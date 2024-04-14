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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Ягеллония Белосток
1:3
Конец матча
Краковия
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Гицэ Вирджил
16' Красная карточка
Дигес Адриан
1:1
22' Гол
Ракочи Михал
1:2
25' Гол
Хосконен Артту
43' Желтая карточка
Ракочи Михал
1:2
45' Не забитый пенальти
Пюлюлю Афимико
45' Желтая карточка
Стойинович Душан
45' Желтая карточка
Сковгор Андреас
1:3
49' Гол
Атанасов Яни
58' Желтая карточка
Какабадзе Отар
90' Желтая карточка
Наранхо Хосе
90' Желтая карточка
Атанасов Яни
90'+9
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
13
Sebastian
Madejski
25
Какабадзе
Отар
5
Гицэ
Вирджил
22
Хосконен
Артту
3
Сковгор
Андреас
10
Ракочи
Михал
88
Соколовски
Патрик
6
Атанасов
Яни
19
Олафссон
Давид-Кристьян
7
Patryk
Makuch
9
Кялльман
Беньямин
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Краковия
4-4-2

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Краковия

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

36 матчей

41.7%
27.8%
30.5%
15 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
47.2%
27.8%
9 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
12 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

Э
2:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
ЭГА
1:2
Э
0:1
Э
3:2
К
4:2
ЭГА
0:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:1
ТМС
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
4:2
Э
0:1
Э
0:0
OE
2:0
OE
2:0
OE
0:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.05

Среднее время на гол

57
85

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.35
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

52
37

Голов в среднем за матч

1.44
1.03

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
33

Среднее время на гол

62
87

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 9 0.32
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.32
Пюлюлю Афимико 8 (4) 0.29
Нене III 7 0.25
Dominik Marczuk 6 0.21
Хансен Кристоффер 6 0.21
Наранхо Хосе 6 0.21
Скшипчак Матеуш 3 0.11
Калисканер Каан 2 0.07
Левицки Якуб 2 0.07
Кубицки Ярослав 1 0.04
Сачек Михал 1 0.04
Wojciech Laski 1 0.04
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Купиш Томаш 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 8 0.29
Ракочи Михал 5 0.18
Patryk Makuch 4 0.14
Атанасов Яни 4 (1) 0.14
Karol Knap 4 (2) 0.14
Гицэ Вирджил 4 0.14
Ярошински Павел 3 0.11
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.04
Глик Камил 1 0.04
Какабадзе Отар 1 0.04
Хосконен Артту 1 0.04
Битри Энео 1 0.04
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Майгор Миккел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 9 1
Дигес Адриан 5 1
Нене III 6 0
Сачек Михал 5 0
Купиш Томаш 3 0
Наранхо Хосе 3 0
Wojciech Laski 3 0
Кубицки Ярослав 2 0
Имас Хесус 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Стойинович Душан 2 0
Скшипчак Матеуш 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Dominik Marczuk 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Калисканер Каан 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 8 0
Ракочи Михал 6 0
Takuto Oshima 6 0
Какабадзе Отар 4 1
Атанасов Яни 5 0
Ярошински Павел 4 0
Гицэ Вирджил 4 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Хосконен Артту 2 0
Соколовски Патрик 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Грошшо Лукаш 1 0
Югас Якуб 1 0
Битри Энео 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

2
9
Ягеллония Белосток
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Краковия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

23
21
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
18% (5)
32% (9)
Краковия
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

25
30

Голы по времени матча

Забито

36
16
19 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
5
14%
4
25%
1-15
7
19%
5
31%
16-30
7
19%
1
6%
31-45
2
6%
2
13%
46-60
6
17%
3
19%
61-75
9
25%
1
6%
76-90

Пропущено

16
12
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
19%
1
8%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
19%
4
33%
76-90

Забито

25
24
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
6
24%
3
13%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
5
20%
4
17%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
5
20%
8
33%
76-90

Пропущено

25
25
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
8%
3
12%
1-15
3
12%
3
12%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
6
24%
3
12%
46-60
5
20%
3
12%
61-75
3
12%
9
36%
76-90

Забито

61
40
29 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
11
18%
7
18%
1-15
9
15%
9
23%
16-30
9
15%
3
8%
31-45
7
11%
6
15%
46-60
11
18%
6
15%
61-75
14
23%
9
23%
76-90

Пропущено

41
37
22 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
5
12%
4
11%
1-15
8
20%
4
11%
16-30
9
22%
8
22%
31-45
8
20%
4
11%
46-60
5
12%
4
11%
61-75
6
15%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - ЛКС Лодзь 6:0 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2 Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2
Краковия
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Краковия - ЛКС Лодзь 2:2 Погонь Щецин - Краковия 3:1 Краковия - Видзев Лодзь 2:2 Корона Кельце - Краковия 1:1
Краковия - Варта Познань 0:1 Пяст - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Краковия

Точный счет

4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

4
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
3:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
5 раз 18%
0
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
10
4
1.5
8
6
8
6
2.5
2
12
5
9
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13
1
13
5.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
8
6
1.5
3
11
4
10
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
2
0.5
Больше Меньше
20
8
18
10
1.5
11
17
12
16
2.5
3
25
6
22
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
1
27
5.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 28 15 7 6 64 - 38 52
2.
Шленск Вроцлав
 0:0 28 14 9 5 38 - 24 51
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 32 48
4.
Погонь Щецин
 28 14 5 9 54 - 32 47
5.
Ракув
 28 12 10 6 50 - 31 46
6.
Легия
 28 12 10 6 43 - 33 46
7.
Гурник Забже
 0:0 28 12 7 9 36 - 32 43
8.
Видзев Лодзь
 28 11 6 11 36 - 36 39
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Заглембе Любин
 27 9 8 10 30 - 39 35
11.
Радомяк Радом
 28 9 8 11 34 - 43 35
12.
Краковия
 28 6 14 8 38 - 39 32
13.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
14.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
15.
Пуща Неполомице
 28 6 11 11 34 - 46 29
16.
Корона Кельце
 28 5 12 11 30 - 38 27
17.
ЛКС Лодзь
 28 5 6 17 26 - 58 21
18.
Рух Хожув
 28 2 14 12 29 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 10 2 2 38 - 14 32
2.
Ракув
 14 9 5 0 30 - 7 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
6.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
7.
Шленск Вроцлав
 0:0 14 7 4 3 19 - 11 25
8.
Гурник Забже
 0:0 14 7 4 3 15 - 11 25
9.
Погонь Щецин
 14 7 2 5 33 - 23 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
ЛКС Лодзь
 14 4 5 5 17 - 26 17
16.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:0 14 7 5 2 19 - 13 26
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
4.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
5.
Гурник Забже
 0:0 14 5 3 6 21 - 21 18
6.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 24 18
7.
Лех
 14 4 6 4 13 - 20 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
11.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 14 2 6 6 17 - 20 12
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Пяст Дзичек Патрик 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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