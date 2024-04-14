Тур: 33. Стадион: Энфилд. Главный судья: Кавана Крис
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
84
Брэдли
Конор
17
Джонс
Кёртис
20
Уортон
Адам
19
Хьюз
Уилл
10
Эзе
Эберечи
- Основной состав
- Вратарь
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ливерпуль
Кристал Пэлас
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
16 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
24 матча
70.8%
12.5%
16.7%
17 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
8.3%
25%
16 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
30
Голов в среднем за матч
2.08
2.5
Среднее время на гол
43
36
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
39
42
Голов в среднем за матч
1.63
1.75
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
55
51
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|17 (5)
|0.55
|Нуньес Дарвин
|11
|0.35
|Жота Диогу
|9
|0.29
|Диас Луис
|8
|0.26
|Гакпо Коди
|6
|0.19
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.13
|Собослаи Доминик
|3
|0.1
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.06
|Эллиотт Харви
|2
|0.06
|Брэдли Конор
|1
|0.03
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|Эндо Ватару
|1
|0.03
|Цимикас Костас
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|7 (2)
|0.23
|Эдуар Одсонн
|7
|0.23
|Олисе Майкл
|6 (1)
|0.19
|Эзе Эберечи
|6 (1)
|0.19
|Айю Джордан
|4
|0.13
|Андерсен Йоаким
|2
|0.06
|Шлупп Джеффри
|1
|0.03
|Митчелл Тайрик
|1
|0.03
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|Ричардс Крис
|1
|0.03
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Гехи Марк
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Франса Матеус
|0
|0
|Уортон Адам
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|8
|0
|Нуньес Дарвин
|8
|0
|Макаллистер Алексис
|6
|1
|Конате Ибраима
|4
|1
|Гомес Джо
|5
|0
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Джонс Кёртис
|2
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Брэдли Конор
|2
|0
|Юрген Клопп
|2
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Гакпо Коди
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Куанса Джарелл
|1
|0
|Даннс Джейден
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|7
|1
|Хефферсон Лерма
|7
|0
|Андерсен Йоаким
|5
|0
|Митчелл Тайрик
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Хьюз Уилл
|4
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Матета Жан-Филипп
|3
|0
|Эзе Эберечи
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Гехи Марк
|2
|0
|Ричардс Крис
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Джонстон Сэм
|1
|0
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Ахамада Науиру
|1
|0
|Франса Матеус
|1
|0
|Озо Дэвид
|1
|0
|Уортон Адам
|1
|0
|Рой Ходжсон
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (14)
13% (2)
0% (0)
Кристал Пэлас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
2
12
Ливерпуль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Кристал Пэлас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
26
14
Ливерпуль
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (18)
13% (4)
29% (9)
Кристал Пэлас
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
55% (17)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
16% (5)
39% (12)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
28
26
Голы по времени матча
Забито
42
16
14 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
2%
1
6%
1-15
6
14%
2
13%
16-30
7
17%
2
13%
31-45
8
19%
4
25%
46-60
8
19%
3
19%
61-75
12
29%
4
25%
76-90
Пропущено
15
29
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
27%
5
17%
1-15
4
27%
2
7%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
1
7%
3
10%
61-75
2
13%
13
45%
76-90
Забито
28
22
8 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
1
4%
4
18%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
5
18%
2
9%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
15
54%
5
23%
76-90
Пропущено
17
23
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
12%
4
17%
1-15
3
18%
2
9%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
4
24%
9
39%
76-90
Забито
70
38
22 В 1-м тайме 14
48 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 15
2 Не забивали 6
2
3%
5
13%
1-15
8
11%
5
13%
16-30
12
17%
4
11%
31-45
11
16%
8
21%
46-60
10
14%
7
18%
61-75
27
39%
9
24%
76-90
Пропущено
32
52
19 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 35
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 25
6
19%
9
17%
1-15
7
22%
4
8%
16-30
6
19%
4
8%
31-45
3
9%
6
12%
46-60
4
13%
7
13%
61-75
6
19%
22
42%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Ливерпуль - Спарта Прага 6:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Спарта Прага - Ливерпуль 1:5 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:0 Челси - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лутон Таун 4:1 Брентфорд - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Бёрнли 3:1 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Челси 4:1 Ливерпуль - Норвич 5:2 Фулхэм - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 0:4 Ливерпуль - Фулхэм 2:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1
Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 3:1 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2
Результаты матчей
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Точный счет
3:1
4 раза 25%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
7 раз 44%
4
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
3:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
3:1
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 26%
1
8 раз 26%
3
8 раз 26%
4
6 раз 19%
0
1 раз 3%
1
16 раз 52%
0
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
114
133
69
115
411
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
214
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
301
Больше Меньше
247
229
823
1417
427
625
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2.
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|3.
|Заявка
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|4.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12.
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|48 - 58
|42
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|47 - 58
|32
|15.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|16.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|27
|17.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18.
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|47 - 71
|25
|19.
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20.
|Заявка
|32
|3
|7
|22
|30 - 84
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|9.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 47
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|11.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|11
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|18 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Ньюкасл
|Исак Александр
|17 (1)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ливерпуль - Кристал Пэлас
Исход игры
Ливерпуль
96.2% (126)
Ничья
2.3% (3)
Кристал Пэлас
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (70)
Меньше
41.18% (49)
Обе команды забьют
Да
51.26% (61)
Нет
48.74% (58)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
33.6% (44)
3:1 Ливерпуль
25.2% (33)
2:1 Ливерпуль
18.3% (24)
1:0 Ливерпуль
3.8% (5)
3:0 Ливерпуль
3.1% (4)
4:0 Ливерпуль
2.3% (3)
5:0 Ливерпуль
1.5% (2)
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