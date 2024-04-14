Тур: 28. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Рачковски Павел
1:3
Конец матча
0'
1:0
9' Гол в свои воротаГицэ Вирджил
16' Красная карточкаДигес Адриан
1:1
22' ГолРакочи Михал
1:2
25' ГолХосконен Артту
43' Желтая карточкаРакочи Михал
1:2
45' Не забитый пенальтиПюлюлю Афимико
45' Желтая карточкаСтойинович Душан
45' Желтая карточкаСковгор Андреас
1:3
49' ГолАтанасов Яни
58' Желтая карточкаКакабадзе Отар
90' Желтая карточкаНаранхо Хосе
90' Желтая карточкаАтанасов Яни
90'+9
Ход матча
9'
1:0
16'
22'
25'
43'
45'
1:2
45'
45'
49'
1:3
58'
90'
90'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Краковия
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
36 матчей
41.7%
27.8%
30.5%
15 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
47.2%
27.8%
9 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.05
Среднее время на гол
57
85
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.35
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
52
37
Голов в среднем за матч
1.44
1.03
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
Среднее время на гол
62
87
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|9
|0.32
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.32
|Пюлюлю Афимико
|8 (4)
|0.29
|Нене III
|7
|0.25
|Dominik Marczuk
|6
|0.21
|Хансен Кристоффер
|6
|0.21
|Наранхо Хосе
|6
|0.21
|Скшипчак Матеуш
|3
|0.11
|Калисканер Каан
|2
|0.07
|Левицки Якуб
|2
|0.07
|Кубицки Ярослав
|1
|0.04
|Сачек Михал
|1
|0.04
|Wojciech Laski
|1
|0.04
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Купиш Томаш
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|8
|0.29
|Ракочи Михал
|5
|0.18
|Patryk Makuch
|4
|0.14
|Атанасов Яни
|4 (1)
|0.14
|Karol Knap
|4 (2)
|0.14
|Гицэ Вирджил
|4
|0.14
|Ярошински Павел
|3
|0.11
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.04
|Глик Камил
|1
|0.04
|Какабадзе Отар
|1
|0.04
|Хосконен Артту
|1
|0.04
|Битри Энео
|1
|0.04
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Майгор Миккел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|9
|1
|Дигес Адриан
|5
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|5
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Наранхо Хосе
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Dominik Marczuk
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|8
|0
|Ракочи Михал
|6
|0
|Takuto Oshima
|6
|0
|Какабадзе Отар
|4
|1
|Атанасов Яни
|5
|0
|Ярошински Павел
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|4
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Соколовски Патрик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Битри Энео
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
9
Ягеллония Белосток
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
23
21
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
18% (5)
32% (9)
Краковия
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
25
30
Голы по времени матча
Забито
36
16
19 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
5
14%
4
25%
1-15
7
19%
5
31%
16-30
7
19%
1
6%
31-45
2
6%
2
13%
46-60
6
17%
3
19%
61-75
9
25%
1
6%
76-90
Пропущено
16
12
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
19%
1
8%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
19%
4
33%
76-90
Забито
25
24
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
6
24%
3
13%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
5
20%
8
33%
76-90
Пропущено
25
25
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
8%
3
12%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
6
24%
3
12%
46-60
5
20%
3
12%
61-75
3
12%
9
36%
76-90
Забито
61
40
29 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
11
18%
7
18%
1-15
9
15%
9
23%
16-30
9
15%
3
8%
31-45
7
11%
6
15%
46-60
11
18%
6
15%
61-75
14
23%
9
23%
76-90
Пропущено
41
37
22 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
5
12%
4
11%
1-15
8
20%
4
11%
16-30
9
22%
8
22%
31-45
8
20%
4
11%
46-60
5
12%
4
11%
61-75
6
15%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2
Краковия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1
Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Краковия
Точный счет
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
3:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
5 раз 18%
0
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
104
86
86
212
59
212
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
86
311
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
262
Больше Меньше
208
1810
1117
1216
325
622
226
127
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|15
|7
|6
|64 - 38
|52
|2.
|0:0
|28
|14
|9
|5
|38 - 24
|51
|3.
|28
|13
|9
|6
|40 - 32
|48
|4.
|28
|14
|5
|9
|54 - 32
|47
|5.
|28
|12
|10
|6
|50 - 31
|46
|6.
|28
|12
|10
|6
|43 - 33
|46
|7.
|0:0
|28
|12
|7
|9
|36 - 32
|43
|8.
|28
|11
|6
|11
|36 - 36
|39
|9.
|28
|10
|8
|10
|33 - 34
|38
|10.
|27
|9
|8
|10
|30 - 39
|35
|11.
|28
|9
|8
|11
|34 - 43
|35
|12.
|28
|6
|14
|8
|38 - 39
|32
|13.
|28
|7
|10
|11
|26 - 33
|31
|14.
|27
|5
|14
|8
|26 - 32
|29
|15.
|28
|6
|11
|11
|34 - 46
|29
|16.
|28
|5
|12
|11
|30 - 38
|27
|17.
|28
|5
|6
|17
|26 - 58
|21
|18.
|28
|2
|14
|12
|29 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|38 - 14
|32
|2.
|14
|9
|5
|0
|30 - 7
|32
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|6.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|7.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|8.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|15 - 11
|25
|9.
|14
|7
|2
|5
|33 - 23
|23
|10.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|11.
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|16.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|17.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|18.
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|19 - 13
|26
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|14
|5
|5
|4
|26 - 24
|20
|4.
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|5.
|0:0
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|18 - 24
|18
|7.
|14
|4
|6
|4
|13 - 20
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|11.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|14
|2
|6
|6
|17 - 20
|12
|14.
|14
|1
|8
|5
|10 - 18
|11
|15.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|16.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|17.
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10