Тур: 28. Стадион: Стадион ЛКС.
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
10'
19'
1:0
99
Арндт
Давид
18
Дурмиси
Риза
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
13
Гжесик
Ян
23
Пеглоу
20
Машаду
Луиш
66
Жордау
Бруну
22
Жардел
- Основной состав
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
22 Jan Labedzki
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ПеглоуПолузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Радомяк Радом
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
180
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|7 (6)
|0.25
|Техан Кай
|4
|0.14
|Балик Гусейн
|3
|0.11
|Stipe Juric
|3
|0.11
|Engjell Hoti
|2
|0.07
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.07
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.04
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.04
|Jedrzej Zajac
|1
|0.04
|Данковски Камиль
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.29
|Роча Леонардо
|4
|0.14
|Семеду Эди
|4
|0.14
|Семеду Лисандру
|3 (1)
|0.11
|Вольски Рафал
|2
|0.07
|Luka Vuskovic
|2
|0.07
|Донис Христос
|1
|0.04
|Абрамович Давид
|1
|0.04
|Кастаньеда Франк
|1
|0.04
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.04
|Бранко Рафаэл
|1
|0.04
|Жардел
|1
|0.04
|Кобыляк Габриэль
|1
|0.04
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Engjell Hoti
|4
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Дурмиси Риза
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Piotr Janczukowicz
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|11
|0
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Гжесик Ян
|5
|0
|Роча Леонардо
|3
|1
|Вольски Рафал
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|4
|0
|Жордау Бруну
|2
|1
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Кобыляк Габриэль
|1
|1
|Майк Сестор
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Абрамович Давид
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Радомяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
4
ЛКС Лодзь
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (12)
14% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Радомяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
29
9
Упущенные победы
3
14
ЛКС Лодзь
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (15)
26% (7)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Радомяк Радом
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
32
13
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
0
0%
5
29%
29%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
4
29%
1
6%
76-90
Пропущено
24
20
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
17%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
3
13%
4
20%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
3
13%
4
20%
61-75
8
33%
4
20%
76-90
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Пропущено
31
21
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
7
33%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
1
3%
5
24%
46-60
8
26%
4
19%
61-75
7
23%
1
5%
76-90
Забито
24
31
8 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
0
0%
6
19%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
6
25%
5
16%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
5
21%
7
23%
61-75
7
29%
29%
4
13%
76-90
Пропущено
55
41
25 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
9
16%
4
10%
1-15
9
16%
10
24%
16-30
7
13%
7
17%
31-45
4
7%
7
17%
46-60
11
20%
8
20%
61-75
15
27%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1
ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3
Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Радомяк Радом
Точный счет
0:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
0
11 раз 41%
2
6 раз 22%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
95
49
59
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
76
212
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
1611
621
1116
225
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|7
|5
|63 - 35
|52
|2.
|27
|14
|8
|5
|38 - 24
|50
|3.
|28
|13
|9
|6
|40 - 32
|48
|4.
|28
|14
|5
|9
|54 - 32
|47
|5.
|28
|12
|10
|6
|50 - 31
|46
|6.
|28
|12
|10
|6
|43 - 33
|46
|7.
|27
|12
|6
|9
|36 - 32
|42
|8.
|28
|11
|6
|11
|36 - 36
|39
|9.
|28
|10
|8
|10
|33 - 34
|38
|10.
|27
|9
|8
|10
|30 - 39
|35
|11.
|0:1
|28
|9
|8
|11
|32 - 41
|35
|12.
|28
|7
|10
|11
|26 - 33
|31
|13.
|27
|5
|14
|8
|35 - 38
|29
|14.
|27
|5
|14
|8
|26 - 32
|29
|15.
|28
|6
|11
|11
|34 - 46
|29
|16.
|28
|5
|12
|11
|30 - 38
|27
|17.
|1:0
|28
|5
|6
|17
|24 - 56
|21
|18.
|28
|2
|14
|12
|29 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|2.
|14
|9
|5
|0
|30 - 7
|32
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|8.
|13
|7
|3
|3
|15 - 11
|24
|9.
|14
|7
|2
|5
|33 - 23
|23
|10.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|11.
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|15 - 24
|17
|16.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|17.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|18.
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|19 - 13
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|14
|5
|5
|4
|26 - 24
|20
|4.
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|6.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|16 - 22
|18
|7.
|14
|4
|6
|4
|13 - 20
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|10.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|11.
|13
|2
|7
|4
|10 - 14
|13
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|14
|2
|6
|6
|17 - 20
|12
|14.
|14
|1
|8
|5
|10 - 18
|11
|15.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|16.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|17.
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|1:0
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10