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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Хартберг
1:3
Конец матча
Штурм Грац
0'
0:1
9' Гол
Прасс Александр
48' Желтая карточка
Прокоп Доминик
0:2
63' Пенальти
Китеишвили Отар
1:2
73' Гол
Афдияй Донис
1:3
90' Гол
Горенц-Станкович Йон
90'+7
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
27
Прокоп
Доминик
33
Фризер
Доминик
45
Mamadou
Sangare
10
Афдияй
Донис
11
Энтруп
Максимилиан
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
Хартберг
4-1-4-1
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Хартберг
Штурм Грац

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 10 (1) 0.38
Афдияй Донис 7 0.27
Ланг Кристоф 6 0.23
Прокоп Доминик 3 (1) 0.12
Фризер Доминик 2 0.08
Провиденс Рубен 2 0.08
Хайль Юрген 1 0.04
Mamadou Sangare 1 0.04
Christoph Urdl 1 0.04
Диаките Усман 1 0.04
Ibane Bowat 1 0.04
Maximilian Fillafer 1 0.04
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Компош Пауль 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 6 0.23
Китеишвили Отар 5 (1) 0.19
Прасс Александр 5 0.19
Влодарчик Шимон 5 0.19
Саркария Манприт 4 (1) 0.15
Бирет Мика 4 0.15
Горенц-Станкович Йон 3 0.12
Бовинг Виллиам 2 0.08
Вютрих Грегори 2 0.08
Лавале Димитри 2 0.08
Аффенгрубер Давид 2 0.08
Ятта Сиди 2 0.08
Газибегович Юсуф 1 0.04
Фусейни Мохаммед II 1 0.04
Шнегг Давид 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 8 1
Диаките Усман 5 2
Афдияй Донис 5 1
Mamadou Sangare 5 1
Прокоп Доминик 6 0
Manuel Pfeifer 5 0
Ibane Bowat 3 1
Заллингер Рафаэль 4 0
Энтруп Максимилиан 4 0
Маркус Шопп 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Провиденс Рубен 3 0
Ланг Кристоф 3 0
Хальвахс Юлиан 3 0
Фризер Доминик 1 1
Компош Пауль 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 7 0
Горенц-Станкович Йон 5 1
Лавале Димитри 5 1
Прасс Александр 6 0
Вютрих Грегори 4 1
Шнегг Давид 4 1
Хирлендер Штефан 5 0
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 3 0
Christian Ilzer 2 0
Джонстон Макс 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Аффенгрубер Давид 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Хартберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Штурм Грац
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
6
Хартберг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Штурм Грац
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

15
20
Хартберг
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Штурм Грац
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

20
26

Голы по времени матча

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
1
6%
6
22%
1-15
2
13%
6
22%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
5
31%
5
19%
46-60
3
19%
3
11%
61-75
2
13%
3
11%
76-90

Пропущено

20
8
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
20%
1
13%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
2
10%
2
25%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
4
20%
2
25%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
4
21%
4
20%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
7
37%
5
25%
61-75
2
11%
4
20%
76-90

Пропущено

23
7
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
13%
3
43%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
2
29%
31-45
6
26%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
7
30%
0
0%
76-90

Забито

35
47
15 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
5
14%
10
21%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
6
17%
6
13%
31-45
6
17%
8
17%
46-60
10
29%
8
17%
61-75
4
11%
7
15%
76-90

Пропущено

43
15
19 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
7
16%
4
27%
1-15
5
12%
1
7%
16-30
7
16%
4
27%
31-45
9
21%
1
7%
46-60
4
9%
3
20%
61-75
11
26%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1
Хартберг - Штурм Грац 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 1:0 Альтах - Хартберг 1:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0

Результаты матчей

Хартберг
Штурм Грац

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
7
6
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
23
3
11
15
1.5
13
13
5
21
2.5
6
20
1
25
3.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Аустрия Вена Грубер Андреас 10 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
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Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 10
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 9'
      Томи Хорват сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Прасс Александр бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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