедов Рахиль
 
19'
Техан Кай
(Рамирес Даниэль)
1:0
Лучшие коэффициенты
ЛКС Лодзь
Ничья
Радомяк Радом
3.60
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3.80
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5.00
Все Коэффициенты
99
Арндт
Давид
8
Данковски
Камиль
2
Гюлен
Левент
4
Мамедов
Рахиль
18
Дурмиси
Риза
14
Michal
Mokrzycki
9
Техан
Кай
16
Рамирес
Даниэль
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
20
Piotr
Janczukowicz
28
Кобыляк
Габриэль
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
27
Вольски
Рафал
23
Пеглоу
20
Машаду
Луиш
66
Жордау
Бруну
22
Жардел
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Радомяк Радом

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
1:1
ВД
3:0
ВД
1:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
180

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 7 (6) 0.25
Техан Кай 4 0.14
Балик Гусейн 3 0.11
Stipe Juric 3 0.11
Engjell Hoti 2 0.07
Piotr Janczukowicz 2 0.07
Antoni Mlynarczyk 1 0.04
Тутышкинас Артемиюс 1 0.04
Jedrzej Zajac 1 0.04
Данковски Камиль 0 0
Дурмиси Риза 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Лувеу Адриен 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.29
Роча Леонардо 4 0.14
Семеду Эди 4 0.14
Семеду Лисандру 3 (1) 0.11
Вольски Рафал 2 0.07
Luka Vuskovic 2 0.07
Донис Христос 1 0.04
Абрамович Давид 1 0.04
Кастаньеда Франк 1 0.04
Цихоцки Матеуш 1 0.04
Бранко Рафаэл 1 0.04
Жардел 1 0.04
Кобыляк Габриэль 1 0.04
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Лувеу Адриен 5 1
Техан Кай 6 0
Jakub Letniowski 6 0
Engjell Hoti 4 1
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Пируло 3 0
Alexander Bobek 3 0
Stipe Juric 1 1
Дурмиси Риза 2 0
Монсальве Начо 2 0
Гюлен Левент 2 0
Мамедов Рахиль 2 0
Балик Гусейн 2 0
Piotr Janczukowicz 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Piotr Glowacki 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Antoni Mlynarczyk 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 11 0
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 5 0
Гжесик Ян 5 0
Роча Леонардо 3 1
Вольски Рафал 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 4 0
Жордау Бруну 2 1
Цихоцки Матеуш 3 0
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Кобыляк Габриэль 1 1
Майк Сестор 2 0
Damian Jakubik 2 0
Абрамович Давид 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Пик Даниэль 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Радомяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
4
ЛКС Лодзь
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (12)
14% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Радомяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

29
9

Упущенные победы

3
14
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (15)
26% (7)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Радомяк Радом
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

32
13

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
0
0%
5
29%
29%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
4
29%
1
6%
76-90

Пропущено

24
20
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
17%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
8
33%
4
20%
76-90

Забито

10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Пропущено

31
21
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
7
33%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
1
3%
5
24%
46-60
8
26%
4
19%
61-75
7
23%
1
5%
76-90

Забито

24
31
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
0
0%
6
19%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
6
25%
5
16%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
7
29%
29%
4
13%
76-90

Пропущено

55
41
25 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
9
16%
4
10%
1-15
9
16%
10
24%
16-30
7
13%
7
17%
31-45
4
7%
7
17%
46-60
11
20%
8
20%
61-75
15
27%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1
ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3
Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Радомяк Радом

Точный счет

0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
0
11 раз 41%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
9
1.5
5
9
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
6
2
12
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
16
11
6
21
1.5
11
16
2
25
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 27 15 7 5 63 - 35 52
2.
Шленск Вроцлав
 27 14 8 5 38 - 24 50
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 32 48
4.
Погонь Щецин
 28 14 5 9 54 - 32 47
5.
Ракув
 28 12 10 6 50 - 31 46
6.
Легия
 28 12 10 6 43 - 33 46
7.
Гурник Забже
 27 12 6 9 36 - 32 42
8.
Видзев Лодзь
 28 11 6 11 36 - 36 39
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Заглембе Любин
 27 9 8 10 30 - 39 35
11.
Радомяк Радом
 0:1 28 9 8 11 32 - 41 35
12.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
13.
Краковия
 27 5 14 8 35 - 38 29
14.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
15.
Пуща Неполомице
 28 6 11 11 34 - 46 29
16.
Корона Кельце
 28 5 12 11 30 - 38 27
17.
ЛКС Лодзь
 1:0 28 5 6 17 24 - 56 21
18.
Рух Хожув
 28 2 14 12 29 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 13 10 2 1 37 - 11 32
2.
Ракув
 14 9 5 0 30 - 7 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
6.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
7.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
8.
Гурник Забже
 13 7 3 3 15 - 11 24
9.
Погонь Щецин
 14 7 2 5 33 - 23 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 0:1 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
ЛКС Лодзь
 1:0 14 4 5 5 15 - 24 17
16.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 13 7 4 2 19 - 13 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
4.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
5.
Гурник Забже
 14 5 3 6 21 - 21 18
6.
Радомяк Радом
 0:1 14 5 3 6 16 - 22 18
7.
Лех
 14 4 6 4 13 - 20 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
10.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
11.
Краковия
 13 2 7 4 10 - 14 13
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 14 2 6 6 17 - 20 12
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 1:0 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Рамирес Даниэль сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Техан Кай бьет в цель!
  • 10'
    Мамедов Рахиль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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ЛКС Лодзь
Ничья
Радомяк Радом
3.60
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3.80
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5.00
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ЛКС Лодзь
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