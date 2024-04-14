Тур: 26. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
1:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолПрасс Александр
48' Желтая карточкаПрокоп Доминик
0:2
63' ПенальтиКитеишвили Отар
1:2
73' ГолАфдияй Донис
1:3
90' ГолГоренц-Станкович Йон
90'+7
Ход матча
9'
0:1
48'
63'
0:2
73'
1:2
90'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
10
Афдияй
Донис
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Камара АмадиНападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Хартберг
Штурм Грац
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|10 (1)
|0.38
|Афдияй Донис
|7
|0.27
|Ланг Кристоф
|6
|0.23
|Прокоп Доминик
|3 (1)
|0.12
|Фризер Доминик
|2
|0.08
|Провиденс Рубен
|2
|0.08
|Хайль Юрген
|1
|0.04
|Mamadou Sangare
|1
|0.04
|Christoph Urdl
|1
|0.04
|Диаките Усман
|1
|0.04
|Ibane Bowat
|1
|0.04
|Maximilian Fillafer
|1
|0.04
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|6
|0.23
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|0.19
|Прасс Александр
|5
|0.19
|Влодарчик Шимон
|5
|0.19
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.15
|Бирет Мика
|4
|0.15
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0.12
|Бовинг Виллиам
|2
|0.08
|Вютрих Грегори
|2
|0.08
|Лавале Димитри
|2
|0.08
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.08
|Ятта Сиди
|2
|0.08
|Газибегович Юсуф
|1
|0.04
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.04
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|8
|1
|Диаките Усман
|5
|2
|Афдияй Донис
|5
|1
|Mamadou Sangare
|5
|1
|Прокоп Доминик
|6
|0
|Manuel Pfeifer
|5
|0
|Ibane Bowat
|3
|1
|Заллингер Рафаэль
|4
|0
|Энтруп Максимилиан
|4
|0
|Маркус Шопп
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Провиденс Рубен
|3
|0
|Ланг Кристоф
|3
|0
|Хальвахс Юлиан
|3
|0
|Фризер Доминик
|1
|1
|Компош Пауль
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|7
|0
|Горенц-Станкович Йон
|5
|1
|Лавале Димитри
|5
|1
|Прасс Александр
|6
|0
|Вютрих Грегори
|4
|1
|Шнегг Давид
|4
|1
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Джонстон Макс
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Аффенгрубер Давид
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Штурм Грац
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
6
Хартберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Штурм Грац
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
15
20
Хартберг
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Штурм Грац
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
20
26
Голы по времени матча
Забито
16
27
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
1
6%
6
22%
1-15
2
13%
6
22%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
5
31%
5
19%
46-60
3
19%
3
11%
61-75
2
13%
3
11%
76-90
Пропущено
20
8
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
20%
1
13%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
4
20%
2
25%
76-90
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
4
21%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
7
37%
5
25%
61-75
2
11%
4
20%
76-90
Пропущено
23
7
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
13%
3
43%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
2
29%
31-45
6
26%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
7
30%
0
0%
76-90
Забито
35
47
15 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
5
14%
10
21%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
6
17%
6
13%
31-45
6
17%
8
17%
46-60
10
29%
8
17%
61-75
4
11%
7
15%
76-90
Пропущено
43
15
19 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
7
16%
4
27%
1-15
5
12%
1
7%
16-30
7
16%
4
27%
31-45
9
21%
1
7%
46-60
4
9%
3
20%
61-75
11
26%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1
Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0
Результаты матчей
Хартберг
Штурм Грац
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
58
67
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
67
76
310
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
233
1115
1313
521
620
125
323
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|10 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9