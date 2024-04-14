Тур: 28. Стадион: Стадион ЛКС.
3:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаМамедов Рахиль
1:0
19' ГолТехан Кай
38' Желтая карточкаPiotr Janczukowicz
45' Желтая карточкаВольски Рафал
1:1
49' ГолЖардел
2:1
55' ГолТехан Кай
57' Вторая желтая карточкаВольски Рафал
3:1
71' ГолEngjell Hoti
90' Желтая карточкаАрндт Давид
3:2
90' ГолGuilherme Zimovski
90'+4
Ход матча
10'
19'
1:0
45'
49'
1:1
55'
2:1
57'
71'
82'
90'
90'
99
Арндт
Давид
18
Дурмиси
Риза
11
Engjell
Hoti
70
Балик
Гусейн
13
Гжесик
Ян
23
Пеглоу
20
Машаду
Луиш
66
Жордау
Бруну
22
Жардел
- Основной состав
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
22 Jan Labedzki
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ПеглоуПолузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Радомяк Радом
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
180
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|7 (6)
|0.25
|Техан Кай
|5
|0.18
|Engjell Hoti
|3
|0.11
|Балик Гусейн
|3
|0.11
|Stipe Juric
|3
|0.11
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.07
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.04
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.04
|Jedrzej Zajac
|1
|0.04
|Данковски Камиль
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.29
|Роча Леонардо
|4
|0.14
|Семеду Эди
|4
|0.14
|Семеду Лисандру
|3 (1)
|0.11
|Вольски Рафал
|2
|0.07
|Luka Vuskovic
|2
|0.07
|Жардел
|2
|0.07
|Абрамович Давид
|1
|0.04
|Донис Христос
|1
|0.04
|Кастаньеда Франк
|1
|0.04
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.04
|Бранко Рафаэл
|1
|0.04
|Кобыляк Габриэль
|1
|0.04
|Guilherme Zimovski
|1
|0.04
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Лувеу Адриен
|5
|1
|Техан Кай
|6
|0
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Engjell Hoti
|4
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Alexander Bobek
|3
|0
|Piotr Janczukowicz
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Дурмиси Риза
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|2
|0
|Балик Гусейн
|2
|0
|Арндт Давид
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Piotr Glowacki
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|11
|0
|Вольски Рафал
|5
|1
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Гжесик Ян
|5
|0
|Роча Леонардо
|3
|1
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|4
|0
|Жордау Бруну
|2
|1
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Кобыляк Габриэль
|1
|1
|Майк Сестор
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Абрамович Давид
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Радомяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
8
6
ЛКС Лодзь
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
86% (12)
14% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Радомяк Радом
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
29
9
Упущенные победы
3
14
ЛКС Лодзь
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (16)
25% (7)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Радомяк Радом
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
34
13
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
0
0%
5
26%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
3
18%
4
21%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Пропущено
26
23
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
15%
3
13%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
4
15%
3
13%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
9
35%
4
17%
76-90
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Пропущено
31
21
15 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
5
16%
1
5%
1-15
6
19%
7
33%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
1
3%
5
24%
46-60
8
26%
4
19%
61-75
7
23%
1
5%
76-90
Забито
27
33
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
11 Не забивали 10
0
0%
6
18%
1-15
3
11%
5
15%
16-30
6
22%
5
15%
31-45
5
19%
5
15%
46-60
6
22%
7
21%
61-75
7
26%
5
15%
76-90
Пропущено
57
44
25 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 22
20 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
9
16%
4
9%
1-15
9
16%
11
25%
16-30
7
12%
7
16%
31-45
5
9%
8
18%
46-60
11
19%
9
20%
61-75
16
28%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Варта Познань - ЛКС Лодзь 0:1
ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3
Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Радомяк Радом
Точный счет
0:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
0
11 раз 39%
2
7 раз 25%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
59
59
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
212
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1612
Больше Меньше
1711
721
1216
325
523
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10